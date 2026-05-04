Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) ed Elis Viettone (ASviS).



Ospiti: Francesco Timpano, Professore Politica Economica Università Cattolica e Coordinatore GdL ASviS Finanza sostenibile Alessandro Rosina, docente dj Demografia e Statistica sociale nella Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano e Consigliere del CNEL Anna Colombo, esponente della Consulta ASviS, gia funzionaria del Parlamento europeo, oggi collabora con il CESE Comitato economico e sociale europeo.



Puntata di "Alta Sostenibilità - Al via il X Festival sviluppo sostenibile: a Milano e Bruxelles i …

primi due appuntamenti su investimenti e Ue " di lunedì 4 maggio 2026 , condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Francesco Timpano (Professore Politica Economica Università Cattolica e Coordinatore GdL ASviS Finanza sostenibile ), Alessandro Rosina (Docente Demografia e Statistica sociale Università Cattolica di Milano e Consigliere del CNEL), Anna Colombo (esponente della Consulta ASviS), Elis Viettone (giornalista e membro dell'ASviS).



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 37 minuti.



Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

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