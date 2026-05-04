Vertice della Comunità Politica Europea, il punto stampa del Presidente Meloni

Con Giorgia Meloni (presidente del Consiglio dei Ministri).
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Rubrica
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11:00 - Camera dei Deputati
15:00 - Parlamento
9:30 - Roma
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15:00 - Roma
15:30 - Roma
9:00 - Potenza
9:29 - Santa Maria Capua Vetere
presidente del Consiglio dei Ministri
Ad esempio, sull'energia.
Beh, è sicuramente centrale nel dibattito che stiamo portando avanti.
In queste settimane a livello, soprattutto di Consiglio europeo, ma credo che anche a iniziative come questa che, come lei sa, allargano diciamo il concetto d'Europa ai confini propri della dell'Unione europea siano utili, io parlavo per esempio, adesso ho avuto un bilaterale, l'ultimo della gior no, non l'ultimo della giornata, l'ultimo qui con il primo ministro carne e con il Canada oggi, ad esempio, sia in termini di energia, ma ancora di più in termini di materie prime critiche, che è un altro elemento essenziale della sovranità dell'autonomia strategica. Abbiamo discusso molto e stiamo facendo importanti importanti passi in avanti. Quindi sicuramente bisogna costruire una strategia nuova, ma questo si fa soprattutto parlandosi, si fa allargando la propria cooperazione al proprio spazio geografico ai paesi si dice like-minded, cioè ai ai tanti amici che continuiamo ad avere e chiaramente l'Italia cerca di fare la sua parte, perché
Io sto volando adesso, come voi sapete, in Azerbaijan, dove c'è un altro partner strategico per quello che ci riguarda, l'approvvigionamento tanto di gas quanto di petrolio, dopo il viaggio in Algeria dopo il viaggio nel Golfo, chiaramente anche questo fa parte di una diplomazia no dell'energia che serve a difendere i nostri interessi.
Ma non a farlo semplicemente sul piano episodico e può farlo su un piano strutturale e di lungo termine, e quindi cerchiamo di fare la nostra parte, dopodiché giornata ampia nella quale si è discusso, come avete visto di molti temi, dalla migrazione passando per l'energia, la sicurezza, la difesa, la droga dove, come sapete siamo,
Promotori, insieme alla Francia, di una coalizione sulla lotta ai trafficanti di droga, l'Italia si propone anche per ospitare due eventi di alto livello su alcune delle priorità che questa coalizione si è data tema della prevenzione, sicuramente il tema della sicurezza nei porti e quindi anche questa iniziativa sta andando avanti in maniera molto concreta e poi molti incontri a livello bilaterale, da quello che vi citavo, con carne fino all'incontro avuto con il presidente della Svizzera sulla questione annosa,
Diciamo delle fatture ospedaliere, ho avuto per ora erano intanto la garanzia che non saranno inviate le fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale
Gli americani lasceranno l'Italia.
Ma guardi, non le so dire che cosa accadrà, come le ho detto tante volte, noi sappiamo che da tempo gli Stati Uniti diciamo, discutono di un loro disimpegno dell'Europa, che è la ragione per la quale penso che noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e dobbiamo,
Diciamo crescere, ecco nella nostra capacità di dare risposte da questo punto di vista, dopodiché chiaramente una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei,
Però una cosa ci tengo a dirla L Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni, l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO. Lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq e quindi diciamo alcune cose che sono state dette nei nostri confronti. Non le considero corrette, anche perché a livello di Patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo,
Penso di sì.
C'è il rischio di parlare con la von der Leyen e sui margini di manovra, ma non in questa sede, ma insomma.
Sapete, vedo quasi più la von der Leyen,
Arrivederci,
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