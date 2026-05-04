Verso un nuovo ordine internazionale: dalla crisi del multilateralismo alla centralità della West Asia.

Saluti: Roberto Sgalla (Direttore del Centro Studi Americani).



Prima sessione: Giampiero Massolo (Presidente di Mundys e CDA Centro Studi Americani), Mohammed Soliman (Senior Fellow, Middle East Institute e Autore del libro).



Modera Alessia Melcangi (Professoressa di Storia e Istituzioni dell’Africa, Sapienza Università di Roma).



Seconda sessione - Intervengono: Mario De Pizzo (Giornalista, TG1 e Nonresident Senior Fellow, Atlantic Council), Karim Mezran (Direttore, North Africa Initiative, Atlantic Council), Gabriele Natalizia (Professore di Sicurezza e Politica internazionale, Sapienza …

Università di Roma e Direttore Geopolitica.info), Nicola Pedde (Direttore, Institute for Global Studies), Mohammed Soliman (Senior Fellow, Middle East Institute e Autore del libro).



Modera Flavia Giacobbe (Direttrice Responsabile, Formiche e AirPress).

leggi tutto

riduci