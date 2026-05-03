La nuda verità - Vivere alla Marco Pannella morire alla Olivier Dupuis

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Credo che la politica, non solo radicale, sia e debba essere essenzialmente questo: il non stancarci, come Marco Pannella non si stancava, di coniugare lo “strumento” della nonviolenza con lo “strumento” del diritto e della giurisdizione.
Dare “corpo” significa riconoscere e privilegiare la centralità della persona, i suoi bisogni, i suoi diritti; una centralità che credo debba essere il fondamento del programma e degli obiettivi del nostro agire politico.
Si entra qui nel delicato rapporto dei diritti e dei doveri, ed è uno schema che vale per tutte le battaglie … antiproibizioniste, libertarie, nonviolente del Partito Radicale condotte e che si vorrebbe continuare a portare avanti.
Tra le battaglie passate un protagonista è stato il belga Olivier Dupuis.
Di lui ci giunge una notizia molto triste.
Ammalato grave di tumore ha deciso l’eutanasia per porre fine alla sua sofferenza.
Tra i diversi ricordi: era il febbraio del 2001 quando una delegazione del Partito Radicale composta da Marco Pannella, Olivier Dupuis, Sergio Stanzani, Piero Milio e Luca Coscioni e Maria Antonietta Farina incontrano il Presidente Ciampi denunciando la censura operata dagli organi di stampa ai danni dei radicali e delle loro tematiche ledendo il diritto all'informazione dei cittadini italiani.
Dare “corpo” significa riconoscere e privilegiare la centralità della persona, i suoi bisogni, i suoi diritti; una centralità che credo debba essere il fondamento del programma e degli obiettivi del nostro agire politico.
Si entra qui nel delicato rapporto dei diritti e dei doveri, ed è uno schema che vale per tutte le battaglie … antiproibizioniste, libertarie, nonviolente del Partito Radicale condotte e che si vorrebbe continuare a portare avanti.
Tra le battaglie passate un protagonista è stato il belga Olivier Dupuis.
Di lui ci giunge una notizia molto triste.
Ammalato grave di tumore ha deciso l’eutanasia per porre fine alla sua sofferenza.
Tra i diversi ricordi: era il febbraio del 2001 quando una delegazione del Partito Radicale composta da Marco Pannella, Olivier Dupuis, Sergio Stanzani, Piero Milio e Luca Coscioni e Maria Antonietta Farina incontrano il Presidente Ciampi denunciando la censura operata dagli organi di stampa ai danni dei radicali e delle loro tematiche ledendo il diritto all'informazione dei cittadini italiani.
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