04 MAG 2026
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Alta Sostenibilità - Al via il X Festival sviluppo sostenibile: a Milano e Bruxelles i primi due appuntamenti su investimenti e Ue 

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 14:47 Durata: 37 min 18 sec
A cura di Stefano Chiarelli
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Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) ed Elis Viettone (ASviS).

Ospiti: Francesco Timpano, Professore Politica Economica Università Cattolica e Coordinatore GdL ASviS Finanza sostenibile Alessandro Rosina, docente dj Demografia e Statistica sociale nella Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano e Consigliere del CNEL Anna Colombo, esponente della Consulta ASviS, gia funzionaria del Parlamento europeo, oggi collabora con il CESE Comitato economico e sociale europeo.

Puntata di "Alta Sostenibilità - Al via il X Festival sviluppo sostenibile: a Milano e Bruxelles i primi due appuntamenti su investimenti e Ue " di lunedì 4 maggio 2026 , condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Francesco Timpano (Professore Politica Economica Università Cattolica e Coordinatore GdL ASviS Finanza sostenibile ), Alessandro Rosina (Docente Demografia e Statistica sociale Università Cattolica di Milano e Consigliere del CNEL), Anna Colombo (esponente della Consulta ASviS), Elis Viettone (giornalista e membro dell'ASviS).

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 37 minuti.

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  • Francesco Timpano

    Professore Politica Economica Università Cattolica e Coordinatore GdL ASviS Finanza sostenibile 

    Alessandro Rosina

    Docente Demografia e Statistica sociale Università Cattolica di Milano e Consigliere del CNEL

    Anna Colombo

    esponente della Consulta ASviS

    Elis Viettone

    giornalista e membro dell'ASviS

    14:47 Durata: 37 min 18 sec
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Benvenuti e ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con alta sostenibilità alla rubrica che a cura dell'Asl svista Alleanza italiana per lo sviluppo Sostenibile, in collaborazione con Radio Radicale, e porta i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 nella realtà di tutti i giorni una par, una,
Impuntata particolarmente
è lieta quella di oggi perché annunciamo il l'avvio del Festival dello sviluppo Sostenibile. Io sono Iles gettone con me, come sempre, c'è Valeria Manieri, buongiorno, Valeria buongiorno, ben ritrovati a tutti, però ritrovata Aires. Ecco, appunto, dicevo una puntata particolarmente lieta perché siamo lieti di dare il via alle danze sarà per noi un mese di festa. E in un certo senso perché quando si parla di sviluppo sostenibile, di partecipazione a tutti i livelli istituzionali e della società civile, dei cittadini e dei territori, ecco, questi sono i momenti che per cui lavoriamo, tanto tutto l'anno e per questo siamo molto contenti di condividerli con voi. E dunque il mese di maggio sarà un mese pieno di appuntamenti a cura dell'As bis, ci saranno otto tappe in otto città diverse, ma non vi preoccupate. Ogni settimana vi racconteremo che cosa succederà con 15 eventi e poi e dal basso, tra virgolette dal basso, per dire insomma da parte dei cittadini delle organizzazioni, da chi la sostenibilità la vive la pratica nei territori. Giorno per giorno sono stati organizzati già 900 eventi e invitiamo tutti qui gli ascoltatori ascoltatrice in questo momento collegati con noi a candidare eventi, perché è così che si costruisce lo sviluppo sostenibile con piccoli gesti fatti tutti i giorni da tutti noi, per cui per maggiori informazioni andate sui nostri siti.
Quindi Festival dello sviluppo Sostenibile, punto it e Auschwitz e lì troverete tutti i riferimenti per candidare, promuovere, organizzare un evento e fare parte anche voi del cambiamento e adesso allora andiamo entriamo nel vivo, partiremo questa settimana con due tappe, partiamo da Milano il 6 maggio, saremo alla Borsa italiana.
è il tema centrale, è il titolo del dell'appuntamento, è investimenti e politiche sostenibili in un mondo instabile e in questa occasione presenteremo il rapporto di primavera Auschwitz 2026 con dati inediti sui vantaggi per le imprese, gli enti e le previsioni e gli scenari per l'Italia al 2032 mila 50 ma non voglio dire di più perché ce ne parleranno meglio e i nostri esperti ai nostri ospiti e poi l'8 maggio saremo a Bruxelles per la prima volta. Il Festival dello sviluppo Sostenibile esce anche dai confini italiani. Perché voi sapete che nelle scorse edizioni questa è la decima edizione, nelle scorse edizioni del festival
Partecipavano anche le ambasciate e gli istituti, gli istituti italiani all'estero, con eventi appunto organizzati in tutto il mondo nei cinque continenti, però, non era mai la svista dell'organizzazione, diciamo rappresentata da noi che andava all'estero e invece quest'anno per la prima volta andiamo a Bruxelles e staremo ospiti del Comitato economico e sociale europeo appunto,
E il CESE e siamo molto molto lieti di questo importante appuntamento che ci permetterà di riflettere su come rilanciare la leadership dell'Unione europea oltre il 2030, ma partiamo Valeria proprio dal rapporto di primavera 2026 e dall'evento di Milano, assolutamente prima però diciamo lasciami salutare introdurre ai nostri ospiti è qui che saluto e ringrazio per essere con noi Francesco Timpano, professore di Politica economica dell'Università Cattolica e coordinatore del gol,
Auschwitz sulla finanza sostenibile Borgione, per ritrovato buongiorno buongiorno a tutti voi, tra poco arriveremo proprio da lui, grazie al professor Alessandro Rosina, che ben conoscete anche qui su Radio Radicale, è docente di Demografia Statistica sociale nella Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano e consigliere del CNEL, bentornato grazie buongiorno ed è un bentornato anche ad Anna Colombo ha esponente della Consulta di Auschwitz, già funzionaria del Parlamento europeo. Oggi è collaborò collabora con il CESE, appunto che tra l'altro, è uno dei luoghi istituzionali che ospita proprio il
Il festival, la tappa di Bruxelles del Festival dello sviluppo Sostenibile, bentornata ben ritrovate, Valeria Elis e buongiorno e allora e allora io arrivo proprio da Francesco Timpano per chiedere appunto qualcosa in più coordinata in più rispetto all'evento che ci sarà appunto a breve a Milano. Il tema è molto ampio e molto complesso. Soprattutto nel mondo che che viviamo c'è quello degli investimenti in sostenibilità. All'inizio sembrava un po'un green washing, no, quando iniziavamo a parlare qualche anno fa di questo tema, in realtà poi le cose sono andate avanti, tra l'altro stanno andando avanti, nonostante i 20 ostinati e contrari. No,
Sì, credo che questo sia il messaggio più forte che viene sia dal rapporto che poi anche dal da questo primo evento di di di mercoledì, e cioè nonostante scenari politici che sono complessivamente molto mutati rispetto a quelli già di un paio d'anni fa e in più nonostante anche una normativa europea che apparente anzi sembrano essere andate indietro su diversi aspetti.
Che nascevano dal dall'action plan sulla finanza sostenibile, diciamo ante Covid, quindi, nonostante dei cambiamenti importanti dovuti al ciclo politico, anche europeo, onesto, oggettivamente diversa dal passato, però, in realtà a noi non non risultano i segnali significativi di cambiamento dell'impegno delle imprese, soprattutto delle imprese sui temi della sostenibilità chi aveva già avviato questo percorso lo sta come dire intensificando,
Anche perché le spinte che vengono dal mondo finanziario e dal mondo dei grandi delle grandi filiere di produzione non sono sostanzialmente modificate, c'è una forte, continua a esserci una forte spinta da parte dei regolatori finanziari a.
Considerare in maniera sempre più importante e sempre crescente i rischi derivanti dall'esposizione a fattori ambientali, sociali e di governance a Bercy rispetto alla stabilità delle imprese, alla possibilità che le imprese sostanzialmente ripaga, ripagano i propri debiti e, dall'altro anche delle stesse filiere produttive le grandi, le grandi aziende e i grandi dei grandi le grandi filiere produttive sono sempre impegnate sempre di cui impegnate su questo tema anche perché devono rendicontare nei mercati finanziari e i mercati finanziari,
Chiedono chiarezza sui temi della sostenibilità, anche per evitare il rischio di di Washing, quindi quello che vedo la difficoltà che io personalmente vedo e che probabilmente Inoue nel mondo, soprattutto delle piccole e medie imprese, ci sia invece un rallentamento dovuto alle norme più che alle tendenze diciamo di lungo periodo e questo non è una buona potrebbe non essere una buona notizia perché potremmo avere a un certo punto,
Come dire, le imprese divise un po'più o meno a metà tra quelle che vanno avanti sui temi della sostenibilità e quindi sono sempre più competitive, perché una delle cose che diciamo sempre in Auschwitz, che possiamo dimostrare che sostenibilità vuol dire Ten no normalmente maggiore competitività delle imprese invece un altro gruppo di imprese che non si occupa di questi temi e che per questo rimane indietro pensate a tutto ciò che deriva dalle questioni legate all'approvvigionamento energetico, in particolare e non so se volete,
Appunto, apprezzati Spanò alto prima di diciamo, continuavano i nostri ospiti perché appunto l'appuntamento di Milano è molto interessante, diciamo, è un tema che noi affrontiamo spesso, ma il contesto in cui lo affrontiamo oggi diciamo, dice molto.
Eh beh, sì, certo.
Beh, rispetto, per esempio, alla alla resilienza, no dei fondi Jesi e anche questi sono in qualche modo dimostrati da dallo studio che presenterete, durante appunto la l'appuntamento di Milano.
Ma che cos'è poi che rende veramente residenti questi fondi, perché poi sembrano sempre cose no ripetute e ma entriamo nel vivo, in che cosa consiste questa capacità di?
A tutti i re i colpi e trarne addirittura vantaggio. Ma io lo dico a parte che in un'epoca in cui le fonti fossili, diciamo, non riescono neanche a viaggiare onestamente, mi pare oggettivo che bisogna occuparsi di qualche altra forma di approvvigionamento energetico, perché di problemi ce ne sono e ce ne sono parecchi. Li stiamo vedendo e non credo che si risolvono solo perché stamattina qualcuno dice che accompagnerà le navi fuori dallo stretto, quindi il tema è un tema che è sotto gli occhi di tutti, anzi, se c'è un momento storico in cui è necessario proprio confrontarsi concretamente con la realtà delle difficoltà che abbiamo a proseguire col modello tradizionale di sviluppo, che non è che scomparirà in un anno ma ovviamente ci vorrà del tempo. Ma questa transizione va organizzata e promossa ben un momento epocale del genere. Mi pare evidente che dobbiamo occuparci di cambiare il paradigma di di produzione. D'altro canto, quello che dicono io insisto molto su questo tema, quello che dicono i regolatori finanziari, a cominciare dalla soprattutto la Banca centrale europea. Purtroppo la Banca centrale americana si è ritirata, ma per motivi come dire, politici, perché lì il condizionamento politico è diventato fondamentale
Ciò che dicono i regolatori che noi dobbiamo assolutamente misurare in modo affidabile. Il rischio derivante dalla insostenibilità delle dei processi produttivi, delle aziende, degli investimenti, no degli investimenti, perché se non lo facciamo ci esponiamo un rischio enorme di stabilità finanziaria certa. La non sostenibilità provoca instabilità finanziaria, quindi prova anche possibili rischi di una nuova crisi.
E questa sarà una settimana da questo punto di vista decisiva anche no, una crisi di carattere finanziario, quindi, se non ci occupiamo di questi temi, andiamo a sbattere, ma lo dicono i regolatori, non lo dice diciamo, non lo dicono i tifosi della sostenibilità lo dicono i regolatori lo dicono i regolatori dei mercati finanziari e credo che su questo soprattutto in Europa ma guardate, queste cose stanno avvenendo anche negli altri Paesi perché la Cina sta compiendo, diciamo, dei un cambiamento forte. Si è sempre detto che la Cina,
Arriverà in ritardo, diciamo, o vi probabilmente arriverà in ritardo, ma sta già accelerando e ci chiede anche conto di quello che noi abbiamo fatto nel passato per riempire, diciamo di emissioni, il pianeta è quello che dovrebbero fare anche loro, che stanno già in realtà facendo su alcuni fronti per cui mi sembra uno scenario che sta cambiando ma con cambiando sui dati di fatto ecco su su su questioni concrete,
Ma no, e allora andiamo e sul capitale umano con il professor Rosina e da poco a marzo la Commissione europea ha adottato una strategia per l'equità intergenerazionale e questo ci interessa molto perché in un Paese come l'Italia e il cui problema alla questione demografica è una delle questioni se ponesse Eps se non dire la questione,
E che ci riguarda e ci preoccupa più da vicino, ma non solo perché è l'Europa diciamo, è in linea con la nostra tendenza, ecco come una strategia per l'equità intergenerazionale potrebbe in qualche modo,
Come dire, interagire e intervenire su questo inverno demografico e secondo lei un patto sociale che tuteli la popolazione giovane, ma ovviamente anche l'anziana, che che sappiamo che a breve avremo due terzi di popolazione over 65 e insomma è questo sistema si configura come un sistema sociale completamente nuovo e da affrontare. Ecco, secondo lei, come un patto sociale, che cosa dovrebbe contenere affinché
E si può si potesse contenere, ecco un fenomeno di queste proporzioni, l'amico prova teoricamente bisognerebbe cambiare le regole del voto democratico, perché fintanto che saranno troppi pochi i giovani a votare in, temo che i patti generazionale siano molto difficile, soprattutto in un momento in cui coesistono prima prima volta sul pianeta sei generazioni barra 6 anagrafiche 8 diciamo corti generazionali.
Culturali, no, c'è anche questa accelerazione del tempo, del The Dead, degli usi, dei costumi e dei caratteri delle generazioni entranti, no, e questo è un elemento molto complesso anche per la demografia, è per chi fa politica da interpretare, cioè non è una questione ciò non credo non credo ci sia una una vera ricetta, no, professor Rosina,
No, è vero, è proprio così, però c'è una questione che noi dobbiamo mettere al centro ebbe
E il fatto che, come il mondo ha funzionato finora per qualcosa che sta profondamente cambiando, che stanno proprio cambiando le basi del funzionamento della società dell'economia, per come le abbiamo intese sull'oro e quindi dobbiamo rimetterla in discussione e quindi poi anche sperimentare la possibilità che quello che oggi abbiamo dato per scontato invece abbia bisogno invece di soluzioni diverse la demografia sicuramente questo lo lo evidenzia in maniera molto chiara perché sta ponendo in forte attenzione al rapporto tra generazioni,
Perché sta cambiando profondamente com'è sempre stato finora c'è sempre stata una stabilità demografi.
Il calo in tutta la storia dell'umanità e questa stabilità demografica che, a confronto con l'instabilità di cui stiamo parlando, invece del mondo in cui viviamo, era basata sul fatto che le fasi della vita si trasmettevano in maniera sostanzialmente uguale da una generazione alla generazione successiva cioè come si era bambini come si diventava adulti come si sarebbe stati anziani era qualcosa che non cambiava da una generazione la generazione successiva quindi, ad esempio un ragazzo di 15 anni e quando doveva pensare come sarà,
Quando sarebbe stato lui da adulto
Bastava che si guardasse attorno e guardava cosa, come dire, però gli adulti e che lavoro facevano, cioè se doveva chiedersi che lavoro farò bene, guardava il lavoro che stava attorno a lui ed è quello che avrebbe fatto che avrebbe fatto se guardava gli anziani e che stavano attorno a lui i poteva immaginare come sarebbe stato finanziario.
Ora questo non è più vero, cioè un ragazzo di 15 anni che guarda oggi i genitori, non vede come sarà lui, ha la loro età e non vede cosa il lavoro che farà lui ha la loro età, nemmeno guardandosi attorno e vedendo la la la e le competenze che oggi sono utilizzate nel mondo del lavoro e se guarda un non proprio nonno a 65 anni non vede come sarà lui a 65 anni perché tra cinquant'anni, cioè quando un 50,
In 15 anni ne avrà 50 anni, il mondo sta completamente diversa da me e come sarà lui l'anziano e sarà una cosa completamente nuova rispetto a come sono oggi gli anziani, il che vuol dire che questo cambiamento continuo delle fasi della vita, che si trasformano di generazione in generazione da un lato ti consente di essere meno vincolato alla condizione di partenza cioè di poter cambiare e migliorare,
Ma, dall'altro, se non hai strumenti adeguati, cioè se non sei aiutato a formarsi bene e avere strumenti per poter poi realizzare pienamente tra i progetti di vita e mettersi in gioco, e il rischio invece è che ti trovi davanti un futuro incerto, indefinito e rispetto al quale rischia appunto di di perderti è infatti era l'alta percentuale di Neet i giovani che non studiano lavoro è proprio la la conseguenza di molti giovani che si perdono nella transizione alla vita adulta nella tradizione e scuola lavoro, Marco B,
In questo questo mutamento è che che che che rischia di creare instabilità se non forniamo strumenti adeguati alle nuove generazioni per vivere bene la fase, tutte le fasi della vita, ma anche di far collaborare bene le generazioni diverse a un altro elemento di di cambiamento e di forte stabilità passata che è quello della struttura demografica cioè per tutta la storia dell'umanità,
La struttura era fissa, cioè c'erano tanti giovani e pochi anziani e quindi, anno dopo anno, quella struttura lì rimaneva comunque costante, e quindi la, l'economia e la società si basavano sulla struttura basata appunto che contemplava una larga presenza di giovani e pochi anziani questa cosa è in profondo mutamento perché i giovani sono sempre di meno, si vive sempre più a lungo e quindi la popolazione anziana è sempre di più.
E quindi anche il rapporto sia quantitativo che qualitativo tra generazioni cambia continuamente.
Repubblica è esattamente c'è, tanto per dire forse a un certo punto, come stanno già facendo in varie parti del mondo bisognerà ripensare anche gli spazi che noi mettiamo a disposizione per la convivenza di corti generazionale diverse, dico per dire tra poco avremo sicuramente più soldi da destinare ai centri anziani cosa che già succede piuttosto che agli asili.
Asili nido, questo che vuol dire che non è che noi dovremmo con cancellare gli asili nido solo per eccetera, eccetera, ma probabilmente dovremmo ripensare questi spazi e renderli, diciamo, intergenerazionale, no, si sta sempre più lavorando professore verso soluzioni di questo tipo ma dando anche un po'no su pratico, perché poi alla fine si è una coperta corta che non basta per tutti per farlo bastare bisogna anche innovare, innovare anche sul fronte dei servizi no degli spazi a disposizione,
Qui c'è allora da un lato c'è un aspetto quantitativo il fatto che siccome aumenta il numero di persone che entra nell'età anziana e quindi vive la la fase anziana, tutto questo trascina.
Come attenzione in quella direzione, sia alle aziende attraverso la silver economy sia la attenzione politica, attraverso appunto il voto che che cresce e si era aspetto gli imbrogli degli investimenti, perché la spesa pensionistica, la spesa per la sanità pubblica trascina verso certi appunto una popolazione che cresce quindi che esprimere la domanda crescente macaco una disponibilità economica e anche un peso elettorale che sono condizionati dall'altro però questo rischia di farci invecchiare male se noi seguiamo semplicemente la quantità.
Noi dobbiamo invece spostarla nel ventunesimo secolo, questo il passaggio cioè anche di chiavi di lettura e di interpretazione del di modello di sviluppo sociale e di sviluppo che deve spostarsi sulla qualità, allora che cosa che noi vogliamo semplicemente quantità di anni di vita in più o qualità della vita che si vive bene in tutte le fasi e anche quelle più avanzate? E allora, se noi vogliamo aggiungere qualità alla vita e beh questa qualità ha bisogno di mettere le persone nelle condizioni di poter pensare a propria pensione. Fu sostenibile oggi, il che vuol dire che i giovani devono entrare bene nel mondo del lavoro, perché come fai a pagare le pensioni e a far funzionare il sistema sanitario se hai sempre meno giovani che rientrano nel mondo del lavoro?
Quindi vuol dire che sa gestire bene anche l'immigrazione, quindi essere attrattivi per i giovani, ma soprattutto attrarli, e poi migliorano la possibilità che i giovani siano.
Ben inseriti all'interno dei processi che creano sviluppo e benessere all'interno della società e dell'economia, il che vuol dire formarli bene, il che vuol dire investire bene anche su ricerca, sviluppo e innovazione, il che vuol dire valorizzare il loro capitale umano ovunque si trovano qualsiasi sia il loro genere e la loro provenienza. Grazie professore, grazie grazie. Ripartiamo proprio da qualità e quantità perché a Bruxelles verrà presentato a un uno studio del Research già in Research Center, che mette a confronto proprio Europa e Stati Uniti e qualità e quantità un po'sono i due elementi che verranno
In qualche modo evidenziati, allora Anna Colombo.
Che cosa esce, che cosa ne emerge da questo, da questo studio, da questo confronto, sì, beh, innanzitutto devo dirvi che sono fierissima, è contentissima che diciamo al compleanno dei 10 anni del festival, la Auschwitz vada a Bruxelles, le Havre, diciamo, abbiamo sempre questa Europa che da qualche ci cade addosso e facciamo poco per andare invece a cercarla e influenzarla e che la società civile vada a Bruxelles in un momento così cruciale per il futuro del continente.
Degli un'Unione europea in quanto tale mi sembra una bellissima notizia, tra le tante cose che discuterà, le discuteremo nella giornata che abbiamo preparato, ripeto, saremo al CESE, che è la casa dei partner sociali e della società civile europea, quindi vi sia molto importante tra le cose che presenteremo e che discuteremo c'è proprio questo studio del Centro di ricerca europeo coordinato dal professor Giovannini,
Che, tra l'altro, non è nuovo al al al lavoro comune con il centro di ricerca europea, l'ha fatto sulla resilienza, l'ha fatto proprio per individuare degli indicatori complementari al prodotto interno lordo, cioè la misura diciamo de de de de de la crescita economica dei Paesi e che adesso è messo al servizio di questo studio comparativo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti perché la vulgata è sempre quella che gli Stati Uniti crescono di più sono più competitivi dell'Europa.
Ebbene, quando, insieme al prodotto interno lordo, si valutano anche tutti gli aspetti della qualità della vita, dell'inclusività, come diceva il professor Rosina, non solo quantità, ma anche qualità della vita, dell'inclusività e la sostenibilità nelle sue varie accezioni, non solo quello ambientale, salute, istruzione, il rapporto dei cittadini con lo Stato, cioè con la pubblica amministrazione concetto, diciamo, di benessere allargato, il risultato principale è che il benessere racconta una storia diversa dalla mera crescita, e in questo l'Europa fa molto meglio e per la qualità della vita dei suoi cittadini rispetto agli Stati Uniti. Tutti gli indicatori lo dimostrano
Ah, velocemente, però.
Gli Stati Uniti brillano però per capacità di mettere in campo risorse future, quindi investimenti, perché dobbiamo investire sul futuro, no,
Come lo faranno, anche gli dicevamo in vista della dell'attuale amministrazione, è tutto da vedere, però questo è il primo punto su cui forse avete detto l'Europa dovrebbe interrogarsi anche perché, in vista del prossimo bilancio per i prossimi sette anni dell'Europa sappiamo perfettamente l'abbiamo già detto in varie occasioni
Che il punto dolente. Se vogliamo restare il continente dello sviluppo sostenibile, come ci eravamo ripromessi già dal 2019, servono ingentissimi investimenti per trasformarci e non lasciare nessuno indietro. Una brevissima scendono anche a quello che ha detto il professor Rosina nel pacchetto di autunno, cioè nella preparazione delle finanziarie e delle indicazioni per le finanziarie degli Stati membri. Per la prima volta la Commissione europea ha aggiunto una raccomandazione sul capitale umano, i quali sono necessari altrettanti ingenti investimenti e quindi da questo noi misureremo la capacità di investire nel futuro anche da parte dell'Unione europea. Aggiungo che la nostra tappa del festival Bruxelles sarà, diciamo, conclusa dalla partecipazione, quindi farà le conclusioni Teresa Ribera Teresa Ribeira e la vicepresidente esecutiva della Commissione incaricata del Green Deal e della concorrenza, ma è stata negoziatrice a Parigi ed è stata una brevissima Ministra di del del della scorsa Amministrazione Sanchez, una di quelle che hanno fatto della Spagna, però, proprio uno dei paesi dell'Unione europea che cresce di più sulla base di tutti quei parametri di sostenibilità dei quali abbiamo parlato e che parleremo anche dallo studio di comparazione tra Unione europea e Stati Uniti. Allora no, Anna Colombo, volevo chiederti proprio su questo, ah, è in diciamo
In arrivo, appunto il dibattito anche sulla proposta della Commissione europea per il quadro finanziario pluriennale 2028 2034 in in ciò in previsione di messa messa in mora di questi 2000 miliardi di euro che sono l'1,26% del reddito nazionale lordo dell'UE, quattro pilastri principali e coesione agricoltura, sicurezza e competitività, prosperità, innovazione, Europa globale, amministrazione, riserve speciali questi diciamo asset di cui parliamo, rispecchiano bene da una parte, nuovi e vecchi nodi dell'Unione europea, dall'altro anche le esigenze in tempi brutti in tempi di guerra, no con tutto il
Diciamo il il perimetro della della difesa e anche dell'innovazione legata alla difesa un po'tutti i Paesi europei stanno facendo i conti con questo questo tema anche della difesa lo abbiamo visto in Germania, nonostante i rallentamenti del Pil, diciamo soprattutto i Paesi importanti non intendono, diciamo venir meno a appunto impegni per una guerra che è sempre alle porte di casa, tra l'altro non voluta da noi. Il tema e l'Ucraina all'invasione russa, e anche i dossier abbastanza inquietanti rispetto alle mire dimostra quanto questo quadro geopolitico, al di là di quello già complesso che va dormo Woods a tanti altri Paesi, però quello proprio alle porte di casa ci ci spinge a diciamo dover identificare nel budget poi
Somme sostanziose da destinare a questo tema e quanto questo tema
Chiaramente rallenta gli altri, no, perché i soldi sono quelli che sono e magari non avevamo messo in conto di dover, appunto, investire così tanto in difesa, però anche quella è una questione un po'esistenziale a questo punto.
Sì, è un tema indubbiamente serissimo.
Ci sono i bilanci dei Paesi e c'è il bilancio dell'Unione europea, bilancio te, lo ripeto, esiguo rispetto a quello di cui avremmo bisogno in tutti i campi, bilancio che sicuramente è necessario alla Commissione o sta provando a fare che dovrebbe guardare più al futuro e quindi modernizzarsi rispetto a dei temi più diciamo tradizionali e quindi queste sono appunto l'ambiente, l'innovazione, la ricerca sul tema del del del riarmo è chiaro è che anche in questo ne abbiamo già parlato che,
Bisognerà tenere conto del fatto che con l'Unione europea dovrà in futuro diciamo fare da sé, però ci sono tutta una serie di, come dire, di vulnus, Ripe rispetto a questo fare da sé, il fare da sé deve essere spendere, non necessariamente di più, ma molto meglio, coordinando le varie difese dei paesi e cercando di andare verso una difesa davvero autonoma che non dipenda qui dall'acquisto dissennato ed di ogni Paese europeo da solo, eventualmente in partenariato con delle multinazionali che ci metterebbero a, ci lascerebbero completamente dipendenti dalla spesa di di di di arsenali e di armamenti prodotti dagli Stati Uniti. L'altra cosa che avrei voglia di dire che l'Europa della quale ci stiamo spesso gli articoli 2 e 3 del Trattato, che sono quelli fondanti parla di pace e quindi deve continuare a essere, se vuole continuare a essere il contenente dello sviluppo sostenibile, deve anche porsi il tema
Di restare il continente, che
Diciamo previene, i conflitti lavora con un alto livello di diplomazia e di e di multilateralismo e in questo devo dire che sono piuttosto contenta del fatto che si stia battendo un colpo, forse il primo, veramente con roccioso da molti.
Di mesi a questa parte, al prossimo vertice europeo sarà invitato il primo ministro canadese che a Davos aveva fatto proprio un appello dicendo mettiamo insieme coloro i quali che continuano a pensare a un mondo che deve essere un mondo di multilateralismo, di pace e di di di di stato, di diritto e di rispetto, piuttosto che quello che sta costruendo, diciamo all'Internazionale, te ne era capitanata da Trump, che volevo invece un un mondo di conflitti, di capitalismo, della finitudine, in cui il poco che c'è debba essere suddiviso tra soltanto da pochi fortunati, c'è da dire che prima di Trump aveva iniziato Budin, però diciamo è che noi abbiamo a che fare con dei droni, sopra le nostre teste di Putin e degli altri compare, questo, diciamo, è un tema che, come dire, noi possiamo essere un continente di pace fino a prova contraria finché non abbiamo qualcuno alle porte di casa che minacciano di invadere l'Ucraina, ma come dicono anche esimi giornalisti di avere piani anche entro il 2030 di, diciamo di operazioni
Su più vasta scala in questo credo che sia un elemento di cui dobbiamo, per forza di cose, tenere conto tra l'altro ne sta tenendo conto anche la Germania, che sappiamo Ester molto austera Kerr, diciamo rinunciato anche al proprio diciamo stop rispetto al deficit proprio per investire purtroppo visti i tempi nel riarmo e questo non è no, no no, la frenata in questo senso neanche appunto lo 0,5% del Pil e questo diciamo, è un monito indubbiamente Colombo per tutti
Sì, è verissimo che tra l'altro ed è di pochi giorni fa l'annuncio poi bisognerà vedere se lo faranno veramente, però l'annuncio del ritiro di 5.000 soldati
Esatto
Don't cross è un grosso tema di know-how ancora più piccolo, e dobbiamo renderci conto che siamo, come dire prima sì, forse stiamo rimanendo soli, abbiamo bisogno di costruire una nostra difesa coordinata a livello europeo, Detto questo, Duets accennavi dell'Ucraina e non c'è dubbio che questo è un tema, però io mi sono iscritta per partecipare speriamo che sia possibile verso la fine di agosto ha una missione del Min
Del Milan a Odessa, per dire che anche in Ucraina ci sono, diciamo, corpo di pace civile.
E continua in sì e mai gli ucraini testardamente in direzione, ostinata e contraria a crede che ci crede che ci possano essere delle soluzioni pacifiche ai conflitti e che questo possa diventare anche un modo per far tesoro di questi esempi per poterne per poter lavorare, aggiungo che proprio al Comitato economico e sociale europeo stiamo riprendendo il tema dei corpi civili di fa a di Palace diciamo promosso e iniziato da Alexander Lange.
Intorno agli anni 90, intorno ai conflitti nella ex Jugoslavia, proprio perché pensiamo che l'Europa debba dotarsi insieme necessarie, arsenali e alla difesa di tipo militare di corpi civili capaci di un soltanto di proprio di di, diciamo essere presenti nei conflitti ma di prevenirli e, tra l'altro, per prevenirli e ci sono forme di intelligenza artificiale, ne parliamo sempre, diciamo, di intelligenza artificiale, capace di intervenire nelle guerre. Ci sono forme di intelligenza artificiale che possono aiutarci a prevenire, con algoritmi che ci aiutano a prevenire i conflitti e in questo credo che l'Europa possa diventare pioniere. Grazie davvero alla colomba, un'ultima battuta timpano, professor tipo la professor Rosina, rispetto appunto al contesto difficile ancora speriamo che anche a un, purtroppo, un contesto
Di guerra sempre più, ahinoi, dietro l'altro stavo guardando mentre lui, almeno nel momento in cui lo gestiamo, si sta sparando Hormuz quindi
Quell'diciamo, le preoccupazioni aumentano derivanti da questa situazione.
È un cambiamento di scenario molto forte, anche rispetto ai temi della pace che evoca Abate ed è uno scenario in cui aumenta il rischio, quindi il intorno al tema iniziale, la necessità di presidiare e di provare a ridurre il rischio che le nostre imprese imprese europee ma insomma le imprese italiane affrontano quando si confrontano gli scenari internazionali è un'urgenza, diciamo, dei mercati finanziari,
Lo faranno sempre di più, per questo è importante avere strumenti di policy da un lato di regolazione, ma anche strumenti di strategie di imprese che vadano in questa direzione, cioè le imprese devono, anche da questo punto di vista, a cominciare a incorporare questi rischi sempre di più nel loro nel loro nella loro prospettiva strategica, questa non è una cosa semplice ed è una cosa che molte imprese, soprattutto quelle più piccole, fanno fatica a fare. Per questo
Stanno imparando a fare tanto scompaiono.
L'azienda, diciamo grande, con la collezione autunno inverno, a di cigni neri. Alessandro Rosina, professore un'ultima battuta anche, appunto, questo quadro di conflitto è la prospettiva demografica in cui sembra essere un mondo in cui non c'è spazio per tutti. No, perché poi, alla fine, riducendo all'osso o no, se sembra questo no, la questione è che noi dobbiamo accrescere lo spazio, lo spazio è quello del futuro del futuro positivo, quindi dobbiamo passare da un'impostazione della dello scontro sulla divisione del potere del presente. Ha invece as a spostare l'attenzione a costruire assieme il benessere collettivo futuro e quindi questa patto tra generazioni che diventa patto fra presente e futuro. Ah ah, ah, esattamente questa
Prospettiva, cioè quella che un mondo migliore è possibile costruirlo e questo mondo migliore ha bisogno che le nuove generazioni portino la loro novità positiva, cioè siano abilitati a essere soggetti positivi e che costruiscono un mondo diverso, che porti anche logiche diverse e devono poter contare però quindi la loro qualità e deve poter contare a far la differenza e invece il loro peso diminuisce, perché lo abbiamo visto come in tutto il mondo si sollevino perché vogliono la sostenibilità, vogliono migliorare le politiche dei dei territori in cui vivono, vogliono maggiore giustizia, vogliono ridurre le disuguaglianze e non vogliono i conflitti, ci vogliono appunto poter essere parte attiva di un mondo che migliora con loro e noi dobbiamo quindi incoraggiarli a sentir, fa non sentirsi impotenti rispetto appunto a un mondo che li chiama in guerra ma appunto sentirsi protagonista, invece un mondo che ha una nuova direzione e che il loro contribuiscono a da grazie. Il professor Alessandro Rosina, grazie al professor Francesco Timpano, grazie ad Anna Colombo da Bruxelles, e andiamo in chiusura l'appuntamento. Ovviamente è al diciamo i prossimi step a Milano, Bruxelles, ma non solo in tutta Italia, con infastidita dello sviluppo sostenibile, arrivata ormai alla decima edizione. È una tappa importante, un compleanno importante, davvero
Grazie a chi ci ha seguito, chi seguirà è la svista, ovviamente, Radio Radicale e nei prossimi giorni.

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