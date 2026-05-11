11 MAG 2026
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Rassegna di Geopolitica . La crisi di Hormutz, i prezzi del petrolio e l' Insider Trading

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
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"Booming US energy exports draw scrutiny as domestic fuel prices bite" - Reuters - 05 mag 2026 --- "Grand Theft Oil Futures" - di P Krugman - 07 mag 202.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica . La crisi di Hormutz, i prezzi del petrolio e l' Insider Trading" di lunedì 11 maggio 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .

Tra gli argomenti discussi: Commercio, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Iran, Mercato, Usa.
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