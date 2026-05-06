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"How the Iran War Gave Trump His Very Own Suez Crisis" - di Alfred McCoy - 21 mar 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Per Trump - la crisi di Hormuz è l'equivalente della crisi di Suez" di mercoledì 6 maggio 2026 condotta da Lorenzo Rendi .
Tra gli argomenti discussi: Canale Di Suez, Commercio, Crisi, Difesa, Economia, Egitto, Emergenza, Esteri, Geopolitica, Golfo Persico, Guerra, Iran, Medio Oriente, Nasser, Onu, Petrolio, Rassegna Stampa, Sicurezza, Storia, Trump, Usa.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 12 minuti.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Per Trump - la crisi di Hormuz è l'equivalente della crisi di Suez" di mercoledì 6 maggio 2026 condotta da Lorenzo Rendi .
Tra gli argomenti discussi: Canale Di Suez, Commercio, Crisi, Difesa, Economia, Egitto, Emergenza, Esteri, Geopolitica, Golfo Persico, Guerra, Iran, Medio Oriente, Nasser, Onu, Petrolio, Rassegna Stampa, Sicurezza, Storia, Trump, Usa.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 12 minuti.
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