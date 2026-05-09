Videomessaggio: Roberta Metsola (Presidente del Parlamento europeo).



Tavola rotonda "La libertà di stampa sotto attacco".



Conduce Stefano Polli (Vice Presidente La Nuova Europa APS), Ferruccio de Bortoli (Editorialista Corriere della Sera), Massimo Giannini (Editorialista la Repubblica), Daniela Preziosi (Giornalista Domani), Mario Sechi (Direttore Libero), Guido Bosticco (Giornalista e scrittore), Monica Giandotti (Giornalista RAI Tg2 Post), Vincenzo Di Vincenzo (Direttore Il Mattino), Rita Lofano (Direttrice AGI), Guido D’Ubaldo (Presidente OdG Lazio).



Convegno "Decima edizione del …

Ventotene Europa Festival "Europa anno zero"", registrato a Ventotene sabato 9 maggio 2026 alle ore 15:12.



Sono intervenuti: Stefano Polli (vicepresidente La Nuova Europa), Guido D'Ubaldo (presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio), Antonio Padellaro (giornalista, fondatore de Il Fatto Quotidiano), Monica Giandotti (giornalista RAI tg2 Post), Daniela Preziosi (editorialista del Domani), Roberto Sommella (presidente de “La Nuova Europa”), Guido Bosticco (giornalista e scrittore).



Tra gli argomenti discussi: Unione Europea.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 37 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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