20 MAG 2026
dibattiti

Cosa sta succedendo in America? A partire dal volume Tsunami Trump. Il nazionalismo americano e l’Europa di Sergio Fabbrini

DIBATTITO | - Roma - 18:07 Durata: 2 ore 3 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli
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Intervengono: Gregory Alegi (Professore di Storia e politica degli USA, Luiss), Fiorella Kostoris (Professoressa di Economia, Luiss e Presidente di EMUNA Italia), Piercarlo Padoan (Professore di Economia, Luiss e Presidente Unicredit), Pietro Reichlin (Professore di Macroeconomia, Luiss), Maria Giulia Amadio Viceré (Professoressa di Scienza politica, Luiss).

Conclude Sergio Fabbrini (Professore Emerito di Scienza politica e Relazioni internazionali, Luiss e Chair on European Governance, Intesa Sanpaolo).

Registrazione video del dibattito dal titolo "Cosa sta succedendo in America? A partire dal volume Tsunami Trump. Il nazionalismo americano e l’Europa di Sergio Fabbrini", registrato a Roma mercoledì 20 maggio 2026 alle 18:07.

Dibattito organizzato da Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli.

Sono intervenuti: Valentina Meliciani (professore ordinario di Economia applicata alla Università LUISS Guido Carli di Roma), Gregory Alegi (storico e Docente di Storia e politica degli Stati Uniti Università Luiss), Fiorella Kostoris (professoressa di Economia Luiss e Presidente di EMUNA Italia), Piercarlo Padoan (professore di Economia Luiss e Presidente Unicredit), Pietro Reichlin (professore di Macroeconomia, Luiss), Maria Giulia Amadio Vicerè (professoressa di Scienza politica, Luiss), Sergio Fabbrini (professore emerito di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali alla LUISS Guido Carli).

Tra gli argomenti discussi: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 3 minuti.

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S'è messo proprio.
Buonasera buonasera a tutti e grazie per essere qui e mi fa veramente moltissimo un grande piacere aprire questo dibattito, su che cosa sta succedendo in America e prendendo spunto dal dal libro di Sergio Fabbrini Tsunami Trump il nazionalismo americano e l'Europa e ovviamente ringrazio prima di tutto i Sergio che ci ha dato questa occasione di affrontare questo tema così importante e tutti i relatori che con prospettive diverse ci aiuteranno ad approfondire questo questo tema e mi fa particolarmente piacere trattare questa tematica all'interno del nostro centro di eccellenza. Diciamo né sull'autonomia strategica, aperta ed inclusiva in Europa, in quanto con l'avvento di Trump, l'autonomia strategica, diciamo per l'Europa non è più una scelta ma è diventata una una necessità e il libro però, come si può dire, mette in evidenza molto bene come è difficile parlare di autonomia strategica senza
Pensare a spostare la sovranità in temi come la sicurezza e la fiscalità, che l'autore vede un po'come due facce della stessa medaglia dal piano nazionale al piano, al piano sovranazionale, il libro è ricco di tanti spunti, anche l'introduzione è molto ricca. Mette insieme tutti gli editoriali del pubblicati sul Sole 24 ore in un arco temporale di più o meno due anni, due anni e mezzo prima e dopo l'avvento di Trump sistemati in base a
Tematiche che si focalizzano anche sul ruolo dell'Europa e nell'ultima parte sul ruolo, sul ruolo dell'Italia, quindi gli spunti per per la discussione sono veramente molti, io vorrei, diciamo aprire un po'qualche interrogativo al quale poi i vari relatori si sentiranno liberi di di rispondere o meno e in primo luogo mi ha un po'colpito,
La diciamo eterogeneità dei gruppi che hanno favorito l'ascesa di di Trump e agli hanno permesso, appunto di vincere le elezioni negli Stati Uniti, che mettono insieme culture e sensibilità molto molto diverse, no dal.
Nativismo identitario a il populismo anti élite,
Al libertarismo del giganti tecnologici della della Silicon Valley e quindi ci si chiede un po'come queste diverse sensibilità che portano sono anche portatrice di interessi molto, molto diversi possono continuare appunto a no.
Possono non entrare in contraddizione, perché ovviamente il nazionalismo economico non si sposa molto bene con il globalismo delle delle piattaforme tecnologiche, la sensibilità maga entra in conflitto con.
Le le le, le varie guerre scatenate dalla dalla dall'Amministrazione Trump e quindi sicuramente c'è un problema nel nell'opinione pubblica americana, però quello che un po'mi chiedo è se da un lato, appunto queste contraddizioni e dall'altra alcuni punti di forza sicuramente I diciamo check and balance del della democrazia americana sono in grado di diciamo di contenere, di di di ostacolare una deriva,
Autori e autoritaria, come quella di Trump, se però in realtà ci sono, diciamo, delle forze delle, diciamo radici più profonde dietro il tran Pismo e in che modo poi anche, eventualmente, in un'era post Trump questi?
E questi motivazioni di fondo che hanno generato il populismo negli Stati Uniti e, in parte anche anche in Europa, possano essere in qualche modo governate e superate, e in questo senza dubbio.
Diciamo sia la la il periodo della della della globalizzazione, del multilateralismo, della transizione tecnologica, hanno creato delle forti concentrazioni di potere anche disparità di reddito negli Stati Uniti, anche in Europa, ma negli Stati Uniti in modo in modo particolare e che sicuramente hanno alimentato e potrebbero continuare anche dopo Trump ad alimentare il il populismo.
Venendo poi all'Europa, ho trovato molto.
Molto forte, molto interessante, l'affermazione nel libro secondo cui, in nazionalismi europei.
Hanno potuto rimanere tali grazie proprio al internazionalismo americano e questo è sicuramente sicuramente è vero o no Trump, in un certo senso ha messo a nudo il i limiti del nazionalismo, del nazionalismo europeo, perché ha reso a tutti evidente che gli Stati nazionali non sono in grado di fronteggiare un,
Diciamo un mutamento nelle relazioni internazionali, che non si basano più sulle regole multilaterali condivise, ma si basano molto sulla sulla forza e quindi questo è sicuramente.
È sicuramente vero, però, ed è anche vero che però, nonostante Trump e nonostante poi, appunto i rapporti Letta Draghi, le continue anche uscite pubbliche di di di Draghi e sollecitazioni al rafforzamento del dell'Europa, i passi che si stanno facendo in Europa sono ancora relativamente limitati.
Nel libro si riconoscono appunto sicuramente la creazione di debito pubblico comune prima per la pandemia e poi per per finanziare la guerra in Ucraina, la protezione del del dell'Ucraina e tutti gli sforzi nel campo nel campo della difesa, che però anche questi rimangono legati a finanziamenti che sono ancora prevalentemente anzi quasi esclusivamente nazionali e quindi potrebbero finire per diciamo,
Avvantaggiare soprattutto l'industria bellica americana o il comparto della difesa e della sicurezza di alcuni Stati europei che hanno la disponibilità finanziaria e ma risultare poi inefficaci, inefficaci per lo scopo appunto, della dell'autonomia dell'autonomia strategica europea. Io vorrei, ecco aprire adesso il il dibattito dando più o meno, insomma, un primo facendo un primo giro con tutti i nostri di scarsa Hans e e poi apriamo anche alle domande del pubblico. Iniziamo con Gregori aleggi, grazie
Insomma.
Grazie.
Spetta.
Diciamo buonasera grazie, sono molto onorato di essere qui per discutere di un libro importante di un collega Luigi, ma anche perché i temi mi toccano, poiché insegno cui storia politica degli Stati Uniti e negli anni ho visto cambiare, diciamo la costituzione materiale del Paese e quindi la domanda
Sullo tsunami c'è tutta, ma c'è anche una dimensione estremamente personale perché?
Come in tante famiglie italiane, nella mia c'è una storia di emigrazione e quindi mio nonno emigrò negli Stati Uniti, Papa nato lì e gli Stati Uniti erano stati una grande occasione di promozione sociale, quindi da passare da manovale non specializzata da avvocato, eccetera.
Faceva parte del sogno americano, no, papà, è stato attivo a lungo in politica e anche del Partito Democratico, eccetera, per cui tutto questo tsunami, uno tsunami non solo che guardi da lontano come studioso ma te lo senti come persona uno sconvolgimento della della tua vita non riconosce più il Paese che per metà è stato tuo e però la domanda che,
Noi facciamo prima, cioè su quanto è nuovo e quanto c'era prima ti porta a rileggere la tua vita, le tue esperienze e trovare questi elementi qui.
E quindi
Per me è proprio in districa bile questo nesso, questa ricerca del livello politico a livello generale e del livello personale, poi c'è un altro problema è che fondamentalmente sono d'accordo al 98%, con quello che c'è scritto, quindi diciamo,
Vi è difficile parlarne senza sembrerà di essere stato invitato, così come soltanto per elogiarlo però, di fatto, credo che l'analisi che viene svolta e oltretutto, con i limiti dell'analisi quotidiana, quindi in presa diretta dove si fa, diciamo si utilizza il bagaglio culturale, gli studi eccetera ma con degli spazi molto ridotti e dei tempi molto ridotti il sole è ancora ancora uno di quei giornali che chiudono tardi.
Perché i giornali più piccoli chiudono, faccio un esempio riformista alle 5 e mezza più consegni e non sai cosa succederà nelle ore successive, passi parecchie ore a chiederti se sarà ancora vero console abbiamo il lusso, mi sembra, alle 21:30, alla chiusura con qualche, come dire sì qualche imprecazione in lingua arcaica e perché li costringe però le 21:30 e quindi,
Riconosco questa analisi non solo nella sostanza, ma anche nelle condizioni, ed è molto utile che ci sia sempre la data, perché è chiaro che siamo sempre che la cronaca e la prima bozza della storia, beh, anche questa è la prima analisi, poi leggendo tutti gli articoli mettendoli in fondo finisce per fare l'introduzione tirare un po'le fila di questo discorso e purtroppo,
Purtroppo, questo è particolarmente evidente durante la campagna elettorale c'era una.
Come dire?
Un filone.
Che si ostinava a credere.
E a propagandare che Trump non sarebbe stato terribile, come si diceva c'è fondo al primo mandato, siamo sopravvissuti che non è che sia una gran consolazione medico, ti ha sbagliato, la terapia però riporta ennese, è uscito allo stesso sì, non è incoraggianti dice in realtà certe analisi che si erano fatte nel 24 in campagna elettorale sono state confermate cioè di un Trump senza freni e di un tentativo di ridisegnare il sistema sostanzialmente facendo saltare checks and balance.
E che questo sia, come dire, è legata alla personalità dell'uomo Trump ci sta per me il grande mistero, rimane perché il Congresso non abbia difeso con le unghie e con i denti perché il legislativo non abbia difeso le proprie prerogative.
Il giudiziario o no, me ne rendo conto che per 30 anni è stata fatta una strategia lungimirante nel male ma lungimirante, di precostituire una maggioranza che avrebbe poi, come dire, reso costituzionali, tutte le violazioni della Costituzione, no, c'è anche un mio compagno d'università purtroppo,
Va bene, ma il legislativo perché e lo vediamo per esempio sui dazi, no Articolo 1, sezione 8, prima riga congrue Shiokaze Power to Congress.
Non l'esecutivo punto le tasse sono un potere chiave del congresso perché il Congresso non se l'è tenuta e non per motivi, come dire politici di accordo o disaccordo, ma semplicemente per ribadire la propria rilevanza sulla scena lo vediamo in chiave politica generica, lo abbiamo visto ieri,
Ieri mi sembrano ieri l'altro non ha superato le primarie per il Senato della Repubblica del pensionato in Louisiana, l'unico senatore che aveva osato votare per la condanna di Trump nell'impeachment, quindi Trump ha ancora un forte controllo sul partito.
Che uno dei grandi misteri non si capisce bene cosa abbia, è vero che è molto popolare, carismatico a un nocciolo duro che lo segue.
Però questo squilibrio al sistema il Congresso non sta facendo il proprio lavoro.
E sostanzialmente si sta auto escludendo, si sta auto rendendo irrilevante, e quindi questo sistema a tre, quindi stabile, diventa 2 e quindi stabile, un tavolino e altrettante, oltre che per evocare gli spiriti sta in piedi una bicicletta, due ruote cade, quindi il sistema non è più in equilibrio.
E questo è un qualcosa, l'altra domanda è.
Sarò brevissimo quanto di questo rimarrà dopo, ecco, io credo che non ci sarà un reset, sarà impossibile tornare, non è un po', c'eravamo tutti illusi nel pensare che Trump fosse un'eccezione.
Che Biden avesse rimesso le cose a posto e io credo che la storia, salvo le ultime settimane di visibile disagio di Bari nella storia, sarà generosa nei suoi confronti perché riuscì a fare un gran lavoro di ricucitura di rapporti dopo il primo tsunami Trump il fatto che l'Europa si sia alla fine messa dalla parte dell'Ucraina è dovuto al fatto che quest'uomo e la sua amministrazione ci si sono messi, ci hanno messo la faccia. Ricordiamoci dopo che qualcun altro vorrà abbandonare la NATO e distruggere tutto no. Ecco, io penso che non ci sarà un reset, non si tornerà alla vecchia normalità
In qualche modo, se volete, semplificando molto, come la Francia, dopo De Gaulle e tutta gollista, anche nelle componenti non golliste, quindi rimarrà questo squilibrio che, se vogliamo, è una tendenza che c'è sempre stata, perché in vari momenti la presidenza,
Si è, diciamo rinforzata, però in tempo di pace non si è mai visto nulla del genere e io credo che sarà molto difficile presentarlo, anche se andiamo a cercare alcuni momenti in cui alcune cose che sta facendo Trump si erano intraviste prima tutte quante tutte insieme non si erano mai viste.
Comprese delle estensioni di potere non so oggi sui giornali americani quella che era più sconvolgente, è bellissima come strategia, ma folle Trump aveva fatto causa allo Stato, per, diciamo, delle questioni fiscali, Dipartimento di Giustizia raggiunge un accordo, cioè il governo Trump raggiunge un accordo con Trump non solo per chiudere questo ma per non indagarlo mai più per noi indagarono Back to quindi si è ritagliato un privilegio, nel senso letterale, un mettersi al di fuori ora e per sempre da qualsiasi verifica fiscale.
Ecco, queste sono cose che squilibrio del sistema, ultima cosa che forse è il 2% sul quale sono meno in accordo, è quello della difesa europea, ma non perché non vada fatta io non ci credo, ci credo presentato.
Una settimana fa, credito alla Camera uno studio sul difesa europea, ma perché non sono convinto che il limite sia la scarsa efficienza della spesa.
Quello è un modo di misurare l'efficienza, l'efficienza della difesa e produrre sicurezza e produrre deterrenza. Non e spendere poco per io posso spendere niente ed essere protetto, niente è quello se non ho un output che la sicurezza, la deterrenza, anche quel poco che ho speso l'ho buttato. Quindi, da questo punto di vista sono molto scettico nei confronti degli studi di quelle società di consulenza con tante lettere nel nome che mi dicono che ci sono sette tipi di carri armati e poi vai a vedere non sono sette tipi, sono funzioni diversi ruoli, diversi sono cose diverse e però, siccome loro devono fare i bei power point per le conferenze, semplificano tutto no. Ve ne dico una su tutte, è quello mi è piaciuto molto l'accenno il fatto che, andando avanti in questo modo
Si rischia che la difesa europea vada a vantaggio delle industrie di alcuni Paesi, deve essere un'opportunità di condivisione, perché nessun Paese, nessun contribuente europeo, nessun politico europeo potrà mai sostenere un qualcosa in cui le tasse mie vanno a favore solo di un altro Paese e quindi c'è un limite all'efficienza, all'efficientamento economico.
Perché non posso pensare a un modello sovietico in cui un Paese solo fa i carri armati, un paese solo fai radar, eccetera, perché più efficiente perché nessun altro Paese vorrà partecipare e non mi riferisco solo ai tre, quattro grandi che ne avrebbero le capacità, ma se noi chiediamo un contributo a tutti i Paesi,
A quelli dobbiamo dare qualcosa non solo in termini di ritorno economico, ma anche di crescita tecnologica su questo.
Diciamo, Azzolini, illuminanti dibattiti al tempo della CED dov'era, l'industria italiana che chiedeva un ritorno non economico ma qualitativo diceva guarda che qui i francesi faranno gli aeroplani e noi faremo gli scarponi per tutti, il valore c'è, ma non c'è il contenuto, quindi questo è un problema non da poco e bisogna resistere bisogna fare se vogliamo più politica,
Bisogna resistere al tentativo di qualcuno di ridisegnare degli equilibri industriali economici prendendo a pretesto la difesa, perché rischieremmo di non avere né il prodotto deterrenza né una maggiore unità europea, dobbiamo farlo in sede, quindi ecco quello era l'unico articolo sul quale un po'non ero d'accordo perché siccome premeva troppo sull'efficienza io credo oltretutto che.
Con le azioni vediamo che adesso ci sono vari paesi che si divertono a lanciare, diciamo razzi e droni, cose, eccetera la resilienza, la otteniamo anche distinguendo separando molti, se facessimo tutti in un posto solo in modo sovietico, basta interrompere l'energia elettrica a quello stabilimento e perdiamo tutta quella produzione quindi la residenza e un ulteriore stimolo per disperdere la produzione e farla veramente europea.
Con europea perché avviene in un Paese dell'Europa, ma perché tutti i Paesi
Ne fanno parte e questo non è facile però torna e non a caso la CED fallita dentro conteneva la Comunità politica europea, se non si può pensare di fare difesa solo in chiave di efficienza, ma bisogna farla in chiave politica, una battuta per dire quanto il problema non sia europeo ma per esempio uguale negli Stati Uniti. Tra le tante cose divertenti del programma F 35 Lockheed-Martin è riuscita ad avere sub fornitori in tutti i 50 Stati dell'Unione. Con ciò garantendoci che, qualsiasi sia l'amministrazione di qualsiasi colore di qualsiasi momento, tutto il Congresso voterà sempre per quel programma. Ecco, forse quello è un po'eccessivo
Però è indicativo del fatto che per difenderci dobbiamo esserci tutti dentro e non possiamo pensare di andare solo a vantaggio di alcuni.
Grazie grazie, grazie veramente sia per questa diciamo.
E toccare i temi del dopo Trump, soprattutto su cui è per questa riflessione sulla difesa che è un tema sul quale c'è sempre molta diciamo dibattito.
Cosa giusto per dire le conseguenze di Trump. Non so se avete visto stamattina L Italia ha scelto il nuovo Tancredi nuovo aerocisterna ed è un Airbus. Noi abbiamo avuto il primo, il Boeing 7 0 7, poi Boeing 7 6 7. Adesso scegliamo Airbus, quindi la scelta europea c'è per motivi politici prima che tecnici, anche senza difesa europea, però, non ci fidiamo a dare pezzi importanti, la nostra difesa agli americani, che magari domani ci staccano l'interruttore. Ecco scusate, ma è un tema molto importante e delle Pauline che poi tocca tutte le politiche industriali europee. È un po'questo, diciamo riscoperta, non soltanto dell'efficienza, ma anche della della sicurezza economica e quindi della della resilienza come come criterio per per le politiche, per le politiche industriali
Io passerei adesso la parola a Fiorella Kostoris, che è un economista, però stasera ci parlerà soprattutto nella sua, anche veste di presidente di monache, è un progetto che abbiamo qui anche, insomma, supportato con il centro di ricerca Lip e che si occupa di dialogo interreligioso e interculturale e quindi si soffermerà anche un po'su.
E questo dialogo difficile, diciamo, tra Trump e il Papa, che ci ha, sul quale Sergio non non ha fatto ancora in tempo a scrivere, diciamo un un editoriale e sul quale quindi forse lo farà direttamente Fiorella nei prossimi nelle prossime settimane, grazie intanto ringrazio di avermi invitato a parlare di questo libro.
Perché mi ha consentito di rileggere gli articoli che a suo tempo avevo visto tutti quasi tutti sul Sole 24 ore, ma con una continuità e quindi con una possibilità di vedere la logica molto maggiore che che quando li ho letti settimanalmente, quindi sono lieta di questo aspetto mi trovo anch'io però in quello stesso imbarazzo di cui parlava chi mi ha preceduto e cioè il fatto che sono praticamente d'accordo.
Su tutto inclusa, sul incluso, sull'articolo che riguarda la difesa, quindi non ho neanche quel 2% di margine, però per altri versi ho la fortuna come anticipato adesso la nostra coordinatrice.
Che praticamente mi è stato chiesto di parlare di argomenti, che che il libro non tratta, e semplicemente perché il libro riprende gli articoli del 2024 del 2025 e il tema, il difficile rapporto, le critiche che Trump ha mosso al papà e viceversa, devo dire.
Diciamo.
È un tema che non non ha potuto ancora trattare, nonché non abbia visto il problema dello Tsunami Trump e di come questo cambi il rapporto fra Stato e religioni, ma nel prima del del 2026 aprile e maggio 2026, in cui è entrato in gioco anche la Chiesa cattolica, il Papa, il problema riguardava,
Esclusivamente i rapporti fra Stato e religioni all'interno dell'America, in con particolare riguardo ai 30 40 milioni di evangelica, e supportano in modo sistematico e fondamentalista la posizione di Trump su vari aspetti, e in particolare sulla riforma della rifondazione.
Della dell'America, su basi cristiane, eccetera a queste evangelico però, durante la campagna elettorale in favore di Trump si sono aggiunti gli stessi una bella parte dei cattolici americani che sono estremamente conservatori e quindi diciamo, come.
Questo atteggiamento è legato al fondamentalismo americano, ma anche al al al fatto che c'è questa guerra, questo nazionalismo, guerra contro le élite, guerra contro la, la balance of power, eccetera tutto questo ha portato il Fabbrini a trattare il tema sotto il punto di vista, appunto interamente internamente interamente americano facendo notare,
Che, mentre il primo emendamento americano, diciamo praticamente, insiste sulla separazione netta fra Stato e religione, sulla possibilità che ognuno faccia le sue scelte, ma non c'è una religione di Stato e diciamo che tutto questo invece, sembra del tutto abbandonato dal nel, nel contesto del,
Del tram, Pismo, perché perché il tram, Pismo vuole strumentalizzare la religione o gli evangelici e una parte dei cattolici vogliono utilizzare lo stato, questo ancora non è chiaro chi strumentalizza chi, ma in ogni modo con lo scopo di eliminare la separatezza fra Stato e religioni con lo scopo di ottenere certi risultati diciamo politici.
Di sul primo antismog bianco, sulla su tu, sulla la guerra alle Minority, se la lotta contro gli immigrati ci sono tutta una serie di aspetti su cui il libro si diffonde in parte, insomma in alcuni capitoli, ma io voglio riprendere questo tema come,
Ha chiesto anche Valentina, sotto il profilo del dei del nuovo problema che viene creato dalle critiche che Trump ha fatto.
Al Papa e le risposte voglio da questo lato ricordare l'ho preso qui diciamo preso l'appunto che le le critiche di Trump sembrano essere state 4. Primo lui ha detto che il Papa è favorevole al fatto che l'Iran abbia armi nucleari, secondo, ha detto che il Papa si oppone alla guerra in Iran. Terzo, che terribile in generale in politica estera, intendendo dire che diciamo nella polli nella nel concetto della difesa e della guerra in generale e JD Vance vicepresidente ha aggiunto, il Papa dovrebbe anche essere più prudente quando parla di teologia, ma probabilmente anche lui si riferiva, immagino, alle tesi del del Papa riguardo la pace e la guerra. Il Papa, per parte sua,
In parte ha risposto, ma è venuto fuori nei giornali e successivamente a queste prese di posizione, rozze da persona ignorante, incolta qual è qual è il presidente Trump sono venute fuori alcuni aspetti sui giornali mai smentite dalla Santa Sede e quindi credo giusti che lasciano almeno a me un po'stupita perché il papà già prima delle critiche che a fine aprile e inizio maggio il presidente Trump ha fatto al pontefice aveva scritto il 7 aprile una una,
E vedo che molti lo sanno, però non è detto che tutti lo sappiano e comunque lo voglio far notare e cioè aveva scritto ben il 7 aprile agli elettori americani perché contattasse, ero I i loro rappresentanti affinché questi prendessero una posizione contro i bombardamenti in tutte le guerre,
Naturalmente con particolare riferimento alla guerra in Iran, ma non soltanto e.
In aggiunta sugli altri punti ha smentito e questo è facile per un Papa smentire di essere favorevoli alle armi nucleari e sappiamo che, da fin dall'enciclica Pacem in terris, tutti i Papi e son stati contrari alle armi nucleari, quindi questo è stato semplice sugli altri aspetti ha detto certo che è favorevole che è contrario alle guerre anzi è contrario a qualunque guerra e questa è la posizione in questo momento che anche l'Accademia,
Teologica.
E, diciamo, romana Cattolica, ha preso Mela nel nel suo presidente, il quale sostiene la tesi che tutte le guerre?
Hanno sono, come dire, un crimine contro l'umanità, e io penso che i criminali veri tipo.
Diciamo Netanyahu sta scusate Putin in un certo senso ringrazi no, perché se tutte le guerre sono criminali, a questo punto, come dire, non c'è più nessuna differenza tra quelli che sono stati.
Gli amati.
A rispondere di atti criminali e quelli che fanno delle guerre, diciamo così, di offesa e quelli che fanno guerra di difesa, in ogni modo, non voglio anticipare il mio giudizio è come dire però ricordare che la lettera del del 7 aprile a cui ho accennato prima quella in cui si invita esplicitamente,
E a entrare nei problemi, diciamo così politici,
è
In fondo, una.
è completamente diverso da quanto Parolin, perché anche il vice del Papa ha detto la sua ha detto il Papa parolina, il cardinale che si occupa il Segretario di Stato ha detto che il Papa si occupa soltanto di questioni, di di di, di far dare messaggi sul Vangelo di pace nel mondo e quindi come se tutto quello che che ha espresso fin qua avesse un Conte fosse comprensibile soltanto in un contesto religioso non credo che la lettera del 7 aprile sia solo questo credo che in un certo senso,
Abbia anche lui mancato a questo concetto di separatezza fra Stato e Chiesa, tra Stato e chiese, fra Stato e religione, in una certa misura, e questo significa che.
I rimproveri che correttamente, se fanno alla posizione del presidente Trump, non perciò, come dire, implicano che allora la posizione alternativa era perfettamente corretta, tutte e due sono, in un certo senso hanno mancato se uno crede, come credo io e come sembra credere anche nel libro Fabbrini che la separatezza,
Fa parte della Balaso Power e Trump. Sappiamo che manca a questo concetto. Dybala soft power, da tanti punti di vista non separa lo Stato dalla religione, non sa non crede nella tripartizione dei poteri a livello di politica estera, non crede nella balance fra Paesi diversi, né nelle agenzie multilaterali. Non credo nel diritto internazionale, non crede in tutta una serie di cose. Ecco, ripeto, criticare Trump non significa, almeno dal mio punto di vista, non criticare su questo aspetto preciso anche il punto di vista alternativo. In un certo senso, uno potrebbe perfino arrivare a dire che il Papa ha mancato a, diciamo, al al dettame del Vangelo che dice Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, perché nella sua, nel suo intervento, in un certo senso si è comportato
è come se il pontefice dovesse o potesse entrare anche nelle questioni.
Diciamo che hanno a che fare più con Cesare che con altro, sull'aspetto più generale, è quello che riguarda le le le guerre.
E diciamo, il problema è che ed è lì un elemento su cui io sono d'accordo, appunto con quanto dice Fabbrini, insomma, soltanto chi è del tutto irresponsabile può pensare che le guerre non esiste.
Proprio a una ci potrei citare letteralmente un punto in cui dice solo una, una classe dirigente irresponsabile, può pensare che le guerre sono finite quando le guerre ci sono, è evidente che bisogna cercare di mediare, negoziare, arrivare a soluzioni non conflittuali, però, quando poi il conflitto c'è bisogna saper.
Dev'essersi difesi, difendersi, essersi armati per poter ottenere questa difesa e prima ancora, bisogna probabilmente creare una difesa come forma di deterrenza, perché se non c'è quella in aggiunta la pace che puoi ottenere una pace tipo, la pax romana cioè è la pace del del del vi del vincitore oppure c'è una pace equilibrata anche lì fra forze diverse.
Da questo punto di vista, io penso che la la storia della Chiesa su questo aspetto dice che le posizioni che la Chiesa ha avuto riguardo a questo tema sono cambiate moltissimo, evidentemente nei secoli e.
Per esempio, San Tommaso sappiamo, aveva un'idea di guerra giusta.
Cioè una guerra che aveva delle giuste cause e poi c'è stato il concetto della guerra di difesa, poi c'è stato perfino il concetto del c'è stato anche il concetto della guerra santa nella storia della Chiesa, perché le le guerre delle, diciamo le crociate erano considerate forme di guerra santa poi però, piano piano,
Per esempio, con Giovanni ventitreesimo un, devo ringraziare da questo lato Fabbrini perché mi sono rieletta una serie di encicliche anche che diciamo così non erano il mio capo FTI, non avendomi lui, ha chiesto di parlare di economia, ho dovuto, come dire, studiare quindi la situazione è migliore, insomma, e lì si vede Giovanni ventitreesimo lui parla chiaramente è uno dei primi che parla di disarmo in modo molto chiaro, ma sapendo perfettamente che in una situazione concreta il disarmo non è possibile,
E quindi tu devi solo abbassare il livello degli armamenti oppure arrivare a concordare, diciamo fra tutti i nel mondo, il disarmo completo, altrimenti diciamo, ti mette in una situazione di debolezza.
è difficile, ecco il passaggio, però negli ultimi con gli ultimi due Papi c'è stato un passaggio molto chiaro verso un'idea di contrarietà alla guerra, senza se e senza ma.
Il che in un certo senso fa fa riflettere a me, perché io noi tutti ricordiamo molto bene quando è iniziata questa seconda fase della guerra della Russia contro l'Ucraina 2022.
Il Papa Francesco si è ripetutamente offerto come mediatore fra l'Ucraina e la Russia è stato chiarissimo che non lo volevano negli ucraini nei russi, a quel punto lui ha cominciato a parlare tutte le domeniche della martoriata Ucraina, e va bene.
La domanda però, che avrebbe forse dovuto porsi e forse se l'è posta, ma noi non lo sappiamo, ma certamente che dobbiamo porci noi eh, ma di fronte a una situazione in cui la mediazione ti è risultata The impossibile tu che cosa fai, diciamo per la martoriata Ucraina la lasci invadere dai russi.
Per cui sarà ancora più martoriata di prima, perché sarà addirittura finita oppure sostiene con un concetto di guerra di difesa tra virgolette giusta, diciamo che, per esempio, gli europei e gli americani difendono la martoriate Crime, questo è il punto, io non ho dubbi e mi sembra che anche Fabbrini non avrebbe dubbi che bisognava difendere e mi sembra che l'Ucraina e mi sembra che non ha dubbi sul fatto che il ritiro unilaterale che oggi Trump sembra desiderare a meno di non avere compensi immondi è immorale tipo le terre rare dall'Ucraina, i beni parte dei beni della Russia congelate in modo da essere tra virgolette, compensato questo eventuale ritiro
Non è che sia, non può essere considerato alla luce delle teorie che oggi la Santa Sede e sostiene che tutte le guerre sono sbagliate, può darsi che la Santa Sede potrebbe darsi che la Santa Sede oggi considerasse la posizione di Trump che si ritira dall'Ucraina come una posizione più consona non credo mi auguro che non sia così. Certo, io non penso che sia così e se guardo all'ultima domanda che in realtà ci si potrebbe porre che cosa noi possiamo imparare dallo tsunami Trump pista, che cosa noi dobbiamo dedurre? Vedo con una certa
Diciamo soddisfazione, se volete che.
In Europa non siamo propensi a cambiare le nostre le nostre relazioni tra Stato e religioni, riprendendo i due punti di cui sopra.
Relazione che sono molto diverse da Paese a Paese, perché evidentemente la laicità in Francia implica una separazione netta, il sistema concordatario in Italia e implica una soluzione parziale. Il sistema Anglicanae sistema Ahmed inglese sembra un sistema dove c'è quasi un'identità o una una, una forte connessione tra Stato e religione, e quindi non ho la sensazione che noi stiamo prendendo alcune le le elezioni nelle dovremmo prendere per carità, non dico che c'è niente da imparare, ma neanche la lezione in negativo. Secondo me continuiamo le le nostre relazioni è stato religioni, esattamente come se il tran Pismo da questo lato non ci insegnasse niente, né in positivo né in negativo, e anche sull'altro aspetto sulla difesa. Vedo in un certo senso con soddisfazione se volete che l'Unione europea sta cercando di continuare a aiutare l'Ucraina
Sede di Ucraina vogliamo parlare, anzi, comprendendo quello, come è già stato detto, che abbiamo bisogno di investire nella difesa, possibilmente a livello dell'Unione europea, anche per ragioni di efficienza, ma non solo.
E quindi anche da questo lato, indipendentemente da quello che dicono le autorità religiose da una parte e dall'altra dell'America, non mi pare che noi diciamo vediamo che esse abbiano una qualche influenza.
Sulla su, sul comportamento dei nostre dei e dei nostri policy makers, anche se evidentemente in un Paese come l'Italia, quando viene offeso il papà, se considera il Papa come il papa re, insomma, cioè c'è un'alzata di scudi assolutamente contraria a questa.
A questo fatto da parte di tutti e uno dei pochi casi in cui abbiamo visto opposizione e maggioranza andare d'accordo o no, il Papa non si tocca, non può permettersi, però poi lui dice che le guerre non si devono fare e che è quello di far le guerre lo stesso quindi insomma con un po'di sano pragmatismo se volete senza imparare da questo lato mi sembra molto dal dal tran Pismo che, ripeto, secondo me non ha molto da insegnarci.
Grazie grazie Fiorella ti ha toccato questo tema complesso, sicuramente complesso e sono curioso anche poi di sentire.
Sergio soprattutto sul su un po'.
La il vedere no, il, il rapporto con con il papà un po'da tutti e due i punti, i punti di vista e quindi questa separazione, intesa anche come separazione, nel senso di doversi astenere anche il Papa da, diciamo commentare evidentemente la la guerra darei allora adesso la parola Piercarlo Padoan e che ha lavorato tanto negli ultimi anni anche su
I regimi internazionali e che quindi sicuramente si potrà dire come il Trump Pismo segni l'inizio sicuramente di una forte discontinuità, ma sia anche il risultato di una di una discontinuità che aveva già origini precedenti, e poi anche un po'il, il ruolo del dell'Europa, grazie, Pier Carlo.
No, quello sì.
Belle donne era simile.
Ma?
Dicevo, volevo partire da quel dall'affermazione di marcare né il primo ministro canadese, a seguito di affermazioni di Trump, quando disse che voleva di fatto smantellare il sistema commerciale globale, perché questo non serviva più gli interessi americani.
E ha detto, a giustificazione di questa sua affermazione che non si torna indietro adesso, sto traducendo in termini un po'terra terra, ma tanto per capirci non si torna indietro, cioè non era pensabile che, dopo che il principale Paese potenza mondiale economiche non solo non si poteva pensare che dopo che questa potenza avesse non solo ha affermato ho messo in pratica politica che distruggevano il sistema,
Si potesse pensare anche lontanamente che il sistema sarebbe che questo sarebbe stato reversibile.
Quello che sta succedendo non è reversibile, non siamo di fronte a una crisi di un sistema, per quanto importante, siamo di fronte alla fine di un regime economico.
E lo dico con tristezza, ma anche un po'con cinismo, perché se guardate a una letteratura poco nota in Europa, ma molto nota negli Stati Uniti di International politica, l'economy, che è che ha come tema le guerre globali, scoprite che c'è un'evidenza raccapricciante nella storia dell'umanità ogni 60 70 anni ci sono guerre globali lasciate perdere con quali strumenti sono guerre globali che sanciscono la fine del sistema economico.
Allora si può escludere, qualcuno dirà ESA?
Gelato, io spero di essere esagerato, ma supponiamo che non sia esagerato.
Quindi la prima domanda da farsi è perché questo è vero
Su questo richiederebbe ovviamente una lunga discussione, ma di.
Sì, tranquillizzo subito, non sarà così, anche perché basta poco a capire che quello che guida l'evoluzione dei sistemi globali d'ora in poi è chiaramente un motore che favorisce gli Stati Uniti.
Ed è chiaramente un motore che gli europei stanno subendo e che non hanno ancora capito che devono combattere, per non parlare della Cina, di cui potremmo parlare se c'è tempo, perché questo perché gli Stati Uniti oggi controllano le principali variabili che governano la dinamica globale.
Controllano.
La finanza, soprattutto adesso che non c'è più un sistema basato sul dollaro, ma c'è un sistema basato sulla Turek sulle valute.
Artificiali, diciamo così sui sui innanzitutto sugli stai Bolcom Heinz, che sono un dollaro travestito da val, la valuta elettronica, sulla quale il sistema europeo a quasi zero controllo e che invece, indirettamente attraverso il mercato degli Stati Uniti, controllano molto meglio quindi il famoso problema del vincolo di bilancio dei pagamenti vista dal punto di vista europeo e americano C C 10 una volta in più che gli europei sono molto più vincolati dagli Stati Uniti.
Secondo argomento, la tecnologia.
La tecnologia di oggi, che ha una velocità di cambiamento rapidissima e che quindi può essere uno strumento fortissimo, Oliveri, distribuzione delle risorse, se queste risorse, che devono degli distribuì, si devono distribuire, sono la condizione per stabilizzare il nuovo sistema, quindi, se volete, con un linguaggio che a me non piace ma che comunque può essere efficace il potere economico viene sempre più a consolidarsi.
Presso le economie americana, anzi, qualcosa di più il potere economico americano sfrutta le risorse economiche europee, l'ultimo aspetto di questa descrizione un po'brutale, mi scuserete, è che se guardiamo il sistema e macro economico transatlantico, così come oggi,
Scoprite una cosa che si può vedere con la contabilità di base della macroeconomia.
Le risorse, il trasferimento al netto di risorse va dall'Europa sotto forma di eccesso di risparmia, gli sta agli investimenti negli Stati Uniti, investimenti in tecnologia grazie alla finanza, quindi l'equazione fondamentale che guida le relazioni globali è a favore degli Stati, degli Stati Uniti e francamente io non vedo se qualcuno di voi lo vede, ditemelo, non vedo qualcosa che la possa invertire, non solo e qui arriviamo al quarto punto. Tutto ciò ha cambiato la natura dei rapporti economici che molti economisti dicono non sono più basati sul principio dello scambio, che beneficia, che crea benessere utilità per ambedue i lati dello scambio, bensì
Guidato da una situazione di sicurezza intesa come problematica relativa, io godo se tu sei meno potente di me, quindi è il fatto relativo che guida le decisioni economiche, non più l'Aifa ha fatto economico quello che ha reso possibile lo sviluppo di.
Economie come quella europea vivo all'Europa è stato esattamente questo, cioè il prevalere, almeno per un po'di tempo e almeno in termini in termini illimitati, del principio del benessere condiviso, piuttosto che della relativa conflittualità che la UE, per un esercito come PlayStation un termine orribile ma che secondo me rende l'idea tutto ciò che tocchiamo diventa un'arma, perché ci serve un'arma e non un sistema di benessere. Questo ha implicazioni su come pensiamo alle istituzioni internazionali. Ha implicazioni sul significato di
Beh, di equità sociale, come si fa a redistribuire le risorse, se questo è il principio guida sul significato di indirizzo della crescita industriale e tecnologica, tutto ciò quindi a un non solo una distribuzione delle risorse che favorisce sempre di più gli Stati Uniti a danno dell'Europa ma anche un meccanismo che perpetua,
Questa situazione, anche se ovviamente lo fa in modo spesso indiretto, ma ripeto le le Stevo, il Coin, soltanto per dare un esempio molto pratico sono un miracolo dell'ingegneria finanziaria internazionale perché racchiudono in sé la agilità dei sistemi elettronici con il riferimento a un valore di un valore di base che è la Stevo step L evento gli step by step Cois che può essere il dollaro impicci. In primo luogo, non mi sembra che per adesso lo possa essere anche l'euro.
Tutto ciò si basa su un, ahimè, situazione di strategia europea che dire insoddisfacente, a dir poco le grida di dolore di Mario Draghi, di Enrico Letta e tanti altri che io condivido pienamente sono lì a dimostrarlo, se uno dovesse, se io dovessi dare una definizione di come funziona l'Europa dal punto di vista del policy making economico oggi direi questo in Europa sappiamo cosa ci serve, ma non lo facciamo per ragioni di conflittualità tra di noi, quindi c'è un problema di collective action Felix, profondo che fino adesso non è stato colmato finché gli Stati Uniti,
Agivano da è da egemone nel senso di Kinder Berg, per intenderci le cose potevano funzionare se Trump cosa ha scoperto, che quel che Kind alberghi ogni non gli piace e che quindi non è più sostenibile dal punto di vista degli Stati Uniti, il fatto che gli Stati Uniti forniscono difesa agli europei in cambio,
Di apertura dei mercati. Questa è di nuovo un modo un po'rozzo, mi scuserete di nuovo, descrive la situazione, ma spesso ci dimentichiamo che i regimi internazionali nella storia, che hanno funzionato più a lungo, sono quelli in cui l'equilibrio fra sicurezza ed economia sono stati raggiunti e mantenuti nel tempo. Oggi questo equilibrio non c'è più o meglio, c'è una redistribuzione dei compiti, per così dire tra sicurezza dell'economia, che vede sfavoriti Velia favorire una politica aggressiva di Trump e favorire una politica della cooperazione europea. Cosa vuol dire che l'Europa deve diventare più aggressivo e guerrafondaia? No, deve però trovare un equilibrio diverso, perché quello su cui ha vissuto per decenni nel sistema del dopoguerra semplicemente non c'è più ma arcane
Quello che c'è, invece, è un ancora balbettante dinamica di altri paesi, salvo uno che cercano di approfittare della situazione fornendo soluzioni di azione collettiva.
Limitata nel tempo, una volta c'erano i BRICS, oggi ci sono i gruppi dei Paesi di paesi di metodo Link Campus, Paesi a medio reddito e poi naturalmente c'è la Cina.
Sulla Cina possiamo dire solo una cosa che la riesumare il paradosso di Tucidide. Mi pare molto utile sapere tutti cos'è. C'è quella strana situazione in cui un Paese egemone più forte, ma anche più vecchi, più anziano dell'altro che lo insegue, perché è giovane, baldanzoso vive, pieno d'angoscia e si chiede tutti i giorni saremo attaccati, saremo attaccati finché una mattina si sveglia e dice signor siamo noi che attacchiamo così ci liberiamo una volta per tutte di quest'angoscia. Questo è il dilemma di Tucidide. Naturalmente si Jinping farà di tutto per dire che non è così, ma qualcuno mi dimostri che non è così. Anche nella politica economica, tecnologica, diplomatica e istituzionale della Cina
Questo vuol dire che siamo perduti come europei, no, non sono così pessimista, dico solo che gli europei si devono praticamente fai una esame di coscienza e devono chiedersi se è vero che non ce la fanno a sostenere da soli un nuovo equilibrio in cui ci sia un po'di sicurezza e un po'di economia e le 2 cose si sostengono a vicenda ecco perché ci vuole ovviamente una,
Economia, un'economia di di difesa europea che comprenda.
Le istituzioni, la politica, un'industria europea e un'efficacia militare, questo non vuol dire che la capacità strategica e aiuta i europea debba essere tutta concentrata in un Paese o in una regione, il contrario, ci deve essere un sistema che copre tutto il territorio europeo definito in senso lato.
E che possa essere difeso da un sistema unico, perché no, qualcuno mi deve ancora convincere che un sistema decentrato funziona meglio di un sistema che ha centrato il dato che stiamo facendo, un'operazione che gli economisti riconoscono come produzione di un bene pubblico e quindi se c'è una produzione di un bene pubblico non ci sono tanti soggetti ce n'è uno che racchiude le preferenze di tutti perché questo è il modo più efficace per andare avanti.
Tutto questo e ho finito funziona.
In Europa.
Funziona perché funzionerebbe se superiamo due problemi, il primo problema è che superiamo l'idea, che non abbiamo gli strumenti, vi faccio un esempio, gli strumenti finanziari ci sono, ci sono gli eurobond, ci sono i sei FAS est, ci sono i beni pubblici europei, ci sono la Sewing nell'investment Union, secondo me si ci sono e allora perché per esempio non si fanno gli eurobond critica agli eurobond è una cessione di sovranità bellissimo ed è quello che ci serve se non ci facciamo una cessione di sovranità. Chi emette Staples coins vince sempre perché non deve superare le burocrazie che purtroppo oggi sono ancora sembrano essere parte del progetto euro digitale
Io penso debba essere debba andare avanti, ma francamente non sono convinto al 100% che così come funziona è troppo burocratico, invece abbiamo bisogno di un sistema di mercato che permetterà la distribuzione delle risorse.
Funzionano i beni pubblici europei.
Funzionano se c'è uno stimolo esterno che ci dice senza bene l'azione collettiva nel senso beni pubblici o no, non ce la fai, gli esempi non sono molti, li sappiamo tutti, il Covid della difesa europea, il modello Show e per il mercato del lavoro. Quello che manca è la finalizzazione. Non è che io voglio un eurobond per il gusto di avere un Eurobond, io vogliono eurobond perché è finalizzato all'investimento Peo, quindi sovranazionale, quindi con componente dei beni pubblici, quindi necessario fornire un sistema che produca sicurezza ed economia allo stesso tempo, perché non si fa perché non ci fidiamo, perché tanto per fare un esempio, e concludo che mi è abbastanza familiari di questi tempi all'interno di un paese Nocelli, all'interno dell'Unione europea, che dice di essersi dotata di un'unione bancaria, la libera circolazione dei capitali e della liquidità semplicemente non c'è, perché non c'è, perché le istituzioni, anche locali, anche subnazionali, in qualche paese non lo permettono il problema che tu non userà i miei risparmi per finanziare gli spreconi italiani. Questo problema qui è ancora molto profondo in Europa e purtroppo non ne vedo alla fine. Grazie,
Grazie.
Grazie, penso che è di nuovo, Sergio ci tornerà nelle nelle risposte, soprattutto su questo collective action problem che se ancora non siamo riusciti a risolvere dopo il tram, Pismo, bisogna capire, insomma, come che, quale shock o quale evento può indurre Leone, diceva che l'Europa cresce con le crisi e quindi ci vogliono le crisi che ne abbiamo parecchie di crisi non c'è bisogno di creare,
Non ci manca nulla e diamo la parola adesso a Pietro Reichlin e.
Okay, allora grazie grazie dell'invito, grazie Sergio di dare darci l'occasione di discutere questo libro A saggio, è un un esperto di di politica americana dirà di America e lui è un po'più anziano di me.
Però, diciamo, apparteniamo tutti furono una generazione in cui.
Diciamo che, pur nelle critiche, noi nel rapporto difficile con gli Stati Uniti.
Però è vissuta nella nell'idea, che comunque rappresentasse un modello no, da un certo punto di vista.
E soprattutto quel modello di checks and balance di cui parlavamo prima, cioè c'è una democrazia che è diversa dalla nostra, ma comunque che aveva dei delle dei contenuti che poi abbiamo anche importato, abbiamo importato in Europa, penso anche per esempio l'Antitrust penso diciamo a tu per tu a tutto ciò che,
Diciamo che è stato un riferimento no.
Lo shock di Trump è uno shock principalmente che ra che rappresenta soprattutto questa c'è una cesura dal punto di vista della capacità degli Stati Uniti di proiettare il suo soft power sul resto del mondo, quindi è una cesura di carattere principalmente politico A e,
Che, per quanto riguarda l'Europa, soprattutto, rappresenta una una rottura del delle alleanze.
Che lascia sola l'Europa di fronte alla al ai rischi geopolitici che che che che affrontiamo?
E chi la sfida, anche dal punto di vista del suo modello, ecco proprio, cioè le differenze che noi rappresentiamo, cioè il fatto che a me mi colpisce moltissimo il fatto che Trump Evans ha intendono sfidare l'Europa dal punto di vista del supporto che si danno ai movimenti estremisti di destra.
Ah per.
Per proprio a sfidare il modello, il modello sociale europeo,
L'economia viene dopo, cioè l'economia è legata tutto ciò, ma.
Diciamo, io credo, che lo shock politico e ha, diciamo internazionale dal punto di vista delle alleanze internazionali sia molto più forte.
E però non c'è dubbio che Trump sfrutta un vantaggio e questo vantaggio, e deriva dal fatto che l'Europa come diceva Pier Carlo
Ha accumulato un ritardo nei confronti degli Stati Uniti, questo ritardo.
è molto evidente a partire dal 2000 e dal 2000 noi cominciamo a accumulare un ritardo dal punto di vista soprattutto della dinamica della produttività.
Noi oggi siamo 20%, 25% meno rispetto di crescere la produttività rispetto alla agli Stati Uniti e questo è il grande problema che abbiamo è molto più importante del problema dei dazi, o non credo che il problema dei dazi sia il problema principale in questo momento anche perché i dazi sono molto self The Fighting cioè sono molto.
Diciamo in un certo senso sono sono un boomerang.
Per per gli Stati Uniti.
E i dazi sono usati in maniera molto, molto differenziata, molto elastici, abbiamo visto, per esempio, che cosa qual è stato il rapporto che Trump ha avuto con la Cina?
Eh eh eh, questo stop and go dal punto di vista delle politiche commerciali, no.
E da qui, da questo punto di vista, il fatto che noi abbiamo accumulato questo stiamo accumulando, questo ritardo di produttività reso, è interessante, vedere non so se avete visto sui social, c'è una polemica tra Krugman e A a cui poi hanno risposto caricano altri a,
E Krugman, essendo un economista di sinistra, cerca di recuperare l'Europa dal punto di vista del suo modello e giustamente, quindi esalta poi tutti gli altri aspetti non so prendete l'aspettativa di vita, prendete la I, gli indici di disuguaglianza, prendete.
Diciamo la protezione sociale, eccetera no.
E però prendete anche quello più la questione, la produttività, ora Krugman fa notare che è vero che c'è stato questo accumulo, diciamo di a questo k accumulato, però questo se lo calcoliamo a prezzi costanti.
E invece lui dice questo gap non è così importante se invece facciamo un rapporto a prezzi correnti a parità del potere d'acquisto.
Che succede, beh, insomma, che il calcolo prezzi a prezzi costanti che forse probabilmente più quello quello è lo insegniamo ai nostri studenti diciamo no cioè è alla fine rappresenti i volumi e i volumi sono quello che conta.
Ah, però effettivamente è vero anche lui questo fa notare cru, ma anche c'è un elemento che caratterista questo caratterizza questo gap di produttività e cioè il fatto che questo aumento della produttività gli Stati Uniti è fortemente concentrato nel settore dell'hi-tech.
Quindi, da questo punto di vista e le risposte sono incerte, perché allora che succede
L'hi-tech e aumento di produttività, questo consente una riduzione dei prezzi e questo spiega anche perché diciamo dal punto di vista della della calcola prezzi a prezzi costanti questa questo gap sia aumentato, quindi noi importiamo questi prodotti a prezzi sempre inferiori, no, ci specializziamo sui settori più tradizionali e questo rappresenta un pochino quello che è stato, diciamo la divisione del lavoro tra noi e gli Stati Uniti no,
Ci va così male, beh, diciamo probabilmente sì, ma anche perché attenzione e diciamo non è chiaro cosa succederà nel futuro da questo punto di vista, anche perché appunto Trump è disposto a usare questa questo gap in maniera transnazionale, diciamo, transazionale come tu dici, utilizzando questo termine che che che serve proprio a a descrivere esattamente che cos'è la presidenza Trump,
Ma anche perché questo gap lo stiamo subendo nei confronti della Cina, e questo è l'elemento forse diciamo di maggiore preoccupazione in questo in questo momento, perché mentre noi siamo un po'abituati, ci siamo un po'aggiustati sul modo come Delio, sul sul piano del nostro rapporto commerciale con gli Stati Uniti.
E però lo choc cinese e tutto l'uomo, perché eravamo abituati a pensare che gli Stati Uniti ci esportavano prodotti a basso costo e che noi vendevamo le macchine di alto di alta gamma e invece questa cosa non è più così, visto che i cinesi siano diventati fortissimi o stanno diventando sempre più forti anche dal punto di vista dei prodotti ad alto contenuto tecnologico e quindi l'aggressione, ma noi alla fine, che cos'è che produrremo, che cos'è che esporteremo nei confronti di questi di questi altri paesi?
E qui arriviamo, diciamo al punto, al punto focale, cioè il punto focale è che cosa spiega questo gap di produttività di questo gap di innovazione, soprattutto eh eh va be'qui, voglio dire ci sono stati fiumi di inchiostro, no, quindi c'è cioè il rapporto Draghi che portò Letta cioè fondamentalmente quali sono i difetti dell'Europa e c'è un difetto di integrazione dei mercati quindi una frammentazione eccessiva dei mercati,
Non riusciamo a a sfruttare economie di scala.
Questa frammentazione avviene anche e soprattutto sul piano, diciamo, delle transazioni finanziarie, abbiamo visto, diciamo, Hickey nazionalismi, oggi si esprimono anche moltissimo dal punto di vista della diciamo, per impedire che questa che questa integrazione finanziaria possa possa venire lo abbiamo visto in Germania ma lo abbiamo visto anche in Italia per esempio con tutte le vicende che abbiamo recenti,
Dal punto di vista, diciamo, del risiko bancario e quanto altro si voglia sì, voglio aggiungere.
E questo perché avviene avviene perché la finanza è sempre più integrata con la politica, cioè alla fine tutti tutti i Paesi europei a questo punto oggi devono gestire un debito pubblico del 100% del Pil, che va oltre il 100% del Pil nel caso nostro e questo pone dei problemi di a difficoltà di gestire diciamo la fiducia reciproca di attivare dei meccanismi di assicurazione a livello continentale,
Di faccio solo l'esempio del fatto che i costringe le banche a a esporsi eccessivamente nei confronti dei debiti nazionali.
E quindi frena frena a livello di integrazione.
E quindi si diciamo il, il problema principale è questo, è un problema, anche questo non è solo un problema economico, ma è un problema problema politico, allora si diceva prima che siamo un po'qui, in questo pane e quasi tutti d'accordo su con Sergio no 90 98% ve l'abbiamo detto quindi c'è quel 2% che forse aveva sfruttato.
E io lo sfrutta in questo modo
Cioè non c'è dubbio che siamo qui, siamo tutti europeisti, inoltre tutti vorremmo, vorremmo che a questi questi nazionalismi chiamiamoli così.
Ah siano fossero superati e, per esempio, la il capitolo diciamo, su cui è più importante superarli è quello, per esempio, della difesa europea.
E qui Sergio fa.
Ecco quello diciamo, è una cosa che mi ha colpito, diciamo la sua critica molto dura nei confronti della Golden Alien per le le azioni recenti che sono state fatte, cioè fai troppo gli interessi nazionali, ti preoccupi troppo gli interessi nazionali, ma non stai spingendo abbastanza sul piano degli interessi degli interessi collettivi.
Perché non facciamo gli eurobond, perché non facciamo la difesa comune, eccetera beh eh, però diciamo per rispondere a questa domanda, ecco, io mi domando cosa dovrebbe fare la von der Leyen, no?
Cioè
E ora io penso che al fondo ci sia ancora un difetto di legittimità politica delle istituzioni e delle istituzioni europee.
È forse per fare un un esercito europeo bisogna anche condividere una politica estera comune, non bisogna avere una politica estera comune.
E avere una politica estera comune non è, diciamo in qualche modo presuppone quella integrazione politica che ancora non abbiamo.
E quindi mi domando se allora, in questo caso specifico, ma forse non è il caso alla questione più importante, ma solo lo lo dico solo come, come ha, diciamo postilla, forse diciamo cercare di convincere i governi europei a salire oltre quell'1% uno e mezzo per 100,
Anche, diciamo, con una difesa europea non integrata, forse è comunque un obiettivo necessario per poter affrancarsi da.
Ah, dalla chiamiamola sudditanza comunque il rapporto di dipendenza nei confronti di nei confronti degli Stati Uniti.
E potrebbe questa questione della l'attesa per l'esercito europeo, la politica estera comune potrebbe essere sfruttato anche un pochino come alibi da parte di qualcuno per dire facciamolo dopo, non facciamolo adesso questa diciamo ecco e quel 2% diciamo di come dire di non condivisione che ha che ho che ho con te su questa cosa che poi forse non è una non condivisione perché immagino che un po'questa cosa la condivide anche te.
Però.
Però diciamo forse si sono un po'pessimista, ma ah, ma non mi aspetto, diciamo, dei passi rapidi nei gonfi, diciamo su questo su questo terreno e però è importante, è importante che diciamo tutte le persone sensate e le persone che lo che sanno e che ecco diciamo cercare di sollecitare questo questa spinta verso un ulteriore integrazione, quell'ulteriore passo,
Che è necessario fare per risolvere questi problemi.
Grazie Pietro, mi sembra che su questo ci sia una una convergenza da parte della destra di tutti i relatori, do la parola adesso a Maria Giulia e Amadio, vicerè che entrerà anche un po'nelle questioni di politica di politica estera, grazie.
Grazie a tutti e sono molto felice e onorata di essere di prendere parte a questo panel non solo diciamo la la caratura della dei membri del panel, ma anche perché Sergio Fabbrini è stato un maestro per me e quindi anche diciamo dal punto di vista affettivo oltre che intellettuale, sono molto felice di essere qui oggi e come dire, come tutti voi, con l'aggiunta diciamo della della mia storia di allieva leggendo leggendo il libro ho fatto, ho fatto fatica a trovare qualcosa su cui non mi trovo d'accordo, però diciamo allo stesso tempo trovo che si possano inserire degli elementi forse di di dinamismo nell'analisi della Nike e di fluidità e mi spiego sul perché nell'analisi di Sergio Fabbrini faccio ancora fatica a dargli del tu
Sono due mesi circa che questa cosa è entrata in vigore tra di noi, ma quindi mi sentirete ogni tanto dalle dell'anno, intanto del tu, non sono dissociata e ci metterò un po'di tempo allora.
Dunque Tsunami, Trump, si tsunami, Trump, si una cesura, si una rottura, come molti di voi hanno detto, però, secondo me è quello che anche emerge dall'analisi di Fabbrini e che Tsunami Trump in realtà non ha fatto altro che portare alla luce delle dinamiche che erano già in atto no delle correnti se vogliamo, per rimanere in tema che erano già in atto e queste correnti di fatto erano,
La crisi del dell'ordine internazionale liberale che gli Stati Uniti hanno inventato hanno hanno in qualche modo anche.
Preso dal loro stesso modello, no, scrive Fabbrini quindi un insieme di nazioni che proietta il multilateralismo, un'eco e chi lo protegge, anche no, quindi l'ordine delle Nazioni, di fatto una sorta di proiezioni, questo l'ho trovato molto interessante di ciò che è accaduto internamente agli Stati Uniti viene proiettato estremamente il sistema multilaterale,
Ma appunto lo tsunami Trump ha messo in luce ammesso alla luce la fine di quest'ordine o comunque la la tendenza sempre maggiore delle potenze internazionali ad usare più una potenza di appunto di Great PowerPoint, quindi multipolarismo invece con multilateralismo.
E soprattutto quando si parla dell'Unione europea, perché questo poi è il compito che mi è stato affidato oggi ha messo in luce una crisi delle relazioni transatlantiche che era in atto da tempo, forse non crisi, sicuramente una questione di tensioni, no, e in particolare per quanto riguarda la questione del free riding freeride in in termini di sicurezza quindi,
L'Unione europea stessa, si potrebbe dire, è stato poi una ulteriore proiezione no del del della natura americana, la natura americana, che si proietta nell'ordine multilaterale, ma allo stesso tempo la natura americana che si proietta in un progetto di nazioni no, un progetto di nazioni che può proliferare che può avere il Welfare State perché gli americani permettono, diciamo di di di non spendere sulla sicurezza della difesa.
E l'Unione Europea ha giocato molto su questo su questo su, diciamo su questa possibilità e lo ha fatto anche, diciamo, presentandosi giustificandosi come una norma ti power, simili han Power etico e Power, ci sono migliaia di articoli nella norma, insomma tanti articoli no su su questo che però nel tempo è stata sempre di più anche accusata di ipocrisia anche qui c'è una forte letteratura su organizer poche sino all'Unione Europea manca di di volontà politica tratti per la questione delle sovranità degli Stati membri che non vogliono essere devoluta in termini di politica estera, di sicurezza e difesa.
E manca di capabilities, per esempio, per intervenire in in crisi o in conflitti la Siria, penso sia la più grande vergogna forse dopo dopo la la gestione o non gestione della crisi militare, della crisi migratoria e quindi che cosa fa si presenta come normative anti col Power Europe questa questa appunto a seguito di tutte queste crisi di queste ma la Jess ma le gestioni,
E non può più tenere la maschera e Trump ha dato, diciamo, un colpetto ulteriore a questa maschera dell'Unione europea di etica al Power Europe e quindi che cosa sta facendo l'Unione europea su questo io forse cerco di inserire un elemento un pochino più di positività, i cambiamenti sono stati tantissimi, sono stati moltissimi a iniziare iniziando con la prima presidenza Trump dove è emerso questo concetto di strategica autonomi no al centro dedicata strategica autonomi,
Concetto strategico autonomi che secondo me è stata forse la prima vittima della guerra in Ucraina, perché chiaramente, poi, alla fine noi che cosa abbiamo fatto, ci siamo appoggiati alla NATO, principalmente poi agli Stati Uniti, tutto questo ha funzionato fino sostanzialmente all'avvento di Trump in una maniera molto simile pensavo prima a quello che in realtà è successo,
Nei primi anni 90 no, cioè l'Unione europea.
Firma e ratifica Maastricht, il pilastro della sicurezza e difesa. Grande fanfara dissoluzione della Jugoslavia, una carneficina soprattutto in Kosovo e Serbia, e chi è intervenuto la NATO, quindi, e da lì poi effettivamente è stata lanciata, è stato lanciato un gruppo di lavoro, si è istituita la figura dell'Alto rappresentante e via dicendo. Io vedo un po'dei paralleli parallele Lis parallelismi. In questo, quindi, tornando a noi, salta la mosca di Unione europea, soprattutto grazie a Trump, ma anche per via, appunto, delle ipocrisie delle mala gestione da parte dell'Unione Europea stessa. L'unione fa qualcosa, forse è poco e qui io inserisco, diciamo, un elemento più dinamico rispetto a quello che secondo me fa Fabrini del libro, ma c'è l'elemento del tempo. Non si può pensare che da un momento all'altro si possa, come dire, ci si possa sganciare dal punto di vista strategico e militare dagli Stati Uniti e lo stiamo facendo lo stiamo facendo in maniera fluida con tutte le complessità del caso e con tutte le frammentazioni del caso. Ma e qui ho paura perché io non sono un'esperta, diciamo di proprio di, diciamo a livello operativo, di sicurezza e difesa, ma quello che io leggevo stamattina un po'per aggiornarmi è che secondo gli analisti ci vorranno almeno 15 anni perché l'Unione europea possa arrivare ad avere una capability adeguata in termini di sicurezza e difesa. Quindi il tempo a livello di capabilities materiali, maltempo, anche a livello di se vogliamo capabilities istituzionali, cioè molti di voi hanno parlato del problema di collective action. È problema di collective action, allieva di Fabbrini si risolve come con l'ingegneria istituzionale. Non si può pensare che gli Stati membri
Annullino la propria sovranità non United University sarebbe sarebbe un disastro se annullasse la loro, come dire sarebbero state, sarebbe forse il preludio di un potenziale autoritarismo, non succederà mai e non dovrebbe succedere quello che dovrebbe succedere una riforma istituzionale, però prende tempo, prende tempo perché ci vuole una contingenza politica favorevole perché ci vuole una Conferenza intergovernativa e ci vuole probabilmente anche in molti Stati l'approvazione a livello no a livello referendario interno, quindi il tempo per quanto riguarda, diciamo gli asset militari strategici ma anche gli assetti istituzionali.
Il secondo elemento che io inserisco invece, sempre nella nell'analisi di Fabbrini alla percezione, allora, se il tempo gioca contro di noi, nella misura in cui abbiamo bisogno di tempo per fare tutto questo, apre sempre che ci sia poi la volontà politica, quello che noi dovremmo fare è fare leva su ciò che abbiamo, cioè noi siamo noi, Unione europea, il mercato più importante o comunque il blocco commerciale più importante, è imbarazzante come come la von der Leyen dopo aver professato geopolitico Europe se relazionata a Trump per quanto riguarda i Gazzi, cioè l'accordo di luglio dell'anno scorso. È imbarazzante. È stato
Imbarazzante, nella misura in cui, di fatto codifica una simmetria tra Stati Uniti e Unione europea e ci mette sotto ricatto più positivo, è stato più positiva è stata la reazione dei mercati, cioè dei mercati, da un lato, e di un'Unione europea in termini di minacce di ritorsioni rispetto alla Groenlandia e lì c'è un esempio di come noi potremmo in realtà a fare leva su ciò che già abbiamo, nel mentre costruiamo nel tempo quello che dovremmo avere ora la percezione, perché è importante intanto perché ci permette di relazionarsi contracta relazionarci con Trump, poi, come dire, nel momento in cui li sa che ha
Ah, diciamo un'aggressione presunta della Groenlandia, c'è una reazione, presumibilmente ora sappiamo tutti che il personaggio non ha del tutto centrato, però presumibilmente dovrebbe imparare da questo e allo stesso tempo ci dà anche maggiore forza rispetto agli altri attori e mettersi in ginocchio rispetto a Trump in continuazione e costantemente. Di certo non aiuta l'Unione Europea relazionarsi con altri attori, vedi Putin, e quindi tutto questo per dire dove dobbiamo andare. Dovremo trovare un equilibrio tra il tempo che non abbiamo in questo momento che o che comunque sarà lungo e la percezione, e questo diciamo trovare. Questo equilibrio sarà importante nella misura in cui, come ho detto all'inizio dell'intervento Trump ha semplicemente scoperchiato il vaso di Pandora dopo Trump
E, per carità, sono contentissima essere qui a parlare di Trump, ma dopo Trump ci sarà qualcun altro, e questo qualcun altro, presumibilmente portare avanti la stessa la stessa battaglia, se volete, contro Unione europea o comunque avrà US poi dipende sempre dalle contingenze storiche, politiche e personali, ma presumibilmente le forze che hanno portato Trump ad essere quello che sono lì e quindi potrebbero portare a nuovi personaggi nella stessa posizione con lo stesso approccio all'Unione europea. Quindi tempo e percezione percezione ora ha tempo per quanto riguarda gli aspetti materiali agli aspetti istituzionali e con questo io concludo e ringrazio
Grazie.
Grazie ai aggiunto sicuramente due elementi diciamo di parziale, almeno ottimismo nel senso una strada, diciamo, da da da da percorrere e io aprirei alle domande prima poi di dare la parola a Sergio Fabbrini.
Grazie velocemente a RAI sono Giovannetti, io volevo chiedere non teme che ci sia uno squilibrio di una Germania militarmente forte, che possa portare a una frantumazione dell'equilibrio che comunque in questi 70 anni c'è stato all'interno dell'Europa e quindi con dinamiche che potrebbero accadere,
Per quanto riguarda Fiorella Kostoris, io non voglio fare il difensore di papa Leone, ma papa Leone figlio di Agostino quindi col sindaco Imperia Nisi Magna, latrocinio remota, giustizia, quindi è chiaro che lui dice che la guerra è male e poi viene Parolin che dice ma tutti hanno diritto di difendersi ma di fronte alla legittimazione della guerra come strumento politico ordinario, di definizione dei della forza vedi Putin, vedi Trump, vedi Xi Jinping lui dice no, la guerra è male,
Come strumento di offesa.
Il diritto di difesa, invece, fa parte di una storia millenaria della Chiesa e della dottrina sociale della Chiesa, quindi solo una definizione, perché altrimenti mi sembrava un po'squilibrato il giudizio infine un'ultima cosa, sempre per quanto riguarda l'invito ai cattolici americani a rivolgersi ai propri rappresentanti, beh è la traduzione ordinaria del Concilio Vaticano, dove non è più lo Stato della Chiesa che interviene nella definizione ma sono,
I Cristi Fideles laici di ogni Paese che all'interno vivono dentro la realtà politica, sociale e il la dottrina sociale della Chiesa, quindi io non vedo nessuno scandalo in questo, perché non è altro che l'attuazione di quello che il Concilio.
Ha detto, e un'ultima cosa invece, per Amadio, vicerè.
Io non credo più ormai ho qualche capello bianco, più di qualche nelle grandi riforme istituzionali né nel Paese costituzionali, per noi ne nell'Europa, di fatto le grosse trasformazioni sono avvenute nei momenti di crisi, come ci ha insegnato Mounier, come per esempio nel Covid e tutto il resto quindi io vedrei di costruire di fatto,
L'Unione europea, quindi, forza Padoan con la Germania, era Commerzbank, e quindi perché è così che si costruisce l'Europa grazie?
Grazie.
Nel tempo ho letto abbastanza, non non continuamente, ma spesso e gli articoli di Fabbrini sul tour ventiquattr'ore.
Ha sempre cercato nel spiegare la strategia o anche la tattica di breve periodo del presidente degli Stati Uniti con in categorie accettabili per la politica e per l'economia, io, da molto tempo per tipo di ricerca che fa quel tipo di attività che faccio, mi sono convinto che c'è un unico motivo che che che,
Condiziona Trump esclusivamente è quello economico, per i suoi soldi.
Ah
L'ho, visto già dalla prima i tempi della prima presidenza prime presidenziali Trump dopo un po'lui si era abituato a lanciare dei tweet mattutini su cosa intendeva fare in vari e vari punti della della del dell'economia e della politica.
Successivamente, ma ha continuato e era abbastanza regolare che il tweet fosse in una qualche relazione con movimenti di dei mercati susseguenti, se lui avesse comprato in anticipo, sapendo quello che avrebbe causato Vimercati, avrebbe probabilmente fatto molti soldi, questo è inside trading inside trading prima sui mercati dei cambi andando nei tempi più recenti giusto perché sono più recenti e quindi ce li ricordiamo meglio.
Quello che ha fatto.
Organizzato negli ultimi tempi, a partire dall'ultima dall'ultima, dall'ultima, dall'ultima, dall'ultima è cambiata la strategia, non ci sono più tweet mattutini, ma sono sempre dichiarazioni a tarda sera doppio ko, dopo la chiusura di Wall Street dopo la chiusura dei mercati questo probabilmente perché è un tempo speculava di più sulle valute e sui tassi, adesso specula più sulle Borse, quindi c'è forse un po'di tempo per costruire un portafoglio nel pomeriggio, quando la Borsa è ancora aperta, che poi che poi viene acquistato prima
Lancia la News e successivamente il mercato va in una certa direzione, 15 volant, forse un po'più di tempo, la strategia per sempre la stessa, il, c'è sempre una, una, una, una dichiarazione.
Serale.
Ah, questo è chiaro, insider trading e poi insomma il la libido per per per per, per i soldi, insomma acque e poi ha preso altre moltissime altre altre alte altre direzioni, i gadget, per esempio le criptovalute.
Adesso, da ultimo, questa è la notizia, è stata anche ricordata questa sera ha raggiunto anche una specie di Ku concordato preventivo, con la con la Agenzia delle entrate degli Stati Uniti, cioè all'interno del Revenue service quindi, se ormai è tutto a posto, in un certo senso è il fatto che però il diritto è sempre è sempre di una persona ma in realtà è tutto un gruppo ormai che,
Opera.
Int insider trading mood a destra in questo momento quindi volevo volevo sentire la sua opinione, la sua che chiaramente si può forse dire soltanto in un ambiente ristretto meglio se accademico, perché chiaramente è una fonte può essere una fonte di di fastidi potevo sentirlo suo pieno.
Io mi chiedo da da molti mesi.
Mi pongo una domanda da porsi, bensì era domanda questa sera è arrivata ancora più forte quanto l'uomo Trump influisce sul politico Trump.
Perché questo è un problema che vale in tutti i casi, ma in questo caso io noto una una frattura tra le caratteristiche del personaggio bancarottiere, seriale, mentitore, seriale, manipolatore dei mercanti.
Distruttore del del bilanciamento dei poteri sto parlando di Trump, non di Al Capone, sia chiaro e bisogna chiedersi quanto questo personaggio, sia chi sia in grado poi di di giocare il ruolo del ruolo del di Praet di presidente degli Stati Uniti io ho sentito il il suo discorso e ho seguito quotidianamente dal suo insediamento insediamento un anno e mezzo fa un anno e pochi mesi fa.
Quello che disse appena seduto nello studio ovale e mi vennero i brividi infatti tra me e me dissi questo creerà al mondo 1.000 e più problemi, il giornalista chiede, ma non teme iniziative della magistratura di essere incriminato, lui rispose candidamente colui che deve salvare l'America, cioè lui non può essere incriminato e già questo dà una chiave di lettura del personaggio molto molto preoccupante. Poi basta vedere il livello, il livello del dei personaggi di cui si è circondato dal segretario al Tesoro, il segretario della Difesa sentito 16, mentre entravo che parlava di aver diceva di aver letto un libro di ex segretario alla guerra, oggi non più alla difesa
E che io son venuti i brividi, se ho capito bene, esercito, ecco il il meglio di tutti ed è quanto dire e Rubio il Segretario di Stato, pensate che in quel posto del passato c'è stato Kissinger, quindi è tutto legato, secondo me, anche alla alla persona.
E che non è in grado di è unfit per il ruolo e questo crea tutta una serie di problemi, anche l'oscillazione della politica commerciale sui dazi e non so se qualcuno ci vede una strategia preordinata oppure la incapacità dell'uomo di gestire un processo così complesso perché era un problema di su scala su scala planetaria.
Quindi, ecco la mia domanda è
Quanto l'uomo Trump influisce sul sul politico Trump.
E lui è emerso e Giovanni Orsina lo ha, lo ha spiegato molto bene nella sua ultima fatica controrivoluzione, la sua base è quella che Giovanni ha spiegato, è la è la base di Trump, la maggioranza alla maggior parte della base è costituita dai nonni di Occhetto e d'America cioè di americani che non sa sono usate non sono andati al college,
Quello e anche in quel segmento, il suo consenso sta crollando paurosamente in questo no non si è mai visto un presidente con un livello di consenso così basso resterà qualcosa in futuro, questa è una domanda molto importante se Giovanni Orsina visto bene, probabilmente avremmo uno strascico, cioè non finirà tanto presto.
Buonasera, buonasera, Federico Bonomini allievo del professor Fabbrini, io volevo appunto agganciarmi al commento di del dottor Giovannetti.
Per appunto, intanto, concordo sul fatto della insomma, il fatto che ci vedono assolutamente nulla di male al fatto che i cattolici intervengano nel dibattito pubblico, anche su indicazione del Papa, che non è stata una scomunica tipo Pio quinto con la regina Elisabetta prima è stata un'indicazione elettorale che è comune in democrazia, secondo me però, insomma, la cosa secondo me interessante da notare nel panorama cattolico americano è se se nelle ultime elezioni è stato tendenzialmente tra virgolette semplice per un cattolico americano votare Trump perché dall'altra parte c'era la paladina della Watkin smo, dell'aborto eccetera, oggi probabilmente un po'più complicato, anche perché il conservatorismo cattolico americano non ha una sola anima
Ci sono i conservatori alla George Weigel, che sono profondamente critici verso la politica americana e ci sono anche.
Scavalcando a destra Trump.
Dei giovani influencer, che sono dichiaratamente nazisti, che pretendono di essere cattolici, che però trascina in un elettorato e poi ci c'è cosiddetto Christian nasce, una leasing che è una cosa più protestante che cattolica, ma che ha contagiato molto anche il cattolicesimo a cui si ispira il personaggio tipo j diventa quindi, secondo me, il cattolicesimo americano alle prossime elezioni sarà più diviso rispetto a quello che è stato alle elezioni, in cui Trump ha vinto, dove appunto i cattolici sono stati determinanti perché hanno votato in netta maggioranza a favore di Trump. Quindi io vorrei punto contribuire al dibattito, chiedendo al professore se si aspetta un diverso posizionamento politico, che magari con un'astensione o con un voto più diviso più incerto possa far tornare i democratici al potere. Grazie
Stiamo andando un po'oltre, poi almeno 10 minuti a all'autore, dobbiamo lasciare quindi se potete essere veloci, vorrei chiedere a Fabbrini se ci può dire qualcosa di più su cosa sta succedendo dentro gli Stati Uniti e in particolare io mi riferisco agli effetti dell'arte dell'intelligenza artificiale e sul mercato del lavoro e al fatto che negli Stati Uniti sta aumentando la paura nei confronti degli effetti dell'intelligenza artificiale.
E questo è quello che io almeno leggo da quello che io leggo e quello che emerge è in particolare il fatto che c'è gli Stati, ci sono dei Comme des, l'atteggiamento nei confronti della della regolazione è molto diverso se consideriamo gli Stati o se consideriamo il livello federale a livello degli Stati molti Stati stanno introducendo delle norme per,
Limitare l'utilizzo per limitare certi effetti, certi effetti dell'intelligenza artificiale e invece Trump ha cercato di bloccare queste iniziative.
E nel dicembre 2015, per esempio, ha firmato un F-Secure tifosa per far sì che la politica nei confronti dell'intelligenza artificiale sia una politica uniforme a livello federale, quindi ci sono contrasti.
Dentro gli Stati Uniti nei confronti della regolazione e del modo di affrontare questo problema, se Fabrini che successe qualcosa di più, penso sarebbe interessante grazie.
Grazie a tutti per per le domande, se forse, se mi perdonate, io darei la parola direttamente a a Sergio e poi magari parliamo delle delle risposte da parte degli altri di scarsa Hans vieni Sergio
Non è il tuo posto.
Beh, intanto mi dai un'ora e mezza per i fondi.
No, non riesca a farlo.
45 okay.
Intanto sono grazie.
Grazie agli amici che hanno accettato i colleghi che hanno accettato di partecipare a questa discussione, Grazia Valentina che l'ha promossa.
Grazie ai tanti amici che sono presenti nella nell'audience nel pubblico, grazie al senatore Delrio che persino arrivato dal Parlamento qua e io mi ero domandato con con Valentina com'è possibile che l'università non apra una riflessione su quello che sta succedendo in America.
Noi, come città, il luogo della discussione.
Non si può passare una cosa come quello che sta succedendo in America senza ragionarci sopra, e anche questo libro nasce da, come dire, da un lavoro terapeutico che faccio su me stesso. Quando vedo il mondo intorno a me mi tengono sempre dei grandi vagoni e quindi, per tenere sotto controllo il magone, ho pensato che scrivere mi aiuta, se non altro insomma, ridurre le possibilità dell'ulcere o cose di questo genere, però scrivere vuol dire avere un modello, non puoi scrivere ogni domenica e se non hai in testa quadro, che è insieme un quadro teorico e un modo di leggere la realtà, sennò rischi che contraddici una domenica, con quella successiva e evidentemente questo non ha molto senso ed è stato il direttore del giornale che ha detto, ma i tuoi articoli tour elettorali non sono editoriali, ma sono dei saggi e in effetti io li penso in questo modo dice addirittura citai anche la bibliografia e infatti spesse volte ci sono dei riferimenti bibliografici, perché voglio che chi mi legge possa confutare sulla base di ciò che io
Dico come riferimento e anche uno sforzo chiamiamola così, di educazione alla democrazia che faccio su me stesso, ma anche con con i miei lettori.
E questo sforzo all'educazione di democrazia è anche un modo per costruire un'opinione pubblica che non sia necessariamente partigiana e io credo che questo Paese sia stato soffocato dalla partigianeria e quindi è anche importante che chi non fa, ecco la prima pagina di un quotidiano nazionale, ragioni ragioni non partigiani questo il metodo per cui davvero,
Quella cosa che chi di voi ha la pazienza di resina la domenica, il risultato di una gran fatica interna, trovare Iraq, i riferimenti, cercare anche di portare i lettori.
Alle conoscenze che noi abbiamo il privilegio di frequentare ogni giorno ogni settimana, essendo degli studiosi.
Il punto determinante da cui parto è il seguente.
Io conosco l'America, insomma, sono nati in America, pensati dall'inizio degli anni 80, quando ebbi una Fulbright né nato, Scuola, Sci, Best e studiare e lavorare in America per tre anni e poi ci sono ritornato ogni anno e se non era per ragioni familiari mi sarei rimasto sarei rimasto in America.
In America per me è stata sempre una sorta di seconda patria e di una città americane, mi sono sempre sentito molto più a casa, perplessità americane di quelle che conoscevo in Europa erano delle repubblica delle lettere in senso moderno, non ci sono gerarchie tu puoi essere un pièce di Student e può essere un famoso fu professo ma di fronte a un problema ciò che conta è l'intelligenza che hai dentro le conoscenze e non le gerarchie quindi per me la questione americane, la questione quasi esistenziale, come dicevi, come dicevi tu in Gregoli
È quello che vedo in America e che c'è una rivoluzione nella mia generazione, non avevo mai visto una de una rivoluzione dentro la democrazia, abbiamo visto sempre delle rivoluzioni per andare da regimi autoritari a regimi democratici e su questo la mia disciplina la Scienza politica e Relazioni internazionali ha sviluppato una letteratura enorme noi abbiamo avuto un valorosissimo collega qui Leonardo Morlino, che ha lavorato a lungo sulle transizioni, in particolare in America Latina. Quali sono i fattori che spingono società autoritaria e demo?
Ad andare verso esiti liti democratici ora, per la prima volta, divide vuol dire stiamo ragionando sul processo inverso.
Cioè, come è possibile che la più grande potenza del mondo, la più consolidata democrazia del mondo e da lì, dal 1.787 della Costituzione ma poi già nel 1.781, gli articoli poco Federation, il 1.776, la Dichiarazione d'Indipendenza, insomma,
Chissà se dipendenza che dice life liberty and Presciutti ove Happiness il perseguimento della felicità 1.776 ognuno di noi deve perseguire la propria felicità, io, quando da ragazzino diceva queste cose, siamo qui Jean-Marie immaginate, in Europa.
Dove il patriarca calvinismo, il maschilismo, eccetera, eccetera, rendono difficile a molte persone.
Il perseguire la loro felicità, ecco comunque qui come mai un Paese così decide di mettersi in discussione in modo così radicale e si mette in discussione in modo radicale, sia all'interno che all'esterno mette in discussione un sistema che tutto sommato ha retto con i suoi checks and balances col suo federalismo.
Esatto il federalismo nel momento cruciale.
Può operare.
Favore dalla destra per un periodo storico a favore della sinistra, per un altro periodo storico, alla fine l'esito è un bilanciamento e poi mette in discussione.
Il mondo esterno costruito da quel Paese.
Ora quindi diciamo la introduzione al volume e gli articoli sono un tentativo di seguire un processo che non sappiamo dove va.
Non sarei oggi in grado di scrivere un libro sulla Rivoluzione americana perché non conosco ancora l'esito ogni giorno ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, c'è una dichiarazione incredibile, un atto incredibile, ed è quasi impossibile, è quasi impossibile, per questo abbiamo deciso di ricorrere a questi editoriali che potessero ricostruire il processo.
Ora, come definire questo questa cosa che è nata in America, che Trump catalizza, ecco io l'ho definita nazionalismo americano.
Ed è una definizione, diciamo così, che richiede specificazione, perché l'America è per sua natura, per come noi l'abbiamo interpretata dunque europee, in particolare un paese direbbe Habermas post nazionale in un Paese dove ci sono tante nazionalità, Madison.
Philadelphia disse noi dobbiamo costruire una repubblica delle Repubbliche e da allora il processo è quello di costruire una società con tante nazionalità, con tante culture, con tante etnie tenuti insieme da che cosa è tenuti insieme da un patto politico.
L'America è la sua costituzione.
E questo guardate che è una cosa, dal punto di vista degli europei formidabile d'America sta in piedi, dice anche una lunga storiografia europea, sta in piedi perché è stata accettata la Costituzione.
La Costituzione, dichiarazione di dipendenza e i 10 emendamenti quindi l'America, il primo Paese, il petto, in questa prospettiva liberale, è il primo Paese che ha un'identità politica.
Non poteva essere diversamente, immaginate semplicemente le eresie protestanti che sono arrivate lì nel 1.620 1.630. Pensate l'etnia, i gruppi.
Gli immigrati cosa li poteva tenere insieme, sennò il rispetto della democrazia?
Quindi io sono nato in America per studiare
Come si fanno le riunioni di Stati che qualcuno dei miei studenti si rompono le scatole a sentirmi ogni anno in cui dico quello cosa tiene insieme gli europei?
Questa è una domanda sulla quale.
O noi pensiamo che costruiamo un Demos europeo, ma mi sembra un'operazione molto complicata oppure?
Pensiamo che ciò che ci tiene insieme e qualche cosa artificiale che qualcosa col di scelta.
È una scelta il fatto che noi vogliamo stare insieme nella democrazia,
Però dentro questa America ce n'era anche un'altra e questa America alternativa, non liberali, ma etnica e quell'America, che ha portato alla guerra civile e che non ha mai digerito l'esito della guerra civile.
Risparmio tutto il processo che va dalla fine della guerra civile agli anni 60 del movimento dei diritti civili c'è un'America che invece dice no, essere americani vuol dire essere bianchi.
Cristiani e soprattutto protestanti.
I famosi was.
Quindi le 2 a me,
Che sono andati avanti insieme e quest'altra America è stata anche un'America, direi anche abbastanza violente nel corso della storia pensate cos'hanno fatto dalla schiavitù, ma anche dopo la schiavitù, da, diciamo, da intellettuale, ma quello che mi ha sempre colpito.
Studiando l'America e il modo in cui la la minoranza afroamericana, che comunque minoranza rappresenta il 10 15% della popolazione, ha reagito a questo, io non ho conoscenze comparative in altre parti del mondo, compresa l'Europa
Di una minoranza che combatte per la propria deliberazione alzando la Costituzione e non andando verso ideologie di liberazione socialisti, comunisti, quello che il discorso di fatto quel famoso nel corso degli anni 60 in cui si dice io voglio che i miei figli vengono valutati per quello che sono come carattere non per il colore della loro pelle ora la costituzionalizzazione dell'opposizione è stato un fenomeno formidabile,
Che ha consentito di uscire da quella situazione con Barack Obama.
Che è l'espressione di quel mondo afroamericani, ma la stessa America che votò due volte, Barack Obama, vota due volte Trump.
Che è l'opposto di Barack Obama, è un attivista in bianco intimamente razzista
Diciamo, non entra nella sua dimensione personale familiare, anche se a volte, devo dire, mi viene da tirare il collo perché è un uomo che parla in quel modo di Dio, eccetera, ed ha una vita privata così depravata, la trovo, lo trovo veramente incredibile, no, togliamo questa dimensione perché hai ragione a dire che c'è il tram, personalità,
è in dubbio,
è
Una risposta data da Pete excerpt kiwi nel libro che ho finito di leggere qui dice a un certo punto si io ho peccato molto, ma per questo oggi ho trovato Dio come se coloro che non peccano.
Chiaramente io non lo potranno mai trovare.
Una brutta visione di quello che loro chiamano i Borne Gaino tu sei ancora più credibile se rinasce ancora se li lasci ancora.
Nel nostro caso nella vicenda europea non c'è nessuno che io conosco, chi è rinato ancora, cerchiamo insomma di migliorare giorno per giorno, ma insomma, non c'è questa dimensione, ecco, allora tram, non è sicuramente quello che dite voi, c'è una dimensione di personalità che,
Io non credo che deve aver avuto difficoltà a chiamare e carismatica,
Anche per il suo stile brutale che incontra, diciamo, lo stile di tante persone, però anche Total c'è un una crescita di quello che io ho chiamato il nazionalismo bianco in un Paese di immigrati,
E questo nazionalismo bianco ha in sé una cultura necessariamente autoritaria, perché tu devi tenere sotto i fra gli afroamericani che deve tenere sotto di te gli cattolici irlandesi di Tajani, polacchi e oggi
Che vengono dall'Oriente e così via, ed è questo aspetto che rende preoccupante l'America, perché poi, come diceva Maria Giulia?
L'America,
La faccia interna dell'America trasmette immediatamente all'esterno, come non avviene in per nessun altro Paese fosse in parte in Germania, la Germania, a questo rapporto con l'Europa e l'America interna ha bisogno d'un mondo esterno simile all'America in terra, quindi l'America interna della separazione dei poteri, volevo un mondo esterno con tanti Multilateral Organisation, dalle Nazioni Unite locazioni internazionali, una legalità che non era sostenuto dallo Stato perché l'America è stata senza uno Stato a lungo oggi l'America interna, che va verso l'autoritarismo e vuole un mondo esterno che ne siano equivalenti. Quindi, da questo punto di vista,
E si tratta di capire se questo processo riuscirà, non lo sappiamo, però dietro questo processo c'è una piccola, faccio un piccolo caveat,
Che questo processo ha portato alla luce
Mi aveva portato alla luce un'America religiosa nei termini in cui non era conosciuta prima ora, chiunque, in particolare quelli che mi seguono la lezione sanno che debbono leggere tutto qui per capire l'America, quindi il famoso Democracy in America e tocchi gli dice non potete capire l'America 1.831 32 scrive il libro nel 1.834 35. Non potete capire l'America se non è capita la storia religiosa toqui
Io, lavorando in questo periodo su questi qua America.
Eh eh, estremamente vero, e l'America, che sta dietro Trump il suo zoccolo duro, i Maga è una componente religiosa che vede entrante qualcosa che ha a che fare con la dimensione teologica era un giovane ricercatore che insegnava Berklee negli anni 80 e andare con un mio collega di Berg e a seguire la campagna per la rielezione di.
Reagan vaccinati per motivi lo vogliono alla tenendolo nati, ma
Per vedere la reazione di Reagan andiamo a San Bernardino Valli, nel sud della California Reagan, 1984 Reagan arriva in questa scuola, che era enorme, fa il suo discorso, una retorica estremamente persuasiva, poi però a un certo punto Prendi il libro di biologia della scuola,
E di fronte a tutti prende il capitolo su darvi, è lo straccia
Dicendo diesis, No Tav Tradition e io ho pensato che fare una campagna elettorale contro Darwin talune europeo.
Caspita, dove sono arrivato
Il Darwin Day, 21, che puoi fare una campagna elettorale contro un avversario Dukakis, ma pensare di farlo contro darvi mi sembrava incredibile oggi quel mondo lì è diventato molto forte, molto radicato, ma soprattutto è riuscito ad agganciare.
Il mondo cattolico, in particolare quel mondo cattolico che viene dal Centro e dal Sud America, quindi la la trazione di questo mondo verso il cattolicesimo non è l'attrazione del cattolicesimo urbano e soprattutto l'attrazione delle comunità cattoliche che vengono dal Centro-Sud America, le quali sono come si dice culturalmente conservative tradizionalisti,
Mettere in discussione la famiglia.
È la parità tra uomo e donna, l'omosessualità, eccetera, sono tutti elementi che hanno mobilitato quelle comunità verso i, Maga
E da questo punto di vista la mia interpretazione
Nella mia interpretazione del ruolo della posizione contro il Papa, non solo è dovuta alle idiosincrasie di Trump, ma perché Trump vuole polarizzare il mondo cattolico tra le élite
Chia e i fedeli, esattamente come ha fatto all'interno del partito repubblicano il suo schema mentale, è sempre questo, per di più, perché il papà è presentato da lui ed è vissuto da queste comunità come un elemento del declino della secolarizzazione europea.
La Chiesa cattolica è corresponsabile del fatto che noi abbiamo perso i valori che con l'immigrazione che l'idea che la Chiesa cattolica ha favorito, noi siamo diventati privi di un'anima cristiana, quindi Lac Lav, l'attacco al Papa, non è solamente idiosincrasia, secondo me è anche una modalità per esprimere ciò che già i diversi ha detto in modo molto chiaro e così com'è soprattutto la National security strategy di novembre e dicembre han detto in modo chiaro l'Europa è finita in vent'anni non esisterà più.
Ho capito che c'è un movimento d'opinione molto, molto grosso tentato da quel libro stracciato e alla alla posizione attuale del ufficiale dell'amministrazione, e qui c'è il problema dell'Europa.
Come noi reagiamo a questo, cosa ha fatto l'Europa per reagire a tutto questo c'ha pronunciato e vado, vado un brevissimo e qui c'è la parte d'altra parte delle mie riflessioni, cioè che è difficile per noi.
Identificare una nostra strada perché non abbiamo mai pensato che avremmo dovuto avere una nostra strada.
È come se dovessimo fare i conti con la perdita o il tradimento del padre.
Infatti, se voi guardate la discussione che è in corso, in particolare in Germania,
Mercier un esempio di questo, ma anche nel mondo socialdemocratico, la Ursula è un esempio di questo ha delle caratteristiche psicoanalitiche.
Promette a seguirla, cioè, da un lato non possiamo fare a meno degli americani perché, per fortuna nostra, l'identità tedesca postbellica è stata costruita sul rapporto con l'America ricordate che ha per, ma se ha preso ripetutamente posizione sul fatto che gli americani, sul fatto che i tedeschi che adesso gli americani di portar via le truppe a Belfast dice mi sento molto più sicuro in Germania fin quando fino a quando ci sono le truppe americane qui perché la Germania non ha gli anticorpi liberali,
Quegli anticorpi liberali che lui sperava finissero dagli Stati Uniti, quindi l'America ha dato alla Germania il liberalismo, il fatto che tu possa dire io non sono d'accordo con te capo del governo.
E tutta una serie di studi enormi nel secondo dopoguerra, in particolare i sociologi e politologi, ma anche storici, per capire perché il Paese più istruito dell'Europa e forse del mondo negli anni 20 fosse finito in quell'esito.
Terribile del nazismo, però questa dimensione psicanalitica è anche un problema perché noi abbiam pensato insieme, anche Maria Giulia a essere una potenza normativa, qualcun altro ci proteggeva e oggi non siamo più in quella condizione, oggi dobbiamo proteggere noi stessi e abbiamo paura che protegge, proteggere noi stessi vuol dire perdere la nostra dimensione normativa, quindi rimaniamo legati alla dimensione normativa, siamo una potenza dei valori,
è perché abbiamo paura che se diventiamo anche una potenza delle armi per capirsi.
Rischiamo di perdere i nostri valori, qui è una sfida.
Per voi è una sfida per per le nuove generazioni, cioè di ripensare l'Europa,
E pensare anche alla sua cultura della difesa non la voglio fare troppo lunga, però qui c'è la mia critica a Ursula von der Leyen, che lei non ha ancora elaborato, lei emersi non hanno ancora elaborato il lutto, quindi la nazionalizzazione della difesa ci riporti indietro.
Chi li porta a quel mondo nel quale gli Stati europei?
Pensano alla propria difesa.
Poi c'è uno Stato o due Stati, ma in questo caso uno Stato che più importante degli altri crea dei problemi, questo io sono stupito che la la stessa Commissione europea, che fa dal numero ReArm Europe terribile
Non è in grado di capire che sicuramente un ragazzino che c'è una ragazzina che escono fuori da qualche dottorato.
ReArm Europe e e poi non si pone il problema di quali sono le conseguenze, ora faccio chiudo qui su questo problema perché ne prendo tanti che qui c'è il problema della Colli collective action, la nostra ossessione come scienziati sociali cosa rende possibile,
Un'azione collettiva in presenza di preferenze interessi
Plurimi diversi, divergenti.
Sempre uno dei miei maestri, Robert Dahl, in un famoso seminari che facemmo in A B e anche lui dice un esempio della collective action più volte nel tempo, la più importante esempio della Colletti Pession è il semaforo.
E tutti nel fiume semaforo, perché il semaforo rende possibile l'azione collettiva di qualcuno che viene e trova verde e può passare qualcun altro, viene e trova rosse, si ferma qualcun altro, piene trova arancione si prepara.
Se altrimenti
Se altrimenti non ci fosse quel sistema,
Di collective action, noi dovremmo andare andare nell'incrocio e ogni volta a negoziare chi passa per primo,
Cos'è che ha reso possibile la collective action negli All negli ultimi 80 anni della difesa europea all'interno della NATO, l'America?
L'America è diventata il Paese
Che, pur mantenendo il carattere intergovernativo dalla NATO,
è riuscito a garantire l'equilibrio e il controllo tra i suoi principali paesi, un tempo rivali era l'America, in virtù della sua che al suo soft power, ma anche del suo ARPAV che sceglieva le strategie e a parte quelle la parentesi di De Gaulle che uscì dalla struttura militare tutti i paesi più o meno a seguito,
Allora la domanda che io mi pongo che io non posso non pormi è la domanda che si è posto De Gasperi e Spinelli all'inizio degli anni 50, ma se non c'è l'America, che funziona da stabilizzatore, chi può stabilizzare?
Le difese nazionali così asimmetrica e che si stanno formando grazie al programma Rai di Nils, vedi Ines 2030.
E però questa domanda mi viene posta, può essere la Francia, ma non non può essere la Francia, perché la Francia, a sua volta, delle caratteristiche storiche, culturali, coloniali e vissuta come un Paese egemone che pensa all'Europa.
Poco fa una Francia in grande e poi, se l'Inghilterra non può essere l'Inghilterra perché l'Inghilterra ha un carattere antieuropeo che l'ha portata addirittura fuori dell'uno europeo, cosa rende possibile questa necessaria difesa europea che non sia la replica di ciò che abbiamo fatto prima della prima guerra mondiale?
E qui c'è De Gasperi e Spinelli, cioè l'idea che noi dobbiamo costruire una struttura sovranazionale
Che sia indipendente dai governi nazionali e non solo, perché nel 2027 ci può essere un signore del Fronte nazionale a Parigi o nel 2029, una signora del della fede a Berlino,
Ma perché questa struttura sovranazionale è una garanzia per tenere in equilibrio i governi nazionali e le loro difese. Quindi di qui c'è la mia la proposta che cerco di articolare più volte di un sistema di difesa di uguale. Voglio entrare troppo nei tecnicismi, c'è una difesa europea che dipende da un esecutivo europeo e sta sotto ed è sottoposto a un Parlamento europeo e poi ci nella difesa dei singoli Stati, per le questioni che ritengono loro
Per loro rilevanti e il salto non è stare tutti su il coordinamento dei governi nazionali, quando poi uno controlla più degli altri l'abbiamo visto nell'Eurozona, guardate l'eurozona, nella crisi dell'Eurozona c'è un governo che valeva più degli altri, c'è un Parlamento che voleva più degli altri, non stavamo a sentire cosa diceva il Parlamento europeo guardavamo cosa diceva il Bundestag,
Non così come giustamente ha detto ha detto Draghi, non così nella politica monetaria e la politica monetaria abbiamo costruito una struttura sovranazionale in virtù della quale il presidente della Banca centrale può dire whatever, it takes e et ed è poteva dire potevano hi tech e fare quello che era necessario ed è stato sufficiente quello per fermare la speculazione dei mercati.
Quello, quindi la logica intergovernativa.
La discussa questa cosa.
Si poteva e non c'è dubbio, però diciamo lui aveva gli strumenti istituzionali per poterlo fare, noi non ha né la logica del coordinamento intergovernativo, secondo me ci riporti indietro e ci riporta alle antiche rivalità, quindi il passaggio come io insisto a dire da molti molti anni a partire da un libro che addirittura si chiamava sdoppiamento il passaggio e che un gruppo di Paesi esca dall'Unione Europea ragioni fuori dai trattati il federalismo pragmatico di cui parla Draghi anche nell'ultima
Il discorso che ha fatto in Aquisgrana mi pare che vada in questa direzione.
Cioè quelle uscite dai Trattati vuol dire costruire un'aggregazione che sia basata sul nuovo statuto che, tra l'altro Cuvilliés, il Commissario per la difesa, ha più volte sollevato come necessità un nuovo statuto e che sia, ovviamente, è collegato con il resto dell'Unione europea, insomma, dobbiamo essere creativi. Non perde le speranze,
E guardare sempre il versante piena del bicchiere, non solo quello vuoto grazie,
Giusto.

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