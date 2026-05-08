08 MAG 2026
dibattiti

La storia d'Italia come storia delle istituzioni. Presentazione del volume di Guido Melis Le istituzioni della Repubblica italiana (il Mulino).

DIBATTITO | di Giuseppe Di Leo - RADIO - 15:32 Durata: 1 ora 13 min
A cura di Stefano Chiarelli
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Partecipano Guidò Melis, Sabino Cassese, Angelo Panebianco.

Conduce Giuseppe Di Leo.

Registrazione video del dibattito dal titolo "La storia d'Italia come storia delle istituzioni. Presentazione del volume di Guido Melis Le istituzioni della Repubblica italiana (il Mulino).", registrato venerdì 8 maggio 2026 alle ore 15:32.

Sono intervenuti: Guido Melis (ordinario Storia delle istituzioni politiche - La Sapienza di Roma, direttore Le Carte e la Storia), Sabino Cassese (giudice emerito della Corte Costituzionale, editorialista Corriere della Sera), Angelo Panebianco (emerito di Scienza della politica - università Alma Mater Bologna, editorialista Corriere della Sera).

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 13 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Guido Melis

    ordinario Storia delle istituzioni politiche - La Sapienza di Roma, direttore Le Carte e la Storia

    Sabino Cassese

    giudice emerito della Corte Costituzionale, editorialista Corriere della Sera

    Angelo Panebianco

    emerito di Scienza della politica - università Alma Mater Bologna, editorialista Corriere della Sera

    15:32 Durata: 1 ora 13 min
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