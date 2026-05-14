14 MAG 2026
intervista

Elezioni comunali a Prato: intervista a Matteo Biffoni, candidato sindaco del centrosinistra

INTERVISTA | di Gabriele Rossi - RADIO - 19:29 Durata: 0 sec
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Il 24 e 25 maggio si terranno le elezioni amministrative in oltre 600 comuni italiani.

Tra questi anche Prato, seconda città per numero di abitanti della Toscana.

Matteo Biffoni, candidato sindaco del centrosinistra, spiega quali sono le sue priorità per la città.

"Elezioni comunali a Prato: intervista a Matteo Biffoni, candidato sindaco del centrosinistra" realizzata da Gabriele Rossi .

L'intervista è stata registrata giovedì 14 maggio 2026 alle 19:29.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Comuni, Elezioni, Politica.
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