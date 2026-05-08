08 MAG 2026
intervista

Le grandi sfide dell'Unione Europea: intervista a Natale D'Amico

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 19:13 Durata: 0 sec
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Natale D'Amico, Consigliere della Corte dei Conti.

"Le grandi sfide dell'Unione Europea: intervista a Natale D'Amico" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata venerdì 8 maggio 2026 alle 19:13.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Banche, Difesa, Economia, Energia, Politica, Tecnologia, Unione Europea.
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