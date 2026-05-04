04 MAG 2026
dibattiti

Verso un nuovo ordine internazionale: dalla crisi del multilateralismo alla centralità della West Asia.

CONVEGNO | - Roma - 15:15 Durata: 2 ore 29 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Centro Studi Americani
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Saluti: Roberto Sgalla (Direttore del Centro Studi Americani).

Prima sessione: Giampiero Massolo (Presidente di Mundys e CDA Centro Studi Americani), Mohammed Soliman (Senior Fellow, Middle East Institute e Autore del libro).

Modera Alessia Melcangi (Professoressa di Storia e Istituzioni dell’Africa, Sapienza Università di Roma).

Seconda sessione - Intervengono: Mario De Pizzo (Giornalista, TG1 e Nonresident Senior Fellow, Atlantic Council), Karim Mezran (Direttore, North Africa Initiative, Atlantic Council), Gabriele Natalizia (Professore di Sicurezza e Politica internazionale, Sapienza Università di Roma e Direttore Geopolitica.info), Nicola Pedde (Direttore, Institute for Global Studies), Mohammed Soliman (Senior Fellow, Middle East Institute e Autore del libro).

Modera Flavia Giacobbe (Direttrice Responsabile, Formiche e AirPress).

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Buonasera.
Iniziamo questo pomeriggio di riflessioni e approfondimenti, grazie.
Ds qui l'orario, purtroppo non è un orario molto felice di siamo consapevoli a Roma le 3 del pomeriggio Vivien, solo eccoli lì, anzi spezza un po'il lavoro pomeridiano, quindi crea qualche problemino, però ci dà l'opportunità e la possibilità di sviluppare un ragionamento e una riflessione a tutto tondo che poi appunto sì che prosegue nel secondo pane pomeridiano.
Voi già, tra gli altri, il titolo verso un ordine internazionale.
Io del futuro e dico sempre il direttore non deve entrare nel merito degli eventi, anche perché non ne sarei grata, mi sarei competente a farlo, però credo che sia un po'tutto sotto gli occhi di tutti questo tema di qual è oggi il nuovo ordine, perché sicuramente quello che conoscevamo,
E anche, diciamo, la mia generazione ha vissuto la guerra fredda, i blocchi comunque, come dire, l'America gendarme del mondo, insomma cose che abbiamo vissuto e conosciuto oggi, sicuramente per una serie di motivi, quell'ordine non c'è più e ancora, a mio giudizio, ma poi chi più di me è in grado di dare una lettura e interpretazione della realtà.
Ci potrà dire se e come si sta costruendo un nuovo abbiamo il piacere di avere Watson, rimane grazie tante Ds, qua ci fa, molto piacere è l'occasione anche per presentare il suo libro, il suo libro Est Asia, l'ambasciatore Massolo coi presentarlo a me fa particolarmente piacere perché è membro del nostro CdA e quindi è un'espressione molto più di me. Per fortuna potrà anche portare i saluti di merito del Centro studi americani la dottoressa grazie tante un po'di casa, quindi voglio dire la consideriamo veramente del network del Centro. Studi Americani è sempre disponibile a offrire la sua professionalità per moderare e condurre e non solo condurre, ma come dire
Fa un po'da collante perché, ad esempio, i moderatori possono essere due tipi, come lo faccio io, che si limita a passare la parola ai vari panelist, questo può essere o no, oppure un moderatore che chiaramente riesce a entrare nel merito e collega il dibattito e organizzati dibattiti io veramente ringrazio tantissimo,
Alle 4:10 abbiamo dato tempi, oserei dire draconiani, perché poi l'ambasciatore, Massolo ci deve lasciare dei 4 10, interrompiamo, ci prendiamo un caffè e poi, dopo il caffè, riprendiamo grazie e buon lavoro triste.
Ora, come ha detto permesso proprio solo partecipare a ogni evento del Centro Studi Americani e come ritornare appunto in famiglia, e lo faccio in maniera molto contenta oggi, perché abbiamo l'opportunità di parlare di questo volume scritto a da professor Mohammed Soliman.
E che pone, secondo me, degli interrogativi oggi molto interessanti rispetto alla fase che stiamo attraversando, e sono anche molto contenta che ci sia l'ambasciatore, Massolo ad aiutarci a capire questi passaggi che non sono assolutamente scontati, anzi, secondo me oggi ci permettono forse di mettere un po'più di luce su una situazione che è estremamente ingarbugliata partiamo sempre del Medioriente, partiamo da un Medioriente oggi lo sappiamo su quello che sono le le notizie quotidiane.
E che sono soprattutto notizie destabilizzanti, preoccupanti, gravi e che però, come dire, a parte la gravità della situazione, dobbiamo anche comprendere quelle che sono le dinamiche di cambiamento nel medio e nel lungo periodo, allora questo volume, secondo me, apre una porta su un ragionamento che,
Probabilmente fuori dall'Italia è già abbastanza diffuso, ma qua ancora dobbiamo abituarci all'idea.
Un Soliman propone e quindi qua, come dire, entrare direttamente nel nell'argomento, propone un'idea di lettura diversa del Medio Oriente, quindi andare oltre determinate categorie e lavorare su quello che sono le nuove categorie analitiche probabilmente, come dicevo, ci aiuteranno anche a comprendere quello che sta succedendo oggi.
L'idea di del professor soli rimane quella di diciamo vedere in Medio Oriente come uno spazio di connessione che aiuti in un certo senso ha unire Mediterraneo e l'Indo-Pacifico, quest'area che forse per troppo tempo trascurata, ma in realtà è stata e potrebbe sicuramente diventare il pivot delle nuove delle nuove dinamiche sicuramente l'attenzione adesso concentrata sul Medioriente per forza appunto di quello che sono le guerre, le tensioni, conflitti, ma l'Indo Pacifico è un'area sicuramente strettamente connessa, quindi ben venga la connessione è sicuramente anche il luogo dove si rivolge.
La la più grande potenza internazionale, che sono che sono gli Stati Uniti, oggi li vediamo concentrati molto sull'iter di studio su sul Medioriente, però non dimentichiamo mai che l'America, quello che viene definito il pivot Washoe, quindi, come dire il strategicamente guarda appunto sempre alla zona della dell'Asia dell'Indo Pacifico e quindi lì attraverso vari sistemi di connessione vari,
Per esempio, l'Imec è uno di questi, chiaramente sicuramente possiamo noi facilmente connettere l'area del Mediterraneo con quella dell'Indo Pacifico, però a questo punto entrerei direttamente in quello che sono il cuore della della discussione, penso che non siano soltanto uno spostamento semantico, parliamo proprio quindi uno spostamento geopolitico,
Quindi perché, se cambiamo la mappa, cambiamo anche priorità, cambiamo anche alleanze, struttura, architettura di sicurezza, ne parlavamo brevemente, anche prima e quindi cambia un po'la realtà che è quella che ci propone questo questo volume quindi io partirei come dire, lanciando una sollecitazione intanto appunto all'autore e,
Che diciamo sostiene che il Medioriente non è.
Più una categoria utile e allora le volevo chiedere perché West Stefano cosa non funziona più nel modo in cui abbiamo sempre definito questa regione è veramente può portare un o un vero e proprio cambiamento nel modo in cui leggiamo la politica internazionale, perché diciamo il rischio che secondo me è quello di continuare a chiamarlo Medio Oriente ma in realtà le etichette già cambiata
E è già cambiato il modo di vedere, in un certo senso, questa questa dimensione, quest'area che tipo di cambiamento proponiamo.
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Grazie mille, io mi collegherei direttamente a questa risposta per chiedere subito all'ambasciatore, visto che abbiamo parlato appunto di Italia, Francia e Grecia, come questi tre punti fondamentali individuati, però abbiamo oggi un'Europa che fatica fatica molto a ritrovare se stessa fatica, a ritrovarsi unita o fatica a ritrovare un obiettivo comune una stessa percezione del rischio e della minaccia e quindi viaggiamo da soli come singoli o viaggiamo sempre all'interno.
Dell'idea di Europa, approvando a diventare degli attori geopolitici come dire, più pesanti rispetto a quello che siamo oggi dei ambasciatore, come come lei, come la vede, insomma in questa prospettiva, tanto grazie.
Due studiosi americani, grazie.
Sul tipo di dibattiti che facciamo qui che contribuiscono, spero, io e la mia fissa come sa che ogni tanto mi ascolta l'idea di promuovere, di far innalzare il livello di consapevolezza, diciamo, di quello che succede, di quali sono le dinamiche di foto, quindi, grazie al Csa di cui mi onoro di essere membro del consiglio d'amministrazione, ha dunque la realtà vera, è che sono saltati tutti gli schemi Abrioni, nel senso che, nel momento in cui uno deve guardare nell'ottica di un governo se
Naturalmente porsi come membro dell'Unione europea o se fossi com'è stato nazionale, diciamo che, mentre fino ad un certo punto della nostra storia ci veniva naturale dire perfetto, ci poniamo come Unione europea, anche lasciando da parte delle dei come dire delle delle asincronia fra i vari Stati europei oggi come oggi è quello di porsi come Unione europea un'opzione,
C'è l'opzione di Polsi come Unione europea, c'è l'opzione di perseguire obiettivi come coalizioni di Stati nazionali e nel momento in cui si perseguono come coalizioni degli Stati nazionali, si ottiene anche un vantaggio rispetto a quello che il quadro istituzionale dell'Unione europea, che consente di fare solo alcune cose e non altre e quindi nel momento in cui si formano delle coalizioni arrivo delle coalizioni di volenterosi questo consente di andare oltre, poi nessuno impedisce prima o poi,
E anzi e tutti lo auspichiamo noi che viviamo in questa parte del mondo, diciamo così che poi si possa recuperare quanto ci fa fra volenterosi e riportarlo nello schema istituzionale europeo lo abbiamo fatto tante volte con la moneta, con Schengen e quant'altro.
E questo è uno di questi casi nel senso che, da un lato, è intuitivo che, come singoli bei.
Sì, è difficile che possiamo avere la dimensione, la stanza, direi anche la cultura, il gusto del rischio che comporta andare come dire essere all'altezza del cult, della della del concetto di quel Station, ma dall'altra parte a viviamo anche sulla nostra pelle la limitatezza di quello che possiamo fare attraverso le istituzioni che di l'idea di andare avanti, l'idea di come dire, di portarci avanti facendo anche delle coalizioni che, di fronte a una simile vastità geografica, culturale, di obiettivi funzionale e qual è un concetto come questo necessariamente le differenze sfumano perché mette nel ristretto ambito del bacino mediterraneo. Raramente siamo d'accordo fra noi francesi, greci, lo sappiamo bene
E poi aggiungiamoci anche i turchi, che membri dell'Unione non sono, ma insomma fanno di per sé abbastanza confusione dal punto di vista delle nostre linee di politica estera e voglio dire siamo però abbastanza allineati nel momento in cui ci affacciamo ad una ad una prospettiva come questa.
E io volevo fare poi rapidissimamente un'osservazione di fondo, vediamo se poi magari su di questo anche potremo approfondire anche successivamente, perché leggendo il libro è un concetto formidabile, quello di quell'Striscia, non nel senso che è un concetto tutto basato su su teorie che io stimo apprezzo molto e condivido molto che sono quelle in fondo della geografia funzionale c'è un signore che si chiama Parag Khanna, che è un signore,
Americano, indiano, che è un c'è oggi la forma, anche un politologo che dice sempre, ma guardate quando state di fronte a una carta geografica, non capirete il mondo se guardata dall'Atlante Politico, non capirete il mondo, se guardate fiumi, monti, laghi, Riviere, capirete il mondo, se guarderete alle interconnessioni, a quello che succede dal punto di vista dei grandi lavori infrastrutturali, da quello che succede col movimento dei capitali, da quello che succede col movimento delle persone e si scopre che ci sono delle influenze e dei rapporti di Potenza e che sono estremamente come dire e creano delle connessioni fortissime e fra entità che sono geograficamente lontanissime. Ecco il mio dubbio e qui lo lascio e chiudo. Il mio dubbio è che questo è assolutamente vero. Non è assolutamente vero che il mondo va visto attraverso la carta geografica
Della geografia funzionale, il problema è che poi la geopolitica, cioè ex beccaccia, torna a colpirci e si crea immancabilmente una tensione fra quello che è, come dire, l'essenza della collaborazione, che la cointeressenza, fatta dei legami invisibili e quello che è la contrapposizione di interessi creato dalle rivalità geopolitiche e questo è un tema che credo si possa approfondire direi il presente la prospettiva, la prospettiva dell'UE segna,
Il presente di una contrapposizione geopolitica, speriamo che si trovi rapidamente una sintesi.
Infatti, è in realtà questa idea di connessione, che poi sono infrastrutture, sono anche passaggi economia, energia, tutto no.
Un po'mi riporta a dover per forza riflettere su quello che è anche la situazione odierna, no, il lo stretto di Hormuz, uno dei ciò Point fondamentali con di connessione.
Ci riporta a pensare che il Medio Oriente, che dovrebbe essere lo spazio connettivo, in realtà è uno spazio già destabilizzato in partenza e riprendendo sempre la riflessione della dell'ambasciatore, che ringrazio che mi sembra molto interessante anche come attori a parte gli europei il l'autore nomogramma tu sottolinea anche l'importanza di,
Dimmi se sbaglio, Turchia e Iran come attori importanti di questo Medioriente, sempre inteso come ponte come connessione.
Turchia, sicuramente Iran e oggi uno degli attori di destabilizzazione, almeno per adesso, sono coinvolti in questo conflitto, quindi come poter vedere quest'area e questa regione, attraverso gli occhi della delle connessioni, del delle reti, dei ponti, dei canali e allo stesso tempo e quindi pensandolo come una possibile realtà di unione e come poterlo pensare in questi termini essendo oggi altamente destabilizzato cioè cosa vedi tu una una proiezione differente o nonostante questa instabilità può comunque svolgere questo questo ruolo?
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Grazie mille, questa visione.
Se non è molto interessante, perché a parte che abbiamo visto le immagini dei paesi delle monarchie bombardate di e all'inizio del conflitto con l'Iran sono stati il primo obiettivo della Retaliation iraniana e ci hanno stupito molto perché probabilmente o siamo stati lì per varie ragioni o comunque alle immagini come possono per esempio quelle Bruce Khalifa,
O di altri luoghi simbolici bombardati ci hanno un po'come dire colpito e quindi è facile la narrativa va be'non, c'è più turismo, come dire, quest'area è destinata al fallimento, e invece no, perché effettivamente passa molto di più, non è soltanto turismo, ma è una proiezione, una visione strategica di sviluppo che è stata improntate strutturata nel golf che sopravviverà chiaramente a questo periodo, come del resto già anche gli Emirati Arabi, per dire appunto un Paese forse più come dire attivo sta già facendo, in un certo senso, muovendosi con
Dance con varie posizioni, e allora io ho prenderei questo argomento e mi rivolgerei appunto alla maggiore, chiedendo sempre una bussola di riferimento un po'per noi no, abbiamo visto l'Europa allora considerato il caos adesso, considerato appunto che,
Come dire, alcuni attori diventeranno importanti, se non già lo sono, vedi appunto la Turchia differente dall'Iran, però attori, sempre di quest'area il Golfo, come si predispone tutto? Allora a me viene una domanda solamente l'ambasciatore può aiutarci in questo senso. L'Italia come si deve muovere in questo, che appunto un Medio Oriente che cambia volto di connessione, come diventerà sempre più, come dire, agganciato e tra l'altro come dicevo appunto lo stesso professor Soliman, anche con una quello con il nostro primo ministro che viaggio appunto è andato in Asia a fare degli accordi, quindi comunque ha chiaro la proprio la strategia del governo è chiara in questo senso, noi che ruolo possiamo giocare? Ma difficilmente possiamo giocare un ruolo titolo individua
E qui, di nuovo nel progetto delle partnership intorno al concetto delle alleanze, torno al concetto dell'Europa e così via.
C'è però una discriminante, non cioè tutti noi che più o meno ci siamo mossi e abbiamo visitato gli Emirati Dubai, Abu Dhabi, Qatar, eccetera, eccetera.
Ma io credo che nessuno di noi sia tornato da questi viaggi del tutto convinto che quel modello non fosse in un qualche modo dipendente da un sistema complessivo di sicurezza regionale.
Nel senso che sì, perfetto soldi, bancomat sviluppo, però poi c'è un contesto regionale, no, è il contesto regionale, è e lo è sempre stato negli ultimi anni è pesantemente dominato da due variabili, la prima variabile l'Iran.
La seconda più grande, quello alienabile, e l'indecisione strategica americana, questo crea ha creato una situazione di incertezza, di fondo, di incertezza strategica di fondo, poi adesso tutto questo è esploso con l'acqua alla guerra degli anni e la guerra delle Jan è abbastanza uno spartiacque su quello che potrà essere o non essere in futuro sul fatto se la geopolitica si imbocca sulla Geo funzionalità oppure no, ma sta di fatto che,
Diciamo quello che di fatto succede perché parlo di incertezza strategica americana, perché nella logica, nella linea di politica estera americana, si sono alternate due linee la linea Obama e la linea Trump, la linea se vogliamo dei repubblicani ma poi ripresa tradizionalmente da tra Obama entrambi sia Obama che repubblicani a Trump vogliono sistemare la questione del Medio Oriente, uscire dall'incertezza strategica,
Fare sì che quando andiamo a Dubai perdiamo il senso che è la sicurezza di Dubai dipendono dal contesto regionale, il problema lo fanno in due modi. Diversi Obama ha cercato di farlo neutralizzando la questione nucleare iraniana e lasciando cercando di portare un equilibrio naturale fra Arabia Saudita, sunniti, Iran, sciiti, riconoscendo, non dicono una sfera di influenza reciproca, ma un Medio Oriente, una regione dove esauditi e iraniani tendevano a contro bilanciarsi una volta messa fine o sterilizzata. Ho messo nel congelatore la questione nucleare
Trump arriva al potere, rompe questa equazione e, come posso dire, torna alle alleanze tradizionali e quindi torna al tradizionale antagonismo americano nei confronti dell'Iran, la situazione con l'Iran si risolve non con cercando un nuovo equilibrio locale, ma si risolve.
Col containment call back deliranti in qualche modo, quindi senza escludere l'uso delle armi, e questa seconda, a questo secondo aspetto, è provoca quello che adesso, non per farmi portavoce dei portavoce iraniani, ma non hanno del tutto i torti, gli iraniani, quando dicono Trump si trova di fronte a un bivio o sceglie un'opzione militare improbabile e inconcludente perché, come diceva il professore, non si arriva a risolvere quel tema con le armi oppure sceglie una cattiva soluzione. Cattiva soluzione significa non cattiva ai sensi idrica, che ottiene per via di contrapposizione quello che Obama aveva già ottenuto per via negoziale, e questo sarebbe ovviamente una sconfitta molto notevole per quanto riguarda tram. Quindi gli Stati Uniti oscillano in questo modo. Non risolvono la questione iraniana
E lasciano l'intera regione in una sorta di insicurezza strategica e qui sta in sicurezza strategica, ha una un'immediata ripercussione, proprio in quei termini geopolitici che poi frenano il West Héja, inteso come geografia funzionale, si stanno formando due gruppi, un gruppo è sostanzialmente quello dei quelli che vogliono la coesistenza di quelli che vogliono nel negoziato Pakistan, Arabia Saudita, soprattutto Turchia, Egitto, entro certi limiti, gli Stati Uniti ogni tanto oscillano a volte sì, a volte no, ma chi c'è dietro a questo è la Cina, dall'altra parte ci sono quelli che si contrappongono e quelli che si contrappongono
Sono rappresentati plasticamente da una convergenza di interessi militare e strategica fra gli Emirati Arabi Uniti e Israele in mezzo a tutto c'è l'India, ma questo è un discorso da fare successivamente, diverso, però fino a che c'è questa biforcazione è dovuta all'incertezza strategica degli Stati Uniti e noi,
Avremo una sorta di nube tossica sul concetto di festeggia.
Una una lettura.
Credo molto rilevante, che dà veramente una fotografia di quello che ti accade oggi, perché gli schieramenti sono esattamente questi, ed è esattamente questo è la l'ondeggiare degli Stati Uniti e questa incertezza strategica, in realtà che parte da ancor prima, credo sia stato anche alla base di tutto quello che è stato la ricostruzione dell'architettura di sicurezza regionale.
Quindi proprio il famoso leading from behind no, quindi noi spingiamo là dietro organizzate, la vostra struttura, tutto andava bene, finché appunto poi c'è stato lo stallo che conosciamo benissimo.
Del del 7 ottobre, che prima invece rappresentava cosa una sorta di normalizzazione dei rapporti che si stava creando, questa architettura di sicurezza.
Alternativa, quando gli americani?
Dicevano, come dire fate voi, i nuovi sosteniamo appunto da dietro, oggi mi domando e può appunto mi connetto a quello che diceva l'ambasciatore, essendoci questi blocchi abbastanza evidenti che possono creare questa tossicità in in quello che il Medioriente come lo pensavamo anche con quello che sarà appunto il West e,
E soprattutto con un'America così poco
Come dire affidabile, se vogliamo attendibile, non so poco Relayer, si potrebbe dire ecco come come è possibile immaginare, come appunto come tu dicevi nel nel tuo volume una nuova strategia grand strategy in the Middle East a new american grand strategy, no, come la individui tu questa grand strategy perché se ci basiamo su quello che vediamo oggi non essendo come dire particolarmente almeno io esperta di politica americana,
Però trovo che sia molto pericoloso presentarsi così per gli stessi alleati dell'area che cominciano o meglio Emirati, ok a rafforzare, ma altri molto a dubitare di quello che ieri erano delle relazioni abbastanza solide. Per questo poi tenere, come dire, più leadership c'è più più accordi con altri attori, non non mollare, non scegliere soltanto il canale americano come unico e solo mantenersi anche un dialogo con la Russia con la Cina e come poter eventualmente dire loro di non farlo, visto appunto la questo essere ondivago degli Stati Uniti, quindi, come la vedi questa grand strategy, alla luce di quello che è la realtà oggi
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Mike
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Grazie Emilio ambasciatore, se non le dispiace assai un attimo la parola al pubblico, in modo tale da raccogliere qualche domanda, se c'è tante mani alzate, cari miei soltanto due.
Allora passo io con il microfono.
Allora aspetta perché c'era mi sa, un attimo, il signor secondo.
Buonasera sono Massimo scattato grigia e la mia domanda è questa e professor Solima lei ci ha fatto una un'analisi di quella che una possono possibile scenario dell'evoluzione dell'architettura di sicurezza nell'aria nell'area mediorientale, però io purtroppo non ha avuto ancora la possibilità di leggere il suo libro.
È veramente mi piacerebbe capire che vuol dire new che vuol dire grand strategy, che poi è quella che noi italiano chiamiamo strategia, perché io non vedo niente di new e non vedo nemmeno niente di strategico in quella che è la situazione, la politica estera attuale dell'amministrazione Trump e l'unico riferimento che posso avere dal punto di vista ufficiali anche se questi se questi documenti diciamo così sono sono più per il pubblico che che diciamo documenti programmatici interni è quello della National Security Strategy.
Twenty Twenty Five
E, ripeto, vorrei capire perché new e dove sono questi elementi di novità nella grand strategy americana, grazie.
Okay, in Francia, c'è molto di più.
Oh, oggi Israele, che ero stato egemone nel Medio Oriente è molto new Stati Uniti sono sempre stati dietro gli addetti ai redditi Isee, ma adesso è diventata proprio una un uomo ed una sudditanza, la strategia di Israele ha fatto terminare determinato, ma consente la strategia degli Stati Uniti in un Medio Oriente non si comprende diversi soldi, non c'è più nessuno,
Sì.
No, però.
Israeliana che ha fatto fare gli americani, si sono di dietro.
Per cui per quindi abbia abbia abbiamo, abbiamo questo nuovo sistema, Israele domina il Medio Oriente.
E, secondo me, il dissequestro della NATO è talmente talmente influente sul tettuccio sugli Stati Uniti che riusciranno a convincere i Riuniti a lasciare la NATO col semplice scopo. Israele sono l'ultimo l'ultimo avversario dell'odio e della Turchia e aveva già cominciato a attaccati turchi dal punto di vista diplomatico e politico. Se le caviglie lasciata alla NATO, la Turchia rimane senza senza protezione vera. Israele può e come agire contro i turchi un po'di vivacità che nel nostro Paese, gli Stati Uniti, fossero dentro la NATO. Se attacco Turchia articolo 5 ed è la NATO dei crediti, devo intervenire contro Israele, che è impensabile, allora questo questo, questo cittadini di di di di Trump, diva lasciò la NATO, vado via e un preparano la strada a questo tipo di azione fantapolitica, ma purtroppo diminutivo di più. Le ultime due anni dell'ordine, un sacco di fantapolitica
Realizzarsi quindi quello per cui io, a protezione dei soldi ma io non credo ci sia più una possibilità più di una grande strategia non credo ci sia più una a una con la possibilità di un ordine mondiale, io sono più d'accordo con Mark Leonard, del del dell'European CAF e con Tarkan ha citato da da da da dal professor Mazzola che dico che è a nord,
Disordine perché disorder già vuol dire ciò del delle regole che si riconoscono nel sistema della Nord, pri pri pri Ppe stanno i centri, vige la regola, fa quello che vogliamo, ogni Stato fa quello che vuole e fa quello che può dare potenza, portava il politics e multilateralismo, è finito al ministero delle alleanze ad hoc che alcuni Stati possono prendere in un sistema assolutamente frammentato, perché noi non possiamo capire assolutamente nulla di quello che succede a livello globale, lo scendere a livello locale, non scendere alla frammentazione degli ormai frammentato e tutto è tutto e tutti e tutto
Fragmente chissà dove Walter in cui ogni devi perché devi calendario sarà la Turchia, cosa fa nei vari scenari per capire se c'è una, se c'è una una, una, una volontà, una strategia, io guardo i singoli stati, non ci si capisce niente semplicemente chi ha chi ha perché la Turchia, con gli Emirati a un certo punto ed è contro gli Emirati, poiché col Qatar in un'altra area, perché gli egiziani aiutato Haftar Libia ma hanno capito che aiuta i sudanesi contro contro il motorie, I gli egiziani, e per la qualità degli Emirati e pazzeschi nella contraddittori, ma se andiamo a guardare quello di Yeosu sclerotici c'è c'è, c'è una strategia, guardarla a quel livello, a livello di emiratini, qual è la loro politica? Non c'è più una un'alleanza generale che guida la pulizia degli Emirati, quello de de esauditi. Concludo procura. È importante questo che non capiamo anche dal fatto che si è spaccato il golfo
Gli Emirati sono in guerra con l'Arabia Saudita a tutti i livelli, l'ambasciatore, il potentissimo ambasciatore degli emiratini a Washington. Nel frattempo è venuta la società ha fatto un briefing alla tanti cause o cinque di noi e lui lui era lì, era livido e aceto e a proposito non c'è, non c'è, non non sottovalutate il rischio che c'è il problema che ci ha dato dei sauditi è grave, è vero e di reale, e arriveremo al fine di quello che dormono, in cui ipotizzava di due uno scontro armato fra San emiratini e size esauditi dra. Io credo veramente come una persona che non è mai preoccupato e raramente preoccupata raramente e veniva anche dagli americani, voi che fate e non c'entra dice americana non sono un bel po', poi vedremo quando sarà il momento questa Expo che hanno dato
Israeliani, nel loro egemonia totale, aiuteranno gli emiratini, i conti si auditi per far abbassare i poteri di Catania, Saudia nebbia continuerà a esercitare il loro.
In via Maggiore.
Credo che, per cui Lamentation e hanno la caratteristica di global warming Radio rende Sergio New York tentativi dell'altro.
Se c'è qualche altro intervento.
Aspetti.
Massimo che era alla fonda, zione Medoro.
Una brevissima, un brevissimo commento da parte del professore sulla terminologia, come come commenta il fatto che i media cinesi, e soprattutto su X, in tutte le loro versioni linguistiche, usano il termine.
Middle West, ovvero medio Occidente quando parlano del Medio Oriente, solo questo.
Allora ritornerei un attimo alle risposte, magari facciamo risponde piano ambasciatore, che poi deve andar via e poi passiamo, noi chiudiamo noi grazie alla scelta, ma io credo una cosa fondamentalmente non dobbiamo farci fuorviare dalla nominalistica, nel senso che quello a cui dobbiamo guardare essenzialmente sono queste due cose la prospettiva del professor Solima vale a dire quello che la realtà delle connessioni e le influenze che le connessioni,
Come dire, producono anche a migliaia di chilometri di distanza e la prospettiva che poi non sono in contraddizione, ma sono complementari e la prospettiva che cercavo di presentare io, vale a dire l'esigenza geopolitica e il la contrapposizione fra realtà statuali e che influenza immediatamente si svolge a livello locale influenza il livello regionale e scala rapidamente a livello globale il resto.
È una cosa bellissima, ma non ci lasciamo fluviale da questo.
Stiamo alla realtà dei fatti e la realtà dei fatti, purtroppo, è che il mondo della convenienza, quello di Baracca Anna, quello delle connessioni funzionali, quello delle immancabili cointeressenze, è sempre più condizionato dalla logica della sicurezza, cioè mentre sto bombardando tutto il resto non conta mentre sto con gli stretti chiusi tutto il resto non conta è come sospeso,
E nonché questo crei necessariamente una bellissima situazione per il mondo, ma questa realtà con la quale abbiamo a che fare.
Se vuoi rispondere.
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Grazie mille, davvero io vi ringrazio ancora, vuoi per esser stati qui il nostro autore, l'ambasciatore Massolo per aver commentato insieme grazie mille e ci vediamo tra poco dopo il coffee break.
Coffee break
Abbiamo il coffee break in questa.
Riprendiamo i lavori di questa seconda sessione.
Prima di tutto faccio ammenda e chiedo scusa a Karim e all'Osservatorio della Louis questi eventi organizzati in collaborazione con la Tate in Canzi geopolitiche a rischio abside da te, quindi diceva piacere sottolinearlo, anche perché fare il sistema aiuta a mettere insieme.
Persone, relazioni, come dire, competenze, conoscenze, quindi per noi è un piacere poter avere questi compagni di strada. Seconda parte dicevo, con Mario Di Pizzo cavi, Mezzana Gabriele natalizia, Nicola Pende e di nuovo chiaramente Mohammed Soliman questa volta, come dire coordina e Modena Flavia, Giacobbe grazie tante Flavia tecnologie della direttrice responsabile di formiche, ma per il centro è veramente un'amica sincera, un aiuto e una collaboratrice di non solo di valori, ma questo come lo devo sottolineare io ovviamente a noi molto vicini, quindi grazie, lascio a lei la parola. Anche questa volta abbiamo visto come ha funzionato, magari che Flavia, se alla fine lasci qualche minuto per qualche domanda dal pubblico, il primo pane e abbiamo visto che c'è stata l'occasione quindi può essere utile lasciava i 10 minuti finali
Grazie e buon lavoro, benissimo, grazie ai direttori e buona sera a tutti, benvenuti
Approfondiamo, insieme agli esperti che sono con me, i temi affrontati nella prima parte del pomeriggio e ringraziamo Mohammed Soliman, signor Ferro del Middle East Institute, per il suo libro e per questa discussione saluto Nicola.
Pedde, direttore dell'Institute for Global Studies, Benvenuto caduto Gabriele natalizia, professore di sicurezza e politica internazionale, alla Sapienza e direttore di geopolitica, punto info benvenuto Gabriele Mario Di Pizzo, giornalista TG 1 e non resident cielo, signor Fello dell'Atlantic Council, benvenuto abbiamo qui con noi Karim, SDRAM, direttore in Nord Africa Initiative dell'Atlantic Council benvenuto benvenuto davvero Karim bene, allora io partirei dal concetto che chiamare il Medio Oriente come West Esg,
Ah significa provare a ridefinirne priorità, minacce e alleanze, si apre gli Stati Uniti, ma in generale per il Medio Oriente, togliendo alla Regione ecco i retaggi del pensiero post coloniale.
A chi probabilmente ne hanno viziato l'approccio, questa è la lettura strategica che ne da Mohammed Soliman è molto sfidante, davvero molto interessante, impone una riflessione ampia, secondo me va ridefinire lo spaccio strategico tra Mediterraneo e Oceano Indiano a Wall stesa, secondo l'autore è proprio quella cerniera,
Tra Europa Indo Pacifico ci chiederemo insieme agli ospiti, allora perché gli USA, nonostante la proiezione evento verso l'Indo Pacifico dichiarata da da tempo, si stiano concentrando oggi in Iran, poi discuteremo anche degli attori, perché anche quelli sono abbastanza cambiati, che sono emersi nel Medio Oriente e che sono diventati importanti soprattutto dopo la guerra in Iraq e dopo la guerra civile siriana sono Israele, Turchia, Iran ma anche le pietre monarchie del Golfo, l'India e la Cina.
È e anche nuovi possibili blocchi strategici, con Turchia e Africa e Pakistan da una parte, e dall'altra, i Golfo, Israele, l'India dall'altra, con probabilmente la il sostegno degli Stati Uniti, ecco Muhammed propone agli USA di concentrarsi nella regione sulla costruzione, questo è davvero un pensiero originale, di un ordine basato su coalizioni funzionali e sulla deterrenza, insomma, un realismo pragmatico, che però stride sicuramente con la situazione attuale di un conflitto del degli Stati Uniti in Iran. Io mi taccio perché vi ho detto più o meno, insomma, che cosa affronteranno gli ospiti se siete d'accordo, farei iniziare e Mohammed Soliman
Perché, ecco, lei Mohamed propone nel libro il passaggio lo avete già affrontato nella parte iniziale del concetto da Medio Oriente, auspicio.
Fino all'idea di un sistema in due Abraham abramico.
Quali vantaggi porterebbe questa lettura alla Regione, in particolare oggi alla crisi di Hormuz, i quali sarebbero le implicazioni operative per Stati Uniti ed Europa, penso che possa essere un buon inizio per poi anche farlo commentare dagli altri ospiti, prego.
Irmi.
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Grazie grazie davvero Mohamed, visione così così lucida, così sfidante, ah, io no l'ho già detto, ma comunque parleremo sui 6 7 minuti per per ospiti, così poi possiamo lasciare qualche minuto finale al pubblico per le domande.
Andrea da Nicola Pedde, perché, ecco, stiamo approcciarci adesso al West Isa, alla luce del conflitto oggi in atto nella regione, sappiamo che ci sono forti ripercussioni, soprattutto anche nel nostro continente, però ecco quali scenari immagina per un ripristino della stabilità regionale.
Grazie.
Allora difficile pensare oggi a un ripristino della stabilità regionale nel momento in cui non sappiamo se da qui a pochi giorni potrebbe riprendere addirittura un conflitto tra Stati Uniti e Iran, il problema vero, secondo me, è legato a due dimensioni, la prima è quella strettamente regionale e la seconda è quella delle relazioni di Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall'altra che non riescono a trovare una sintesi a distanza di quasi 50 anni dalla rivoluzione islamica, quest'ultima guerra è iniziata ancora una volta con lo spettro
Della dello sviluppo di un'arma nucleare entro un paio di settimane da parte dell'Iran, cosa che abbiamo sentito di fatto centinaia di volte nel corso degli ultimi 25 30 anni, oggi ci troviamo a poco più di 60 giorni all'inizio di questa guerra, dove la questione del nucleare è passata ad essere l'elemento numero due o addirittura tre delle delle posizioni negoziali. Oggi il vero punto centrale del negoziato tra
Che forse inizierà tra Stati Uniti e Iran, ruota intorno alla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, cioè dove eravamo il 27 febbraio, 2026, due mesi fa, che avverrà probabilmente se si riuscirà a trovare un accordo, ma generando condizioni completamente diverse rispetto al passato.
La questione del missilistica iraniana diventa una priorità ovviamente impellente per gli Stati Uniti e per Israele, il nucleare ci troviamo oggi a doverlo gestire come un qualcosa di secondario terziario, che nell'ultima proposta iraniana eventualmente tratteremo il futuro quando e se sarà.
Possibile farlo
Questo è, secondo me, una delle uno degli elementi più critici nella gestione del rapporto tra questi Paesi gli Stati Uniti hanno sempre rifiutato l'idea di un negoziato con la Repubblica islamica dell'Iran e di un accordo di lungo periodo il, l'idea di negoziare con una attori così controverso come la Repubblica islamica non ha mai.
Permesso di generare una soluzione a questo problema che dura ormai dal 1979 stessa cosa per Israele, anche se più recente, la fase.
Di forte contrasto tra i due Paesi in questo momento la vedo insanabile.
Nella migliore delle ipotesi, quello che possiamo avere è una continuità della tensione tra Stati Uniti e Iran,
Sotto una costante spinta di Israele, Barry invece mantenere la, la, la capacità di colpire il Paese e quindi di mantenere attivo allo stato di conflitto.
E vedo poche vie d'uscita e vedo poche condizioni che possano migliorare nell'immediato futuro, la capacità di gestire questo rapporto, soprattutto in relazione a quegli elementi che diventano prioritari nel negoziato, primo, tra tutto Hormos tiranna aveva una capacità, diciamo, di deterrenza negoziale.
Fino a due mesi fa, che era quella del programma nucleare.
Controverso, pieno di di di di di di così, di di elementi sicuramente.
Che andavano migliorati rispetto al JPL, oggi si ritrova però nelle condizioni di avere due forti elementi negoziali, cioè a Cormons, il enucleare e, in più, ha dimostrato di avere una capacità di resilienza militare sul piano degli armamenti non convenzionali, che attestato praticamente in un conflitto che ha una natura oggi essenzialmente più economica che militare oggi il vero scontro è quello di resistere quanto più a lungo per generare effetti sul piano della politica e dell'economia che possono avere delle conseguenze per la controparte.
Quindi, in questa dimensione, non riesco a individuare in questo momento con queste amministrazioni un una soluzione, anche perché.
Un altro obiettivo degli Stati Uniti era quello del regime change incendio, in un certo qual modo c'è stato non quello che volevano gli americani.
Oggi il paese è strettamente controllato dalla seconda generazione al potere, dall'ala militare, dalla dall'Airgest pasdaran è stata eliminata una intera generazione, quella che dedicare ed è di fatto finita anche la democrazia il è rimasto un SIC, un simulacro della democrazia che serve a legittimare una nuova forma di potere che è molto più assertiva molto meno interessata al dialogo è caratterizzata da una profonda sfiducia verso gli Stati Uniti.
Questo per il rapporto con Stati Uniti e Iran dall'altra parte c'è la questione regionale.
L'Iran e i paesi della regione sono sempre stati nemici, lo erano prima della rivoluzione, all'epoca dello Scià era meno evidente, era meno conflittuale il rapporto, perché il lo scià era alleato degli Stati Uniti e quindi non aveva.
Né ragione di rappresentare una minaccia per la comunità internazionale ne poteva essere sfidato da attori all'epoca, molto più deboli rispetto a quanto non fossero prima negli anni successivi, ma la principale minaccia nella lettura strategica di vederne sempre è arrivata dalla Regione io onestamente trovo molto fuorviante.
La
Il riferimento ad una ad un contrasto tra sunniti e sciiti io credo che la vera ragione del contrasto regionale sia più tra arabi e persiani.
Ed è una dimensione del del contrasto che si è manifestata più volte nel corso della storia e ha trasformato soprattutto il pensiero strategico iraniano in una linea di continuità che ha sempre visto nella regione la sua principale sfera.
Il rischio.
Erano fu l'Iraq l'Afghanistan in un certo periodo il, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sono oggi il nuovo fronte di questa percezione della minaccia regionale, alla luce di quello che è accaduto con l'Iran, che ha travolto tutti i Paesi della regione nel nel conflitto perché secondo una strategia che peraltro aveva palesato due anni fa era stato detto molto chiaramente se ci sarà un conflitto che genererà una minaccia esistenziale per noi tutta la regione ne pagherà il conto, e così è stato.
Ecco se c'era sfiducia in passato, oggi questo livello della sfiducia è cresciuto esponenzialmente.
Lo dimostrano in modo palese e gli Emirati Arabi Uniti, attraverso ciò che fanno, ma lo dimostrano tutti i Paesi della regione, anche nei rapporti.
Interni tra loro, lo stesso Consiglio di cooperazione del Golfo, credo che ci sia molto svuotato nelle proprie prerogative nelle capacità di poter generare poi una strategia di coesione regionale, quindi ci troviamo in una situazione che è fortemente compromessa, per concludere e rispondere alla domanda è una situazione fortemente peggiorata rispetto al passato, è una situazione dove il sentimento di sfiducia ormai domina.
Non solo nei rapporti tra Paesi della regione e l'Iran e viceversa, ma soprattutto anche all'interno degli stessi Paesi della regione, cioè non credo che sia un mistero per nessuno che Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti siano ormai in rotta di collisione sulla gran parte delle loro prerogative regionali e questo ovviamente comporta,
Una su una definizione degli equilibri regionali che
Purtroppo temo che dico purtroppo andrei in direzione di una separazione, di una lacerazione delle capacità di trovare una sintesi, io condivido pienamente quello che dice il sole, ma l'autore del libro sulla necessità di intervenire in questa regione, quello che vedo difficile in questo momento è individuare la capacità, la volontà e gli strumenti per poterlo fare.
In tempi brevi credo che sarà necessario un lungo periodo di ricostruzione di questi rapporti, che però non potrà avvenire se non in conseguenza di una prolungata fase di pace e stabilità.
Dietro l'angolo, grazie grazie, Nicola Pepe per la tua riflessione, ma perché gli Stati Uniti sono ancora lunghissima, quella, diciamo, la loro volontà è stata sempre quella di un disimpegno nel Medio Oriente per concentrarsi sugli indo-pacifica, lo chiedo Gabrielli natalizia.
NetCo infatti, in realtà continuano profondamente ad essere coinvolti nella regione e come spieghi PROF, diciamo apparentemente questa contraddizione tra intenzione strategiche, comportamento poi concreto aggiungono naturalmente che Trump finora.
Interessato di tutti i contesti, magari anche molto lontani tra loro, vediamo comunque Panama all'inizio del suo secondo mandato, poi Venezuela, cura e Iran, che però hanno un filo conduttore, la Cina, perché sono tutti i Paesi che hanno comunque un peso sull'economia finale e cinese.
Ecco, poi chiederei anche al profumata litio, quanto è cambiata la postura, l'approccio di Trump dall'inizio del suo mandato ad ora sul Medio Oriente prego.
Ma non sempre.
Forse così?
Eccoci, gli Stati Uniti hanno sempre cercato di sganciarsi dal Medio Oriente qualche volta in maniera più evidente, qualche volta meno è un po'quasi un loro incubo e il Medio Oriente, se pensiamo a quello che succede negli anni della guerra fredda, anni 60 70 80. Fondamentalmente gli Stati Uniti si occupano dei miei di Medioriente tutte le volte che il Medioriente va contagiare la guerra fredda.
Pensate al 1973, sono costretti l'amministrazione.
La guerra dello Yom Kippur, mentre stanno a disimpegnandosi dal Vietnam, avevano appena siglato gli accordi a Parigi e mentre era scoppiato il bubbone del Watergate, eppure son costretti a occuparsi della guerra dello Yom Kippur, su questo ci sono le memorie di Henry Kissinger, che parlano proprio del fastidio ho provato per quello che accadeva anche perché non s'aspettavano quella mossa da parte di di Sadat e se ne tornano occupare quando scoppia la rivoluzione in Iran e quando i sovietici entrarono in Afghanistan perciò quando il Medioriente ritorna a contagiare,
La guerra fredda se ne provano a occupare fosse questo è l'unico momento dove veramente si provano a farne carico negli anni 90 con l'amministrazione Clinton, perché, in assenza di qualsiasi tipo di sfidante, provano da un lato a risolvere il problema e lo risolvono del Kuwait dall'altro soprattutto l'annosa questione palestinese ma in questo caso non ci riescono, ecco anche forse l'amministrazione che più si è occupata di Medio Oriente tra le amministrazioni americane che l'amministrazione Bush, sicuramente con il lancio della Global War Terror bisogna ricordare che questa è la conseguenza dell'11 settembre, perciò qualcosa di inaspettato
Durante tutta la campagna elettorale, George Bush, così come i suoi principali collaboratori pensano a Condoleezza Rice, cominciano a parlare della necessità degli Stati Uniti di cominciare a occuparsi sempre di più di Asia Pacifico. Ci sono articoli apparsi su questo tema e in cui si parla di una sorta di pivot Before the pivot, citando il famoso pivot to Asia c'era già Bush in campagna elettorale che diceva gli Stati Uniti si devono occupare dell'Asia, perché perché lì il prossimo sfidante, poi 11 settembre e son costretti giocoforza occuparsene, ecco, ma appena cambia Amministrazione, Barack Obama già in campagna elettorale è ossessionato dalla necessità di liberarsi dall'impegno americano in Medio Oriente. Viene visto come l'origine del potenziale overstretching imperiale degli Stati Uniti, ossia della paura principale che tutte le grandi potenze a
Sperimentano quello di impegnarsi troppo rispetto a delle risorse che non sono sufficienti, dall'altro diventa una, ha un'origine della causa della perdita dell'immagine degli Stati Uniti, degli Stati Uniti, subiscono a un detrimento per la loro immagine, è quello che succede in Medio Oriente e soprattutto il fatto che con loro potere militare non riescono a fare State Building democracy building.
Ah in quell'area. Ecco appunto se c'è un elemento di continuità tra gli ultimi tre presidenti americani, perciò a Obama a Trump, sia nella prima che nella seconda Amministrazione, piuttosto che Biden è cercare di sganciarsi dal Medioriente. Forse quello che ci riesce un po'meglio è Obama, che ritira dall'Iraq, inizia dopo una prima fase a ritirare anche dall'Afghanistan e stringe soprattutto l'accordo con con l'Iran. Ecco, con l'amministrazione Obama l'idea ci sganciamo dalie dal Medioriente, come facendo un accordo con gli iraniani, mentre invece Trump e Biden non la pensano. Allo stesso modo. C'è la necessità di sganciarsi dal Medioriente per rivolgere l'attenzione a quell'area che ricordava a Mohamed
Ah ah viene ribattezzata Indo-Pacifico, come sostanzialmente con prima veniva citato, facendo leading from behind, ossia rafforzando i rapporti tra i maggiori partner alleati degli Stati Uniti nell'area affidando loro tendenzialmente, il contenimento dell'Iran, ha suggellato dagli accordi famosi di Abramo che lancia l'Amministrazione Trump, non si capisce in che misura vanno avanti verso quello che doveva essere il grande traguardo sia l'accordo con l'Arabia Saudita durante gli anni di Biden e in qualche modo vengono riproposti anche oggi dall'amministrazione a Trump, ecco,
Trump, o almeno la sua ala, la seconda amministrazione si insedierà a gennaio, dopo una campagna elettorale dove era arrestato, era stato nuovamente ribadito questo concetto. Dobbiamo investire sui problemi interni degli Stati Uniti, tagliare impegni non vitali e quell'area era considerata appunto una di quelle da tagliare per rivolgere per gli orientare quante più risorse possibili verso l'Indo-Pacifico. Ciononostante, se andiamo a guardare prima, veniva citata National Security Strategy, in particolare quelli del 2025. Comunque c'è un passaggio che è importante, c'è scritto tra i cori interessa degli Stati Uniti e perciò interessi quelli che non possono essere calpestati, quelli inviolabili, cioè il fatto che le energie surplace del Golfo non possano finire in mano nemica e soprattutto che lo stretto di Hormuz deve restare aperto. Perciò, nonostante la volontà di disimpegno, quello è un impegno che gli Stati Uniti mantengono a loro. E allora la domanda ah, perché però si entra in guerra, Hormuz ancora a non era stato bloccato, era conseguenza della guerra
Probabilmente uno dei fattori che ha incentivato l'Amministrazione Trump a seguire Israele in questa proposta di riattaccare l'Iran è stato sicuramente il fatto che l'Iran non aveva dato, non ha avuto una grande performance militare alla guerra di giugno e perciò sembrava, tendenzialmente a poteva essere colpito facilmente.
Ah, cosa che invece ha dimostrato poi e non essere in questa seconda fase.
C'erano le elezioni di midterm e ci sono le elezioni di midterm in vista e probabilmente avevano cominciato a ragionare sul fatto che, dopo aver portato facilmente a casa il risultato in Venezuela, visto anche la prova negativa di giugno dell'Iran, potevano portare a casa un secondo risultato. Tagliare la testa all'Idra cosa che fanno. Perché Khamenei effettivamente viene ucciso, ma si pensava che finisse la fondamentalmente, mentre invece si trovano con una guerra che ancora in corso. A distanza di due mesi, poi, un'altra questione che l'Arabia Saudita, che probabilmente ci sono molte notizie che lo confermano, spingeva per questo per questa opzione e infine, Israele, ecco nella National Defense strategy del 2026, uno dei passaggi fondamentali che viene riportato è che gli Stati Uniti chiedono Bardem sharing agli alleati in tutte le aree che non sono più disponibili a fare, a promuovere e a garantire sicurezza agli alleati, che non si impegna
No, ma sono disponibili a seguire gli alleati che invece dimostrano questo impegno. Israele viene proprio citato come il model Allai e perciò nel momento in cui Israele, che è alleato modello, ce lo chiede gli Stati Uniti, sono disponibili a intervenire questo anche un messaggio che viene lanciato fondamentalmente agli europei. Se fate altrettanto, staremo con voi, così come stiamo con Israele. Ecco arrivo alle conclusioni, ci dicevamo, ma oggi a che punto siamo? Ecco il risultato che c'è oggi della guerra, un risultato tendenzialmente negativo per l'Amministrazione Trump. A una guerra lunga si volevano intervento breve, danni all'economia e non solo quella globale, ma pure a quella americana, perché l'inflazione continua ad aumentare un inaciditi mento dei rapporti con praticamente tutti gli alleati e forse con l'eccezione
Ah dell'Arabia Saudita ed Israele, e poi quello che citava anche Nicola abbiamo fatto, anzi hanno fatto scoprire all'Iran che non ha una sola forza DDR di deterrenza, ma ne hanno due di capacità di deterrenza, anche, appunto, mettere sotto rigato l'economia globale utilizzando il la al ricatto sul golfo ecco,
Siamo in una fase di competizione tra grandi potenze nelle competizioni, tra grandi potenze, dove la posta in gioco è il primato globale, non si può pensare a delle crisi regionali, come ci son state invece negli anni 90 e 2000, questa è una grande partita e la grande partita ha origine nel confronto tra Stati Uniti e Repubblica popolare cinese e questa è senza ombra di dubbio,
E quindi, come dicevi giustamente, bisogna legare tutte queste critiche si stanno moltiplicando e che hanno contraddistinto il 2025 e 26, appunto, l'elevazione dei toni sulla Groenlandia a su Panama, appunto la richiesta di sottrarre al controllo di società cinesi gli accessi di Panama, appunto la decapitazione del regime venezuelano senza il regime change ma semplicemente facendo salire al potere qualcuno dello stesso regime che però disallineato Venezuela dalla Repubblica Popolare cinese e soprattutto,
Ah e far sì che non riceva più petrolio a basso costo e poi, appunto il colpo sull'Iran. Anche questa poteva essere una mossa fatta proprio per colpire la cena e far sì che ricevesse sempre meno petrolio a basso costo. L'altro suo grande fornitore, appunto, cesserà avrebbe dovuto cessare di fare quello che faceva prima anche il Venezuela. Ecco sempre importante è leggere National Defence strategy, dove c'è scritto chiaramente questo che la Real. Gli Stati Uniti non vogliono avere una confrontation diretta con la Cina, ma che il loro primato verrà garantito facendo deterrenza attraverso la forza e queste mosse sostanzialmente erano state immaginate per fare deterrenza attraverso dimostrazione di forza degli Stati Uniti, cioè potevano colpire qualsiasi tipo di partner o
Ah, alleato della Repubblica Popolare, in giro per il mondo, senza che la Repubblica popolare potesse poi effettivamente a difenderlo.
Non mi proteggono il professor natalizia ha parlato di alleati, i buoni alleati cattivi, noi siamo nella lista degli alleati pessimi in questo momento questi giorni molto recentemente, insomma nella lista di Ciampa insieme a Spagna e Germania, allora tornerei a parlare di Europa con maglia di pizzo perché ecco che l'atteggiamento sì ci si attende ci si aspetta dall'Europa che comunque nella guerra,
Del nel Golfo sta avendo veramente molti problemi e abbiamo dei danni economici importantissimi, soprattutto il nostro Paese, stiamo assistendo anche a una divaricazione degli interessi tra Stati Uniti ed Europa snella nella regione, quindi, insomma, che cosa dovrebbe fare adesso l'Europa Mario Di Pizzo ciao,
Mi raccomando parla lentamente, perché altrimenti l'interprete fa un po'di fatica a tradurre.
Questo vuol.
Gli effetti di questa guerra sono tantissimi, però opera su due binari anzitutto questa guerra sta ridefinendo le catene di approvvigionamento a livello globale e poi mette a dura prova alleanze durature, come dicevi, l'Europa ha un interesse vitale nello stretto di Hormuz.
Nel libro c'è una citazione, il presidente Carter che dice chiunque colpisca agli alleati degli Stati Uniti in quell'area colpirà gli interessi vitali degli Stati Uniti, ebbene, la chiusura dello stretto di Hormuz colpisce gli interessi vitali dell'Europa, ma l'Europa non è in grado di reagire. L'Europa è una potenza commerciale, non è una potenza militare, le cose migliori fatte dall'Europa negli ultimi due anni sono gli accordi
Di libero scambio con l'India, con il Mercosur e con l'Australia
In queste ore, al vertice della Comunità politica europea sta partecipando anche il premier canadese calmi.
E ha detto, è un diplomatico canadese ha dovuto smentire l'ipotesi che il Canada possa entrare nell'Unione europea, però questo testimonia ancora la una capacità attrattiva dell'Europa.
E rispetto a quello che tu dicevi, cioè ci sono alleati buoni alleati cattivi, c'è il rischio di un disimpegno della NATO, io non ci credo, non ci credo uno per gli accordi di condivisione nucleare, ci sono 100 testate nucleari americane in Europa, alcune sono assegnati all'Italia e sarebbe difficilissimo o chiudere i battenti così,
Due, allo scorso vertice NATO, noi ci siamo impegnati in acquisti ingenti di tecnologia militare americana e poi ce l'hai ti EIAR, una legislazione americana in virtù della quale gli Stati Uniti conservano il controllo da remoto sulle armi che ci vendono, quindi noi non abbiamo sovranità militare per per staccarci e allora non conviene perdere un acquirente Mohammed sta ridendo però,
Insomma, credo che ci sia un interesse reale arrestare arrestare insieme il dei capi non è affatto possibile se non in cinque o 10 anni non può esistere una difesa europea priva della tecnologia americana perché non siamo in grado di svilupparla, però, tornando indietro, l'Europa fa fa bene le cose che può fare.
Quando si mostra come potenza commerciale, ora è chiaro che tutto, nell'epoca del territorio della forza e qui.
Fa bene e Gabriele è ricordare che quello che accade lì è una parte del conflitto tra Cina e Stati Uniti nella competizione globale tra a Stati Uniti e Cina Mohammed scrivere un'altra cosa molto molto interessante dice i Paesi del Mediterraneo o della NATO dovrebbero far blocco con quelli dell'Est,
E far capire che c'è una dinamica comune di interesse, né dice è un libro sul containment e lui dice lì insieme si può contenere la Russia, perché la Russia la minaccia russa non è solo in Estonia e Lituania è nelle petroliere che girano,
O per il Mediterraneo e nei tra Anci e nei cavi che vengono tranciati dal Baltico al Mediterraneo, e quindi in questo. L'Europa può fare un salto e Mohamed indica una strada realistica, cioè che i Paesi dell'Est e i paesi del fianco sud facciano blocco, eh eh eh si mostrino proattivi perché Gaber parlava del bar del sharing, gli Stati Uniti lo dicono ormai da decenni. Bisogna condividere le responsabilità. Ora quest'anno Napoli, il comando NATO di Napoli è passato all'Italia e addirittura a Norfolk, in Virginia, che il comando che sovrintende a tutte le attività nell'Arc nell'Artico è passato dalla Gran Bretagna. Quindi, posto che io non credo che la NATO si fosse scioglie per una questione di realismo, sicuramente l'Europa la Comunità politica europea a questo, a questo punto
È chiamata ad un ruolo proattivo e non bisogna parlare di difesa europea, ma di difesa dell'Europa povera per sfrecciare questo per allargare questo o questo messaggio in questo senso, l'Europa ha delle carte alé alé ha delle carte da giocare, Detto questo,
è assurdo che non sia in grado di di proteggere il proprio interesse.
Perché è lui dice benissimo, insomma, perché queste Aisha è fondamentale perché è un centro di connessione globale dell'energia all'aviazione, al computing, la tecnologia.
Insomma, e l'Europa è fuori da questo, se se se e stare in questo gioco significa maturare, avere un rapporto diverso, proattivo, non non essere più alla dipendenza totale degli Stati Uniti, ma usare anche il leverage e leverage, è appunto nella natura di potenza commerciale colpire, rispondere anche ai dazi sempre insomma in una dinamica a,
In cui la competizione è chiaramente con la Cina, poi un'altra cosa interessante e chiudo una delle tante cose interessanti del libro racconta insomma, ultimo, credo fosse il G 20 in India no, la Via del cotone come alternativa alla via della Seta, se ci se il framework è quello della competizione con la Cina bene, poi c'è un racconto di tanti formati per cui la Francia ha un formato con alcuni attori,
Regionali l'Italia ne ha un altro e io credo che questo sia il male più grande dell'Europa, la incapacità di muoversi, di strutturare un interesse nazionale europeo, cioè, finché mi dispiace dirlo, Roma, Parigi e Berlino che sono il nucleo dell'Europa avranno interessi diversi for opereranno in formati diversi non ci sarà la possibilità di strutturare una politica europea,
Prima Maria di pizzo, grazie Mario per il tuo intervento, ne hai parlato dell'hai, ricordato la NATO, prossimamente ci sarà il prossimo summit NATO proprio in Turchia, sarà interessante capire se magari potrà esserci una convergenza tra la Turchia e che è un autore sicuramente molto importante influente in questo momento nel Medio Oriente, per esempio la Spagna e l'Italia su tutto il fianco Midi May meridionale e il Mediterraneo, comunque, cosiddetto allargato i nomi di Terraneo, perché comunque è molto interessante come connessione e mi lega a Karim, SDRAM, che ho lasciato per ultimo, perché e vorrei capire insieme a lui di confini geografici del concetto di Wes Héja che teorizzato nel nel libro di Soliman
Ecco, è un concetto levantino centrico oppure Karim ricomprenderà anche il Nordafrica, ecco, penso in particolare a Egitto, Libia, Marocco, A, sono destinati anche loro ad essere riassorbiti in quest'area, oppure manterranno tuo parere una traiettoria assolutamente autonoma a livello di strategia.
No.
Grazie mille.
Io, se potrei parlare che dicono succederà ricordatevi, premetto due cose o noi crediamo, prendiamo questa frammentazione, noi crediamo che chiamiamoli dall'ordine, non possiamo fare di ambedue le cose che gli del mondo vanno in direzione dell'unione civile, arrivati in un'altra e auspichiamo da altre direzioni non funziona così secondo noi riconosciamo che stiamo andando verso una frammentazione verso il disordine, a un ordine,
No no
Come diceva la canna e allora dobbiamo fare debba fare i conti con questo noi dobbiamo fare i conti col fatto che l'Europa non sarà.
La scelta non sarà perché, se si va alla frammentazione della Francia, della sua politica, avendo la force de frappe più forte degli altri, l'Italia dovrà avere la sua politica, la Germania dovrà avere la sua politica, saremo più deboli e forti. Non si sa però con noi, non peraltro era spinte contro il multilateralismo e credo che sia così vero che sia così, che le speranze di avere diventeremo accordi multilaterali va scemando, va diminuendo costantemente e lo vediamo Elizabeth tra Trump è un fenomeno appella conseguenza, European League 2 inesistenza di un movimento di una forza mondiale che ci spinge verso quella direzione, piace piace che Trump perderà le sue novembre, sperava in questa società la situazione continuerà per molti molti anni a venire, perché io quella di sequestro, allora struttura quindi questo questo e questo si arriva quindi io
Non trovo che sia tramite le costruzioni fittizie questi de la NATO ha dato musulmana cupa, non ha senso Pakistan, Turchia esaudire tutte chiacchiere quando valore, perché di andare a vedere la pulizia del singolo Stato e se andiamo ad analizzare la politica Rising, ve le siete credete, poté onoriamo specie dei poteri costituiti delle potenze regionali.
Contraddittorio al decesso CEV, contro contro ogni possibilità di un accordo multilaterale iscritto a prendere un qualunque Paese, dall'Egitto alla Turchia, all'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi e dimmi, c'è una politica che potenzialmente potrebbe essere condivisa, li sfido a farlo.
Poi la banca sono punitive contro l'Iran perché perché li vedremo nel caso in cui i migranti perché lo vuole Israele è il Paese egemone, sta andando alla grande nel controllo e vogliono la guerra con l'Iran sostenuto dagli Stati Uniti per mantenere una situazione di beh di mendicità nel l'area i vigili, prendendo il controllo effettivo di tutti tutte le forze, di tutte le forze che non c'è, non c'è, non c'è un un un mondo sciita che si oppone un no è un mondo solida, molto interessante per quello che ha detto Nicola, prima o forse ragionando
La stiamo riaprendo i persiani contro arabi o persiani e arabi e preparare gli sciiti e sunniti questo è un buon punto importantissimo, ed è vero, sono tanto.
Nell'Africa settentrionale do spesso delle 200 quotidianamente, ma soltanto che lì effettivamente abbiamo avuto degli imam che aveva da dire, ma se i nostri nemici sono più si siano tutti d'accordo cristiani ebrei, e perché noi musulmani o essere divisi tra sciiti e sunniti cioè noi musulmani non noi arabi persiani ai musulmani,
Vuol dire che si sta creando nel nel nel Medio Oriente, vecchio sonore oltre Guidolin, sta creando una differente dinamica, con più rapidità divisione fra sciiti e sunniti, ma un'unione all'interno di un film del 1.000 e dell'Islam completamente diversa a frammentata e frammento autrice ancora di più perché porrà queste differenze in Nordafrica e non lavora, la porrà in Egitto, probabilmente legittime della prossima vittima di questa situazione, ma non bisogna farla nel levato, dovrà farla nel nel nel nel West Egg, perché i danni sono componenti diverse, sono state demolite estremamente
Perché Israele ha demolito questa dinamica permetterà più che che insieme e vado avanti così Wind alveolata, nella stessa maniera Terrorismo, ripartirà a 100.000 di questa è l'arma della guerra asimmetrica e gli Stati Uniti dovranno difendere due non avranno più l'unione dei vari autori organizzata sopra gli americani saranno Sciuti contro questo fenomeno e gli europei da soli contro questo fenomeno.
Quindi dico io non la vedo come una grande possibilità, quella di creare un mondo di pace, ha avuto Pandev, dobbiamo prepararci, Rasia un mondo difficile, un mondo di guerra, non motivare un mondo, do dove quello che ci piaceva, tanto il diritto internazionale, diritti umani, quello che siamo,
Ciao soft power dell'America a diciott anni Dainese riuniti mi innamorai di quel Paese.
Libertà della del.
Raffaele Erba favoloso, oggi è il contrario, oggi, vigilia del contrario, logicamente storici sta veramente male, perché cambia tutto, perché cambiate proprio le dinamiche sociali, perché perché non c'è più quella quelli dell'altro americano come un fondo americano?
La polarizzazione e padre bestiale e porre al suo interno i terreni potete dall'esterno, perché gli americani lo proietta, fuori, è l'unico Paese, c'è una proiezione di potere, veramente gli altri c'erano, i francesi hanno preso schiaffi a finire, non c'erano degli italiani che gli americani, i giudici hanno una tradizione di potere e a questi poteri alle 7 e quelli veri.
Tu fai all'interno dello stadio, proiettando polarizzazione, usando proiettando multilateralismo, stanno paventando, vorremmo su tutti bene, anzi all'unanimità non.
Il nemico del nemico, Nicola bastonato, il nemico va
Il discorso che fa Netanyahu il discorso che fanno i suoi ministri e identico, e qui e quindi non c'è io non vedo una speranza di di cambiare queste dinamiche, per cui a fronte però a sfruttare l'Italia come Paese di di dare delle decisioni della politica e sia la più possibile diplomatica ma deve agire, deve dirigere il contesto che attorno e inaccettabili che nemmeno io non faccio nulla sulla Libia facevano rigido, e la città ha fatto un'ottima politica di questo stampo con Algeria, saltando da una situazione disperata, ma fare un ottimo lavoro rappresenta la grande regione approvato dall'Algeria e ha un peso, non va dimenticato dalla giuria, non va, non va
Edoardo Yuval, senta, senta, isolato, che la gente senta buttate nel campo dei russi butta daccapo e la Meloni ha fatto Tajani pure neppure allora, qual è la sua consueta, cioè da un gruppetto di teste italiane che hanno hanno agito all'unisono come servizio.
è un lavoro perfetto, da da da da manuale espressa dall'Algeria, ha sposato la linea del presidente perché la Tunisia e sta diventando una provincia dell'Algeria Tunisia.
Proprio non riescono nemmeno a vigili del fuoco in Libia, dove dove potrebbe avere una vittoria rapidissima, acquisendo per l'Italia un successo politico di dimensioni veramente notevole, perché gli americani sono usciti, perciò che nessuno ha ragione, quelli dell'Italia diciamo da Wind, proprio in attesa dell'opportunità che non è finita e fallimenti però aveva avuto che l'aveva avuta e gli si era detto vittoria facile di mostre di paese può farsi sistema può andare a occuparsi di un problema e risolverlo.
Paesi subentra autoflagellazioni italiana nomade, andiamo in giro, ci sono gli americani dove sono i vaccini da soli di Fabio Sasà, secondo atteggiamento, ne avete il coraggio, andate Fabio, risolvendo il problema, ci deve menare le mani minatrice, arrivederci amministrativi va in Mina, laddove immaginativa, di riuscire ad una vittoria degli riuscire ad avere,
Una tua politica che gli permette di avere una proiezione di The sennò siamo finiti.
Allora rinvia finiva nel dice tra le braccia dei gufi e noi ci troviamo dinanzi a un'ora e mezza di volo da Roma.
Sicuramente goduta niente, cioè i droni, i famosi tre anni, diceva dove state tranquilli che i droni non si comprano ormai chiuso da da da dal Tesoro russa, dai cinque Paesi della NATO terminano i droni no idrovia arrivano da veicoli e cioè un'ora un'ora e mezza di volo.
E no, non li ferma, nessuno dei due c'è, non c'è niente.
E le basi aeree Sopaf prenotando pietà un sistema radar, è insufficiente, i nostri caccia sono lenti, il volo non abbiamo neanche di un turismo di, per cui è vero poi a Tajani che cioè cinque quesiti che siamo vulnerabili se i russi entrano a Tripoli, noi abbiamo il fronte sud che inerme indifeso,
Invece, per per per permeabile, qui cos'è la sveglia che dobbiamo dare, questa doveva smettere di parlare di musica dei due sposi, cosa dire ai nostri politici, si sveglia, ragazzi è cambiato, il sistema è cambiato il giovedì, le parole d'ordine è cambiato, i valori sono cambiati, dobbiamo no, io avevo l'assessore ai giovani e anziani ormai siamo condizionati da da da da certi temi,
Quindi, io, quando vedo che le riunioni dei nostri colleghi, questo piatto è ancora parlava di Human Rights International Lodi.
Proust, trastullati di con questi concetti, però.
Lo ha svegliato i giovani mentre prendeva PowerPoint, bisogna svegliarsi a questo emendamento.
Grazie, grazie Caremma, anche fare insomma e la tua onestà intellettuale devo dire la verità, che non ci avete di messo di buonumore, perché tutti i vostri interventi, cioè che è una situazione che veramente ci fa preoccupare moltissimo però ecco sono sono temi in evoluzione che è stato veramente molto utile affrontare. Ecco, io non so se ci sono ha delle domande da parte del pubblico perché, insomma, sono stati tanti i temi all'ordine del giorno affrontati dagli autori, quindi magari qualche particolare o comunque qualche riflessione è emersa, non so se c'è qualche domanda da qualche
Prego e non so se avete un microfono volete venire a leggi, ma no no, no, non esageriamo, ecco, arriva Mario Di Pizzo TG 1 che porta il microfono meglio di così, grazie mille, io avrei una domanda, diciamo rivolgere un po'tutti, ecco, considerato il forte legame fra Stati Uniti e Israele, che appunto dicevamo prima gode di una relazione strategica privilegiato appunto di Modena Allai. Volevo capire quanto fosse reale, diciamo, l'autonomia decisionale della casa Bianca nel conflitto con l'Iran, in quanto potrebbe effettivamente discostarsi dalle decisioni e volontà di Israele per eventuali scenari futuri.
Grazie ottima domanda, non so a chi vuole iniziare a parlare di di di di questo.
Prego, ovvero.
Americani devono fare quello che vuole sapere proprio una più chiaro di così come una questione era percepito dando voce al recepiscono proprio questa, questa questa enorme influenza nella mia vita, tutti i giorni dell'ambasciata israeliana manda gente laddove è un continuo dialogo con Israele e noi ci fosse usato bene solo con Israele e normando l'urgente dare Julia spiegava fare e noi mandiamo gente a chiedere a loro,
Eh eh eh, è un continuo, quindi io non da me io, dal mio punto di vista non vedo.
Sbacchi, spero di sbagliarmi, spero che gli americani abbiano poi la capacità di parola da questa Amministrazione Trump e i suoi tre o quattro reattori uff.
Kushner
Pensa e Victor, irrigui e compagnia bella, alla fine sono Soros, sono direttamente parte di questi, quindi i reading in ambiti ditte interagisce con gli israeliani.
Se questo cambia dovesse cambiare dopo, dopo le elezioni di novembre, cambiano Argentin advisory shuffle, però per ora io non vedo nessuna possibilità io mi rendo, facevo leggere Israele e lo vedi, lo vedi ogni giorno.
Le difficoltà dell'attacco a Israele e ha deciso che i disegni di attacchi riprenderà riprenderanno convocato più nemmeno le notizie riguardanti il trattato di pace, gli accordi veramente o un'attitudine in cui, secondo loro, gli scopi di perdere tempo in chiacchiere sui abbiamo fatto due chiacchiere, cioè su un SUV grazie grazie kilim Mohamed Ba Diwan,
No.
Prego è perché c'era una domanda e poi passiamo il microfono mentre io volevo ricollegarmi, diciamo sempre al tema della guerra in Iran, volevo chiedere come la capacità dell'Iran di resistere alla guerra anche attraverso l'impiego di menti non convenzionali o appunto i ricatto economico ha cambiato lo scenario per gli Stati Uniti e come li costringe a rivedere la strategia anche appunto in ambito negoziale.
Grazie.
Nicola prego.
Grazie.
L'Iran, prima di tutto, non doveva vincere militarmente, non sapeva di non poter competere militarmente con gli Stati Uniti, avevano un armamentario convenzionale ormai datato, aerei degli anni 60, 70, mezzi terrestri e navali più o meno della stessa epoca e quindi non era sul piano degli armamenti convenzionali che doveva combattere ed è da tempo che ha,
Costruito una strategia di difesa del paese che è transitata attraverso la DIGOS, la cosiddetta difesa avanzata, cioè l'utilizzo degli alleati regionali proxy della l'asse della resistenza e, soprattutto, attraverso lo sviluppo di una forte capacità simmetrica nello sviluppo di.
Della missilistica e dei droni
Questo chiaramente ha comportato per gli Stati Uniti l'adozione di una strategia diversa sulla carta, in teoria.
Nella pratica, gli Stati Uniti hanno condotto questa guerra insieme ad Israele, distruggendo, al di là della della capacità di difesa aerea, che ha assicurato la superiorità nei cieli iraniani, quasi immediatamente hanno distrutto a terra tutto ciò che l'Iran non serviva di fatto.
Hanno colpito tutto l'armamentario convenzionale.
Non hanno colpito capillarmente la struttura della della difesa interna, soprattutto la Erg, sia i basiji, e quindi impedendo qualsiasi ambizione di ulteriore sommossa della popolazione dopo quello che era già avvenuto a gennaio, quando gliel'hanno detto stiamo arrivando, eh non è arrivato nessuno, tantomeno sarebbe accaduto dopo in presenza della di una continuità della capacità di difesa interna dell'Iran e dall'altra non sono riusciti a contrastare la capacità simmetrica come sono riusciti a contrastarla solo in parte.
Questo ha determinato un esito del conflitto che.
Se lo andiamo a vedere sotto il profilo politico e degli effetti che ha generato onestamente con Figo, non è sicuramente la vittoria ritirando, ma di sicuro nella vittoria degli Stati Uniti.
Che cosa, quindi, questo potrà comportare in futuro per peserebbe sicuramente di adeguarsi a quella che è una una rinnovata strategia da parte dell'Iran riguarda in realtà quello che gli Stati Uniti avrebbero dovuto fare, semplicemente era leggere e ascoltare ciò che i demeriti che gli iraniani hanno già detto e scritto da diverso tempo.
Cioè il mutamento del concetto strategico iraniano non è un fatto di ieri, è un fatto che ha interessato processi molto lunghi nel corso degli ultimi 10 anni, che ha subito una forte accelerazione nel corso degli ultimi due anni e che sembrerebbe quasi che questa guerra sia stata condotta senza avere mai letto un singolo documento che riguardasse la la la visione strategica iraniana.
Se hanno intenzione di andare avanti in questo conflitto, credo che sarebbe opportuno cambiare la modalità di approccio quantomeno alla visione dell'avversario e quindi adeguare le capacità, quello che è il, diciamo il potere effettivo, poi di deterrenza, parte dell'Iran.
R sarai diamo la possibilità a tutti, sarà prima lui che aveva alzato la.
Non lo so allora prima lei.
C'era.
E Giorgio sì, sì, allora domande molto brevi, domande quando anche risposte molto bravi, perché altrimenti andiamo lunghi prego salve sono Angela Battaglia del lavoro, come il geografo politico nel Golfo, da 15 anni come consulente per i gobbi Regis sì, e volevo fare una domanda molto interessante quello hai detto che aumenteranno riguardante per quanto riguarda la centralità del West regia è già passata, quindi sono d'accordo con alcuni diciamo discussione precedente, ci troviamo in una situazione di completa frantumazione.
E del del sistema Golfo e la mia domanda è molto specifica, qual è adesso aperta a chiunque debba te qual è adesso la relazione tra tre paesi chiave.
Ossia Stati Uniti, Israele e Arabia Saudita.
E ha visto che lavorano, ovviamente in in in gioco molto vicino a Craxi.
Microfono prego chi, vuoi a un'altra domanda, dice Karim, Karim, orchestra, bene, palla regia Sissi.
Sì, sì, vai grazie.
Faccio due domande, ma mi attengo alle regole d'ingaggio brevissima, la presentazione, la prima cosa, una cosa mi sfugge e il e il timing, il tempo può essere un alleato o può essere visto come un un nemico, fra sei mesi ci sono le elezioni americane fra tre anni ci sarà una nuova elezione presidenziale.
Non è detto che questa Amministrazione possa continuare sotto un altro nome e un po'a memoria sono, credo, tanto 100 anni che non si presenta questa situazione, dove il presidente incarico non può ricandidarsi perché già al secondo mandato, senza aver fatto un mandato precedente, il caso di Trump allora e quanto questa sera questa,
Posizione, gli Stati Uniti possa può essere prorogata nella nella in tempi abbastanza lunghi, quindi quanto può essere veritiero che questa strategia degli Stati Uniti possa restare seconda domanda, American Grando che abbiamo parlato anche l'Unione europea, l'Unione europea e l'Europa il continente europeo a delle asimmetrie delle atipicità, cioè l'unione politica dell'Unione europea, che non corrisponde ad una unione militare cioè sono solo due cose diverse. Gli stessi Stati non sono, non fanno sempre parte dell'altro, quindi si crea una asimmetria e non un parallelismo tra queste due realtà.
Come si può parlare di attore del dell'Europa, sapendo che, se si va da soli, siamo troppo piccoli per competere, quindi anche uno Stato che non ha una una bomba atomica, non al potere, la la, la, la, la capacità politica e militare di far fronte a queste sfide del futuro? Grazie allora gli direi di rispondere alle altre domande e forse,
Mohammed.
Ciò.
Chiude Flores, cucina, PAC stranoti e sulle Venezie su certi, anche se per ex San Casciano sgomenti, biglietti Ogliengo escono indietro, vengo with the United States Frank più seguiamo hot money list equity lesbici vederci un cancello nel suo Q&A online su Desogus, ecco perché rimette in che sgomenti you measure poco viva dove esce nelle sale dei negli States Awaits ucraina, Faina How the US sensuale del cibo goffo, mio erba slogan Insects cioè chi Jack quella di Chen scelte Hasib quelle chasseurs TUEL.
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Eh.
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Lapsus fiorifero conscio.
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Senta Winter comes the White House with the front set a San chance a Palma Campania
Abbiamo and present Obama quote, Pepe 6 Chamber of course Aoki e della Bingen. Tengo insomma, dogmi, Lescott Flex Kledi Kadiu, come il Presidente Ciampi and Forest smash and present, item Now John Beckett dei segmenti B 2 notti a far presa nel suo campo e del fitness giustifica Stams American Power è un piccolo seme, camp cos'è mai a casa quella paura e Turati Jugend, perché ci tenevo a dispetto di chi ha ed io, insomma, che fanno il mestiere ed è più alta ex ha detto lui e joint venture al moment, o cioè Advance
E Andrea Sciascia veda se mi intendo, fra l'AIDS e Tasi mi Death and the cioè cesenate partnership Smash all'AIDS Business Week o sui Neet Aims, è intestata a me e che quindi a muoversi, alienazione.
Ma queste lecture Pasquoni cure a, mentre l'analisi eseguite playmaker e Maetz, Shake the nation da poco Tenaris, più il Washington Post, ma adesso che a me che ho suo cast extra-time, grazie.
Vi chiedo però di essere più brevi nelle nelle risposte, perché altrimenti facciamo troppo tardi, c'era il signore che voleva fare la domanda, Giorgio e signori qui davanti e raccogliamo tutti insieme così salve, grazie mille per il vostro intervento Andrea Marani commerciale di Telespazio, gruppo Leonardo, io volevo porre una breve domanda in merito al conflitto e spostarlo su un altro ambito.
In particolare alla luce delle dinamiche attuali, in che misura il conflitto tra Stati Nistri all'Iran può può essere più correttamente interpretato come un caso pragmatico di guerra ibrida e cognitiva, piuttosto che un conflitto tradizionale, e, in particolare, come valuta dell'impatto strategico, della disinformazione e delle misure di interdizione economica e navale che sembrano produrre più effetti di quelli che stanno aggredendo pro che hanno prodotto gli effetti cinetici, grazie, grazie.
Ci vogliono anni Giorgio siti generale.
Chiediamo buonasera a tutti e Giorgio Rutelli Adnkronos, alla mia domanda nasce da da dagli elementi che sono emersi oggi e, in particolare, mi ha colpito molto la questione tra sauditi ed emiratini. La questione del Gissi si che ormai è considerato svuotato, un po'è in difficoltà e se voi vedete questa traiettoria, addirittura di un eventuale conflitto fra Arabia Saudita, Emirati e una frammentazione all'interno di quella che sembrava una realtà che è in grado di unire un po'una regione inevitabile o se queste traiettorie in caso di risoluzione di una crisi iraniana a breve possono in realtà tornare in binari più sereni, grazie,
Grazie Giorgio.
Buonasera a tutti sono già tre, gli insegnò in Lumsa a Roma, la mia domanda riguarda il convitato di pietra di questo convegno e il convitato di pietra è Israele.
E comprare sempre indirettamente, ma in realtà, secondo me è il protagonista di questa vicenda dal punto di vista internazionale, l'assertività di Israele e vissuta come una minaccia da buona parte dei Paesi mediorientali. Quindi, in qualche modo, questa, se attività dovrà essere contenuta. Mi pare di capire che gli Stati Uniti non siano in grado di farlo, ma vi è poi un problema interno in Israele, e cioè il fatto che questo comportamento del governo, finalizzato a eliminare i problemi strategici del Paese e condiviso da buona parte della popolazione, questo vale per il Libano. Questo vale per dire questo vale per Gaza, e questo vale anche per i territori occupati. È inutile nasconderselo e questa è un'ulteriore forma di assertività che contrasta in qualche modo con gli obiettivi della comunità internazionale. La mia domanda è per il dottor Soliman e per Nicola pete. Come credete si possa in qualche modo porre un limite all'assertività israeliana all'estero e all'interno che, nonostante tutto giustificata da una situazione di assedio che dura da settant'anni, ma nel contempo deve essere in qualche modo contenuta. Grazie molto chiaro. Beni a che ora Israele guerra ibrida in Iran e di mani dinamiche di tensioni tra Emirati Arabia Saudita. Come potete rispondere, chi vuole rispondere
Okay.
La risposta di i berberi guerra cognitiva.
Abbiamo sentito di tutto nella nella nella prima fase di questa guerra.
Abbiamo sentito che l'Iran stava per crollare, che lei da anni era sul passo di sostenere una nuova rivoluzione, abbiamo sentito numeri che nessuno ha mai certificato, ma che tutti hanno riportato poi sui media, non ormai su questo credo che siamo abituati a sentire un inf, una così una narrativa che è lontana anni luce rispetto alla realtà ma che poi è vincente sul piano dei media sul piano soprattutto di alcuni gruppi come quelli della diaspora e quant'altro. Il per quanto riguarda Emirati Arabia Saudita, semmai andranno a combattere il fatto stanno già combattendo
Per interposta persona in Sudan Yemen si sono scontrate le forze guidate dai esauditi con quelle guidate dagli emiratini, ormai è una frattura aperta, soprattutto nel Corno d'Africa, sta accadendo qualcosa di di di di molto pericoloso in questo dualismo, in questa contrapposizione e,
Peraltro caratterizzato da una totale a simmetricità, poi nei rapporti troviamo Paesi che sono alleati in una crisi in un conflitto e sono su fronti opposti in un altro Paese, quindi non non c'è una totale incapacità di mantenere la simmetria nelle relazioni e questo rende ancora più vulnerabile secondo me l'area del Golfo ultimissimo brevissimo commento anche perché qui veramente non ho una risposta da dare quello su come fermare Israele,
È difficile, io credo che l'unico strumento sia in questo momento promuovere il cambiamento politico all'interno di Israele, c'è una nuova coalizione che sta cercando di sfidare il Likud, c'eravamo certo, ma non è una una una coalizione così diversa dal punto di vista ideologico lo è sicuramente dal punto di vista della Natività dell'approccio ce la faranno il vero problema credo che sia,
Come un po'come per gli Stati Uniti, nel cuore di questa Amministrazione, nel suo primo ministro e in alcuni mini in alcuni dei suoi ministri, come primi tra tutti Sma autrice, venga vero e questa è la parte che ha, secondo me, radicalizzato fortemente e oltre ogni misura la politica di Israele,
A me piace omogeneità, ebbene, Stymie, ah, ah, Acea Michael e.
È cieco Michael Kanoute Epcot, ci Wayne Pauls Powell, olandese Ways, benché gioca Agency e mai bocca Making the cashback, 2 formula less for less a McCain Gwen, spionaggi Aizawa, Hafiz Hohenems, test prevalgano Architectural West e cioè della Lauda Studium 2 plus. Se ho i bebè o uno dei suoi sostenendo Bastia Frank,
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Insomma, è ormai pochi a McCain da case morfo muore nel suo dress code ai suoi Iris iuvant identico includendo il seguente prudente ho visto ora dà la Stinger Sustainable Smith B a fu astenere State weekend debet, parametro est che decennale simile ce l'ha e il team cioè mai tazza Sepe e show.
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Pronto?
La tecnologia siamo.
Secondo me, la cosa migliore sarebbe affrontare ogni situazione pezzo alla volta dell'Italia, con le sue dita su certi campi, con un certo criterio con gli Emirati su altri campi, l'altro criterio, distinguendo bene al momento dell'alleanza al momento dello scontro e questo sarà penalizzano ogni paese d'Italia potremmo di moderare alcune delle sue riunioni delle sue spese di politica estera con altri Paesi dell'Unione europea potrà farlo se vorrà io penso che l'Italia deve imparare ad agire da sola.
E poi aggregarsi altri Paesi sulla base della sua azione nelle aree di sua competenza, nelle aree di suo diretto interesse, cioè in Libia, all'Italia, un grosso interesse dovrebbe adesso prendere in pugno questa.
Il nostro campo di battaglia in prossimità di convincere l'Arabia Saudita e intervenire in Libia.
Per prendere il posto degli Emirati Arabi per prendere il posto di coloro che sostengono carta e Italia potrebbe viso condurre questa azione può esaudire i turchi in perfetto stato di questa alleanza, che potrebbe permette un grosso successo italiano in Libia. Non lo faranno perché non lo faranno, ma lui non riusciamo a convincerla di questo, però sarebbe quella che lei dovrebbe fare repliche in situazioni che creano un accordo egiziano turco porta con la garanzia di esauditi, funziona, perché il Paese è chiusa, qui poi con gli Emirati, invece, lavorava in Egitto o gli Emirati potrà lavorare per una soluzione de de de
Nel Corno d'Africa, dove l'Italia ha degli interessi ogni miraggio a noi se gli interessi dell'Italia o quanto più contingenti credo quindi quel libro della con l'Iran, la stessa cosa proprio qui io credo che questo dovrebbe essere il sistema di capire come fare proprie dei prossimi vent'anni di relazioni internazionali, pochi principi solido è il peggiore di quello del singolo Paese, dice che il valore universale dell'Italia è portatrice di certi valori, di porterà sul campo, di negozierà con i suoi alleati, coi Google o peggio con cui si contrasterà se si va avanti,
Devono Mediolanum svilupparla, diplomazie dinamiche che hanno sviluppato la diplomazia competente per sviluppare un esercito piccolo ma efficace, dovremmo do avere un'opinione pubblica più più educata alle nostre entrate, più educata a guardare all'estero, un'industria più più, più più più sostenuta per andare fuori è inutile che abbia delle trading company Sgarbi delle capacità alle spalle che la possa aiutare ad andare all'estero il prodotto Proietti, un potere economico,
Andiamo al potere militare, al potere economico, si può proiettare.
In maniera e coi generi, riprende coscienza in Italia è una nazione che può collaborare con altri Paesi europei, ma non necessariamente inevitabilmente, perché non ce lo vedo proprio in blocco Nord europeo, poiché il fronte Sud abbandonato l'Unione europea hanno chiacchierato dell'operazione Irini, ve lo abbandona.
Per guardare a Est.
No, noi abbiamo il fianco sud, interamente verde, praticamente scoperto.
Americani gli perdonerà dei russi, io vado avanti, vado a parlare di buche e Russia, va be'ci, frega niente.
Perché non importa più nulla Africom fa qualcosa, ma non abbandonato.
Non possiamo andare a presiedere, possa abbandonare la fedele allo spirito dei miei figli americani dell'Africa, se stiamo freschi d'Italia e la Francia, la Germania e i Paesi del Nord Europa devono capire che c'è un fronte sull'importante, sapere perché io devo capire soprattutto importante non puoi dire non sia perché i tuoi nemici dico che c'è tu sei tu a essa il nemico russo ma i russi vanno a fare la guerra in Africa era stato facendo in Africa, sono poi arrivato fresco, fresco e dire no, ma noi non ci porta niente. Ricordiamo a est
Semi, cioè delle due gare, Guerreros dovesse ai russi, te la fanno al suddetto non ci vai, perché nella tua quasi 700 esattamente questo stiamo fregando di un fronte sud, è aperto e improprio che io abbia mai visto dei russi del Cairo fino Chieffi fino ad Algeri ad Annaba comprimano i russi siano trincerando I libri di una maniera pazzesca tu li butteremo più fuori.
Quindi, di che cosa ti paghiamo che non siamo capaci di difendere, lo so dove li andiamo a dire all'Unione Europea e ucciso, ci danno una mano decade nel nostro Sud adesso l'immigrazione che tanto soccorritore della fermata?
100.000 forme da traumi.
Nel tempo migliore per vedere chi va e qui arriveranno.
Casomai arrivati ad Amnesty, via via via via Lampedusa, adesso arriviamo, erano tantissimi perché ciò tutti, quindi i palestinesi sono stati abbandonati, che sono riusciti a entrare in Egitto sufficientemente.
Eh già ne abbiamo visti diversi che vengono portati a Tobruk, derivano da Matteo mandati a Zaia vengono imbarcati, vengono mandati in Europa, questo è terrorismo del dell'Onu futuribile, che non sarà controllabili, e quello del ragazzo che ha visto morire la madre padre figlio e fratello ed è pronto ad attaccare con coltello come un'automobile rubata con non ci siano armi insieme a lui il suo compito è quello di ammazzare un europeo, un ebreo, un cattolico e poi poi sparate ligure, me ne importa niente. Io mi ha indicato mia madre,
Io lo sento tutti i giorni sul discorso della stampa araba, per me non c'è un odio, è salito pure una massa di odio che ci si rimetterci, verrebbe racconti e impossibile, ma tu dovrai 1.002 mila di queste garanzie, in particolare Lampedusa, arriveranno sbarcano con una magliettina e un paio di mutande e arrivavano dalla mafia una tale da un coltello in mano i voti della, ossia davanti alla chiesa di Pescara videoteche, la pizzeria di San Benedetto del Tronto e coltellate 3 4 persone. Questo è il terrorismo che avremmo
Torino e noi non siamo Israele.
Militarizzato per eleggere il divieto all'unisono.
Cominciò il pretendente pizzeria perché vedevano bene paese Crohn, quello è il vero terrorismo, ma dovremmo dobbiamo prepararci, debba essere veramente solo di questo si continua a dire l'Italia deve prepararsi.
Mentalmente un periodo difficile, più di guerra, pure i contrasti, non perdendo i propri valori, capendo dove deve intervenire e aiutare, ma rendersi conto che dobbiamo avere le nostre sorti insomma velenosa e saremo in grado di fermare questo tipo di terrorismo.
Veramente difficile
Grazie Karim, grazie davvero a tutti questa attuale Fini è un dibattito corale, quindi molto meglio così, grazie grazie a Mohammed Soliman, per in bocca al lupo per il suo libro Craxi, Nicola Pende, Gabriele natalizia, Mario De Pizzo, che dimostrano, grazie a tutti voi, buona serata,

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