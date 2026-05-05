05 MAG 2026
dibattiti

Riflessioni sul fine vita - Il suicidio medicalmente assistito

CONVEGNO | - Roma - 09:00 Durata: 2 ore 47 min
A cura di Carmine Corvino
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Organizzato da LCD / Liberali Cristiano Democratici - Gruppo Parlamentare Lega.

Intervento del segretario di presidenza della Camera, Benedetto Della Vedova.

Intervengono inoltre: Maria Teresa Baldini (Medico Chirurgo e Coordinatrice regionale per la Lombardia di LCD), Andrea Bertolini (Giurista e Professore presso la Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa), Padre Guidalberto Bormolini (Monaco, Tanatologo, Presidente della Fondazione TuttoèVita), Antonio Brandi (Presidente di Pro Vita & Famiglia), Bruno Gandola (Già Professore di Pittura presso l’Accademia di Brera di Milano), Mons.

Andrea Manto (Presidente della Fondazione Ut Vitam Habeant) e Giacomo Rocchi (Presidente di Sezione della I sezione penale della Corte di Cassazione).

Modera il Dott.

Angelo Picariello, Giornalista di Avvenire.

Introduce Andrea De Bertoldi, Presidente Nazionale di LCD - Gruppo Parlamentare Lega.

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