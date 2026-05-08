CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Vittorio Sabadin, giornalista esperto di politica estera, legge il voto in Scozia e Galles: cosa cambia per la Gran Bretagna con la crescita degli indipendentisti e del partito Reform Uk di Nigel Farage.
"Scozia e Galles al voto, risultati storici per indipendentisti e Reform Uk: intervista a Vittorio Sabadin" realizzata da Gabriele Rossi .
L'intervista è stata registrata venerdì 8 maggio 2026 alle 16:41.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Elezioni, Esteri, Gran Bretagna.
"Scozia e Galles al voto, risultati storici per indipendentisti e Reform Uk: intervista a Vittorio Sabadin" realizzata da Gabriele Rossi .
L'intervista è stata registrata venerdì 8 maggio 2026 alle 16:41.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Elezioni, Esteri, Gran Bretagna.
leggi tutto riduci