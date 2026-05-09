09 MAG 2026
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Rassegna di Geopolitica. La crisi di Hormuz - la crisi di Suez e le Nazioni Unite

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
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"The General Assembly’s Role in the Hormuz Crisis: Lessons from Suez" - IPI International Peace Instutute - 20 apr 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La crisi di Hormuz - la crisi di Suez e le Nazioni Unite" di sabato 9 maggio 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .

Tra gli argomenti discussi: Commercio, Difesa, Economia, Emergenza, Esteri, Geopolitica, Globalizzazione, Guerra, Iran, Onu, Pace, Russia, Sicurezza, Usa.
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