08 MAG 2026
intervista

Scozia e Galles al voto, risultati storici per indipendentisti e Reform Uk: intervista a Vittorio Sabadin

INTERVISTA | di Gabriele Rossi - RADIO - 16:41 Durata: 0 sec
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Vittorio Sabadin, giornalista esperto di politica estera, legge il voto in Scozia e Galles: cosa cambia per la Gran Bretagna con la crescita degli indipendentisti e del partito Reform Uk di Nigel Farage.

"Scozia e Galles al voto, risultati storici per indipendentisti e Reform Uk: intervista a Vittorio Sabadin" realizzata da Gabriele Rossi .

L'intervista è stata registrata venerdì 8 maggio 2026 alle 16:41.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Elezioni, Esteri, Gran Bretagna.
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