08 MAG 2026
intervista

Pnrr in Italia: i motivi del fallimento nell'intervista a Veronica De Romanis

INTERVISTA | di Gabriele Rossi - RADIO - 17:33 Durata: 0 sec
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Il piano da quasi 200 miliardi di euro di fondi europei scadrà quest'anno.

Nonostante le premesse, tuttavia, non sembra aver inciso significativamente sulla crescita dell'Italia.

Veronica De Romanis, docente di economia europea alla Luiss Guido Carli di Roma, spiega il perché.

"Pnrr in Italia: i motivi del fallimento nell'intervista a Veronica De Romanis" realizzata da Gabriele Rossi .

L'intervista è stata registrata venerdì 8 maggio 2026 alle ore 17:33.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Economia, Pnrr.
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