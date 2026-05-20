Conclude Sergio Fabbrini (Professore Emerito di Scienza politica e Relazioni internazionali, Luiss e Chair on European Governance, Intesa Sanpaolo).
Registrazione video del dibattito dal titolo "Cosa sta succedendo in America? A partire … dal volume Tsunami Trump. Il nazionalismo americano e l’Europa di Sergio Fabbrini", registrato a Roma mercoledì 20 maggio 2026 alle 18:07.
Dibattito organizzato da Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli.
Sono intervenuti: Valentina Meliciani (professore ordinario di Economia applicata alla Università LUISS Guido Carli di Roma), Gregory Alegi (storico e Docente di Storia e politica degli Stati Uniti Università Luiss), Fiorella Kostoris (professoressa di Economia Luiss e Presidente di EMUNA Italia), Piercarlo Padoan (professore di Economia Luiss e Presidente Unicredit), Pietro Reichlin (professore di Macroeconomia, Luiss), Maria Giulia Amadio Vicerè (professoressa di Scienza politica, Luiss), Sergio Fabbrini (professore emerito di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali alla LUISS Guido Carli).
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 3 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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