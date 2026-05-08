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Partecipano Guidò Melis, Sabino Cassese, Angelo Panebianco.
Conduce Giuseppe Di Leo.
Registrazione video del dibattito dal titolo "La storia d'Italia come storia delle istituzioni. Presentazione del volume di Guido Melis Le istituzioni della Repubblica italiana (il Mulino).", registrato venerdì 8 maggio 2026 alle ore 15:32.
Sono intervenuti: Guido Melis (ordinario Storia delle istituzioni politiche - La Sapienza di Roma, direttore Le Carte e la Storia), Sabino Cassese (giudice emerito della Corte Costituzionale, editorialista Corriere della Sera), Angelo Panebianco (emerito di Scienza della … politica - università Alma Mater Bologna, editorialista Corriere della Sera).
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 13 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Conduce Giuseppe Di Leo.
Registrazione video del dibattito dal titolo "La storia d'Italia come storia delle istituzioni. Presentazione del volume di Guido Melis Le istituzioni della Repubblica italiana (il Mulino).", registrato venerdì 8 maggio 2026 alle ore 15:32.
Sono intervenuti: Guido Melis (ordinario Storia delle istituzioni politiche - La Sapienza di Roma, direttore Le Carte e la Storia), Sabino Cassese (giudice emerito della Corte Costituzionale, editorialista Corriere della Sera), Angelo Panebianco (emerito di Scienza della … politica - università Alma Mater Bologna, editorialista Corriere della Sera).
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