La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. Gli usi della ketamina: la Francia l’approva per le crisi suicidarie

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È un farmaco fondamentale, ma anche una potente sostanza d’abuso.
Usata impropriamente come droga, la ketamina, è un importante farmaco sedativo, definito “anestetico gentile”.
Talmente importante da essere stato inserito dall’OMS nella “Lista dei farmaci essenziali” che tutti gli ospedali dovrebbero avere.
In Francia un cambio normativo significativo, superata la praticata di ogni deroga sperimentale, oggi è legge.
La Francia diventa così il primo paese al mondo a concedere l’autorizzazione per l’uso della ketamina per via endovenosa, specificatamente per il trattamento delle … crisi suicidarie imminenti.
La psichiatria d’urgenza smette di essere secondaria alla medicina d’emergenza?.
Usata impropriamente come droga, la ketamina, è un importante farmaco sedativo, definito “anestetico gentile”.
Talmente importante da essere stato inserito dall’OMS nella “Lista dei farmaci essenziali” che tutti gli ospedali dovrebbero avere.
In Francia un cambio normativo significativo, superata la praticata di ogni deroga sperimentale, oggi è legge.
La Francia diventa così il primo paese al mondo a concedere l’autorizzazione per l’uso della ketamina per via endovenosa, specificatamente per il trattamento delle … crisi suicidarie imminenti.
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