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Saluti introduttivi Paolo Boccardelli (Rettore Luiss).
Ne discutono con l’Autore: Samantha Cristoforetti Agenzia Spaziale Europea (ESA), Ernesto Galli della Loggia (Professore Emerito, Scuola Normale Superiore di Pisa), Gianni Letta (Già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Maurizio Tarquini (Direttore Generale Confindustria).
Modera Francesco Giorgino Direttore del Master in Comunicazione e Marketing politico e isituzionale, Luiss.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Controrivoluzione. Una storia politica del nostro tempo" di … Giovanni Orsina, Head del Dipartimento di Scienze Politiche, Luiss.", registrato a Roma mercoledì 6 maggio 2026 alle 17:39.
Sono intervenuti: Paolo Boccardelli (rettore della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma), Francesco Giorgino (direttore del master in Comunicazione e Marketing politico e isituzionale, Luiss), Gianni Letta (già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Ernesto Galli Della Loggia (professore emerito di Storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa), Samantha Cristoforetti (astronauta, Agenzia Spaziale Europea (ESA)), Maurizio Tarquini (direttore generale di Confindustria), Giovanni Orsina (direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università LUISS Guido Carli).
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 52 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Ne discutono con l’Autore: Samantha Cristoforetti Agenzia Spaziale Europea (ESA), Ernesto Galli della Loggia (Professore Emerito, Scuola Normale Superiore di Pisa), Gianni Letta (Già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Maurizio Tarquini (Direttore Generale Confindustria).
Modera Francesco Giorgino Direttore del Master in Comunicazione e Marketing politico e isituzionale, Luiss.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Controrivoluzione. Una storia politica del nostro tempo" di … Giovanni Orsina, Head del Dipartimento di Scienze Politiche, Luiss.", registrato a Roma mercoledì 6 maggio 2026 alle 17:39.
Sono intervenuti: Paolo Boccardelli (rettore della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma), Francesco Giorgino (direttore del master in Comunicazione e Marketing politico e isituzionale, Luiss), Gianni Letta (già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Ernesto Galli Della Loggia (professore emerito di Storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa), Samantha Cristoforetti (astronauta, Agenzia Spaziale Europea (ESA)), Maurizio Tarquini (direttore generale di Confindustria), Giovanni Orsina (direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università LUISS Guido Carli).
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 52 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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