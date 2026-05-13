13 MAG 2026
intervista

"Quando tornano le rondini: Friuli 1976: memorie di un terremoto", intervista a Giada Messetti

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 13:30 Durata: 9 min 23 sec
A cura di Carmine Corvino
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""Quando tornano le rondini: Friuli 1976: memorie di un terremoto", intervista a Giada Messetti" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Giada Messetti (giornalista e sinologa).

L'intervista è stata registrata mercoledì 13 maggio 2026 alle 13:30.

La registrazione video ha una durata di 9 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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