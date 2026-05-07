Specificità della dirigenza delle professioni sanitarie nell'innovazione del Servizio Sanitario Nazionale

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Introduzione: Diego Catania (Presidente della FNO TSRM e PSTRP), Massimiliano Contesini (Componente Comitato centrale della FNO TSRM e PSTRP).
Interventi istituzionali: Orazio Schillaci (Ministro della salute), Ugo Cappellacci (Presidente XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati), Francesco Zaffini (Presidente X Commissione Affari Sociali al Senato), Paola Mancini (Componente X Commissione Affari Sociali al Senato), Luana Zanella (Vicepresidente XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati), Andrea Quartini (Componente XII Commissione Affari Sociali della Camera dei … Deputati), Ylenia Zambito (Segretario X Commissione Affari sociali al Senato), Mariella Mainolfi (Direttore Generale, Direzione generale delle professioni sanitarie del Ministero della salute), Federico Lega (Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze Biomediche per la salute Università degli studi di Milano, La Statale).
Raffaele Lamanna (Direttore SOC Attività Diagnostiche di Laboratorio Dip.
Prof.
San.
USL Toscana Centro), Secondo Barbera (Direttore SC DIPSA ASL Vercelli), Enrica Tidone (Dirigente delle professioni sanitarie della prevenzione -ATS Città Metropolitana Milano), Mirko Mazzurana (Direttore Direzione delle Professioni Sanitarie Dip.
Prevenzione ASUIT Trento), Massimo Romanelli (Responsabile SSD UO Processi e-care AUSL Bologna), Patrizia De Cosimo (Dirigente delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione AOU Modena), Massimo Mazzieri (Direttore Socio-sanitario dell’Azienda sanitaria territoriale di Ancona Dirigente professioni sanitarie dell'area della prevenzione), Carlo Bolzonello (Presidente della III Commissione del Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia).
Sono stati invitati a intervenire: Massimiliano Fedriga (Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome), Ilenia Malavasi (Componente XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati), Marta Schifone (Componente XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati), Orfeo Mazzella (Vicepresidente X Commissione Affari sociali al Senato), Maria Cristina Cantù (Vicepresidente X Commissione Affari sociali al Senato).
Interventi istituzionali: Orazio Schillaci (Ministro della salute), Ugo Cappellacci (Presidente XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati), Francesco Zaffini (Presidente X Commissione Affari Sociali al Senato), Paola Mancini (Componente X Commissione Affari Sociali al Senato), Luana Zanella (Vicepresidente XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati), Andrea Quartini (Componente XII Commissione Affari Sociali della Camera dei … Deputati), Ylenia Zambito (Segretario X Commissione Affari sociali al Senato), Mariella Mainolfi (Direttore Generale, Direzione generale delle professioni sanitarie del Ministero della salute), Federico Lega (Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze Biomediche per la salute Università degli studi di Milano, La Statale).
Raffaele Lamanna (Direttore SOC Attività Diagnostiche di Laboratorio Dip.
Prof.
San.
USL Toscana Centro), Secondo Barbera (Direttore SC DIPSA ASL Vercelli), Enrica Tidone (Dirigente delle professioni sanitarie della prevenzione -ATS Città Metropolitana Milano), Mirko Mazzurana (Direttore Direzione delle Professioni Sanitarie Dip.
Prevenzione ASUIT Trento), Massimo Romanelli (Responsabile SSD UO Processi e-care AUSL Bologna), Patrizia De Cosimo (Dirigente delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione AOU Modena), Massimo Mazzieri (Direttore Socio-sanitario dell’Azienda sanitaria territoriale di Ancona Dirigente professioni sanitarie dell'area della prevenzione), Carlo Bolzonello (Presidente della III Commissione del Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia).
Sono stati invitati a intervenire: Massimiliano Fedriga (Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome), Ilenia Malavasi (Componente XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati), Marta Schifone (Componente XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati), Orfeo Mazzella (Vicepresidente X Commissione Affari sociali al Senato), Maria Cristina Cantù (Vicepresidente X Commissione Affari sociali al Senato).
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