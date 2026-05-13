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""Quando tornano le rondini: Friuli 1976: memorie di un terremoto", intervista a Giada Messetti" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Giada Messetti (giornalista e sinologa).
L'intervista è stata registrata mercoledì 13 maggio 2026 alle 13:30.
La registrazione video ha una durata di 9 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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