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"Booming US energy exports draw scrutiny as domestic fuel prices bite" - Reuters - 05 mag 2026 --- "Grand Theft Oil Futures" - di P Krugman - 07 mag 202.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica . La crisi di Hormutz, i prezzi del petrolio e l' Insider Trading" di lunedì 11 maggio 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .
Tra gli argomenti discussi: Commercio, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Iran, Mercato, Usa.
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