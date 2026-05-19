19 MAG 2026
dibattiti

2° Roma Regeneration Forum

ASSEMBLEA | - Roma - 09:45 Durata: 3 ore 58 min
A cura di Pantheon
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Apertura lavori: Gianluca Lucignano (Presidente Fondazione ROMA REgeneration).

Saluti istituzionali: Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma Capitale), Francesco Rocca (Governatore Regione Lazio).

Intervengono: Maria Elisabetta Alberti Casellati (Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa), Giovanni Malagò (Presidente Fondazione Milano Cortina 2026).

Concorso Internazionale di Idee «A Vision for Rome».

Intervento del Presidente della Commissione del Concorso, Paola Delmonte.

Presentazione dei lavori finalisti del Concorso.Team finalisti Considerazioni sul Concorso: Maurizio Veloccia (Assessore all’urbanistica di Roma Capitale).

"Roma la città futura".

Intervengono: Antonella Baldino (AD Istituto per il Credito Sportivo e Culturale), Claudio Cerasa (Direttore Il Foglio), Walter Mariotti (Direttore Domus), Roberto Napoletano (Direttore Il Messaggero), Maarten van Aalderen (Corrispondente De Telegraf), Renato Loiero (Consigliere del Presidente del Consiglio per le politiche di bilancio).

L'evento è organizzato da Fondazione Roma REgeneration.

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Ok, possiamo iniziare, grazie.
Terna.
Sono sempre uguali e sempre diversa.
Sono a Roma.
Ho visto il mondo evolversi.
Ho visto il tempo cambiare.
La mia storia iscritti.
Angoli
Chirimia Pietro.
Ma il mio Don Milani e nel respiro di chi li abita?
Il mio futuro appartiene a tutti.
Per questo oggi siamo qui per iniziare a costruirlo insieme.
Sosteniamo il futuro di Roma per rendere la nostra capitale sempre più attrattiva e migliorare la qualità della vita di tutti noi cittadini.
Sosteniamo il futuro di Roma per attrarre investimenti e generare valore concreto per tutta la comunità, perché, in un momento di grande stabilità internazionale del nostro Paese Romano può rimanere fuori dai giochi dei grandi investitori.
E fare in modo che sia più scorrevole il traffico sul Tevere e negli uffici.
Per traghettare anche Roma, ne erano modernità, segnata dall'intelligenza artificiale.
È la speranza che questi sistemi possano aumentare e migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini.
Sviluppo sostenibile che ponga al centro i beni pubblici per dare alla città alle risposte economiche e sociali del sistema.
Perché Roma è unica, un museo a cielo aperto di straordinaria complessità e valore eccezionali, e uno in città in cui crediamo e continueremo ad investire e a far sì che la sua bellezza sia disponibile a tutti.
Per il futuro di Roma, all'altezza della sua storia, lavorando ogni giorno per valorizzarla, trasformando il suo patrimonio inopportunità sostenibili nel tempo.
Sosteniamo il futuro di Roma, perché ogni angolo della città, ogni costruzione, ogni metro quadro si ricorda che eravamo, mentre gli investimenti che decidiamo oggi finiranno se saremo in futuro.
Sosteniamo il futuro di Roma per creare un ponte con tutto il paese e portare l'innovazione e il lavoro nella capitale.
Continuare a vederla crescere intorno al suo genius loci e al lavoro, opportunità per la città e per il resto del Paese.
Oggi siamo qui per trasformare le idee in direzione.
Visioni in azione.
Per compiere insieme il primo passo concreto verso una nuova evoluzione.
Oggi il nostro futuro inizia a prendere forma.
Oggi con voi al mio fianco continuerò a cambiare, continuerò a rigenerare, continuerò ad essere eterna.
E che gli obiettivi sono chiari per dirglielo in una parola, come piace fare la Fondazione Roma Regeneration. Siamo qui oggi per essere concreti nel costruire insieme il futuro della capitale rumena che parla, lo abbiamo appena sentito in prima persona, allora buongiorno da parte mia, grazie a tutti per essere qui Benvenuti al secondo Roma Regeneration forum. Come disse il grande Enzo Tortora, la domanda è dove eravamo rimasti. Sono passati due anni dal primo Romario generation forum, eppure per la nostra città sembrano passati non due anni, ma due secoli, e questo lo scopriremo nel corso della mattinata. Ma insomma, ebbene utile chiarirlo subito è un bene, Roma si sta trasformando, direi che è sotto gli occhi di tutti e tutti i giorni dopo anni, di una narrazione centrata sui disservizi, dopo anni di incertezze, oggettivamente Roma sta vivendo una nuova trasformazione, una nuova stagione di grande cambiamento, una nuova ondata di investimenti pubblici e privati. L'avvio degli interventi del PNRR, del Giubileo maggiore attenzione internazionale un dibattito sempre più vivace e incentrato sui temi strategici per il futuro di questa città. Come si dice in questi casi, tanto è stato fatto, ma tanto resta ancora da fare. Siamo per questo qui oggi, con la voglia di concretezza, lo ribadisco, di visione e di condivisione dal tema della governance e del dei maggiori poteri a Roma, Capitale, al confronto sul Piano casa, dalla qualità urbana alla mobilità fino alle grandi trasformazioni infrastrutturali. Questa città sta ridefinendo il suo ruolo e la sua prospettiva di sviluppo. È una fase di transizione e come tale è una fase di opportunità, ma anche di interrogativi, ma soprattutto deve essere una fase di condivisione di visione comune per saper guardare oltre gli eventi straordinari. La domanda che questa fondazione oggi vuole porre al centro del del Forum è come sostanzialmente, trasformare questa fase in una
Traiettoria duratura e stabile di cambiamento, come in che modo fare che tutto questo, insieme di occasioni, e quindi investimenti i progetti grandi eventi, si traduca in un percorso duraturo di rigenerazione della città ed è con questa stella polare che un anno fa la Fondazione Roma RI Generation ha indetto un concorso internazionale di cui oggi scopriremo i vincitori e non solo veramente tanti aspetti e tante cose interessanti una call for ideas aperta a professionisti di tutto il mondo, a cui sostanzialmente è stata chiesta la propria visione di Roma.
Capirete da chi interverrà subito dopo di me che evento straordinario è stato sì per la quantità di partecipanti per la provenienza da ogni parte del mondo, ma soprattutto per la qualità dei progetti, allora queste sono le missioni sono importanti, sarà mattinata, intensa, interessante, direi subito di dare il via all'artefice con l'artefice di tutto ciò, un uomo instancabile, tenace e innamorato della sua città. Il presidente della Fondazione Roma Regeneration, Gianluca Lucignano. Buongiorno, grazie
Grazie Costanzo, evitò la gran parte delle cose che avrei dovuto dire, quindi ti ringrazio i miei semplificato, il compito intanto grazie a tutta la squadra, perché poi a stare dietro a questo lavoro, anche alla sola organizzazione di questo evento, ci sono decine di persone e quindi ringrazio il segretario che è qui presente il e inf nelle tre ace GR che ne sono state un po'il i fondatori fondatore di tre anni fa quando hanno avuto questa intuizione e diciamo che poi si è rivelata,
Vincenzo, sembrerebbe quindi, quando la Fondazione è nata, l'obiettivo era costruire un laboratorio di idee e offrire un contributo alle istituzioni e nello sviluppo di una visione organica e di lungo periodo su Roma.
Oggi, a distanza di tre anni, possiamo dire che la Fondazione ha intrapreso un percorso concreto, abbiamo progressivamente ampliato la rete dei soci coinvolgendo alcuni dei principali protagonisti del mondo della rigenerazione urbana, con l'obiettivo di costruire un ecosistema sempre più ampio di competenze attorno al futuro della città e proprio per accompagnare questo percorso abbiamo istituito il Consiglio di Indirizzo pensato come luogo di confronto strategico di orientamento partecipato da tutti i soci, che ringrazio. Quindi, oltre alle Sgr Investire e Dea e
E Fabrica Immobiliare si sono uniti tanti soci che e molti altri hanno chiesto, diciamo, di far parte di questo gruppo, di pensare insieme a noi a Roma.
Quindi abbiamo sviluppato partnership col mondo accademico e professionale, a partire dalle collaborazioni con il dipartimento di antropologia della Sapienza, con l'Ordine degli ingegneri, con l'Ordine degli architetti, nella convinzione che una città complessa come Roma abbia bisogno di competenze sempre più integrate.
Abbiamo avviato in Roma Green World un bando dedicato ai temi dell'efficienza energetica e della sostenibilità degli edifici, con l'obiettivo di valorizzare progetti capaci di contribuire a un futuro più innovativo per Roma, il bando è stato lanciato a novembre e le cadute Oliver Kahn candidature verranno chiuse nel prossimo autunno. E soprattutto, abbiamo promosso quello che, per impegno organizzativo e non solo, rappresenta l'iniziativa più rilevante dell'ultimo anno a Vision for che oggi ci troviamo a celebrare con la proclamazione dei vincitori. Un concorso di idee internazionale e multidisciplinare nato per contribuire a elaborare una prospettiva organica e di crescita della città, con un approccio integrato e capace di valorizzare le diverse vocazioni dei territori
In questa prima fase non cercavamo un progetto simbolo, cercavamo analisi del territorio, visioni capace di coniugare sostenibilità, inclusione sociale e sviluppo economico di lungo periodo, non volevamo farlo aprendoci anche un confronto internazionale, motivo per cui nel marzo del 2025 abbiamo scelto di presentare questo concorso al Mipim di Cannes dove per il terzo anno consecutivo abbiamo accompagnato il Comune di Roma la cui presenza di visibilità è cresciuta nel tempo anche agli occhi degli investitori internazionali.
Grazie alle iniziative avviate e portate a termine, la risposta alla nostra call for AIDS è stata incredibile e ben oltre ogni nostra aspettativa.
Oltre 1.200 professionisti provenienti da 29 Paesi del mondo hanno partecipato al concorso riunendosi in 36 Tim.
Che hanno portato competenze, approcci e sensibilità molto diverse, accomunate dalla volontà di contribuire a immaginare il futuro della Capitale.
Una Commissione tecnica indipendente ha selezionato i sei team finalisti le cui proposte sono state valutate da una commissione ancor più ampia, composta da sette membri di riconosciuta fama, che desidero qui ringraziare sinceramente per il tempo, la passione e la dedizione che hanno impiegato nel nella valutazione dei progetti hanno assegnato inoltre due menzioni speciali dedicate rispettivamente alla valorizzazione del Tevere e all'anello ferroviario.
Il livello dei lavori ricevuto è stato straordinario.
Per questo abbiamo deciso di assumerci un ulteriore impegno, ovvero quello di pubblicare tutti i 36 contributi ricevuti, perché crediamo che questo concorso abbia riaperto un dibattito su Roma tra professionisti e studiosi, producendo un patrimonio collettivo di riflessioni sulla città, e questo ci consegna un messaggio molto forte,
Il futuro di Roma non interessa solo a Roma, interessa al mondo perché Roma continua a rappresentare agli occhi di molti una delle sfide più grandi in termini urbani, una città dal potenziale straordinario.
Unica per bellezza, storia e patrimonio, ma che non può essere pensata solo come un museo da conservare o da visitare.
Le 6 proposte che vedremo oggi condividono alcuni messaggi essenziali, l'idea di Roma più connessa più policentrica, è vicina ai bisogni delle persone, una città che non consuma suolo ma riattiva, luoghi e connessioni, una città capace di tenere insieme infrastrutture, mobilità verde, spazio pubblico e innovazione come parti di un unico sistema.
E che sappia fare dell'innovazione tecnologica, anche alla luce delle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, è una leva di trasformazione urbana, con la prospettiva di istituire un hub sull'innovazione digitale non voglio anticipare il lavoro dei team e il confronto che seguiranno i panel di oggi, ma credo che da questo percorso emerga con grande chiarezza che Roma non ha bisogno di essere reinventata ha bisogno di ricucire le sue fratture,
Il lavoro che presentiamo oggi non si conclude con la premiazione delle proposte finaliste
Al contrario, è l'inizio di una nuova fase, tutti i lavori prodotti sono a disposizione come patrimonio aperto di contenuti e visioni con l'auspicio, che possano rappresentare uno strumento utili di riflessione per le scelte future.
Quello che ci auguriamo è che le proposte possano trovare spazio.
Di confronto e dibattito, crescere nel tempo e contribuire concretamente a valorizzare l'impegno e il lavoro che le hanno generate.
Nei prossimi mesi la Fondazione promuoverà dei tavoli di approfondimento dedicati alcuni dei temi del concorso, con particolare attenzione ai temi della trasformazione urbana e della vivibilità dei quartieri, alcuni di questi tavoli sono stati già individuati, alcuni si sono, sono stati avviati, ma il valore di tutto questo sarà nella capacità di trasformare le visioni emerse in percorsi concreti e priorità condivise per la città per farlo serve continuità nelle scelte e nella capacità di programmare il futuro della Capitale.
Anche oltre i singoli mandati amministrativi occorre responsabilità politica e capacità di azione, affrontando in modo concreto le criticità ormai note, anche valorizzando il cosiddetto modello Giubileo, in altre parole significa altro che lavorare insieme, perché gli obiettivi devono essere convergenti, prescindendo dalla parte politica che li persegue.
Questo significa che, obiettivamente, quando sia chiaro l'obiettivo, quando si lavora congiuntamente tra istituzioni e parti politiche, gli obiettivi si raggiungono anche in tempi rapidi lo hanno dimostrato le recenti esperienze di Giubileo Milano-Cortina, insomma le recenti esperienze che che hanno visto, diciamo, l'Italia protagonista,
Ora è il momento di Roma e Roma non deve perdere questa opportunità, oggi è un'occasione per discuterne in questo senso al Giubileo del 33, oltre ad essere innanzitutto un evento di grande evento, di grande importanza a Fo e portata religiosa, può rappresentare un'ulteriore opportunità strategica per l'accrescimento del potenziale da cresce della Capitale, Roma dovrà inoltre interrogarsi sulla possibilità e capacità di candidarsi nuovamente ad ospitare grandi eventi internazionali, come quello appena menzionato eventuali future Olimpiadi, anche alla luce delle esperienze più recenti e dei modelli organizzativi di Milano, Cortina o altri appuntamenti capaci di rafforzare il posizionamento globale della città,
Ma tutto questo ha senso solo se inserito dentro una strategia urbana chiara e coerente nel tempo, accompagnata dalle effettive per realizzarla, una strategia che sta per andare oltre le logiche frammentate, rimettendo al centro l'attuazione concreta delle scelte in risposta a una domanda sempre più diffusa di risultati tangibili da parte dei cittadini.
Ed è per questo che il tema della governance di Roma resta centrale, seguiamo con grande attenzione il dibattito e le evoluzioni della riforma sui maggiori poteri di Roma che approfondiremo oggi con il ministro Casellati, che ringrazio per la partecipazione, accanto al tema della governance, è un altro tema decisivo nei prossimi anni che è quello della casa.
La crescita urbana, se non governata, rischia di produrre nuove disuguaglianze, allargare le distanze sociali e spingere sempre più persone verso i margini della città e del rischio che Roma non può occorrere perché Roma, in quanto Capitale, anche una responsabilità più grande, quella di rappresentare un modello di equilibrio tra crescita, inclusione e qualità urbana.
Anche su questo argomento con attenzione, il confronto in corso verrà approfondito durante la mattina di oggi, con le autorità e gli ospiti qui presenti, affronteremo i grandi investimenti e progetti di rigenerazione urbana che stanno tornando sulla città, che rappresentano un segnale concreto di fiducia nelle potenzialità future di Roma. Insomma, a Roma oggi ha davanti a sé una grande occasione che richiederà visione e capacità di tenere insieme tutte le istituzioni, gli investimenti, le competenze, ma soprattutto l'interesse pubblico, quindi l'interesse di ciascuno di noi come cittadini, a partire dalle nuove generazioni che di questo futuro saranno le principali destinatarie, protagoniste, nella consapevolezza che il futuro di Roma riguarda anche il ruolo internazionale della capitale e l'immagine stessa che l'Italia vuole dare di sé nei prossimi anni. Grazie a tutti e buon lavoro
Grazie al presidente, allora abbiamo detto grandi investimenti, grandi eventi e grandi progettualità, maggiore attenzione internazionale, siamo sulla buona strada, ma è cercare di capire come procedere certamente anche una stagione di grande vitalità vitalità che direi davvero non manca al sindaco della capitale buongiorno e benvenuta Roberto Gualtieri, grazie per essere qui.
Dichiaro subito di avere questo per i tempi sindaco, ma io so che lei è molto bravo, però bisogna stare attenti, la mattinata J cominciamo alla grande, allora l'abbiamo vista venerdì posare la prima pietra del celebre per qualcuno celeberrimo termovalorizzatore pranzo ma noi vorremmo diciamo che in questa chiacchierata lei a un certo punto ci potesse dire che queste trasformazioni saranno durature e strutturali nel tempo per la città a partire da quello che vediamo partirei dai numeri.
Che raccontano come Roma-Ostia è diventata una città più attrattiva. Mi riferisco in particolare agli investimenti, come siamo arrivati fin qui.
Ma intanto un giorno un grande saluto a tutti, anche un forte ringraziamento a Fondazione Roma per il suo lavoro, con il suo impegno anche per questo bellissimo concorso, per aver creduto all'inizio di questo lavoro, di rilancio nelle potenzialità di Roma, adesso penso questo lavoro comincia,
Portare i suoi frutti in termini non solo di trasformazioni che si sono realizzate o chi si sono avviate, o in termini di numeri, di attrattività turistica o di investimenti su tutti i numeri diciamo ormai noti o di.
Diciamo Pil e occupazione, che cresce in misura superiore alla media nazionale, ma soprattutto sono meno un capitale che è ancora un valore maggiore, che è quello della fiducia nella possibilità di cambiare, di trasformare nella fiducia nelle potenzialità di Roma, che adesso credo si sia allargata e rafforzata e questo è e reinvestire subito questo capitale, non sedersi magari su alcune cose positive che sono avvenute, secondo me la cosa più importante. Noi abbiamo tutte le condizioni per fare di questi ultimi anni in cui obiettivamente, c'è stato una un'accelerazione del della quantità e della qualità degli investimenti, a partire da quelli pubblici, ma non solo senza precedenti, non un cioè l'obiettivo. Adesso è che nel grafico non ci sia un picco e poi si va giù, ma sia, diciamo, l'avvio di una di un di un ciclo ascendente. Anche lei ormai televisive, noi speriamo sempre siano così dei programmi. No, la curva della
Grazie a delle scelte.
Come quella di Roma. Io penso, ci sono tutte le condizioni perché sia così per una serie di ragioni. La prima è quella che adesso c'è la fiducia e il supporto del cambiamento. La seconda è perché noi abbiamo in realtà impostato con consapevoli che c'era un gap di investimenti pubblici enorme, una diciamo, stabile aumento di tali investimenti, che proseguirà nei prossimi anni. Ma faccio solo due esempi, oltre al termovalorizzatore che un investimento privato in realtà, ma anche se diciamo primo socio delle linee del Consorzio e lo realizza un'azienda a controllo pubblico come Acea, ma un'azienda quotata, naturalmente, ma basti pensare al sempre, rimanendo in Acea al Peschiera o alla metro C. Abbiamo aperto altri sei cantieri, quindi stiamo, diciamo, mantenendo un livello molto alto di investimenti pubblici e soprattutto stanno arrivando a investimenti privati che molto molto significativi sia nella modalità da parte ci pubblico privata, sia proprio nella modalità degli investimenti diretti, che sono tutti i segnali ci dicono molto, molto significativi. Naturalmente noi auspichiamo che sia a livello europeo che nazionale si consenta di mantenere stabilmente un c'è un livello di investimenti adeguato
E questo per noi è fondamentale.
Perché la stabilità e la certezza aiuta è sempre un catalizzatore, anche gli investimenti privati. Per adesso ci sono tutte le condizioni che ciò avvenga, ma naturalmente tutto questo va concretizzato. Noi ci stiamo facendo trovare pronti, perché adesso, dopo la riforma del Patto di stabilità europeo, il Mef ha cambiato la modalità di finanziamento degli investimenti pubblici e mette le risorse quando ci sono i progetti, la faccia un po'semplice per evitare che facciano deficit e rimangano nel cassetto e quindi noi siamo progettando già per esempio, anche le ulteriori stazioni e linee della metropolitana parte, cioè ci facciamo trovare con i progetti pronti e quindi pensiamo questa modalità. Aiuti poi a mettere a terra quando diciamo nella programmazione della finanza pubblica bisogna poi acciuffare anche fare gli interventi, perché aiutano a, diciamo, a tenere il profilo di di di crescita e disse di di di di finanza pubblica sulle basi programmate, quindi, ci stiamo facendo approvare pronti, ma appunto io penso che la novità fondamentale sia quella del crescente interesse di investitori privati a investire adesso partiranno tutto è partito, il termovalorizzatore, un investimento da oltre 1 miliardo di euro e adesso ho iniziato saper iniziare la conferenza dei servizi decisoria, che porterà,
Entro un anno a far partire un altro investimento da un miliardo che è lo stadio della Roma, e in mezzo a questi due sta per partire il Peschiera che un investimento Mola ancora più grande e forse più grande investimento infrastrutturale italiano in questo momento e quindi diciamo, siamo e stiamo lavorando sul terreno della rigenerazione urbana, soprattutto sia con la digitalizzazione delle nostre procedure amministrative si con le assunzioni nuove risorse umane, sia, soprattutto, con la chiusura del grande cantiere delle norme tecniche di attuazione. Qui Maurizio Veloccia, inquadra dire meglio che che si chiuderanno, diciamo in pochi giorni col voto finale, con un meccanismo di semplificazione e di ridisegno delle nostre regole, che può aiutare sicuramente a fa far arrivare investimenti e soprattutto a farli dentro una visione
Condivisa di grande qualità, poi c'è quest'altro fattore è stato citato anche nell'introduzione, che è quello di quello che ormai dobbiamo chiamare metodo Roma, perché il metodo Giubileo sciupi è finito e quindi rinominiamo questo metodo che quello della collaborazione sempre e comunque a partire dagli interessi della città quindi collaborazione tra istituzioni, un amico Francesco Rocca col governo, indipendentemente dal colore politico sic si parte a Pat partendo dalle cose da fare, cioè non se ne voglio neanche sapere proprio diciamo,
Il colore politico siano le istituzioni, le istituzioni hanno il dovere di collaborare e i cittadini sono contenti perché i cittadini, se c'è una cosa che non sopportano, sono le istituzioni e i politici che litigano, quindi io proprio borgo sempre l'altra guancia perché è meglio funziona e devo dire questo metodo produce anche un'attitudine più positiva verso le cose che si stanno facendo si sono fatti anche grazie a questa collaborazione, ma la collaborazione, il metodo a Roma non è solo la collaborazione tra istituzioni che poi non sono solo il Governo Regione,
Città metropolitana, Roma, Capitale, sono anche tanti soggetti,
Anas, Ferrovie, diciamo Tan Tan tanti soggetti che stanno dentro un circuito di di di di di istituzioni, di di di di soggetti pubblici che hanno il dovere di collaborare, ma poi c'è la collaborazione orizzontale e credo che sia ormai è la stessa nascita della Fondazione Regeneration Roma Regeneration è la prova di questo quando anche il mondo privato,
Vuole stare in campo, con un'attitudine sistemica, con un'attitudine insisti, fare sistema, e questo quindi con altri due non è che io faccio le mie cose, poi il resto non me ne occupo, io voglio occuparmi concorrere a definire una strategia, a vedere gli obiettivi e questo è davvero fondamentale e questo ha portato anche poi, tra l'altro, anche tanti accordi di concertazione tra imprese e sindacati. Aggiungiamo anche questi ulteriori livello, quindi diciamo così, il metodo Roma, ormai chiamiamolo, così ha davvero. Secondo me, una una è paradigmatico nella sua capacità, poi di generare un concorso, un consenso, nella differenza dei ruoli, perché poi è chiaro che ciascuno su tante cose può avere delle dialettiche, delle differenze e non cerchiamo di di averle su tanti aspetti, da quelli politici a quelli sociali, tra i vari corpi intermedi, cioè re dialettiche restano, ma le dialettiche stanno collocate dentro una cornice di condivisione dell'obiettivo e di fiducia. Fiducia nella possibilità di Roma. Io, quando sono stato eletto, mi dicevano guerra se tu fai spari cumuli già questo è il massimo che ci possiamo aspettare, non Ds può arrivare un po'meno incivili. Io penso che io do veramente Roma dovrebbe ambire a molto di più a essere una città che traina il Paese che fa in Val d'infrastrutture avanzate che case che sperimenta nuovi modi di abitare di di di di trasformazione urbana, di che si misura sull'impresa, sull'innovazione, avremo modo magari tornare su questo voglio essere troppo lungo, anch'io. Penso che adesso è scattato questo e adesso sta a tutti noi tutte le persone che sono qui dentro di essere all'altezza di questo livello di aspettative più alte, e penso che anche le idee che oggi noi siamo pronti a guardarci con grande siano famelici proprio Asi, idee nuove e ci aiuteranno a tenere sempre molto alta. La palla-gol parla della dell'ambizione a proposito di collaborazione, diciamo, non possiamo ignorare il dibattito di questi giorni sui poteri di Roma Capitale, lei ha lavorato, ci ha lavorato insieme alla riforma fin dall'inizio con il Governo. Andiamo poi ai giorni recenti il Pd si è astenuto. Giorgia Meloni non l'ha presa bene, cosa è successo, ma soprattutto cosa succederà ora
Allora io ho sempre, io ho lavorato per perché il testo che aveva dei problemi all'inizio migliorasse e siccome è un buon testo, ve lo posso dire, quindi è un testo che peraltro è stato approvato. Ecco quindi adesso al Senato partiamo dalle cose fattuali, cioè il testo è andato avanti. Naturalmente io con un tetto avrei preferito ci fosse da subito una maggioranza più larga. Naturalmente, come abbiamo sempre detto, questo testo da solo non non CONS no, non è la riforma questo testo, anche perché lo prevede il suo stesso è accompagnato da una legge ordinaria, dove c'è veramente, si direbbe a Roma la ciccia, cioè le vere cose, perché i poteri legislativi sono sicuramente importanti ma come dire, siccome sono di materie che poi non sono le vere materie
Lo facciamo un passo indietro, il metodo Giubileo ci ha consentito di collaborare su tutte le questioni fondamentali tra lo Stato e Roma tra lo Stato, perché poi le vere cose che contano sono le sovrintendenze, l'ordine pubblico, quando si va alla stretta di un investimento, la vera concertazione deve avvenire.
Su competenze che sono generalmente statuali o la regione più facile collaborare, cioè poi io son contento se alcuni dei delle delle competenze della Regione prendo, ma quello che veramente fa la differenza è il tavolo con lo Stato, perché Roma e un affare di Stato e quindi, siccome non è pensabile, sarebbe anche una follia che Roma diventa uno stato di prende le competenze dello Stato, non è mai è chiaro che quello che veramente fa la differenza e questo poi le competenze, alcune competenze legislative mirate su alcune cose ci aiutano sicuramente, ma poi la, l'altra vera cosa fondamentale, l'autonomia amministrativa e finanziaria, che è quella della legge ordinaria. Quindi noi sempre abbiamo detto bene, diciamo una lei, una una legge costituzionale che ti anche delle competenze legislative regionali, non statali, ovviamente,
E però a fianco come la stessa positivamente l'ottimo testo, la ministra Casellati Governo numero preparato prevede una legge ordinaria dove ci siano le risorse e le competenze amministrative, quindi lui sempre avviamento si facciano in parallelo, adesso c'è un po'un gioco di cosa comincia prima e cominci prima due cominciare ecco, io ho sempre detto facciamolo in parallelo io spero che adesso,
Le forze politiche, perché poi chiaramente il sindaco non sta in parlamento, il sindaco ha il compito di dare il contributo di merito, poi le forze politiche deve avere la forza di dialogare tra loro, quindi io dico al governo parlare con l'opposizione, dicono l'opposizione, parlate col governo, noi siamo sempre pronte, aiutare io e Francesco più aiutano i codici, siano messi d'accordo sulle competenze regionali, passavano a Roma in cinque minuti, penso quindi un aggravio, abbiamo fatto proprio creiamo, abbiamo valido metodo quartieri Rocca, questo noi ci siamo messi d'accordo
Noi siamo in Parlamento, quindi io suggerirei a quelli che stanno in Parlamento di parlarsi alla maggioranza, di non venire da me, dice se anticiparli dopo quelli no, parlateci voi e a quelli della della minoranza di leggi parli due col Governo parlate, vivo, cioè di da casomai, gli diamo il numero di telefono e si parlano tra di loro e così speriamo che al Senato o nei passaggi successivi si arrivi. Ci arriva che i due obiettivi, primo, quello di una maggioranza ancora più ampia, perché adesso non servono i due terzi per evitare il referendum ai voti finali si questo prevede, diciamo, 138, come è noto dall'altra parte, che ci sia una legge con le cose vere, perché se c'è io l'ho detto subito questo Elisabetta Losana, presidente Meloni, l'ho già detto, guardate io sono contento dei poteri legislativi, ma se non mi fate la Lecce, con le risorse e i poteri amministrativi meglio che non ce li dà dei vuoti legislativi, perché facciamo solo un disastro cioè facciamo le fu le competenze senza i soldi per per esercitare le peggioriamo i servizi ai cittadini. Quindi per me, quando ho detto quella cosa non scherzavo, io ho sempre detto se non ci sono, se non c'è una buona legge ordinaria, io preferisco che non ci sia una legge costituzionale, perché legge questionari da sola peggiorerebbe l'efficienza del Comune, non lo migliorerebbe senza alla legge ordinaria. Io ovviamente spero che ci siano entrambe. Credo che ci siano ancora tutte le condizioni, quindi il mio invito alle forze politiche, alla alla maggioranza, di prendere sul serio quello che diciamo sull'esigenza la legge ordinaria e alla l'opposizione di prendere sul serio il dialogo con la maggioranza.
Immediato, cioè nel senso non mediato da noi, ma diretto come giusto che sia. Perché poi, sulle sulle riforme il Parlamento è sovrano? Due rapidissimi spunti sindaco. Dobbiamo essere più veloci di emergenza abitativa, tema mondiale, da New York a Monaco di Baviera, anche grazie alle spinte delle città Roma. Cosa sta facendo e noi stiamo facendo il nostro sia sulla segmento ERP, mettendo una quantità di risorse nostre che veramente senza precedenti e comunque insufficienti per aumentare il patrimonio ERP, perché se noi non abbiamo una fascia ERP più grande che copra tutto il segmento delle persone che hanno diritto all'Erp, che va fino a 20.000 euro, oggi quelli di 5.000 euro saranno in grado, possono entrare, e quindi solamente la fascia di povertà, e questo anche cambia la natura del stesso. Quindi tu hai bisogno di avere una base ERP. Questo purtroppo nel Piano casa non ci sta, ci stanno solo del governo, ci sono solo un po'di risorse ri rime, rimodellate, per per, diciamo manutenere quello che c'è, ma noi abbiamo bisogno di manutenere. Sicuramente è la la, le le, il patrimonio ERP ERP, ATER, eccetera, insomma, ma anche di ampliarne la dimensione, perché siamo sotto la media europea? Quindi una cosa molto semplice di qual è la media europea di case popolari è più alta. In Italia non ci stanno finché non si mettono le risorse per farle queste non si fa, queste non stanno si reggono in piedi a mercato. Questi hanno bisogno di una Grant componenti e se c'è quella parte
Funziona meglio anche il segmento a mercato, perché le persone hanno meno paura di affittare le case a Nuova. Erano meno paura che gliene occupano, che non pagano l'affitto, perché ci sta un buffer serio di pubblico, come c'è in tutti i Paesi europei che sono i Paesi più prosperi, quelli che ci hanno un reddito pro capite più alto dell'Italia ci hanno di più case popolari e non è un caso, diciamo così, perché avere un mercato della casa e funziona significa non solo avere giustizia sociale che è fondamentale, ma anche avere competitività economica, perché un Paese in cui non c'è mobilità del lavoro, perché tu o c'hai la casa di famiglia o non ci può andare se sei un giovane brillante di buone speranze, ma non ci può avvenire in una in una metropoli, a lavorare. E un Paese che non solo è ingiusto, ma non cresce, non cresce, quindi
La le le, le politiche per la casa sono un fattore di competitività, non solo un fattore di equità, quindi occorre avere e questo manca un aumento dello stock di edilizia residenziale pubblica, poi occorre far funzionare questa fascia grigia, adesso vediamo insomma noi lavoreremo sulla base di quello che c'è e quindi con i soggetti coinvolti naturalmente auspichiamo,
Ma un mercato largo e competitivo su questo tema, ma in un tempo, al tempo stesso anche, ovviamente, che si riesca esso qua i numeri, me lo dovete dire voi, se questi numeri stanno in piedi il trend 70, il 33 diciamo per la fascia intermedia paradossalmente quanto più tu investi sulla fascia sotto tanto più poi funziona meglio la la componente di mercato sulla fascia grigia,
E sulla fascia alta, quindi diciamo, io ho qualche riserva sull'efficacia del piano, ma questo non significa che quello che c'è in noi cercheremo di farlo funzionare e ci metteremo tutto il nostro impegno a partire dal quello che noi abbiamo già programmato, 30.000 alloggi ERS contengono l'assessore Veloccia sono nei piani che sono, diciamo nella pipeline,
E quindi, per avere e poi naturalmente occorre fa la fisiologia della componente a mercato, lì sarebbe bene avere delle gli strumenti di sostegno agli affitti, uno dei vostri soci, la Fondazione Roma, per esempio, che ci ha consentito di compensare l'assenza di risorse nazionali su questo perché consentire di tenere in piedi un contratto d'affitto quando c'è un privato, quindi qua stiamo parlando di proprio sul mercato.
E non di case pubbliche. Ti con sé, quando c'hai un temporaneo problema familiare o di lavoro è von, è molto importante e questo è una cosa che che che ha del ha bisogno di risorse, che consentono poi di lievitare una una, una più costanti tensioni sul livello del mercato privato degli affitti, dove bisogna saperlo. A causa di questo ci sono tantissimi immobili che non vengono messi sul mercato e quindi, insomma, è un assist. È un tema ampio, poi ci sono le le le, le questioni che riguardano la quantità, ma la qualità che sono importantissimi. Noi stiamo facendo un lavoro molto impegnativo sul co-housing, per esempio, per aiutare ad affrontare la grande trasformazione demografica e sociale che vede un numero di over 65 soli numeri giganteschi e queste persone possiamo pensare che vanno tutte parte, che non credo che si sta proprio benissimo in case di cura, no, bisogna trovare dei modelli di gestione di o condomini, solidali o di co-housing che diventano dei modelli proprio Sos qui. La qualità sta con la quantità. Non si tratta solo di avere diciamo stanze e locali, ma si tratta di costruire modelli che rendano sostenibile il signor housing e consentano, per le varie fasce di reddito, di avere delle soluzioni. E così per lo Student e così per le varie dimensioni, la qualità degli spazi dentro la città policentrica con i servizi, il verde di prossimità, quindi anche qui il tema della casa per noi non è mai solo quantitativo. È un tema qualitativo che sta dentro anche un ridisegno dei quartieri e anche la opportunità di investimenti, di rigenerazione, non di singoli edifici, ma di spazi che possano far salire la qualità urbanistica e della vita della nostra città. Anche qui c'è tantissimo da fare perché noi abbiamo una città meravigliosa, ma con tanti luoghi dove hanno bisogno tanti dei progetti che stiamo realizzando a chi, insieme a voi o i soci di della della Fondazione, sono progetti bellissimi di rigenerazione di quartieri che possono portare degli standard di qualità urbanistica e della vita a livelli molto più alti, quindi anche qui ambizione e attenzione alla quantità e alla qualità di quello che una delle centrali delle queste, quella dell'abitare, che una delle questioni centrali del nostro tempo, allora avrei tanto altro da chiederle, ma il tempo è finito. Quindi massima attenzione ai progetti di Roma Regeneration. Le avrei chiesto anche, come si immagina a Roma tra qualche anno a occhi chiusi, però immagino sicuro lei presente vero
Ma io sì, diciamo che questi sono i piani, ecco compatibilmente, no, noi verso ho visto che tra i progetti c'è una cosa su cui stiamo lavorando, perché ne abbiamo parlato molto di abitare di quartieri, di rigenerazione urbana, io penso che Roma abbia una vocazione anche sull'innovazione e sull'impresa nei settori ad alto valore aggiunto e tecnicamente più avanzati noi stiamo lavorando a un progetto di un grande campus dell'innovazione che affianchi il Tecnopolo e penso che anche qui una fondazione, la Fondazione,
Roma Regeneration ci può aiutare a costruire soluzioni che valorizzino anche questo aspetto, perché Roma non è solo la città del turismo, dei monumenti o della, diciamo del settore immobiliare in quanto separato, ma può essere ancora di più una città della scienza, della tecnica e dell'impresa siamo d'altronde in questo Auditorium ce lo ricorda e quindi ecco, crediamoci anche su questo aspetto, su questo volano di crescita e di sviluppo della città. Grazie al sindaco Roberto Gualtieri buon lavoro
Grazie
E allora io non posso chiamarla Francesco, però è il suo momento e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, benvenuto, grazie.
Grazie per essere qui
Allora, insomma, il sindaco ha appena sottolineato l'importanza e l'essenzialità di re di questa collaborazione tra.
La città e di Roma, quindi, è la Regione Lazio lei se lo sottolinea spesso che una realtà, come Roma, richiede una governance mol multilivello, è soddisfatto della collaborazione col Sindaco Gualtieri, ma sin dal primo giorno abbiamo avuto la collaborazione che il sindaco ha descritto l'ha descritto benissimo e che comunque è importante. È importante remare tutti in un'unica direzione e devo dire che anche il Governo, la la insomma, il sindaco ha fatto una fotografia onesta di quella che è stata l'attenzione che il Governo Regioni attraverso investimenti pubblici importanti
Hanno dato hanno dato alla alla città dispiace, dispiace che in questo momento, perché insomma, abbiamo faticato, anche se in quei cinque minuti come sono stati descritti però, insomma sono stati cinque minuti intensi mettiamola così, però è la la l'obiettivo era quello di dare di dare una uno dei poteri a Roma che realmente consentissero di di di governarla l'accordo fatto in quella stanza però era diverso l'accordo fatto in quella stanza dove eravamo presenti il sindaco lo sa era che si doveva fare la prima lettura,
E poi, tra le 2 letture, i parlamentari ci sarebbe stato il lavoro sulla legge ordinaria che il test sarebbe stato quello, quindi i le motivazioni per cui poi il Partito democratico si è sfilato sono sono davvero spiacevoli, perché comunque sono sociali di mera opportunità politica, non certo nell'interesse della nostra città, perché comunque la volontà di tutti, io ho tolto dei poteri alla Regione sono stato anche non è che questa cosa entrambi, credo che abbiamo avuto mal di pancia all'interno delle nostre coalizioni rispetto alle scelte che abbiamo fatto, però Roma veniva prima di ogni cosa e questo era anche la ferma volontà della Presidente del Consiglio, per cui il il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro lineare e che doveva avere però poi un complimento parlamentari. Questa è è stata, è stata la diciamo una cosa che a me è dispiaciuta, perché davvero era un'occasione importante, io non so se ci sarà tempo e modo per recuperarla, di sicuro adesso. La seconda lettura al Senato, semmai avverrà, è il vero il vero test. Nessuno, credo si voglia avventurare una seconda lettura
Per poi avere un referendum, esporre Roma, ah, ah, ah, quello che è avvenuto anche sul tema giustizia a livello nazionale, quindi io credo io anche perché poi nascono pulsioni territoriali, insomma l'abbiamo vissuto in questo periodo, è importante che su questo ci sia la politica sui centri, sulla sulla capitale, noi abbiamo avuto sempre una un dialogo molto franco quando abbiamo avuto disaccordi, la maggior parte delle volte lo abbiamo fatto cercando di trovare le soluzioni senza portare in piazza quelle che erano,
Erano le le le divisioni più grandi e credo che fino a oggi tutto questo questo questo lavoro abbia abbia pagato. Abbiamo sostenuto su Lanteri, insomma metodo Roma, un metodo Giubileo però, insomma, lavorare fianco a fianco lo abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto con le strategie territoriali o 320 milioni di euro per per il rilancio, per il rilancio di Roma. Su Ostia abbiamo messo 24 milioni di euro, li magari le differenze sono venute fuori in maniera
Un po'più un po'più plastica evidenti. Però poi, ovviamente, il sindaco deve fare le sue scelte e su su quel territorio, però noi non è che abbiamo tolto le risorse, sono risorse che loro devono poter spendere e li abbiamo messi a disposizione in ogni occasione. La Regione Lazio ha dimostrato la volontà di concorrere. Vorrei lavorare, vuole lavorare su Roma, lo abbiamo fatto. Anche questo è l'aspetto di cui io vado particolarmente orgoglioso. Parlando di rigenerazione che si è parlato di grandi opere, ne manca una con un miliardo di euro. È partito. Se all'Agenzia del Demanio sta curando la progettazione, dove ho, ho voluto coinvolgere direttamente anche Roma, Capitale, insieme alla Regione Lazio, il, il nuovo Policlinico, Umberto primo. Questo perché questo è un intero quadrante, sono 54 edifici, è un ospedale che un unico a livello europeo, un ospedale diviso su 54 edifici, ormai è un'eredità ottocentesca, andava fatta una operazione di sistema, andava a riammodernato. Abbiamo trovato un miliardo di euro, quindi ci sarà il nuovo il nuovo Policlinico entro il 2033 gli altri edifici saranno destinati a residenze universitarie, laboratori comunque sempre a finalità universitaria, con un impatto su quel quadrante della città, riqualificando quei 54 edifici. Quindi un vero e proprio quartiere estremamente estremamente importante e a Roma in questo momento, probabilmente insieme al termovalorizzatore e il cantiere più importante, se guardiamo alla rigenerazione urbana, sicuramente è probabilmente il cantiere più importante, il cantiere più importante d'Italia, quello che si sta per aprire quindi
È una è un'attenzione costante quella che abbiamo abbiamo dato alla città di Roma, alla rigenerazione di Roma, dal suo osservatorio lei riscontra un aumento di attrattività della capitale. Certo che lo riscontro. E questo lo riscontrato in tantissime occasioni. C'è tantissima curiosità, anche a livello internazionale. Sono stato a San Francisco, di recente, all'Università di Berkeley, la volontà di collaborare con le nostre università sul nostro territorio, le nostre, l'apprezzamento che c'è verso le nostre, le nostre start up e insieme, ovviamente, l'attrattività turistica, e su questo ancora una volta, da un lato abbiamo lavorato, abbiamo lavorato insieme, poi abbiamo anche ci sono, ci sono altri aspetti che oggi non sono stati dimensionati dal sindaco, ma che ritengo altrettanto importanti, soprattutto sulla capacità attrattiva, il lavoro
Che abbiamo fatto e che io, dall'inizio ho voluto sulla sulla sulla Fiera di Roma e siamo ormai arrivati alla Fiera di Roma. Comunque, un potenziale enorme, che però non è mai stato sfruttato sfruttato appieno, quindi adesso la volontà è quella di far uscire il pubblico dalla gestione perché la gestione pubblica è stata fallimentare per tutti gli anni che ha governato la la fiera, affidarla a dei privati, ovviamente con una convenzione seria e fare in modo anche quel polo diventi diventi un punto d'attrazione estremamente importante significativo. Abbiamo degli stakeholder davvero significativi, abbiamo fatto questo lavoro insieme con la Camera di Commercio proprio over, per anche se sul tema fieristico far in modo che anche su quello Roma potesse spendere una parola, era paradossale che che Roma non avesse un polo fieristico all'altezza anche di esposizioni internazionali, così come avviene nelle altre, nelle altre grandi capitali con Roma, a fare da Roma, poi e non solo, ma c'è ma a fare da traino, nessuno cresce tanto quanto il Lazio negli ultimi anni, una volta c'era il tema dei cattivi, i collegamenti ci si è lavorato alla situazione migliorata. Cosa manca per superare la Lombardia
Ma guardi, lo sa che la la prima domanda che mi ha fatto il governatore della California e a me ha impressionato è stata, è stata quanti data center avete aperto nella regione Lazio, ecco silenzio tombale che volentieri non perché erano talmente tanti e non ce li ricordavamo Gest presidente, credo credo che comunque la le ultime considerazioni che ha fatto il Sindaco sono estremamente estremamente importanti e le condivido appieno. Investire sulla sulla capacità tecnologica del nostro territorio è fondamentale. Abbiamo, abbiamo straordinarie eccellenze e credo che su questo dobbiamo lavorare di più. Insieme. Noi abbiamo messo tantissime risorse
Sull'equity abbiamo messo 145 milioni di euro come Regione Lazio. È ovvio che se andiamo a vedere quello che fanno in California o nelle altre grandi aree e siamo siamo lontanissimi, però credo che quella sia la strada giusta. La parte, la parte esterna è fondamentale e su quello noi dobbiamo, dobbiamo concentrarci e lì c'è stata la maggiore crescita, soprattutto nell'area della provincia di Roma, con tutto il distretto dell'aerospazio che va che va accompagnato, va valorizzato insomma da accompagnata questa crescita tecnologica e su questo io credo che anche e anche la stabilità economica e finanziaria mi lasci anche dire questo aspetto. Io credo che una delle delle considerazioni più importanti che noi abbiamo fatto e che le richieste di incontro che fanno i grandi gruppi, quando vengono insomma a ragionare sui prossimi investimenti, sul nostro, sul nostro territorio, anche l'apprezzamento
Noi abbiamo, abbiamo fermato il debito enorme che c'era la Regione Lazio alle regioni più indebitata d'Italia, con 21 miliardi di euro. Da quando ci sono, io non è stato prodotto nuovo debito, abbiamo avuto il rating aumentato per due anni di seguito proprio per questa stabilità che noi abbiamo garantito sotto il profilo, sotto il profilo finanziario, pur continuando ad investire senza sforare il patto di stabilità. Mai, anche se io mi auguro che un ragionamento dopo la lettera della presidente venga venga aperto, perché adesso io oggi pomeriggio sono in Consiglio regionale e so che non riguarda Roma, ma insomma c'è il tema Stellantis è fondamentale e c'è tutto il tema energia, che non è soltanto legato organo, insomma tutta una serie di vincoli che sono stati posti e che comunque mettono mettono in condizioni alla Regione Lazio. Per quello che riguarda noi con con l'automotive, inserissimo inserissimo difficoltà. Io su questo mi auguro che vi possa essere altrimenti con gli altri governatori che comunque sono interessati. Siamo pronti anche a iniziative abbastanza importanti a Bruxelles, perché vogliamo far sentire la nostra voce. Non è pensabile io, quando ho incontrato l'amministratore delegato di Losa della di Stellantis, sono stato molto chiaro ed ha detto voi se volete chiudere gli stabilimenti cominciate dalla Spagna, non cominciate ad Alitalia, visto che la Spagna non consente ai modifiche a quella che riguarda le regole energetiche attuali e quindi su su questo. Su questo poi si misurerà anche la serietà di Stellantis. Adesso presenteranno il nuovo piano industriale. Vediamo comunque la crescita e della della regione e di Roma. È innegabile sotto sotto tutti gli aspetti, e questo è il risultato anche di questa collaborazione istituzionale, non soltanto con il sindaco, ma anche, ma anche quella innegabile con il governo. Quindi, insomma, non noi non abbiamo mai, devono essere alla meglio la sua col sindaco o col governo. Per la regione della domanda, questa
No, funzionano le barriere assertorio vuol dire, devo dire, entrambe entrambe, ebbene, darà la questione la questione ovviamente viene più facile con il governo, perché poi c'è un governo anche della della maggioranza e il tema, il tema in più occasioni noi abbiamo avuto delle belle delle belle idee o iniziative e poi c'è qualcuno che si è sfilato all'ultimo momento quindi non è il primo caso quello forse più classico quello della della della vicenda di Roma capitale dei dei poteri speciali,
Quindi è il tema, il tema vero è poi da dare dare garanzie politiche intorno agli accordi che si stringono, questo è l'aspetto più delicato e allora mi porta direttamente verso il ministro, grazie al presidente della Regione Rocca della Regione Lazio, Francesco Rocca buon lavoro anche a lei il microfono grazie.
E allora, con grandissimo piacere, benvenuta benvenuto al ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti, Casellati, buongiorno, grazie davvero per essere qui.
E allora andiamo dritti dritti sulla riforma dei poteri a Roma, Capitale insomma, lei davvero l'ha seguita dal minuto, uno più di tutti nel percorso, anche con grande sintonia col Sindaco, Gualtieri, e poi cosa è successo?
Allora intanto mi permetta di salutare tutti e di ringraziare anche per l'invito il Presidente Lucignano e è successo purtroppo che dopo un lungo dibattito perché spesso parliamo di collaborazione, l'ho sentito giustamente più volte in chi mi ha preceduto e collaborazione, che cosa significa significa quello che noi abbiamo fatto perché questa legge porta orgogliosamente,
Il e lo di lo dico il mio, il mio nome, ma ha collaborato tutto il governo e il presidente Meloni, ci siamo seduti a un tavolo, l'abbiamo scritta assieme, questa legge assieme al sindaco Gualtieri, assieme al Presidente Rocca, e quindi abbiamo scritto una legge che si dibatte in Parlamento, quindi mi stupisco quando sento il sindaco Gualtieri dire io non faccio parte del Parlamento, io posso dare il numero di telefono per un'interlocuzione con i vari parlamentari, ma a noi manca il numero di telefono quando uno si siede ad un tavolo ed è un esponente di spicco come lo è il sindaco Gualtieri. Si vede che viene in nome e per conto così come è sempre stato il del Partito Democratico, diversamente a quel tavolo sta ci sarebbero stati, oltre al sindaco Gualtieri, anche i capigruppo del Partito democratico, quindi Gualtieri, seduto al tavolo, rappresentava la linea politica del Partito democratico, quella che poi viene esposta in Parlamento, quindi l'abbiamo scritto assieme. Siamo venuti incontro a tutte le istanze,
è un testo, come si dice, sempre condiviso, e dopodiché il Partito democratico al momento del voto si è astenuto e allora io me lo chiedo, che cosa significa confronto, collaborazione e dialogo, perché ci si riempie sempre la bocca di questa parola, però poi parlano i fatti, non le parole.
E alla prova dei fatti, e allora questo l'astensione e, come dico la partita politica non è una partita a poker dove uno dice CIP e passa la parola e anche il fatto di dire la ciccia come diceva il Sindaco e il N la legge ordinaria anche la legge ordinaria nella legge ordinaria c'è stato un tavolo dove esistono stabilite le linee e ad un certo punto questo tavolo è sparito quindi adesso io,
Capisco e credo che il sindaco Gualtieri abbia fatto delle belle cose a Roma, ha parlato di cambiamento, questo mi fa molto piacere, I ha parlato di investimenti pubblici e privati e anche questo è una cosa buona, però tutti quest'questo dire parlare di investimenti ma uno non si chiede come così come l'hanno detto tutti quelli che sono intervenuti,
All'inizio di questo interessante dibattito, la e il fatto che Roma come capitale d'Italia abbia risorse abbia competenze sulle quali si discute da tanti anni senza successo, ora siamo arrivati ad una riforma che finalmente riconosce a Roma, che è la culla della civiltà, la sede delle ambasciate internazionali, la sede del papato, la sede di tutti gli organi costituzionali Roma, siamo arrivati al punto in cui viene riconosciuto tutto,
Quello che il suo ruolo richiede, e alla fine uno dice beh, di Roma, forse non mi interessa nulla come capitale, perché gli investimenti, quando Roma Roma, assume questo ruolo diverso, è chiaro che si moltiplicano il Roma Capitale con un riconoscimento a livello di tutte quelle che sono le capitali europee ed internazionali. È chiaro che diventa un luogo di un una città attrattiva, che moltiplica investimenti pubblici e privati e che acquista un ruolo diverso a livello internazionale. E allora, perché no, perché la risposta purtroppo è semplice si è preferito a alla questione di Roma, che non riguarda soltanto i romani, ma riguarda appunto il mondo intero, come è stato ripetutamente detto alla questione di soddisfare le esigenze del campo largo e che poi la verità bisogna raccontarla, perché bisogna che i cittadini siano consapevoli di quello che è successo. Io non sono abituata a giri di parole, perché se dobbiamo parlare di questa legge che mi aveva dato una grande soddisfazione, perché dicevano tutti finalmente si siedono al tavolo, perché tutti hanno detto si deve sempre prescindere e lo abbiamo fatto per quando si trattano questioni dalla parte politica a cui si appartiene. Ebbene,
E allora, quando non c'è una corrispondenza fra il dire e il fare, io penso che si tratti sempre di questioni di credibilità ed allora io mi chiedo adesso Rho
A capitale che fine farà perché è chiaro, noi abbiamo in prima lettura, ma sappiamo che una legge costituzionale quindi abbisogna di quattro letture, quindi al Senato vedremo cosa succede, perché è chiaro che questa battuta d'arresto è una battuta d'arresto per Roma.
Che non abbiamo certo determinato noi, avendo vinto molto arrabbiata parlare non sembra mai alla piazza, in realtà è delusa dispiaciuta, si vede ancorata nella pay guardi, è stato un lavoro, non è stato cinque minuti, diceva prima il Presidente Rocca, sono stati cinque minuti lunghi, cioè non abbiamo determinato ti abbiamo dato a Roma Capitale funzioni legislative per tutte quelle materie non erano tantissime, sottratte ovviamente alla Regione e che riguardavano proprio le esigenze del territorio, come il turismo, l'artigianato e la polizia locale e il trasporto locale. La valorizzazione di tutti i beni
Ambientali, culturali e quindi c'è stato un lavoro davvero di cesello per arrivare ad una determinazione comune dove ognuno ha dovuto rinunciare a qualcosa come succede quando si siede ad un tavolo, quindi c'era una grande soddisfazione in questo e questa giravolta del Partito Democratico improvvisa e è dispiaciuta perché si tratta di una riforma sulla quale si discute non da ieri ma da decenni.
Eh no, è sempre senza successo, era arrivato il momento di concludere questa fase e dicevo ai lavori anche per quello che riguarda la legge ordinaria, perché Roma poi come capitale, ah sì, si limita al territorio di Roma come Comune quindi viene staccato dalla Città metropolitana quindi la legge ordinaria andava a regolamentare i rapporti fra Roma Capitale che da un punto di vista giuridico ma non voglio entrare in dettaglio non è né una regione né un comune diventa un quid US sui generis,
E e quindi vengono attribuendo appunto queste competenze ulteriori e quindi anche da un punto di vista amministrativo, un decentramento forte dei municipi e questo ha un significato forte per i cittadini, perché dare poteri amministrativi ulteriori ai Municipi significa venire incontro alle varie realtà territoriali, quindi rendere la vita in definitiva molto più semplice dei cittadini anche delle persone.
Per questo parlo qualcuno prima c'era, in una delle scritte, un intervento forse del presidente diceva è un'occasione da non perdere ed era questo il nostro intento un'occasione di 7 di sederci ad un tavolo da non perdere per Roma, non per il partito per il governo perché l'abbiamo fatto assieme all'opposizione,
Perché per noi la cosa fondamentale era Roma Roma, per quello che rappresenta, che ha rappresentato e che rappresenta tutt'oggi per tutti noi italiani, non soltanto per i romani, in realtà volevo anche argomentare di come semplificare la vita dei cittadini come.
Sburocratizzare, insomma, tanti processi, chi vive e lavora, soprattutto in questa città impatta, quali strumenti amministrativi e istituzionali, però, alla fine tutta questa ridotto a Roma, Capitale e quindi in realtà lei mi ha già diciamo sostanzialmente risposta, tutto e ci sentiamo un po'a galleggia quindi lei che sensazione ha cioè che fine farà questa riforma,
Di Roma, Capitale e vediamo.
Perché, adesso che sono riprese le trattative, sono riprese le trattative, ma il Partito democratico non è scomparso, quindi riprendere le trattative con chi.
Fra di noi non abbiamo problemi nel senso che la maggioranza è coesa e quindi la agli altri partiti dell'opposizione hanno espresso contrarietà, come i 5 Stelle hanno votato contro il, i Verdi hanno votato contro, Pd, va bene, allora mettiamo anche noi lo chiamiamo il sindaco Gualtieri Gallo gli piacciono,
Va bene, lo chiamiamo, ci mettiamo un ulteriore buona parola, voglio dire.
I numeri di telefono dei vari rappresentanti in Parlamento forse li abbiamo e forse io li li incontro tutti i giorni perché adesso poi mi devo scusare perché dopo questa intervista e sono già in ritardo devo percorrere alla Camera perché ho la legge elettorale un'ultimissima domanda, parliamo di nuove generazioni, quindi tutto questo che impatto avrà sulle future generazioni, diciamo di incertezza o al momento di quello che non abbiamo lei proprio sì, un paio di settimane fa ha portato a Bruxelles la finché ce la spiega sì,
Nella legge di semplificazione, che è entrata in vigore a novembre dello scorso anno del 2025, ho introdotto un principio importante che la big la valutazione di impatto generazionale e la vige la valutazione di impatto di genere. Che cosa significa che, per la prima volta, il legislatore sarà obbligato a dire quale sarà l'impatto di una legge sui giovani e sulle future generazioni? Per la prima volta c'è uno sguardo del legislatore verso il futuro e non verso quello che succede oggi pomeriggio. Questo siccome è una novità in assoluto, anche perché si parla di giovani e poi i giovani ai giovani. Bisogna dare una prospettiva. Il fatto che una legge possa prevedere quelle che possono essere le conseguenze di questa legge sui giovani dà loro la possibilità di programmare il loro futuro, ma anche, dal mio punto di vista, quello di capire come possano nel loro Paese sviluppare i loro talenti, perché oggi noi abbiamo sempre il problema della fuga dei cervelli, degli dei giovani che cercano altrove fortuna e quindi questo darà modo, a mio parere, di poter invece e avendo un domani che può essere programmato post potranno anche programmare il fatto di poter restare qui e a
A dire o a fare quello che hanno in mente, a sviluppare le loro, le le, tutte le loro, diciamo potenzialità e questo l'ho portata a Bruxelles perché c'è anche anche a Bruxelles. Ci sono paesi che hanno parlato di valutazione di impatto generazionale, ma non in maniera così strutturale, per cercare di portare anche la visto che noi non abbiamo soltanto una normativa nazionale, ma abbiamo anche una normativa sovranazionale per attivare un dialogo anche con gli altri Stati membri sulla valutazione d'impatto e anche sulle donne perché partono sempre con un punto di svantaggio e quindi che le leggi non portino poi a delle disparità di genere. Quindi il l'iter fusione avviata e fra l'altro proprio anche il Commissario Fitto, che è vicepresidente della commissione, ha lanciato io sono stata la scorsa settimana Bruxelles e lui mercoledì lanciava il progetto del dei giovani all'Inps, che devono restare nel loro Paese
E attraverso tutti i fondi di coesione e quindi noi partecipiamo, come Italia, anche a questo progetto, nel senso che è anche il nostro obiettivo, perché lo spopolamento, e non è soltanto una questione che riguarda l'Italia, riguarda ormai tutti i Paesi nel senso che si svuotano le periferie e sì e diciamo e si accalcano invece e si dilatano le grandi città quindi il,
Questo ha avuto una grande attenzione anche perché diciamo la prima volta che si propone in di.
Fare un progetto in maniera così strutturale e non occasionale, e quindi io spero che attraverso queste interlocuzioni ci sia davvero un progetto comune sui giovani, grazie anche da parte dei giovani e da donna, grazie davvero al Ministro Alberti Casellati, buon lavoro, buona gita alla Camera.
E allora, e a proposito di eredità da lasciare ai giovani no, adesso si è alzata una testa bianca, ma non era per quello che già si è alzato, ha fretta anche lui bene, parliamo con Giovanni Malagò grazie benvenuto a proposito di eredità che lasciano i grandi eventi.
Sportivi, come dicono quelli che parlano bene, spero che almeno con me mi dà del tu, va bene, allora dovrei dare da dare del lei a Giovanni Malagò, però ci conosciamo effettivamente da troppo anni, per cui cerchiamo anche di farmi lo diciamo subito, così stiamo di parte diciamo, non non siamo accusabile di sostanza da taglio di Pietro Pietro Lussu fraterno amico, uno delle tante persone a cui la città deve dire grazie grazie da parte mia,
Questo ovviamente non era previsto conveniente perché di quello che ci diremo tra poco, perché non ci siamo neppure sentiti che Giovanni ama così andare all'impronta però va be'~hesitation, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, membro del Comitato olimpico internazionale per 13 anni, presidente del Coni e ora insomma aggiungerei anche candidato alla presidenza della Figc per cui io dico e faccio un gran tifo e questa diciamo dalla porti a casa da parte mia,
Qual è la legacy relativa a un grande evento sportivo, la legga sì, pratiche tutto.
Ci sono.
Nel caso di Milano continua ci sono due Olimpiadi, quella dal 6 febbraio al 22 o delle para, dal 6 marzo al 16 marzo, poi tutto quello che succede dopo, tu puoi organizzare, miglior evento possibile.
Ho sempre sostenuto che è fondamentale anche che abbini i risultati sportivi con la squadra nazionale, perché sennò?
Il tuo mestiere, la pubblica opinione tende sempre a giudicare con un combinato disposto, anche se hai vinto, a prescindere di come hai fatto le cose, pensa semplicemente a Italia, 90 di calcio è stato un successo formidabile anche in termini finanziari, poi molte scelte discutibili e sugli impiantistica.
È però quella semifinale ha lasciato insomma tutti quanti noi sicuramente un percorso, un ricordo nella memoria, non certo positivo e dopodiché devi cominciare a lavorare soprattutto con gli stakeholder, con i media, ma insomma con le istituzioni, per capitalizzare quello che tu hai fatto devo essere sincero.
Lo stanno facendo ieri ho passato l'intera giornata al Nord in Fondazione, perché c'è tutto il processo di liquidazione di per sé è molto complesso, per ovvi motivi.
E se poi il tempo è stretto, Santa Giulia Palazzo dello Sport.
Finalmente Milano c'ha una struttura indoor degna veramente di quello che ci sono aspettative, la città se tu vai a vedere la programmazione di Santa Giulia sia sulla parte sportiva, sulla parte anche dell'entertainment, è formidabile se tu vai a guardare la Fiera di Milano che è stata una partner eccellente con noi perché ricordo a tutti che quel famoso Oval,
E che sono 200 metri, che è di gran lunga la struttura più ampia di tutte le discipline sportive, si è potuto realizzare perché sono stati due capannoni, anche con una capacità ingegneristica, non da poco, che sono stati sostanzialmente tagliati segati quelli che erano i piloni i pilastri che li li reggevano oggi è una struttura che può ospitare anche Leu tutta una serie di manifestazioni internazionali e poi soprattutto share eredità immateriale cioè quella che è nell'aria.
Se tu vai a guardare, parla con gli albergatori, parla con le associazioni di categoria, ovviamente su tutto il percorso dei luoghi dove si sono svolti sono frantumati dalle richieste di prenotazione nei prossimi esercizi, un ultimo dettaglio prendi Cortina d'Ampezzo.
Chi è che qui non conosce Cortina?
E detto questo, nel modo ci avviamo per 8 miliardi di persone, ti garantisco che non è detto che diciamo nel sud del Cile, piuttosto che non
In Malesia o?
E un qualsiasi paese africano sanno veramente di che cosa parliamo la settimana successiva, alle Olimpiadi di Cortina è stata la città, pur essendo insomma paese, insomma, non certo una metropoli, la città al mondo con più visualizzazioni sui social, tre miliardi e 200 milioni di persone sono andate a vedere la fabbrica picco sesta Cortina e poi si agganci anche su prospettive diverse ovviamente,
Anterselva Predazzo, Tesero Bormio Livigno, insomma, questa è l'eredità, va beh, io aggiungo anche un'eredità di entusiasmo e di tutti noi cittadini giustamente tu hai risposto sui numeri e gli albergatori e le strutture, le città ma insomma grande entusiasmo ancora lo stiamo vedendo quello post Milano-Cortina si va be'anche grazie allo sport che oggi Roma acquisita una standing che oggettivamente prima in una vela sta negli internaz guarda.
Ah
Brutto dirlo, ma io direi in modo particolare, se non soprattutto grazie allo sport, in questi giorni poi abbiamo avuto proprio tutta una serie di prove certificate di quanto per l'economia della città, per il PIL, per il prestigio, per la credibilità internazionale,
E noi abbiamo fatto paranoidea, romani, abbiamo fatto passi molto importanti, io credo, Cogne, ogni città ha una sua vocazione oggettivamente non deve essere.
Monogama questa vocazione perché poi diventa rischiosa.
Insomma, mio padre mi diceva sempre guarda che se tu e c'è anche il più grande cliente del mondo, colui lavoriamo benissimo, se tu ti limiti esclusivamente a pensare.
E che ci debba essere lui, perché questo ci consente di fare risultati ottimi, già stare sempre attenti, perché gli può succedere, qualche cosa è automaticamente, l'azienda ne può avere dei contraccolpi negativi, la stessa cosa ovviamente noi dobbiamo come Roma e mi sembra che sta succedendo allargare il regge, il bouquet de dell'offerta del prodotto dei servizi,
Magari non andando a provare a fare competizioni dove un po'po'geneticamente, un po'culturalmente, un po'strutturalmente c'abbiamo un handicap che oggi oggettivamente non ci vede così competitivi, mentre sicuramente ci piace vincere e giustamente ci piace vincere però sullo sport è dimostrato che si può fare veramente moltissimo vedi Costanza, in queste ore ho letto una notizia che mi ha fatto molto piacere che il il Centrale del tennis di cui si è parlato perché appunto sempre la semifinale di di di di Sinner me deve essere interrotta la pioggia alcuni si sono lamentati,
Io sono stato assistente internazionale del 2002 mila 1 e un film che conosca Memorias mi hanno detto Sport e Salute che adesso è diventato.
Co proprietario dell'area che tra poco cominceranno i lavori nel 2028, finalmente ci sarà il tetto amovibile e questo sarà anche una sinergia per un ben altre discipline sportive, soprattutto l'ipotesi di ospitare una squadra dell'Nba Europe vedi il moltiplicatore come si mette in moto ecco io voglio solo dire questo,
Perché io sono il mi sento almeno ho sempre voluto essere il portabandiera dei grandi eventi sportivi perché sono relative alla coercizione, l'obbligatorietà della manifestazione, perché tu sai che quel giorno a quella ora inequivocabilmente deve cominciare, non ci possono essere dilazione, non ci passione giustificazioni bene dal 1.860 anzi per l'esattezza dal 56 Olimpiadi di Cortina alle prime invernali.
Ah d'oggi non c'è stato mai in Italia, sottolineo mai sconvolgente un impianto pubblico di grandi dimensioni, quindi uno stadio, un palazzo dello sport realizzato e questo e questo sarebbe il primo questa è la prova provata che se non c'è quel tipo, diciamo di di Bush il sostegno di obbligatorietà, come ho detto prima in Italia le cose non si fanno, non si fanno. Non sto qui annoiare le persone che mi stanno ascoltando, molte le possono immaginare, alcune sono scontate.
Sono solo quelle perché uno pensa alla burocrazia sicuramente importante. Pensi ovviamente gli aspetti degli investimenti privati, come ad esempio, finalmente sembra che si sblocca la situazione dello stadio della Roma, così come dovrebbe succedere da altre parti, ma anche con la scadenza al 2032 degli europei. Non mi sembra che tutto vada alla velocità della luce, ma sei anche perché l'abbiamo visto mentre stavo sentendo gli interventi The Santissima, il sindaco, Gualtieri, Francesco Rocca, i rapporti eccellenti tra il Comune Regione bellissimo, ma ovviamente anche diciamo il dispiacere e sono molto lo Profiles del ministro Casellati su come procede questo discorso della legge di Roma Capitale e perché molte delle cose non si sono fatte perché tu devi trovare un combinato disposto che parte dall'ente locale del Comune che nel caso ad esempio, delle Olimpiadi è il primo referendum tra il Comitato Olimpico Nazionale dell'ente locale di appartenenza alla Regione Lazio e più del Governo nazionale. Tutto questo deve andare sempre nella stessa direzione e c'è un problema che spesso basta uno di questi tre soggetti che l'affare si intoppa, tant'è vero che quello che ci ha portato purtroppo tristemente
A dover sceglie di andare, diciamo con gli scarponi con gli sci e non con le diciamo il costume da bagno e con la racchetta da tennis per la vicenda di Roma in un passato troppo recente, Madonia 24 saltata ma approvazione di questo ci crede in una sua nuova sfida olimpica per Roma 2036 2040,
Guarda, dopo l'enorme successo di Milano Cortina, abbiamo una credibilità formidabile con il mondo di cui mi onoro, diciamo di far parte che il Cio però io anche l'ho detto e e invito tutti quanti di stare molto molto su questo argomento bassi.
E lo fa il primo perché non c'è questa scadenza così immediata, il tema è venuta anche la presidente Coventry ha consegnato le Mat, onoreficenza al presidente Mattarella, presidente Meloni, verrà trattato oggettivamente nel 2028 secondo, perché proprio per quello che sia stata l'esperienza di questa città ma non solo nel nostro Paese,
Aspettiamo che tutte le tornate elettorali locali e nazionali si completano e a quel punto uno può provare a fare un discorso che oggettivamente, con i presupposti di credibilità di cui parliamo, abbiamo parlato prima possono esistere, ma non prima di quelli passaggi tecnici va bene l'ultima battuta sul calcio europeo 2032 e che valore possano non è proprio un'Olimpiade ma che valore possano portare.
A Roma e anche lì, tra l'altro, con la Turchia.
La gente sa la storia, qual è che li hanno giudicati, servono 10 stadi di stadi di nuova generazione, la Turchia.
Faccio fatica a dirlo, un po'può far piacere sentirselo dire da chi sta ascoltandoci.
Deve portare 5 stadi, L Italia, devo portare cinque stadi.
In Italia ci sarà la finale la partita inaugurale in Turchia queste sono le regole d'ingaggio semifinale di quasi 1000000 di là.
Con un piccolo problema che la Turchia ci ha già tutti e 10 gli stadi e credibile, L Italia stiamo.
Diciamo mal contati a due e mezzo dico mezzo perché uno è facile, rifacimento, che è quello di Firenze.
Ci sono delle scadenze, io posso parlare da addetto ai lavori, ma non sono tuttora istituzionalmente col voto, ma qui tutti devono remare nella stessa direzione perché entro pochissimo, in particolare la scadenza è ottobre, cronache ci può arrivare a mezzanotte del giorno prima della scadenza deve completare l'iter certificatorio,
E Roma è doppiamente protagonista, perché dei due e mezzo 1 e l'Olimpico deve fare qualche lavoro, ma insomma, è disponibile, è ok e l'altro potrebbe essere nello stadio della Roma, perché l'Uefa è solo che contenta se nella stessa città ci sono due stadi di queste dimensioni cosa che tra l'altro esiste in tutte le grandi capitali europee e anche noi un po'ce lo possiamo dire lieto.
Sì, diciamo noi non facciamo i falsi, va bene alzate, anche grazie grazie per Milano, Cortina pazzesca, un gigante in bocca al lupo con tutto il cuore, l'abbraccio.
Grazie.
Cerca.
Scusate messaggi di servizi è, diciamo così, allora è arrivato il momento clou perché siamo arrivati al momento di entrare proprio in questo viaggio viaggio straordinario del concorso con questi progetti.
è pazzeschi, è chiaramente l'evento, l'iniziativa più importante dell'ultimo anno della fondazione Roma rigenerare Sham che vogliamo condividere e allora, al suo invito a raggiungermi qui anzi dal podio, nello specifico chi ne sa molto più di me, perché la presidente del concorso che la vede eccola buongiorno e benvenuta America Paola Del Monte grazie,
Allora, buongiorno, a tutte e a tutti stanno bene, permettono di spostare, di pasta, malattie, no, sentori di bastano anche di profilo.
Se il tuo ritorno o no, tutto a posto perfetto?
No, dicevo, sarò breve perché del concorso ha già ampiamente parlato il presidente Lucignano e quindi diciamo più porto solo un po', il punto di vista della giuria è innanzitutto desidero ringraziare la tutta la Fondazione per il tramite del presidente Lucignano e del segretario,
è generale
Ed Elio per appunto il concorso, un concorso davvero straordinario e davvero innovativo, una visione per Roma di cui oggi lanciato ormai un anno fa e di cui oggi raccogliamo i frutti, e desidero anche ringraziarli a nome della giuria per la gestione di tutto il processo che dal nostro punto di vista ha anche dato un contributo insieme allo stress straordinario lavoro svolto dai team portare dei risultati davvero eccellenti.
La cui valutazione, come giurati, siamo lieti e onorati di aver dato il nostro contributo, un concorso ambizioso a cui hanno risposto lo ricordava il Presidente i 35 Tinmal, tra i quali sono stati selezionati i sei finalisti che oggi in restituiranno alla città il lavoro svolto in una logica open source davvero encomiabile e nel complesso migliaia oltre un migliaio di professionisti italiani ed esteri che si sono adoperati hanno lavorato nel contribuire ad una nuova,
Visione per la capitale, una città unica al mondo come unico è stato il briefing alla base del concorso teso a stimolare riflessioni di grande respiro, un concorso davvero non convenzionale, visioni di lungo termine, approccio multidisciplinare, ma sempre incentrati sull'accessibilità e sulla vivibilità della città, quindi sulle persone, la comunità il territorio unitamente alla richiesta di coniugare sempre con grande attenzione alla sostenibilità delle proposte strategie indirizzi suggestioni ma anche esemplificazioni quindi, in una parola Vision Thing e progettualità,
E per una città unica, un concorso unico, una giuria unica che ringrazio davvero tanto eterogenea ma compatta nell'esprimere la sintesi di diverse professionalità eravamo architetti, ingegneri, ricercatori, manager, economisti, antropologi, psicologi.
Un ringraziamento, consentitemi di ringraziarli tutti alcuni sono presenti, alcuni non hanno potuto partecipare l'ingegner Massimo Cerri, presidente dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma, magari va se si alza per un saluto grazie.
Ingegnere Giorgio De Rita, segretario generale della Fondazione Censis, che purtroppo è rimasto bloccato a Milano, la dottoressa Paola Medde, presidente dell'Ordine degli psicologi del Lazio, che però.
L'architetto Christian Rocchi, presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma e provincia.
Professor Carmelo Russo, antropologo, docente alla Sapienza, Università di Roma.
Il dottor Marco Sangiorgio, già amministratore delegato della Giubileo 2025.
Il direttore generale degli investimenti, della Cassa depositi e prestiti di la giuria ha avuto un compito davvero difficile per la selezione, però anche, ovviamente, molto, molto bello, perché i 6 team finalisti si sono distinti tutti per completezza e profondità del lavoro svolto e a tutti loro va il nostro ringraziamento per averci dato l'opportunità di visionare in anteprima proposte di grande livello e robustezza unite dal comune denominatore di aver approcciato Roma con chiavi di lettura plurali e driver di valorizzazione conseguenti e consistenti tra loro.
è molto consistenti con il briefing ricevuto direi che, insomma, il segreto di un buon concorso alla prima di tutto un buon briefing e il successo è avere una una buona rispondenza al al briefing stesso, ed è stato davvero questo il caso straordinario, però direi di non perdere diciamo ulteriori tempo e di andare un po'al cuore.
Del concorso, cioè a disvelare al pubblico presente e tramite voi alla città di Roma e gli straordinari risultati del lavoro svolto dai sei team finalisti, grazie.
Prego, prego, può rimanere al podio, non vuole accogliere finalisti e direi che se lo merita, e allora è il momento di farli salire vicino a me, anzi non guadagno al centro del palco, ma vado di qua, scusatemi.
E allora iniziamo da Progetto Roma contemporanea, relatore. Alfredo Ingletti, capofila, 3 T, un giorno.
Benvenuto.
Proseguiamo col progetto New Times, New Roma, relatore Davide Agazzi, capofila from
Dove preferisce?
è tutto in ordine alfabetico, chiaramente non vi stiamo svelando nulla, anche perché ah ah, vi confesso, sono già arrivate le 2.
E io non so niente, pensavo fossero ancora arrivate e invece ci sono, ma stanno qui vicino a me progetto Roma, splendida preparazione al futuro, relatore Paola Viganò, capofila, abita tra stress Centre.
Buongiorno, benvenuta Progetto Roma continua al relatore Alessandro cambi capofila ITS.
Stiamo al progetto Roma da dentro, relatore, Alessandro Gest capofila, la ossee.
Ma siete così tutti studiosi perché, se di emozionati, agitati per il responso finale e avete fatto delle cose pazzesche voglia dei sorrisi, più visibili dai nostri relatori, ancora progetto delle conoscenze, relatore Maria Claudia Clemente capofila, la Adicts Sorry lentissima.
Prego.
Eccoci qui.
Anch'~speaker_laugh, anche in fondo.
Lei nella?
E perché mi voleva lasciare in piedi a me, però non è carina questa cosa.
Da ingegnere ha sbagliato, i conti, va bene, adesso mi tocca ricordare qual è il progetto, meno male che i risultati sono già qui.
Allora?
Si vede, o meglio a certo va bene, poi lei credo che li volendo anche un gelato dopo Presidente va bene e direi di iniziare da un video e iniziamo dal video di Roma contemporanea.
Roma, dall'antichità fino ai primi del 900, ha sempre avuto una forma urbana riconoscibile dal dopoguerra, la città si espande in modo disordinato, i vincoli archeologici hanno pesato sullo sviluppo della rete metropolitana, lasciando le periferie collegate attraverso una rete di autobus spesso inefficiente. Conseguentemente la mobilità e oggi una delle principali criticità. L'alto tasso di motorizzazione genera traffico e inquinamento, riducendo vivibilità e competitività. Serve un cambio di paradigma, ridurre l'uso dell'auto privata e incentivare la mobilità condivisa, per dimezzare il numero delle auto circolanti e riconvertire spazi destinati al parcheggio in verde urbano. Questa transizione graduale, congiuntamente al potenziamento del trasporto su ferro, impatterebbe in modo significativo sul carico del traffico e sull'ambiente, mitigherà ebbe le isole di calore e agevolerebbe l'espansione capillare della mobilità dolce
Recuperare suolo permeabile equivale ad aumentare il verde ricreativo pro-capite ed alzare il livello di resilienza specifica per affrontare il cambiamento climatico.
Per rispondere alle future sfide demografiche e turistiche, Roma dovrà svilupparsi lungo una direttrice strategica, analizzando il contesto esistente per rigenerarsi secondo il principio dei 15 minuti con lo stesso principio dovrà ricalibrare i sistemi commerciali di prossimità rispetto alla grande distribuzione, identificando le aree carenti per definire un nuovo piano della quota zero ed una nuova rete logistica e micro logistica di approvvigionamento per alleggerire il carico del traffico su gomma.
Anche il Tevere dovrà tornare a essere una dorsale strategica integrandosi alla rete di trasporto merci. Riattivarlo attraverso una serie di opere di bacinizzazione significherebbe anche connettere i luoghi della cultura in una rete alternativa diffusa, lenta, inaccessibile. Allo stesso modo, l'identità culturale nel centro storico, sempre più appannaggio dell'offerta turistica e delle locazioni brevi rappresenta un'opportunità per recuperare gli immobili inutilizzati e affrontare il tema casa. Questo approccio metodologico sarà la chiave per rigenerare aree fortemente degradate, come quella dello Scalo di San Lorenzo, e produrre benefici sociali, economici e culturali. L'intervento della Tangenziale Est e la trasformazione del viadotto in un parco lineare sopraelevato potrebbero ricucire, assieme ad interventi puntuali di rigenerazione urbana lungo il suo percorso. Tessuti urbani da sempre separati. Altresì zone come quella compresa tra stazione Trastevere e stazioni Ostiense potranno essere rigenerate assecondandone la loro vocazione, connettendo gli edifici e le attività già presenti
Roma, alle risorse per guidare la transizione ecologica e sociale, le sfide diventano opportunità, la città evolve in una capitale resiliente, metropoli adattiva, i laboratori urbana è ancora una volta con una vocazione universale.
Le immagini fanno molto nel raccolto, però Alfredo Ingletti, a lei la parola vi ricordo, non so perché non c'è più il timer è scomparso, eccetera, ma ci vuole tempo e, da buon ingegnere, se l'è impostato tempi rigidissimi, ok, va bene allora lei ogni tanto mi guardi così le faccio da Fiere quando manca poco.
Grazie grazie grazie a tutti, in primo luogo alla Fondazione per aver organizzato questa questa consultazione che, come è stato già detto, è un qualcosa di veramente eccezionale, ed è anche un motivo, uno dei motivi principali per cui poi abbiamo deciso di di aderire, di impegnarci su questo progetto come avete visto, le ambizioni non sono piccole, ma è giusto così perché io ripartirei da quella da quella citazione dei Margherite Yourcenar, chi era all'inizio del del video e della Fondazione, perché veramente Roma cambia cambia e noi ne siamo parte anche inconsapevolmente.
E allora, alla fine noi cosa abbiamo fatto, abbiamo fatto soprattutto un lavoro di analisi, noi abbiamo pensato più di tutto a cercare di capire quali sono le strategie, quali sono i driver, che possono consentire una crescita e uno sviluppo di Roma anche in questo, anche in questa fase anche in questo momento dopo.
è 2.500 e più anni di storia.
E allora lì sono tre i grandi driver che noi abbiamo individuato e li abbiamo visti anche già nel video e quindi il primo. Sicuramente il tema della mobilità, che è un tema fondamentale e nel quale sicuramente conta ridurre, conta ridurre gli spostamenti, il numero e la distanza percorsa negli spostamenti, attraverso una molteplicità di strategie che sono quelle poi, diciamo sintetizzate, sintetizzate nel video, migliorare la qualità del trasporto su ferro, perché ovviamente è un trasporto più efficace e anche ecologicamente più idoneo. E poi per ultima, anche perché era un tema della del del del concorso e capire cosa fare del Tevere, diciamo e ci siamo fatti la domanda di Armando Feroci vasto, Tevere che serve o non ce serve no, e allora alla fine no ricorderete gallo, cedrone, film di Verdone, e noi ci siamo detti no, ma noi alla fine deve che ci serve e quindi se ci serve, cerchiamo di recuperarlo in maniera
Funzionale ed efficace, non solo al sistema di trasporti che renderlo navigabile nell'interesse è sicuramente un tema complesso, ma soprattutto nel rapporto con la città e qua, ad esempio nella strada citato il Giubileo, le cose già soltanto aver aver riqualificato i muraglioni nella parte centrale del TAR ha dato visibilità al Tevere in un modo diverso con un intervento che ancora non lo ha reso fruibile però lo rende visibile lo rende apprezzabile come per quello che è, cioè un'infrastruttura essenziale all'interno della città.
L'altro grande tema è il verde, il verde di Roma è un verde importante per quantità, ma soprattutto per qualità. E un verde storico e un verde che ha una tradizione che ha un rapporto con la città importante le grandi ville prima fra tutte, ovviamente il Parco dell'Appia antica, e quindi continuare ad implementare questo verde, ma soprattutto questa qualità. A Roma, una moto, una quantità notevolissima di case hanno un albero nel nel giardino nel giardinetto, non è soltanto le i grandi polmoni, le grandi, le grandi pinete grandi parchi, ma anche proprio questo verde diffuso, e il terzo è ovviamente il tema di recuperare una multicentrici da che consenta, come si diceva, come dicevo all'inizio, di ridurre per quantità e per distanza gli spostamenti, molto spesso noi romani siamo costretti a spostarci
In significativamente per raggiungere infrastrutture o servizi che potrebbero essere molto più facilmente gestiti nella prossimità, quindi lavorare su questo rete, su questa rete di servizi e su questo sistema e un altro grande tema, e questo genererà aree disponibili, opportunità d'investimento che poi è il diciamo alla fine la sintesi del del nostro del della nostra consultazione e quindi questo crediamo che sia la cosa, dopodiché,
Come pensa che abbiamo fatto tutti omaggi sono il primo quando sono curiosissimo di degli altri progetti e abbiamo fatto del degli esempi che abbiamo studiato, delle delle opportunità e dei piloti e ci siamo subito resi conto della grandezza delle opportunità che offre Roma, perché anche un piccolo intervento anche se diciamo quelli che abbiamo mostrato non sono propriamente vicoli trasformati tangenziali una sorta di Highline,
è un progetto ambizioso, però sicuramente ci sono le possibilità di integrare il nuovo con l'antico e riprendere ripeto, quella quella quel primo quel principio.
Che era in quella quella citazione di all'inizio di una città che si trasforma a Roma, si rigenera da sempre, è una delle città che io non ne conosco, un'altra che si rigenera da sola con più facilità, proviamo ad aiutarla, è quello che abbiamo cercato di fare grazie,
Perfetto, anche suggestive dell'ingegnere, allora passiamo al secondo progetto New Times, New Roma, e la parola a Davide Agazzi.
Video lo facciamo vedere prima, allora so che alcuni di voi hanno delle preferenze, noi avevamo immaginato prima perfetto, allora ci vediamo prima il video.
Roma ha sempre gravitato attorno al proprio centro per 2000 anni i si concentrava tutto la forma, il senso e il valore dell'ultimo secolo, una crescita rapida e disordinata ha generato un tessuto urbano diseguale in cui vaste porzioni della città restano sospese, poco connesse, lontane dalle opportunità il turismo di massa cristallizzato questa dinamica, il centro si è trasformato in una vetrina, il resto della città è rimasto sullo sfondo, una stasi economica e sociale che ha bisogno di nuovi orizzonti, New Times, New Roma, invita a guardare altrove, al vero cuore della città, una porzione di tessuto urbano che può cambiare radicalmente nei prossimi 25 anni.
Visco, anello Corona orbitale, i nomi cambiano la realtà, no, c'è una Roma poco considerata che ospita la gran parte della vita reale della città su abitanti e le sue attività e sui flussi, l'aroma del quotidiano cresciuta tra la cerchia dei forti e il Grande raccordo anulare periferica nell'immaginario centrale, nella vita reale pensate o vinile quello che conta non sta al centro ci gira attorno e il movimento rotatorio generare la melodia.
Questo lo spazio di possibilità in cui lavora New Times, New roba, non per produrre oggetti eccezionali e isolati, ma per fare città, abbracciare la complessità, generare connessioni più forti, servizi accessibili, nuove opportunità dell'abitare e della.
Dalla città alla furono orbitale dalla corona ai quartieri, dalle analisi ai progetti, il lavoro di questi mesi ci ha portati a identificare gli ambiti su cui concentrare investimenti, attenzione partendo dai punti più critici, nodi da sciogliere per generare effetti diffusi sulla città ordinaria, il progetto lavora su più livelli insieme una nuova struttura di connessioni orbitali capace di abbracciare tutta la città, reti ciclabili e trasporto pubblico di superficie che ridanno linfa al sistema dei forti trasformandoli in spazi di socialità, cultura,
La produzione della conoscenza, la ricucitura delle grandi cesure infrastrutturali, che rafforza le relazioni tra i diversi frammenti della città, la moltiplicazione di servizi pubblici, case accessibili, parchi e nuovi spazi pubblici di prossimità e infine i dispositivi fondi di quartiere, patti di collaborazione utilizzi temporanei per attivare comunità e stimolare nuove economie urbane a partire da ciò che già esiste un modello di intervento replicabile capaci di orientare azioni concentrata attorno obiettivi comuni, il progetto di un nuovo tempo possibile per una città che sceglie di investire su ciò che conta davvero New Times, New Roma,
Grazie mille a tutte e tutti anch'io ci tenevo a ringraziare la fondazione, tutti voi per questo concorso noi siamo forse il gruppo più giovane, insomma quello di fatto da outsider rispetto a chi mi chiede.
Insomma a questo tavolo e stiamo anche quello coordinato da non urbanisti, architetti, ma per fortuna abbiamo in squadra, insomma, delle competenze fantastiche dal punto di vista della progettazione, del paesaggio, dell'architettura e dell'umanismo e della progettazione della delle connessioni di mobilità insieme ad un gruppo di progettisti sociali, i progettisti culturali, università e associazioni radicate abbiamo poi con nel contesto romano, abbiamo coinvolto una decina di under 30 nei nostri lavori 4 collettivi locali, quindi Livio,
Ho il piacere di ringraziarmi tutte e tutti per il lavoro che abbiamo fatto insieme, come avete visto dal video, dovendo scegliere un campo di gioco su cui concentrare investimenti e attenzione nei prossimi 25 anni, noi ci siamo concentrati su quella porzione di Roma che va dalla cerchia dei forti al Grande raccordo anulare perché la nostra cioè le nostre analisi come insomma quella del degli altri,
La Tim, che poi vedrete ci hanno portato a identificare in quella porzione di Roma alla Roma dove vivono le persone oggi il terreno di gioco su cui investire per migliorarne la qualità della vita, perché Roma non ha senso continuare a pestare un'espansione insomma oltre e il consumo di suolo oltre a quello che c'è ma abbiamo bisogno di investire in una città che si è sviluppata l'abbiamo già detto in tanti modi in maniera disordinata degli ultimi 150 anni rispetto ai 2.700 anni.
Dell'età di Roma agli ultimi 150 anni sono una porzione, è brevissima e come se stessimo parlando di un bambino di sei anni che dobbiamo aiutare a crescere bene, prima di pensare ad un'ulteriore espansione della città e dunque è lì che vogliamo insomma suggeriamo di investire lo facciamo dal punto di vista urbanistico per superare alcune cesure infrastrutturali generate da Ferrovie,
Mancate connessioni tra Quartieri
E autostrade dal punto di vista ambientale, sociale, culturale e dal punto di vista economico, perché senza creare nuovi spazi per un'economia basata sulla conoscenza ad alta intensità di conoscenza sulla manifattura Roma è destinata a un lento declino, visto che la sua economia ha si sta sempre di più spostando su servizi ad alto valore aggiunto e turismo, che sono una cosa bella nel breve periodo, ma insufficiente nel lungo periodo per garantire prosperità, quindi, da un punto di vista sistemico, noi puntiamo a suggeriamo di investire in questa fascia della città, aumentando le connessioni orbitali tra il quartiere a quartiere. Lungo questa corona, nelle proposte che vedrete sulle tavole che abbiamo consegnato, come tutti noi vedrete, noi riusciamo a parlare pochissimo, ma c'è dietro un lavoro veramente super ricco. Abbiamo progettato una pista ciclabile che collega tutti i forti della città, allunga 68 chilometri per valorizzarli e aumentare le connessioni da tra i quartieri. Un altro anello vitale di collegamenti con tram e bus sono 55 chilometri di linee tranviarie e 59 chilometri di nuove connessioni. Insomma con filobus, se BRT, per aumentare questa capacità della città di collegarsi in un modo vitale ed evitare che uno debba sempre passare dal centro, come succede oggi, anche per andare al quartiere vicino e poi
Abbiamo identificato quattro zone della città su cui abbiamo presentato degli scenari di trasformazione, sono insomma la porzione di città che è stata al Prenestino, il Tiburtino, le rive del Tevere, tra il Trullo e Tor di Valle, porte del Pineto, vicino al Forte Trionfale, la confluenza tra l'Aniene e Tevere lì dove ci sono delle cesure infrastrutturali forti noi proponiamo che pubblico e privato investano insieme a partire dai luoghi più complessi e deboli della città per
Insomma, innescare dei processi di rigenerazione urbana che non causino subito immediatamente gentrificazione, perché noi partiamo dai luoghi più deboli della città, investiamo in verde infrastrutture comunitarie, infrastrutture sociali, anche noi in alcuni casi ci siamo permessi di suggerire interventi molto li re rilevanti come interramenti di Autostrade e coperture di ferrovie e di costruire ai bordi degli scali ferroviari di investire collegamenti,
Tra asma, col con la metropolitana o con i treni per rendere questi quartieri migliori, accanto a queste grandi trasformazioni che vedrete illustrate da questi generano nuove volumetrie dove suggeriamo di inserire housing sociale e spazi per l'economia.
Della città, poi, ci sono una serie di approfondimenti minuti su sette quartieri della città di nuovo Forte Antenne Tuscolano Trullo Grotta Perfetta, Boccea e Trionfale, dove facciamo vedere come, con interventi agopuntura, Ali degli innesti di verde degli innesti di case popolari, aumentando del 10% insomma la superficie del costruito di alcune,
Palazzine senza modificare l'impianto urbanistico della città.
E investendo sulle infrastrutture culturali, sociali che garantiscono identità in relazione ai quartieri. Noi possiamo insomma cambiare la città è meglio a partire da questi quartieri. Per farlo serve il coinvolgimento della popolazione e investire primariamente anche in una infrastruttura sociale e culturale della città attraverso delle sue associazioni, e quindi proponiamo di affiancare a questi investimenti anche un fondo del 2%, insomma del montante di progetti per sostenere progetti comunitarie. Quindi una progettualità molto complessa che siamo contenti di condividere con voi e curiosi di sapere che effetto genererà grazie
Lascia volutamente il tempo degli applausi, sono adotta veramente progetti straordinari, allora passiamo a Roma, splendida preparazione al futuro video prima o dopo.
Okay, ci facciamo presentare dal video grazie.
Splendido impreparazione futura, Heinz nel presente, è la città che potrebbe diventare, a partire da ciò che c'hai, un progetto politico di prefigurazioni e anticipazioni, uno splendido presente.
Roma è una costante dell'immaginazione Petagna termitai umani.
L'eternità naturali.
Ricco di verde,
Anche gli spazi accessibili non sta crescendo, ma continua a espandersi e una ciocca di squilibri sociali, la visione Roma Järvi, veramente grande, collage a fianco i paradossi del presente, il grandi collage, assume le ipotesi sul disordine, suonare come una metropoli con musica e la sua coerenza sia affidata alle qualità morfologiche. L'accessibilità per tutti è la transizione dell'immobilità, sono il criterio chiave della ristrutturazione del grande collage. Percorsi, reti ciclabili, trasporto pubblico permettono di ridefinire le centralità e il diritto alla città, lo Ius deambulanti chiuso un collage e la valorizzazione delle differenze nell'immenso territorio romano
La costruzione di continuità inedite, integrando le grandi al club metropolitani, il pedone e alla salute urbana sono al centro delle visioni.
Le potenzialità di rigenerazione urbana sono importanti e riguardano le nuove forme di Campus bambini da rendere più articolate e, viste le grandi superfici commerciali alla conclusione del loro ciclo di vita, le attività obsoleti e le concentrazioni di terziario, fertilizzanti i nodi del Trasporto Pubblico densificare,
Il giardino, il vento e una grande immagine di continuità ecologiche e sociali di acque Campania, archeologia e spazi aperti e natura abitata, redditi, parchi, corridoi verdi, percorsi lenti e qui sono in tessuti urbani, restituendo continuità e percorribilità, altri.
I fiumi e fossi l'acqua nascosti.
Tornano i soggetti attraversano la città da prescolari, aprono spazi Publishers, pugliesi, l'agro romano non è un margine, ma una grande superficie produttiva che collocano entrambi podere dove l'agricoltura, smetterla Nestor risorse.
Al paesaggio e l'archeologia, antica o moderna industriale, è una grande infrastruttura che Commisso.
Rovine tracciati e a farlo con serenità, spaziali ed ecologici, che rendono il territorio nuovamente accessibile a tutti gli umani e non umani.
La visione Roma, Giardina vivente e grande collage delinea un nuovo patto tra spazi a terzi e città, attori e soggetti traiettorie di breve e lungo periodo.
Azioni fondate su nuove alleanze tra istituzioni, cittadini e attori del territorio Roman splendide preparazione al futuro inizia oggi.
Ripeterò alcune delle cose che avete già sentito, ma vorrei partire dai ringraziamenti.
Ci siamo sentiti dei veri privilegiati a poter lavorare su Roma,
I cittadini di Roma, d'altra parte, sono sparsi in tutti i paesi, come diceva Herman Grimm, alla fine dell'800.
E se nelle classifiche di Lega Ambiente Roma e sessantaseiesima in Italia per qualità ambientale è invece settima delle classifiche globali dei luoghi più amati ed attrattivi del pianeta, cioè dalla Lav avviliti, per questo abbiamo osservato Roma come paesaggio sperimentato Roma con il nostro corpo percepito e di costruito questa Roma vista da fuori che alimenta con la sua presenza l'immaginario planetario e Roma vista da dentro camminando molto in tutte le sue parti, discutendone con cittadini e associazioni, istituzioni e movimenti il gruppo di lavoro che qui vorrei ringraziare formato da domani, da stranieri e richiudere due prospettive. La nostra visione, Roma, splendida preparazione al futuro, parla di come prepararsi ad una transizione ecologica e sociale profonda
è una proposta per il lungo periodo che pone le sue radici nel presente e per questo è necessario oltrepassare alcuni dei suoi paradossi li abbiamo sentiti prima l'abbondanza spaziali a Roma ha un grande territorio associata a scarsità abitativa, il grande problema della casa è una città ricca di verde ma che manca di spazi aperti accessibili a tutti, è città capitale ma fortemente diseguale con il più alto utilizzo pro capite di automobili private in Europa. Se questa preparazione sarà splendida, è perché lo starà nel presente lì dove qualcosa di nuovo è possibile e anche se il tempo della riqualificazione lungo ogni situazione può produrre fin da subito qualcosa di positivo
Preparare comma al futuro significa dunque, in primo luogo, oltrepassare nei paradossi e sperimentare un nuovo approccio ai suoi spazi verdi, agricoli, aperti, d'acqua, Publicis, sociali alla sua periferia moderna e contemporanea e che è un patrimonio dell'abitare inestimabile e unico due figure orientano la nostra visione Roma giardino vivente e grande collage la prima e questa entità che avete visto passare unitaria di continuità ecologica, sociale e produttiva la seconda, il grande collage, dà valore alla varietà sociale,
Culturale, umana, morfologica, di Roma, antica moderna e contemporanea, le 2 immagini delineano un nuovo patto tra spazi aperti e città, tra attori e traiettorie di breve e lungo periodo, Roma giardino vivente afferma un cambio di priorità, non solo un insieme di luoghi di oggetti di infrastrutture, ma un sistema vivo fatto di relazioni tra paesaggi, ecosistemi, economie, forme di vita e forme dell'abitare,
Il giardino vivente si appoggia ai suoi paesaggi agricoli naturali, antichi e recenti, che sono il frutto di una lunghissima coi evoluzione tra presenza umana e dinamiche naturali.
Irrobustisce le basi per una città resiliente, unisce qualità e innovazione sociale, ridà spazio alle acque di Roma, ricorda che ci sono centinaia di chilometri di corsi d'acqua tombati a Roma da risorsa a soggetto, immaginando un parco agricolo metropolitano, un paesaggio climatico sociale, di riparazione e di salute dove lo ius deambulanti che è il diritto a camminare e riaffermato l'archeologia antica e moderna è un'infrastruttura di connessione per nuove vie Appia del ventunesimo secolo.
Un patrimonio contemporaneo e una risorsa sociale che alimenta nuove economie, Roma al misterioso potere di levigare la scabrosità di culture diverse, di comporre insieme, in pochi metri quadrati, vicende di epoche distanti tra loro, questa è una scrittrice.
Inglese degli anni 50 del 900.
L'immagine del grande collage e più di un collage assume l'ipotesi che questo disordine possa funzionare come una, una metropoli specifica composita, udì esercizi estremo di convivenza, di entità materiali, sociali e di tempi che non hanno rispetto gli uni per gli altri e ti colpiscono confusamente ad ogni angolo.
La visione ne immagina l'accessibilità, la transizione della mobilità, la sua valorizzazione, la ricucitura del grande collage e da Roma Est a Roma Ovest inizia mettendo il pedone al centro, la strada diventa lo spazio multifunzionale, garantisce Ombra accessibilità universale, raccoglie le acque piovane, il passaggio del trasporto pubblico, i piani terra si affacciano sulla strada con i servizi di prossimità le oasi scolastiche ed infine solo infine lo spazio dell'automobile ed è suonarli rallentamento.
I futuri corridoi di trasporto pubblico definiscono una nuova maglia, non una città che continua a pensarsi circolarmente, ma invece dentro ad una maglia di metrobus, per esempio, per fare un po'più in fretta, per non dover aspettare grandi investimenti che fonde la struttura radiale storica con la trasversalità dei frammenti esistenti migliorando le relazioni soprattutto tra periferia e periferia razione Alan razionalizzando gradualmente il sistema esistente e rinforzando la rete ferroviaria regionale, quindi l'accessibilità,
Credo chiave della ristrutturazione del grande collage. I siti a forte potenziale strategico sono gli edifici terziari abbandonati e ne abbiamo visti moltissimi almeno quasi tutti invecchiati dell'Eur, aree industriali e artigianali sottoutilizzate anche queste ne abbiamo viste molte grandi centri commerciali obsoleti all'incontro delle radiali e del CRA, e anche gli spazi connessi alle stazioni delle linee ferroviarie regionali e metropolitane. Queste sono le riserve fondiarie del futuro e sono milioni di metri quadrati. I margini di riqualificazione urbana sono quindi molto estesi e la città è una risorsa rinnovabile della sua periferia. Si gioca la rivoluzione costruttiva ed etica di una nuova cultura dell'ambiente costruito, quella che viene chiamata la Baù culture riducendo lo spreco di materiali utilizzando al meglio quelli già impiegati e rigenerando i suoli inquinati e impoveriti, minimizzando le necessità di evacuazione dei materiali, la discarica, la nuova estrazione di risorse non rinnovabili, Roma può diventare un laboratorio cruciale per ogni città, ma per questo un nuovo patto tra autorità pubbliche, attori privati e società civile, che non è stata molto ricordata questa mattina e oggi necessario,
E in questa cooperazione rinnovate, che può prendere forme, la forma alla trasformazione di Roma, giardino vivente e grande collage, e allo stesso tempo una splendida preparazione al futuro, grazie.
Roma continua con Alessandro Campi, partiamo dalle parole giuste e pediatri di libera scelta, grazie allora anch'io, mi voglio unire subito ai ringraziamenti, devo dire molto appassionante poter avere il privilegio di essere qui oggi a parlare di città, a poterlo fare in modo collettivo, poterlo fare insieme all'imprenditoria privata, alla pubblica amministrazione della professionalità di grandissimo di grandissimo livello, mi auguro che questo,
Sia la conclusione di un percorso bellissimo di quest'anno, ma anche l'inizio di un percorso nuovo con cui pensare alla città, sperando anche che alcune delle idee che abbiamo visto oggi possono trovare evoluzione delle possono trovare concretezza.
Nel prossimo nel prossimo futuro, anche perché questa visione d'insieme, credo che sia l'unico antidoto che abbiamo per affrontare la complessità, le fragilità che della società e delle città che abbiamo di fronte. Il nostro lavoro è cominciato dall'ascolto della città che abitiamo, ma che non conosciamo. Abbiamo cercato di capire dove sia oggi la città, dove abita chi la abita e abbiamo trovato delle risposte molto molto sorprendenti. Intanto, Roma, una città che è migrata dentro se stessa all'interno del proprio centro oggi abitano sono residenti 120.000 abitanti, mentre 800.000 questo dato ci ha sorpreso, incredibilmente abitano al di là del Grande raccordo anulare. È una città che è attraversata da grandissimi flussi, lo sappiamo, 40 milioni di turisti l'anno ogni giorno 2000000 di mezzi, 300.000 motorini 360.000 pendolari sono flussi enormi ma molto lenti, molto complessi. La città non si muove
La città ha per percorrere 10 chilometri, impiega 30 minuti, ogni giorno ogni cittadino disperde ogni anno disperde 72 ore del proprio tempo, tre giorni di fermo nel traffico, ecco, per affrontare questa questa complessità, abbiamo deciso di lavorare su cinque macroelementi su cinque vocazioni, così li abbiamo chiamati con il nostro gruppo in grado di poter dare delle linee di sviluppo aperte mutevoli adattabili anche nel tempo proprio di fronte alla complessità che abbiamo detto prima, la prima di queste linee di sviluppo è legata alla cura.
Roma e Spazio aperto 1.200 chilometri di territorio, di cui oltre il 66% non costruito, ma uno spazio aperto, assolutamente frammentato, in certi casi anche dimenticato, è fatta di grandi serbatoi ecologici, ma è fatto anche di frammenti di interstizi, di fratture dovute alle grandi infrastrutture. Ecco, riuscire a ritrovare di dare continuità a questo elemento. Ci sembra uno degli aspetti fondamentali, con quei criteri, costruire qualità ambientale dentro la città, ma anche e soprattutto qualità urbana, così importante per vivere meglio questa città. Su questo elemento, con ocra e arteria, abbiamo lavorato alla creazione di cinque grandi corridoi ambientali che possano cercare di riunire, reclamare questa grande qualità che lo spazio vuoto per poter accogliere al proprio interno, quindi elementi fondamentali per la vita naturale. Penso all'acqua, ma penso anche al vento, così come in alcuni di questi poteri, di portare l'elemento produttivo, l'agricoltura, che fa parte dell'identità della nostra città, dentro la città, finché la città stessa non sia più solo un luogo di consumo ma anche un luogo che può produrre l'altro elemento su cui abbiamo lavorato. E l'altra vocazione di Roma e la bellezza. Non ci dobbiamo dimenticare che Roma è una città bella,
Come scriveva Stendal delle sue passeggiate, romane, la bellezza già un presupposto di felicità e, attraverso questo elemento, Roma, queste ancora più felice, abbiamo fatto una mappatura molto capillare. Sovrapponendo la Carta della qualità, la mappa dell'agro, le prospettive paesaggistiche su tutto il territorio, ci siamo resi conto di come sperimenta sia diffuso si ampio. Al di là della monumentalità del centro storico, la bellezza può essere un'opportunità per tutto il territorio e poi riuscire ad unire questa meravigliosa estetica all'etica, all'equità sociale, e quindi è necessario ripensare i luoghi, riattivare, i, riuscire a riaggregare le comunità attraverso questo elemento, rendere partecipe della riattivazione dei monumenti, coinvolgere le scuole, coinvolgere i privati affinché questo bene così importante sia un bene veramente diffusa su tutto il territorio, in grado di allentare la grande questione che oggi al centro storico e poter irradiare attraverso questi elementi identitari, tutto il il territorio, facendo anche sì che si possa irradiare l'indotto economico che ne consegue. Il terzo elemento su cui abbiamo lavorato, su cui ha insistito moltissimo, ma che ringrazio per la passione e la partecipazione, anche qui oggi l'elemento della conoscenza. Ecco per noi la conoscenza e un bene civico necessario nella città contemporanea, al pari dell'acqua, al pari del suolo pubblico, al pari dell'energia, la conoscenza è un elemento fondamentale per creare sviluppo. Per creare evoluzione. Su questo evento abbiamo costruito cinque fori dell'innovazione diluiti all'interno del territorio dove possano coagularsi le scuole, le università, i centri di sviluppo che possono essere anche luoghi abitati in grado di generare evoluzione all'interno della città del futuro. È in grado finalmente di riuscire ad attivare quelle energie che possano trattenere le nuove generazioni ma anche, eventualmente, a trarre,
L'altro elemento su cui abbiamo lavorato, in particolare connette in genere, è stato il movimento e lo abbiamo detto prima a Roma è una città che non si muova abbastanza della città, anche distante da se stessa, abbiamo visto poi con l'aumentare di queste distanze coabitano le distanze sociali, le distanze economiche, allora abbiamo mappato l'accessibilità di tutti i luoghi della città, abbiamo proposto azione di micro e macro anche azioni elementari, come piccoli collegamenti da tra quartieri che
Paradossalmente, sono anche i quartieri che sono vicini, ma lontani perché non collegati, quindi i piccoli interventi che possano collegare, unire, avvicinare la città a se stessa, anche interventi più consistenti, evidentemente, come la creazione di un BRT Bus Rapid Transit in grado di riuscire a creare un anello di distribuzione intermedia che possa far sì che i flussi non attraversano queste altrimenti il centro, oppure anche altri interventi di ricucitura urbana. I grandi Fa valli ferroviari sono delle fratture che la città deve assolutamente superare, fino anche un pensiero legato al Grande raccordo anulare, che probabilmente deve perdere quella continuità che a perché oggi costituisce una forma della città che non appartiene più alla città. Questo grande anello può essere frammentato, può creare delle nuove opportunità e di nuovi elementi di continuità. Abbiamo poi lavorato sull'ultimo elemento che è quello del Palinsesto. Roma è una città che ha sempre costruito se stessa, a partire da se stessa, ha modificato le proprie materie, ma non ha mai cancellato nulla. Ecco, abbiamo kepì mappato tutti quei luoghi che oggi sono sottosviluppati, non è
Abbandonati e che, presi singolarmente, costituiscono una criticità per il quartiere, ma se invece rivisti in una visione sistemica possono creare un'opportunità, ecco in questo caso anche con lo studio delle Gsm a Di Luca Garofalo abbiamo creato delle cartoline dal futuro per far vedere come questi luoghi possano essere trasformati possano diventare un grande valore aggiunto per la città, ecco chiudo e lancia il video dicendo che,
Per noi Roma continua a un'idea, una visione per la quale la città deve sovrascrivere su se stessa la propria idea di futuro, lavorando su una visione sistemica e diffusa di riuso, di riattivazione e, soprattutto, di connessione prova continua, quindi per noi è una costellazione di possibilità fatte di cura, fatti di bellezza infatti di Movimento fatte di conoscenza fatte di palinsesto che deve continuare a scriversi tra passato presente ma soprattutto futuro insieme grazie.
Roma, una città con una bellezza diffusa, la attraversa città palinsesto, dove il presente vive con gli Stati del passato, Città dell'angolo dove usi antichi e contemporanei si mescola nella sua identità, diventa risorsa, Roma, è un paesaggio plasmato dall'acqua, una rete linfatica che le dà forma e la rende fertile è un sistema complesso di flussi che si muovono su infrastrutture sovraccariche, Roma e frammenti ruderi spazi dismessi aperti alle comunità e a nuove economie locali, Roma è capitale politica il cui futuro può essere costruito insieme alla conoscenza, alle università e alla ricerca.
Nella nostra visione Roma deve sovrascrivere il proprio futuro, partendo da ciò che nella città già esiste, trasformando il patrimonio storico archeologico in bene vivo e condiviso, valorizzando il paesaggio diffuso a supporto di nuovi spazi per l'abitare, ripensando l'agricoltura dentro la città come fonte produttiva ed evoluta destinando spazi e risorse a distretti della ricerca aperti all'avanguardia accogliendo dentro la bellezza i luoghi del futuro ripensando le connessioni come infrastrutture sensibili capaci di sviluppare cura, continuità ambientale e nuovi spazi pubblici.
La trasformazione può nascere dalle risorse del territorio e dal loro potenziale inespresso. Il reticolo fluviale diventa la matrice primaria delle nuove reti di connettività ecologica. Su di esso si rivelano cinque corridoi ambientali, è l'acqua a strutturare la città del futuro conoscenza, bellezza e salute convergono nei fori dell'innovazione nuovi nodi strategici, dove il sistema infrastrutturale esistente si connette azioni integrate, urbane e capillare, rafforzano il trasporto e migliorano i flussi cittadini. La riattivazione degli spazi dismessi, catalizza micro azioni di quartiere e collega le zone più remote della città alla rete. La mobilità diventa l'infrastruttura relazionale che favorisce accesso, prossimità ed equità. Il cambiamento può iniziare oggi deve essere attivato da una sequenza costante e di interventi di recupero cucitura, infrastrutturali, agopuntura urbana e corridoi ambientali
I nuovi fuori dell'innovazione non solo sono nodi di mobilità, ma spazi vivi di connessione fra ricerca e lavoro. Questa visione è possibile grazie a nuove forme di collaborazione tra amministrazione pubblica cittadinanze imprenditoria, partendo dal recupero del vuoto urbano, questi poli generano comunità inedite capaci di convogliare il potenziale produttivo locale e innescare una rigenerazione virtuosa sull'intero tessuto cittadino. Il nuovo sistema di mobilità capillare connetta i quartieri dove spazi residuali e complessi abbandonati vengono riutilizzati senza consumare suolo, integrandosi nelle forme urbane, nell'identità propria di ciascun nuovo, uno spazio industriale può diventare un polo d'arte, un deposito può trasformarsi in un centro di ricerca, un forte può accogliere uno spazio culturale. Un edificio demaniale può reinventarsi come centro sportivo
Una ricucitura ferroviaria può riavvicinare luoghi isolati creando nuove residenze, nuovi spazi pubblici, una città inedita, diffusa, un paesaggio libero per le future umanità, una costellazione di bellezza tra passato presente e futuro, questa è Roma continua.
E poi c'è Roma da dentro, tra poco ci parlerà, Alessandro Gest, però qui, invece partiamo dalle immagini.
Son Iren.
Qui il tempo circolare accelerano, rallenta, si trasforma la città, trasformazione più antico e contemporaneo, nuovi abitanti, arrivano, Roma, li accoglie e li rende sui fuori, fa caldo, strade, piazze, terrazze orchi, ma la città e ha anche diffuso un giardino di acclimatazione dove tutto convive inventa nuove forme di vita.
Roma è viva piena di giovani, idee e creatività eterna e proprio per questo, sempre giovani tra spazi nascosti in possibilità infinite, la città ricorda il suo passato sperimenta al presente, immagina il suo futuro.
Roma è un sistema di vuoti interconnessi, i suoi paesaggi, spesso eletti come terra, fenomenologie, sono vuoti, sovraccarico, ogni spazio e un futuro da immagini.
Roma non è nato da un solo progetto, sia costruita nel timbro, frammento per frammento, come possiamo pensare la sua rigenerazione oggi?
Attraverso piccoli gesti coordinati, che si moltiplicano non un unico progetto, ma una nuova visione che dal suo interno costruisce il futuro a partire da sua piste.
Le stazioni di Roma colgono ogni giorno milioni di persone, senza però integrarsi con la città, è proprio qui che la metropoli può reinventarsi ripensando questi nodi con nuovi servizi per la vita quotidiana, infrastrutture di stagione sono solo un progetto capace di risvegliarla.
Oggi chi vive lontano dal centro e deve attraversare la città, anche solo per i servizi essenziali, la selezione non è costruire di più, ma riattivare ciò che esiste, i mercati si trasformano nuove, centralità, vive, aperti e vicina.
Roma ha tutte le risorse presso un grande ecosistema della conoscenza, università, poli di ricerca, start up, migliaia di studenti, ciò che manca non è potenziare nei luoghi capaci di renderlo visibile, servono acceleratori urbane studentati, i quartieri più fragili.
Le strade non sono so.
Il traffico e flussi in competizione, ma sono il più esteso spazio pubblico della città e uno dei suoi più importanti motori economici, è necessario riequilibrare soste movimento, ripensare le strade come luoghi di opportunità per sostenere nuove forme di economia urbana.
Roma è costituita da multipli sui paesaggi, non sono spazi residuali, ma vere e proprie infrastrutture della città, la sfida è riconoscerle come un'unica grande rete oncologica e di mobilità dolce, non una città in opposizione alla natura, ma un aroma che si adatta e si muove attraverso di essa.
Serve una nuova idea di abitare più flessibile e condivisa, la palazzina romana, un po'evolversi in un modello, risponde ai bisogni contemporanei, palazzina, solidali, progettate per creare comunità, servizi di prossimità e convivenza tra generazioni.
Ciò che manca non sono risorse, ma uno sguardo diverse a partire dall'esistente, servono luoghi dove incontrarsi e forse esistono spazi aperti diffusi dove si osserva, si sperimenta, si costruisce qui, la città prende forma dentro se stessa attraverso la collaborazione di tutti.
Grazie anche da parte mia mi grazie per l'invito, scusatemi italiano, nel perfetto, venendo da un contesto francese tedesco, non non sono abituato a presentare in italiano il nostro ufficio basato a Parigi per rispondere alla sfida di questo di questo bando abbiamo costruito un gruppo interdisciplinare internazionale composto da tanti da tanti membri vogliono illuminare certi il laboratorio permanente a Cadiz,
La sistematica tra la mobilità, ma anche l'Università, Roma, Tre e ADAT Studio architetto basato a Roma Sinara, immobiliari, un altro partner importante.
Questa riflessione nasce in un contesto di rinnovata missioni per Roma, grandi progetti pubblici e una nuova visione amministrativa, le opere legate al Giubileo, la costruzione di una nuova governance metropolitana ancora sfruttata, l'abbiamo visto stamattina, ma anche prospettive, come la candidatura ai Giochi olimpici.
Anche il dibattito culturale si sta attivando e affronta e affrontano temi strutturali come i cambiamenti demografici e le sfide climatiche, la festività da casa e la mobilità, tutto tutto ciò restituisce l'immagine di una città dinamica, attraversata da un confronto aperto su una nuova visione del futuro, in questo contesto il nostro obiettivo non era raggiungere un progetto in più da capire come offre un contribuito realmente utile lavorando in complementarietà con i processi già in corso.
Quello che noi abbiamo definito per noi come una terza via, un progetto che nasce da una strategia di emersione che permette di identificare potenzialità latenti ovunque queste visioni da dentro o cerca di Final, genera una nuova cultura del progetto e di capire quali sono le condizioni per diffonderla nei luoghi che realmente hanno bisogno capisci Diaz capaci di agire su tutto il suo vastissimo territorio.
La gomma del futuro e una città continua capaci di valorizzare le sue multe, città oggi è una metropoli plurale, ma ancora in parte inespressa, multicentrici a mo multicentrica, stratificata ricca di spazi aperti, con paesaggi unici, immagini, spesso Spa separati, questo viene difficile funzionare come un sistema e seduce ins discontinuità nei servizi, nella qualità della vita negli spazi pubblici la nostra visione semplice mettere in relazione ciò che già esiste per costruire una città più continua, giusta, eleggibile,
Siamo convinti che le generazioni di Roma non passerà solamente da una grande visione palificate, dice top, down.
Non crediamo neanche che solo il mercato masterplan, dopo il master plan Salgado di rispondere alle urgenze e ai bisogni di domani, quello che proponiamo, una nuova cultura del progetto rigenerativo, capace di costruire una visione attraverso azioni mirate e applicabili, capaci di avere un vero impatto sulla vita chi vi dà lo e lavoravo ma sulla maniera di muoversi nella città di lavorarci di studiarci sul ruolo dell'estate e lo spazio pubblico del quotidiano,
Sui centri servizi di quartiere, sul metabolismo, dai territori dei paesaggi nell'ambito del clan, dei cambiamenti climatici e sul bisogno di offrire soluzioni alle sfide demografiche e l'accessibilità della casa.
Per noi, ciò che non ciò, ciò che manca non è tanto la disponibilità di spazio e risorse quanto un diverso sguardo progettuale, concepire la trasformazione della città apatia di situazioni esistenti secondo una visione costruita dall'interno, capace di mettere in relazione condizioni locali e questioni di strategia e di scala urbana.
Questa nuova cultura del progetto si esprime fisicamente in quello che noi chiamiamo officine di città un po'irritato da quello con il francese, si potrebbe spiegare come l'idea della società di progetto.
Spazi di confronto, ecoprogettazione realizzati attorno a ogni progetto che coinvolgono Amministrazioni, mondo privato, società civile ed esperti attraverso la moltiplicazione di questi progetti la città si rinnova da dentro e questo nuovo metodo, attraverso trasformazioni puntuali ma coordinate, si traduce in un grande progetto per Roma grazie,
Abbiamo bisogno di guadagnare per quei particolarmente apprezzata tanto ormai le buste sono qua per cui non c'entra più niente sul voto, però apprezzo molto questo intervento di Alessandro allora parola a Maria Claudia, Clemente Città delle conoscenze, e poi il video a finire.
Ok, grazie mille e grazie a tutti e prima di tutto vorrei iniziare ringraziando.
L'economia di Francesco Isidori, tutto il gruppo di lavoro che è stato a destra è troppo lungo da menzionare tutto che è stato per noi fonte di ispirazioni e anche di sfide. Noi, quanto romani abbiamo studiato Roma tutta la vita, abbiamo fatto tanti progetti sulla città, tanti master plan, tanti progetti di ricerca, quindi per noi era facile sedersi su quello che già avevamo fatto, ma il gruppo di lavoro non ci ha consentito di fare questo e abbiamo ricominciato a studiare quindi due parole sul metodo ascolto studi. Abbiamo passato molto tempo a studiare non solo il territorio che forse quello che conoscevamo meglio da romani, ma l'economia e la produzione, la società, i flussi, i funzionamenti, disfunzionamento, gli elementi di farsi, gli elementi di debolezza e abbiamo passato tanto tempo e abbiamo fatto tanti, diciamo documenti allegati alle nostre tavole
E perché il lavoro che abbiamo fatto è stato veramente molto consistente, dice, ma un obiettivo però guidava tutti fin dal principio che era quello di non fare l'ennesimo progetto top-down, come diceva il mio collega, o di fare l'ennesimo progetto di rigenerazione perché ci serve tempo serve in profondità e questo non era il caso ma ci siamo dati un'ambizione molto grande e non so se siamo riusciti comunque questa era l'ambizione di provare a definire un modello di sviluppo per la città,
Una un'idea di città che riuscisse a andare al di là delle narrazioni mitologiche che hanno guidato e che guidano Roma, ma che riuscissero solo guidare la narrazione della città, che è una cosa molto importante, ma anche la trasformazione e il futuro della città questo progetto, questo modello di sviluppo, l'abbiamo chiamato Città delle conoscenze, ma cos'è una stretta delle conoscenze e perché Roma è una città delle conoscenze inconsapevole, la città delle conoscenze, un modello urbano di sviluppo noto nel mondo anglosassone,
Si chiama noleggi Bay City è una città Boston, Bienna, manca un po'Bologna, ci temono le principali boss, sono soprattutto, ma anche Vienna, è una città che non è sfondo per le attività, non è una città che ospita l'innovazione, è una città che è la struttura dell'innovazione, è una città dove la conoscenza si diffonde vive prospera,
È una città che guarda al futuro, guarda i talenti, guarda ai giovani, attrae le persone e quindi anche i capitali.
Scusatemi, sono versa.
Le caratteristiche dell'Est, perché Roma è una città delle conoscenze, secondo noi, perché Roma I più elevato numero di studenti d'Europa.
Perché ha un elevatissimo numero di centri di ricerca, perché ha un beni culturali, è inutile dirlo, ma questi beni culturali oggi attraggono turismo, ma non producono una vera ricchezza sul territorio.
Perché a
Le accademie perché ha un mondo dell'arte contemporanea che noi abbiamo studiato insieme ad artisti molto importante, diffuso che potrebbe fare sistema, e oggi noi lo fa insomma, Roma è una potenziale Città del riconoscenza e se quindi, dove i beni culturali e quello che è a Roma la mitologia di Roma diventa messa nel futuro insieme a tante altre cose che Roma che Roma,
Le analisi che abbiamo fatto sollecita sono infinite e ci sono le tavole, ma una cosa molto importante, abbiamo mappato tutti i piccoli nodi della conoscenza delle singole gallerie d'arte, alle accademie, agli ospedali, ai centri di ricerca, le università diffusi sul territorio e insieme a ovviamente la geografia del verde del paesaggio le cose come dire più se volete note e abbiamo capito che c'è un potenziale la cittadella abbastanza persone notturna non ha una forma,
Non cercavamo una forma, cercavamo un potenziale e abbiamo capito che la città ha un potenziale in quattro, noi abbiamo chiamato corridoi della conoscenza che sono dei vettori di sviluppo, potenziali vettori di sviluppo della città, questi corridoi della conoscenza, che sono nord est, ovest, sud, est ovest sono e sono diciamo stanno come quattro tentacoli che potrebbero portare sviluppo in quelle zone ricucire il verde info.
Implementarla, infrastrutture, avere nuove abitazioni per gli studenti ad affiancare, cioè quello che già c'è, questo è molto importante per noi è stato non fare un progetto nuovo, ma prendere quello che Roma è capitalizzarla, perché questo è molto importante per noi romani quindi queste quattro produrre delle conoscenze sono dove si può sviluppare la città nel futuro in questi quattro corridoi hanno detto una cosa importante alla Città della conoscenza.
Come modello urbano si basa su tre principi restano prossimità, densità, flessibilità, e questo è molto importante, insieme allo spazio pubblico e il paesaggio e Roma, per questo ha già di per sé anche questo due cose molto importanti, ben fatta una mappatura degli spazi pubblici di tutta la città e anche il potenziale sviluppo degli spazi pubblici e in questi corridoi della conoscenza questo sarà un elemento fondamentale insieme alle infrastrutture,
Abbiamo fatto quattro approfondimenti all'interno di questi quattro corridoi che sono Magliana, Aniene Sant'peredel soprastante, metri dalle petali lungo la Trionfale, è un luogo straordinario per fare agricoltura e tante altre cose e Centocelle Torre Spaccata è importante dire che questi quattro,
Approfondimenti sono e questo anche importante strategici sono tipologici. Non abbiamo pensato opportuno, forse non era l'occasione di fare dei veri e propri progetti, quelli li facciamo. Tutta la vita del nostro lavoro sono degli dei degli indicatori di sviluppo e dei luoghi di occasione. Ecco quello che abbiamo cercato di fare per Roma. È delineare un nuovo modello di sviluppo che riesca a portare a Roma non fuori, non l'opposto di quello che è, perché Roma è già una città della conoscenza, ma a rendere questo una strategia di sviluppo che in globi e coinvolga tutta la città, grazie, ah, no, no, no, scusate il video
Il video è una importante, allora faccio un piccolo inciso.
Non so ancora meditazioni se vincono incise l'avevamo, pensati tutti alla fine il video poi arriva.
Della invece tutti all'inizio e video scusate e poi arriva, lei dice, no, guarda, ti prego, perché l'impostazione di quello che ho pensato di dire e alla fine ha detto va bene, non c'è problema, non succede niente e ora si stava scortando scusate allora il video non abbiamo pensato di fare un video con tutto il gruppo di lavoro che raccontasse quello che vi sto dicendo, cosa ci sono 20 tavole abbiamo pensato di fare un video più,
Come dire artistico, abbiamo coinvolto un regista Leandro Cifuentes, Lulù Nuti, è un artista ad interpretare quest'idea della città, quindi quello che vedrete a un prodotto d'artista che metaforico, ed è quindi le persone che si muovono, sono il simbolo della riconoscenza che si muove e alla fine l'alveare è veramente la metafora di quello che a noi piacerebbe fare per questa città una struttura che possa ospitare e accogliere giovani attività, invenzione grazie,
Grazie.
Avete sentito i miei ringraziamenti di sentire i complimenti, sono di nuovo con larghezza.
Sono di nuovo con l'archetto perfora la regia, ci stiamo spostando però intanto i ringraziamenti davvero complimenti, complimenti, pompe magari ad avere tutte queste idee, questa capacità questo lo dico io, grazie davvero con qualcuno di voi, chiaramente ci rivedremo.
Per favore.
L'architetto, il gelato.
Mi sentite in fondo.
Guardi, Presidente.
Io tra poco.
Chiamasi bello, qualcuno dice della diretta, comunque intanto chiedo alla regia se qualcuno poi mi può fare un cenno quando riparte l'archetto, perché poi da qui tutto il resto è complicato.
E assessore veloce, ci vogliono far stare vicino ai vicini, è il nostro momento, io la volevo accogliere in piedi, ma non a che cosa fare benvenuto grazie all'assessore all'Urbanistica, al Comune di Roma.
Bene, allora anche lei al pulsantino blu, qui così ce la facciamo sappia che eravamo stati immaginati al centro assessore, ecco, non me ne voglia.
Belli questi progetti e
Molto molto belli e, secondo me, anche dei progetti di di altissimo livello in termini proprio di scala e di e anche di sollecitazione intellettuale io lo dico perché mi viene da ridere perché quando con Gianluca Lucignano mi parlò, insieme agli organizzatori di questa fondazione che abbiamo istituito dall'inizio e quando mi parlò di questo concorso, insomma io fu entusiasta perché io credo che sia stamattina dove a Roma servono le idee, servono le idee e poi serve anche, ovviamente, la messa a terra delle cose che si fanno, però ricordo che stavo a Ferragosto proprio forse l'anno scorso, due anni fa,
Vedi, come tutti voi, credo in vacanza quando arrivò una lettera di chi diceva le mani sulla città, questo concorso e il tentativo dei privati di mettere le mani sulla città di Roma per fare una nuova speculazione edilizia.
Questo io lo dico perché guardando questi progetti qui ci si dimostra, si dimostra a tutti che in realtà chi ha paura delle idee ha perso in partenza e siccome anche oggi in queste in queste settimane no, anche su la Galleria Borghese ci sono, ecco, le idee non devono mai mettere paura, poi è chiaro che ci possono essere delle idee belle, delle idee brutte, ma poi la responsabilità di ciascuno di noi è quella di giudicare e di prendersi la responsabilità di comunque noi 15 finaliste abbiamo visto solo idee belle, io credo che penso che sia oggettivo che finalmente noi abbiamo tanti soggetti che si sono interrogati sul futuro della città, su quali idee mettere al centro e soprattutto ci sono dei punti di contatto su
In ciascuno di questi progetti io vedo in primo luogo un punto di contatto, qual è è l'analisi, c'è una città che è cresciuta soprattutto nel secondo dopoguerra, ma in realtà io direi, da dopo l'unificazione d'Italia e in modo diciamo talvolta caotico, talvolta non pianificato.
La scelta di trasformare in una città che era una città totalmente agreste sostanzialmente i capitali d'Italia ha portato a delle scelte importanti che hanno cambiato il volto della città e poi c'è stata l'espansione, un'espansione totalmente spesso non pianificata e questo è il primo punto. Come si ramaglie, come si riesce a ricostruire unità di questa città o come prendendo atto che sia impossibile ricostruire unita? Si cerca però di costruire un policentrismo che, in una città più a rete, riesca a ricollegare tante distanze che ci sono. Secondo punto è il tema dei vuoti
Più che sui pieni lavorare sui vuoti, quindi sullo spazio pubblico, sulle connessioni, sull'accessibilità, il tema di come superare una visione prettamente radiale o una una contrapposizione tra visione radiale di sede circolare in una capacità, invece di riuscire a unire queste differenti composizioni della città, qual è la città di Roma, oggi la città di Roma a 2000000 e 800 abitanti, ma in realtà è una città che ospita 4 milioni e mezzo di persone tutti i giorni, quindi è una città che in realtà offre molto più di quello che ha in termini spesso di servizi di spazi pubblici. Quindi, come noi riusciamo ad accogliere tutte queste persone qui il tema dell'accessibilità, il tema dei trasporti. Io credo che ci siano delle idee importanti. Gianluca non ce le ha fatte vedere fino in fondo, ci è andato soltanto della una una preview, insomma, però adesso, finalmente, che tutto disvelato e che scopriremo anche chi ha vinto questo concorso, potremo cercare di approfondirle e cercare di tradurle in pratica. Io penso che in questi anni lo diceva prima il Sindaco Gualtieri. Alcune di queste intuizioni sono state tradotte anche in pratica. Se noi pensiamo alle grandi polarità, sono state completamente rivoluzionati, ad esempio con i fondi del PNRR, penso ad alcuni quadranti della città. Prima si parlava del Santa Maria della Pietà, quella diventerà la più grande infrastruttura di servizi alla persona d'Europa, oppure il mattatoio con la Città delle Arti, oppure alcuni grandi quartieri popolari che sono stati ripensati completamente. Credo che lì ci siano i prodromi di una trasformazione complessiva che può che può avere la città un'ultimissima cosa lo abbiamo detto a concorso ha presentato un anno fa al Mipim, a Cannes, nel padiglione di Roma Capitale
La formazione Roma Ri generation rappresenta un contributo prezioso per per la città a proposito di Heidegger, non devono far paura e poi cose che vanno progetti che vanno messi a terra, ma assolutamente sì, nel senso che noi abbiamo la necessità di riuscire a far convergere idee, strumenti tecnici, amministrativi e finanziari oggi io ho anzi grazie, anche per avermi messo in questo panel in cui si parlano si parla di di cose,
E non di polemiche, però oggi abbiamo affrontato un tema dei poteri della città, ma oltre poteri servono evidentemente anche le risorse economiche. Quelle che abbiamo avuto in questi cinque anni non le abbiamo sprecate e questo penso che sia un grande passo avanti, ma servono perché, ad esempio, tante di queste idee si basano, per esempio, sul rafforzamento di quella che è, secondo me, la principale problematica che a Roma, e cioè la sua dotazione infrastrutturale, è chiaro che una città così ampia, così, purtroppo anche che ha vissuto lo sprawl urbano, enorme quindi così poco densa, e è evidente che il tema delle infrastrutture, il tema dei trasporti, il tema della mobilità, il tema di una mobilità anche alternativa a quella su gomma e privata è fondamentale qui servono risorse, servono i poteri, e servono però anche investimenti privati, perché è chiaro che le risorse pubbliche sono sempre perlomeno di uno o due ordini di grandezza inferiori rispetto alle risorse che possono mettere i privati. Il punto, quindi, non avere paura, ma è cercare di attrarre gli investimenti privati e poi essere nelle condizioni, ovviamente, di trasformarli in occasioni per la città e quindi di fare in modo che una forte regia pubblica possa governare queste trasformazioni e indirizzarli verso degli obiettivi pubblici, che sono appunto quello del miglioramento degli spazi pubblici, del miglioramento dei servizi dei cittadini, il miglioramento delle infrastrutture, della valorizzazione dei vuoti della città, quindi di quell'unicum che Roma, in termini anche di varietà ecologica, ambientale per rendere Roma sempre più attrattiva e anche forte da un punto di vista economico, da un punto di vista economico, di una città più bella, una città più giusta, la città più interconnessa è anche una città in cui si vive meglio, in cui si attrae ovviamente ricchezza, investimenti, e quindi serve, da parte del pubblico, la capacità anche di governare, di governare queste trasformazioni. Per farlo, la politica in Roma diciamo io credo abbia dato l'esempio in questi anni deve smettere di litigare. Lo dico perché, insomma, alcuni toni oggi non mi sono piaciuti, lo dico, deve smettere di litigare e deve convergere per affrontare e risolvere i problemi come il metodo Roma di questi anni ci ha insegnato
Chiarissimo, riporteremo, diciamo, questa strigliata di orecchi a chi di dovere.
Noi che siamo qui dalle 9:30 sappiamo bene, grazie, Assessore, veloce, buon lavoro, allora il grande momento dei vincitori c'è già la suspense.
Chiedo alla Presidente del Monte di a quel punto, anche a questo punto in poi reimpossessarsi Drake, impossessarsi del podio da lì, tanto ormai è allenata, sa perfettamente tutto come funziona allora io trovo meravigliosa queste cose delle buste e spero di non sbagliare l'ordine, mi è stato detto che tutto tutto tutto scritto quindi Busta numero 1,
Però la cartellina devo tenere perché sennò tutto si legge dietro, si vede che non ho mai fatto Sanremo la mia previsione è la mia provenienza e Mediaset, no ok, allora la Commissione assegna il premio Menzione mobilità, trasporti e rigenerazione urbana della call for AIDS e Visions from.
Al team multidisciplinare con capofila, 3 ti premia a di sistemi urbani con Matteo Colamussi.
Ricordo che il riconoscimento non è un'assegnazione in denaro, ma un per il nostro fotografo e li grazie, ma un premio menzione, non monetario, che qualifica e riconoscere sul tema gli sforzi e i risultati raggiunti dal team prego, Presidente, lei sa che abbiamo dei tempi brevissimi, vero,
Grazie, allora i driver che erano stati assegnati dal briefing erano assolutamente plurali in molteplici, ma certamente mobilità, trasporto e rigenerazione urbana, e erano tra tra i principali, appunto, temi da cogliere e il team a stelle e tre egli è stato appunto che tra chi è stato appunto valutato come quello che ha saputo meglio interpretare trattare proprio queste tematiche così irrilevanti immobilità, trasporto e rigenerazione urbana grazie,
E complimenti come anche al prossimo premiato, la Commissione assegna il premio Menzione, il Tevere come volano di una nuova Roma della call fra i Ds e Visions from, al team multidisciplinare con capofila, abita al professor Centre.
Premia per Acea, Emiliano, ramati.
Prego.
Il premio, eccolo, io escludo la sedia con tutte le buste dalla foto.
Prego, Presidente lei intanto mi verrebbe da rifare la battuta che è stata fatta prima, il Tevere che serve o non ci serve ci serve e lei è così, però in questa battuta.
Quale ACER, Parma ben sa che serve o non ce serve, cioè si sognano.
Io chiaramente denuncio, diciamo la mia milanesità, però ho lavorato a Roma per anni e che amo questa città, figli.
Quindi direi che ci serve e tuffi molti, insomma.
L'ho sbagliata, comunque.
Direi che molti diciamo e anziché nel tutti hanno trattato questo questo tema dell'acqua, questo tema della di Tevere, però, e con la giuria ha valutato il team capofila ATO, dalla dalla professoressa Viganò come quello che ha meglio, diciamo interpretato il ruolo del del del fiume del Tevere nella nello sviluppo della città grazie,
Allora c'è stato un momento, piuttosto diciamo, discusso per capire in quale ordine e dare il tutto questo è il momento, ma ci sono altre buste del primo classificato, vince la corporate Ds Vision Forum, classificandosi come migliore proposta il team multidisciplinare con capofila if,
Previa il presidente, Gianluca Lucignano, prego.
Annunciamo inoltre Chianti il vincitore sarà assegnato il premio stanziato dalla Fondazione, pari a 130.000 euro.
Eh, un attimo, magari scavalla Bnl non è carino tutta quest'acqua, scavalchiamo per la foto perfetto, Presidente.
Prego bene la motivazione della giuria per il primo premio AIDS, Roma continua e per l'approccio olistico, i contributi internazionali e la grande varietà delle suggestioni progettuali prospettate in una visione organica di sviluppo, complimenti.
Con grande piacere assegniamo il premio per il secondo classificato della colf AIDS Vision for rom, al team multidisciplinare con capofila from.
Che sorrida da Parigi, ci son venuti con questo sorriso, previa il segretario generale Stefano De Leo.
E annunciamo inoltre che al team vincitore sarà assegnato il premio stanziato dalla Fondazione, pari a 70.000 euro.
Allora la la motivazione della giuria per questa un secondo premio al team from New Times, New Roma e per l'originalità dell'approccio utilizzato, la visione orbitale appunto, e l'accento particolarmente posto sulle tematiche sociali, soprattutto quelli connessi all'abitare, che sono di grande attualità anche per la capitale,
Con decisione unanime della commissione, il terzo posto della colf AIDS Visions from viene assegnato a pari merito a quattro team finalisti ad ognuno dei quattro team classificati i pari merito sarà assegnato il premio stanziato dalla Fondazione, pari a 25.000 euro i team saranno chiamati a ritirare il premio in ordine alfabetico e qui subito la parola alla presidente del Monte sì, allora pre premetto che diciamo abbiamo voluto classificare ex-aequo i quattro team,
E per diciamo per un motivo molto particolare, perché, pur nel rispetto delle differenze e del lavoro che hanno fatto, abbiamo voluto premiare i valori comuni a tutti questi professionisti, prima di tutto l'impegno e grande impegno che hanno profuso l'elevatissima professionalità e soprattutto l'utilità prospettica di tutti i lavori che sono stati svolti nell'ambito di questo concorso e che sono stati presentati oggi.
Quindi, diciamo terzi classificati ex aequo, con queste motivazioni la Hussein Arcadia un attimo no, no, sta rubando il lavoro, ma scusi.
Allora, intanto, dovrà essere in ordine alfabetico, per fortuna.
Eh.
Va bene, vado io giusto che c'è qualcosa che non mi torna, allora scusatemi e ritira il premio come terzo classificata ex aequo, il team con capofila, 3 T.
Premia il dottor Oronzo Perrini, ci rivediamo a visto menzione premio.
Eccoci.
Esatto.
Provasio de
Che serve, non c'è, serve tourism.
Ancora il premio come terzo classificato ex aequo, il team con capofila, la Uss, se premia il dottor Emanuele Bellani.
Prego.
E ancora, terzo, Grafis classificati ex aequo, Tim con capofila, la Habits.
Previa l'ingegner Massimo Cerri.
è ancora terzo, classificato ex-aequo in team con capofila, habitat professoressa Centre, premia il dottor Marco Sangiorgio.
Ah
Lo tengo io l'altro.
Davvero complimenti, complimenti a tutti, grazie, io lascio qui le buste per, diciamo la prova attorno da questa parte grazie alla Presidente del mondo, presi a tutti gran bel lavoro, il suo.
Allora
Abbiamo già insomma, un po'ho capito intravisto come sport e cultura si stiano rivelando due straordinari acceleratore di rigenerazione urbana, diciamo, non non può, non possiamo e non dobbiamo, non dobbiamo aver paura di essere smentiti se diciamo che, insomma, lo sport è diventata un'industria per questa città. Fortunatamente lo dico tra l'altro da amante dello sport, ma insomma anche da da cittadina, il comparto dei grandi eventi sportivi e delle infrastrutture collegate. Si stima che valga oltre il miliardo di euro e allora ne discutiamo con
Antonella Baldino, amministratore delegato dell'Istituto per il credito sportivo e culturale, buongiorno e benvenuta.
E Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, benvenuti, grazie Prestini, siamo qui, vi piace preferite le poltroncine, mi metto in piedi, è ripartito, tutto, ci piace, ci piace un po'come il Tevere, un giorno non mi posso alzare, sennò non passa perdonatemi,
Prego no, facciamo un uomo, una donna, una donna anomalo, dopo c'è il terrore.
Comandiamo, noi pare vero, allora, presidente Mezzaroma, possiamo, possiamo far finta, diciamo non far finta che ci conosciamo, quindi anche qui stiamo Altucci scuserete, ma abbiamo già dato, abbiamo già visto anche nel corso della mattinata io direi che usciamo da un'altra fantastica edizione degli Internazionali di tennis non solo perché è stato un gran piacere vederti a fianco il presidente Mattarella e affianca alle spalle di Sinner insomma, molte ripetutamente in occasione della festa della finale io direi che premi internazionali sono un esempio perfetto di rigenerazione urbana nel rispetto del passato, della tradizione ma anche della modernità.
Buongiorno a tutti, grazie, ovviamente.
Dell'invito, sono onorato di essere di essere qui. Sì, gli Internazionali sono stati un obiettivamente un grandissimo successo con dei numeri in crescita rispetto allo scorso anno di circa il 25%, e si svolgono ormai da decenni in un contesto che è un contesto unico, è quello del del Parco del Foro Italico. Il parco del Foro Italico è un unicum, a mio avviso, al mondo, perché parliamo di circa 23 ettari, sostanzialmente al centro della città in cui
Si sposano vari elementi di grandissimo contenuto perché è ovviamente un parco sportivo, un grandissimo impianto sportivo, c'è lo stadio olimpico, c'è il Centrale del tennis, ci sono le le piscine, però è altresì una testimonianza di grandissimo architettura.
Perché è un è un parco monumentale.
Ricordo che hanno operato nel Parco del Foro Italico, architetti del del calibro di Moretti, di Del Debbio è oggetto di un'attività, come dicevi, tu di recupero, di rigenerazione e di riqualificazione sul parco sono stati investiti circa e saranno investiti, circa 160 milioni di questi 80 vengono stanziati sono stati stanziati dal governo dall'Unità di missione.
E specifica di Palazzo Chigi, 20 milioni vengono investiti direttamente da da Sport e Salute e altri 20 milioni vengono investiti dal ministero degli Esteri attraverso un uno strumento che il lo sviluppo del turismo delle radici, quindi è un è un side, in continuo divenire che unisce,
La memoria, ma anche la, la visione verso il futuro.
Probabilmente più tardi parleremo anche del dei lavori sul Centrale del Foro Italico e.
E i grandi eventi internazionali ormai stanno diventando un driver di sviluppo importante in ogni città, a Roma, in particolare noi, al al Foro Italico, organizziamo non solo gli Internazionali di tennis, ma anche.
Il Sei Nazioni di rugby e ci sono tutti gli eventi legati allo stadio Olimpico che siano si eventi sportivi che eventi di intrattenimento. Il tra brevissimo inizierà la stagione dei concerti, quindi è un must continuare a stare al passo con i tempi in un settore che vede una grandissima concorrenza a livello internazionale e noi ce la stiamo mettendo tutta per rendere questo questo impianto sempre più bello e soprattutto sempre più fruibile per per i cittadini. Ma l'anno prossimo contiamo molto sull'impianto. Ormai abbiamo fatto l'elenco alla doppia femminile singolare e doppio maschile è singolare maschile. Quest'anno, diciamo sul campo, abbiamo stravinto tutto, quindi ormai puntiamo tutto sul centrale coperta di cui parliamo tra pochissimo e la dottoressa Baldini diciamo, abbiamo visto già sfruttato come alla rigenerazione urbana a Roma ma, come insomma in altre città, passa anche dalle infrastrutture culturali e sportive che sono la mission, diciamo, del del Credito Sportivo. Qual è il valore aggiunto che tutto ciò dà alla città?
E il grigio, grazie per noi, è effettivamente questo sport e cultura sono però per il DNA della nostra Istituzione, solo, diciamo la parte di l'imperativo strategico, che in qualche modo definisce la nostra missione istituzionale di banca pubblica per lo sviluppo, quindi sport e cultura con fattori proprio di come capitale produttivo fattori di localizzazione oggi ne abbiamo visti molti interventi.
Fattori di attrazione e sono anche due asset class nell'ambito delle infrastrutture sociali che hanno il loro massimo impatto da questo punto di vista, proprio sulle sul contesto metropolitano, perché proprio sulle grandi siccità che si giocano le grandi sfide del nostro tempo di tipo sociale e demografico, ambientale e lo sport la cultura possono coniugare sono effettivamente le aree che possono coniugare l'inclusione sociale con la,
Protezione ambientale con la crescita economica sostenibile. Questa è un po'la filosofia della nostra e la direzione strategica della della nostra banca e d'altra parte diciamo il fatto che ci sia un ritorno economico oggi è stato più volte menzionato. È un fatto che si legge nei numeri, al di là della dimensione specifica delle l'incidenza del settore che lei prima citava, c'è anche proprio l'effetto di moltiplicatore che questi settori possano avere. Perché non si pensa che il settore dello sport ha un moltiplicatore sull'economia degli investimenti nello sport, non Imp moltiplicatori, sono un'autonomia di circa due, significa che tra effetti diretti indiretti e indotto, ogni euro di investimento ne produce due di effetto economico complessivo.
Che è un effetto molto prossimo a l'effetto moltiplicatore.
E di grandi settori industriali, come le costruzioni e come l'automotive, stiamo lì come effetto moltiplicatore, quindi stessa cosa vale anche per il settore della cultura, questo genera comunque un impatto su almeno due direttrici che sono, abbiamo detto anche più volte oggi, il turismo e il,
E diciamo, le della filiera industriale connessa. Diciamo che si è molto detto del turismo culturale ed è ovvio che in Italia già il turismo culturale di per sé è il 60% del turismo complessivo, Roma è l'hub principale del turismo culturale, ne rappresenta circa un quinto, ma il turismo sportivo forse è ancora più interessante, se ne parla poco, ma cresce a livello globale. Ha un tasso doppio rispetto al turismo generalista, cioè il 18%, il turismo sportivo contro il 10% del turismo generalista, e questo spiega anche l'attrazione per i grandi eventi, l'importanza dei grandi eventi, che in qualche modo, come diceva prima, vanta Mezzaroma, ridisegnano anche la mappa a livello globale del allocazione degli investimenti in riallestite in Hospitality, che non è un fatto marginale e questo è un fatto che condiziona anche il, lo sviluppo futuro del delle città ed è una competizione che si gioca a livello globale e si gioca anche a livello nazionale. Roma, da questo punto di vista, ha tutte le carte per poter
Diciamo cogliere maggiori opportunità dalle Olimpiadi degli anni 60 gli Internazionali di tennis sotto la regia dei colleghi di Sport e Salute Roma dimostra appunto di avere questa grande abilità di concepire l'evento sportivo con un evento anche che non è solo infrastrutturale ma anche industriale ed è anche culturale, grazie presidente Lazzaro, ma allora, dopo anni di attesa, iniziano i lavori per la copertura del Centrale, avremo finalmente un nuovo palazzetto moderno, capace di accogliere grandi eventi, insomma, una cosa su tutte, insomma, sta per sbarcare l'Nba e quindi no, lo vediamo tutti direzionato.
Sì.
Come ha detto lei, come diritto, tutto, con qualche anno di attesa, è grande e grazie alla collaborazione, ovviamente, di tutti i soggetti istituzionali coinvolti a partire da Roma, Capitale, Sovrintendenza, Regione Lazio, e siamo riusciti a portare a casa l'approvazione di questo progetto. I lavori dovrebbero partire a breve per terminare, per essere prudenti entro la fine del 2027. E un ovviamente un passo in avanti, un salto in avanti, non un passo in avanti perché il Centrale del Foro Italico verrà ampliato. Ci saranno circa 2000 posti 2000 100 posti in più verrà ovviamente coperto con una copertura fissa sopra le tribune e amovibile per quanto riguarda il centro del campo per 2002 mila 100 posti in più, quindi vuol dire che la prossima finale siamo tutti invitati a presidente Mezzaroma che hai preso, tocchiamo il tasto
Eh beh, sono state settimane impegnative.
Ovviamente, nella configurazione nella configurazione dei posti a sedere, perché poi avremo configurazioni diverse, diciamo una configurazione bel tennis, tu, hai fatto prima cenno anche a questa ipotesi di utilizzo per quanto riguarda la l'Nba Europe, in quel caso la configurazione avrà un aumento dei posti utilizzando il parterre e come avrà un aumento dei Bossi ovviamente anche la configurazione che permette l'utilizzo per per i concerti.
Era necessario, era doveroso avere un impianto di questa portata e al chiuso, perché permette ovviamente di intercettare una domanda e un'offerta di grandi eventi sportivi e non al chiuso, permette di utilizzare l'impianto ovviamente 365 giorni l'anno in condizioni ovviamente migliori rispetto a quelle attuali perché sarà un impianto al chiuso ovviamente sarà anche un impianto condizionato e verrà aumentata anche la superficie disponibile per gli spettatori. Per quanto riguarda tutte le
E facility
Relative all'hospitality al food and beverage noi siamo molto felici di aver portato per ora a compimento la prima fase autorizzativa, siamo, non vediamo l'ora che partano i lavori e non vediamo l'ora che questo impianto sia finalmente fruibile per tutta la città, anche noi a proposito di basket una cosina al volo poi, tornando alla dottoressa Baldini,
E con il progetto illumina Sport e Salute sta costruendo playground su tutto il territorio, c'è stata non la prima preda della prima inaugurazione a Colle Oppio a Roma, diciamo segnale del fatto che si le grandi infrastrutture ma insomma per diffondere e divulgare lo sport si fa anche altro se questo è un progetto che parte dal Governo e ci vede particolarmente orgogliosi.
Perché, come hai detto denuncia, è solo una grande impiantistica sportiva, c'è anche un'impiantistica sportiva più capillare, più diffusa, noi oggi abbiamo sostanzialmente due barriere all'ingresso, nella pratica sportiva, una eh eh.
L'insufficienza, direi un, il numero purtroppo non consono di impianti sportivi pubblici e quindi gratuiti, e poi quella del costo dell'accesso allo sport, noi stiamo operando su tutte e due le direttrici.
Sport illumina un programma che prevede la realizzazione di circa 85 playground, che saranno dei degli spazi, ripeto, pubblici gratuiti, multifunzionali, che noi gestiremo in fase di start up anche per quanto riguarda la manutenzione il primo è stato in assoluto, come hai detto, tu un impianto a Colle Oppio che abbiamo.
Ristrutturato, ovviamente, con la collaborazione di di Roma, capitale del Comune di Roma, ce ne saranno altri, è la direttrice di intervento del pubblico per cercare di creare il più possibile opportunità di sport che sia di facile accesso per tutti i cittadini, perché il terzo fattore lo aggiungo io secondo me il presidente che c'è anche un po'di pigrizia,
Da una parte.
È vero, è vero, questo su questo non potesse fare, possiamo fare poco, però sta cambiando anche questo tipo di approccio allora, dottoressa Baldino e c'è un grande tema investimenti, investimenti che abbiamo detto Pubblico Privato stanno aumentando, però certamente cosa bisogna fare a Roma per aumentare gli investimenti non più solo istituzionale ma i privati,
Un po'si è detto anche questa mattina, e forse proprio nell'idea anche dei promotori di questa fondazione, cioè sottostante l'idea che si possa fare di più per attrarre capitali privati oggi sui mercati finanziari la liquidità non è il tema, anzi c'è una crescente propensione degli investitori a anche diversificare i portafogli con il proprio portafoglio di investimenti con un interesse anche verso asset class come possono essere quelli dello sport della cultura che presentano una diversificazione interessanti per alcuni investitori sotto il profilo, appunto,
Del rischio e del rendimento e rimane però un tema che forse diciamo per Roma si andrà dalle sicuramente una finestra di opportunità.
Di attrazione per l'attrazione di capitale istituzionale è capitale paziente, d'altra parte, siamo in un settore, quello delle infrastrutture, che a Roma come altrove, a note criticità, un primo tema che pure questa mattina è stato e in qualche caso menzionato ai tempi e l'iter autorizzativo che evidentemente,
Non sono particolarmente attrattivi, anche su piccoli impianti, su piccoli interventi nel settore culturale c'è sullo sport subcultura forse ancora peggiore la statistica, ma sullo sport anche di piccoli impianti si parla di 3 4 anni.
Di tempo tra la progettazione e la prima pietra, che è un tempo lungo un tempo non compatibile con le scelte di investitori che.
Puntano a una realizzabilità più immediate, anche un controllo sui costi a dinamiche molto più controllabili, e quindi il tempo è sicuramente un fattore decisivo e la capacità dell'amministrazione di gestire queste procedure autorizzative in tempi rapidi è un elemento essenziale, ed è un fattore di attrazione sicuramente,
L'altro tema è la qualità dei progetti e oggi anche prima, quando appunto Marco illustrava la.
Il progetto del centrale parlava di un'infrastruttura, Rahman parlava anche della sua gestione, quindi la qualità della progettazione, anche in termini di capacità di gestione e di far funzionare l'infrastruttura in modo aperto e fruibile nella gran parte dell'anno è evidentemente un altro elemento importante, quindi qualità dei progetti e l'altro e c'è il tema che invece ci riguarda più più da vicino che alla finanza e noi abbiamo in questo un ruolo molto particolare perché è quello che cerchiamo di fare.
Combinare in maniera ottimale le risorse pubbliche con delle risorse private. Per noi diciamo, l'elemento essenziale è cercare di indirizzare le scarse risorse pubbliche laddove è veramente essenziale, laddove sarde per attivare la leva dei capitali privati, e su questo diciamo sullo sport e la cultura si può fare molto. Noi abbiamo avuto la lo scorso anno il governo ha approvato uno strumento molto innovativo nel settore dello sport, che il Fondo italiano per lo sport, e che potrà fra può dare una risposta in questo, nel senso che è uno strumento che lavora con Condit termini e condizioni diverse dal mercato, ma con strumenti di mercato, quindi potrà essere complementare rispetto al mercato, affiancare i privati, perché potrà operare con debito equity e garanzia e quindi attivare nel modo più ottimale la leva dei capitali privati e Roma. Naturalmente è per noi un ambito di eccellenza, molti progetti di guardiamo proprio con Sport e Salute. Abbiamo la fortuna di avere un soggetto che si occupa appunto della progettazione e della gestione, consentendo una cosa che noi non facciamo, ma la programmazione comune in questo settore è fondamentale e la maggiore collaborazione con le istituzioni e tra le istituzioni è sicuramente un elemento vincente per poter attrarre capitale privato all'altezza delle esigenze di una città metropolitana.
Bene, quindi, dopo il metodo Rocca quartieri, abbiamo anche il metodo Baldino Mezzaroma sullo sport, grazie alla dottoressa Baldino.
Grazie al presidente Mezzaroma, grazie buonissima giornata, scusate, allora ci sono i nostri direttori, sì, perché non li vedo, allora allarghiamo un po'I eccole sono tutti alla mia destra, allarghiamo un pochino lo sguardo per vedere l'orizzonte, per vedere i punti di vista diversi, insomma interrogarci su alcune questioni di fondo ne parliamo con autorevolissimi giornalisti, qualcuno anche amico, lo diciamo subito, ma tanto tra giornalisti ci possiamo dare tutti del tu, fortunatamente e allora benvenuto a Claudio Cerasa, direttore del Foglio Bongiorno, grazie per essere qui, grazie Claudio
E Walter Mariotti, direttore editoriale di Domus c'era, ecco, noi eccolo, stanno chiamando in ordine alfabetico, ovviamente non di preferenza, Roberto Napoletano, direttore del Messaggero Bongiorno, direttore.
E Marten Van Alden, corrispondente a Roma del quotidiano olandese De Telegraaf, eccoci Martel, buongiorno.
Allora dunque inizio dal direttore Mariotti, vogliamo un po'alto, nel senso che ho.
Zo so che hai fatto di recente, insomma un intervento a Tokyo, citando un filosofo parliamo di città di come questi delle città cosa possiamo fare su Roma?
Dobbiamo accendere la lucina toccando il tasto grigio, diventa blu.
Martins, potresti intanto arrestare il microfono al direttore avariati, grazie.
Giorno e grazie per questo invito.
Per Roma è difficile trovare, credo, una formula, perché Roma è una città unica e particolarissima nel suo genere non è marketing.
Roma è la città eterna, nel senso che conserva dentro di sé, nel suo percorso nella sua sperimentazione.
Tutte le epoche, tutte le epoche e poi anche ancora unica al mondo, due dimensioni, la dimensione, per così dire terrestre, la dimensione live, è quella spirituale, non ci sono molti esempi così, nel mondo questi due piani, queste due compenetrazioni creano tantissime.
Contraddizioni, tantissime complessità.
E questo credo che sia il primo tema.
La dimensione spirituale, dal mio punto di vista, è la dimensione più importante, perché Roma trova la sua origine non nella cultura romana latina, ma in quella etrusca sono gli Etruschi che costruiscono la concettualizzazione della città del pomario, per esempio del decumano.
Del cardo della cloaca maxima e che danno anche altri simboli urbani che poi hanno un potere né di modificare la realtà, quindi anche questo credo che sia un altro aspetto.
Da non da non sottovalutare, se si compara Roma con altre città del mondo che hanno una tendenza completamente diversa, e credo di poter dare questi elettroni napoletano, parliamo della narrazione idioma, diciamo perfino una volta alla si raccontava insomma chiaramente come la.
La città di se questo sempre insomma Strabella sarà questa sera, quella tornare alla città dei ministeri e non era proprio questa definizione non aveva proprio un'accezione positiva, oggi Roma è anche la città dei grandi eventi, delle grandi opere, dell'innovazione, cosa sta succedendo?
Intanto, grazie Roma si della città dai ministri della città della politica, se la vogliamo dire tutta che in realtà, se uno pensasse ai Ministeri come espressione della macchina amministrativa della macchina iniziativa funzionasse, sarebbe una cosa importante, poi se parliamo della politica, stiamo parlando della democrazia e quindi una cosa altrettanto importante però, siccome quello che sta accadendo è infinitamente più rilevante,
Ebbene, riflettere su alcuni elementi che sono già emersi con chiarezza, cioè negli ultimi 3 4 anni è successo qualcosa, cioè in termini di stanze 5 stelle lusso.
Roma.
Che è infinitamente più grande di Parigi e ovviamente, come dire, non è nemmeno confrontabile. C'è Milano, Napoli, città importanti, ma non solo dal punto di vista dimensionale, stiamo parlando di frazioni, b Roma aveva il 40% in meno in città di istanze lusso 5 Stelle di di Milano, oggi al 30% in più. Ma come dire che ha una dimensione ai prospetti delle sviluppo, il finita, se pensiamo che cos'è Milano e che cos'è Roma, che possiamo avere un tasso di sviluppo del 3000% rispetto a questa crescita c'è l'impatto dei grandi eventi del turismo
Ma anche della cultura della musica, dello sport, di cui abbiamo parlato fino adesso ha già oggi determina.
A Roma, un impatto economico che è pari a quello che gli stessi eventi sportivi, culturali, turistici messi insieme, fanno Milano, Venezia e Napoli.
Questo, diciamo, sono fatti.
Ancorché ancora minimali dal punto di vista.
Dell'innovazione è la seconda regione italiana in Lazio, Roma e Napoli sono seconda e terza come start up digitali, cioè dopo sa noi avevamo questa caratteristica, aveva avuto sempre qualche difficoltà, ma intanto l'italiano vince un Nobel no.
Per la ricerca, però, generalmente l'ha fatto fuori dall'Italia no, qui aveva avuto un caso che la Giulio Natta polipropilene isotattico le vaschette di plastica Damocle nel dopoguerra a Milano, poi dopo decenni, è tornato un altro a Parisi per la Fisica, Università, la Sapienza Roma,
Quindi roba come hub dell'innovazione come hub della ricerca e come promotore di questo cambiamento che come risponde a una grande sfida in un nuovo contesto geopolitico e la Roma di oggi, e penso che sarà sempre più e dovrà essere sempre più questo però è nelle mani di tutte le istituzioni tutte Amministrazione comunale, governo, università, impresa politica in senso complessivo che devono capire che questa città riconciliare il Paese e restituisce come la storia europea Von,
Dei fondatori ci segna un ruolo che, storicamente più che pluri millenario, ma oggi può competere dentro un quadro geopolitico totalmente cambiato, dove l'asse est ovest non c'è più e cioè non c'è più e in difficoltà dopo la guerra in Ucraina ci abbiamo cinque anni di stagnazione recessione in Germania e nell'Asia sud nord Roma e il Mezzogiorno italiano messi insieme non sono più un problema sono l'unica opportunità di salvezza per l'Europa e per l'Italia direttore Cerasa,
Dirige il quotidiano politico per eccellenza a Roma. Da questo punto di vista, da tanto materiale ti convince questa narrazione della Capitale e Milano deve iniziare ad avere un po'paura, allora di certamente. Grazie dell'invito. Intanto certamente negli ultimi anni a Roma è successo qualcosa, non c'è soltanto una narrazione diversa, ma ci sono anche dei fatti diversi su all'interno di molte classifiche importanti, anche quelle sull'attrattività Roma conquistato tantissime posizioni e questo non è un caso. Bisogna, secondo me, provare a chiudere gli occhi e a pensare a quattro concetti che sono quelli che gli osservatori dei volti che amano i driver del presente e del futuro Roma può vivere in una maniera ancora più rigogliosa rispetto al presente se ragiona su turismo, innovazione farmaceutica e lusso, quando parliamo di turismo, che succede che i romani a Roma, in generale, pensano al turismo certamente come una fonte di ricchezza, ma la vivono come una fonte di stress. Allo stesso tempo, perché l'overtourism, questo concetto assurdo e incredibilmente proprio preponderante nel dibattito pubblico è entrato nelle nostre vite, ma il turismo a Roma che cos'è è certamente un vettore che riesce a generare ricavi che riesce a generare entusiasmo e che riesce a generare un'industria importante, ma è anche un settore che deve essere rivisto, perché l'overtourism esiste nella misura in cui ci sono troppe persone all'interno degli stessi posti e quindi l'obiettivo del futuro deve essere anche quello di ripensare e rigenerare Roma dal punto di vista della distribuzione del turismo, quando si pensa al turismo, poi, si pensa anche a numeri importanti, perché Roma, negli ultimi anni ha aumentato i visitatori, è aumentato anche i ricavi generati dal turismo, ma rispetto a città molto importanti come Parigi e come Londra, oggi Roma genera ricavi che valgono la metà di Parigi di Londra. Quindi questo è un tema che va affrontato. Come trasformare questo tesoro enorme, questo petrolio clamoroso in un elemento che possa aiutare a creare maggiore ricchezza e dunque maggiori industrie, e dunque più posti di lavoro e anche capacità? Di riuscire a competere con altre città. È incredibile che Roma, pur essendo quello che sappiamo, non riesca a essere ancora all'altezza di grandi città europee che hanno meno ricchezza ma riescono a mettere a sistema in una maniera più forte quello che hanno gli altri tre concetti dai quali non possiamo esimerci dal ragionare sono l'innovazione, il la capacità di trasformare la farmaceutica nel grande elemento di sviluppo della
Della città e il lusso. Il direttore Napoletano ha ragione quando note ricorda questi numeri incredibili degli hotel a 5 stelle, che a Roma sono cresciuti negli ultimi anni in un modo molto importante, ma il problema è che, rispetto alla crescita che ha avuto il turismo a Roma e rispetto al numero di turisti che hanno speso di più, c'è un tema che riguarda, se non ricordo male, la spesa giornaliera, perché la spesa giornaliera in questi ultimi anni è leggermente diminuita rispetto a quanto sono aumentati turismo quindi, come si fa a creare occasioni affinché il turismo, anche quello di classe, anche quello di lusso possa essere spinto a spendere di più? C'è poi un altro elemento. Ovviamente noi, quando pensiamo alla sanità, a Roma, abbiamo in mente che cosa delle immagini cupe abbiamo in mente gli ospedali che
Le liste d'attesa Lin la difficoltà a trasformare quell'elemento della salute come un qualcosa che attragga Roma, ma anche il Lazio in generale, è un hub, come sapete meglio di me clamoroso della farmaceutica, ma in tutti questi anni non è riuscito a creare una narrazione, ma anche una, una sì, un sistema di industria che possa fare di questo elemento un qualcosa di davvero attrattivo, una Silicon Valley della farmaceutica. Perché non c'è questo questa immagine, ci potrebbe essere perché Roma ha le caratteristiche per competere con altre città. Su questo tema è assurdo pensare a Roma come alternativa a Milano. Dal punto di vista industriale, mi danno alcune caratteristiche che Roma non può avere Roman e può avere delle altre. Bisogna puntare su quelle caratteristiche che non a Milano per essere attrattivi e poi l'ultimo elemento riguarda l'innovazione. Su questo una piccolissima storia
A febbraio, qualche settimana, qualche mese fa, quando sono cominciati gli scontri, anche la guerra, la reazione all'interno del Golfo Persico, l'Iran ha colpito, tra le tante cose, anche dei data center data center, che si trovano negli Emirati Arabi Lazar di Amazon nel corso di queste settimane e di questi mesi il tema data center, che sono anche qui uno dei petroli del futuro, è stato affrontato in maniera superficiale all'interno del dibattito pubblico italiano e anche Romano data center sono,
Che non sono soltanto dei luoghi all'interno dei quali possono convergere i dati e le informazioni necessarie per far funzionare l'intelligenza artificiale. Il data center sono una fonte di industria di lavoro di ricerca incredibile. Pensate, mi sono appuntato questo dato che nei prossimi 10 anni Microsoft, Google, Amazon e Meta hanno promesso di stanziare circa 370 miliardi di dollari all'anno per i data center nel mondo. Che significa non aver colto quell'opportunità di fronte al dramma della guerra nel nel Golfo, significa non aver capito che, attraverso l'investimento in data center, le città possono pensare al futuro, possono creare un ecosistema fatto di energia, distribuzione del dell'acqua, capacità di far convergere l'intelligenza e capacità di attrarre investimenti capitali. Quello è il tema, quindi, per concludere, se noi ti diamo gli occhi, pensiamo al grande elemento di forza del di Roma che il turismo come un peso per la città e non riusciamo invece ancora vedere quei tre vettori del futuro lusso. Innovazione e
E Turi e capacità industriale, dunque farmaceutica, come delle realtà su cui investire per far crescere ancor di più la città e per farle scalare ancora più posti nelle classifiche che contano grazie al direttore Cerasa, Marten Van Alderaan, vengo da te quello che ti chiediamo oggi a te è proprio la la la prospettiva da cittadino europeo come con i tuoi occhi, come vedi Roma, con quali pregi e difetti e poi proprio per quelli che sono i tuoi contatti oltreconfine a livello europeo tanto in Olanda ma insomma non solo,
Cosa dovrebbe offrire Roma che ancora non ha per attrarre i grandi capitali stranieri?
Grazie buongiorno a tutti sono marcio, insomma, non impossibile, sono un giornalista olandese, vivo qui da tanti anni in Italia, sono felice di vivere a Roma, se pensiamo all'immagine di Roma nel mondo, come sapete, la bellezza della Città Eterna.
Bellezza come una cartolina che attrae tantissimi turisti, naturalmente.
Anche ex post, per esempio, se noi pensiamo agli stranieri che vengano qui che lavoravano alla Fao, alle organizzazioni dell'Onu, oh, che bello avevano pelle ambasciate oppure le persone che lavorano al Vaticano, e quindi se noi e io voglio essere sincero e non voglio essere guastafeste però voglio adesso sto in giro perché se pensiamo a come possiamo migliorare Roma dobbiamo anche essere sinceri,
Milano non si è parlato di Milano, ma è un dato di fatto che gli imprenditori stranieri pensano con la capitale dell'Italia a Roma, ma con la capitale delle Finals si pensa a Milano e non solo perché c'è la borsa, ma perché Milano viene comunque mi dispiace dirlo ma considerata un clima molto migliore.
Tale finanza per un'economia più forte, per un clima imprenditoriale migliore, lì c'è più ricchezza e c'è anche, naturalmente, più vicinanza rispetto agli altri Paesi europei, che è in grande vantaggio, ci sono anche gli aeroporti, campo dai voli diretti in un giorno solo pestis a Bruxelles opalino, eccetera, insomma, anche più vicini vuol dire che noi dobbiamo da sindaci e che dobbiamo accontentarci solo dai turisti. No, perché il punto è che, secondo me, Roma, A nello stesso momento una grandissima potenzialità di migliorare. Per questo motivo sono felice di essere stato invitato qua e credo che questo forum o ci sia
Una esisteva molto Bona proprio perché c'è una concrezione di Roma dove una panzana grandissimo Paul socialità, dall'altra parte, non è ancora stato messo in atto e ci potremmo ancora fare molto di più e quindi gli decisiva di oggi va in questa direzione, allora pconsi riguarda Goma,
Ci sono quindi i punti suoi forti, ma se ci penso, per esempio, alla tecnologia, le sue tecnologico negli ultimi anni ci sono stati passi più positivi ed è vero che ci sono tantissimi eventi come d'azione ha portato giustamente direttore a Roma se si pensa che Palazzo del dagli eventi sportivi è vero ci sono tanti, abbiamo adesso di Re di Roma, Milano, in scena Tennis satira, abbiamo la maratona abbiamo
Abbiamo due squadre di calcio, insomma, abbiamo le varie attività sportive, naturalmente
Per quanto riguarda la cottura Roma è imbattibile anche una grande storia, però
Sulla questione tecnologica ci potrebbe essere ancora più sviluppo, si potrebbe ancora fare di più, ci sono alcuni settori sono già forti prima che nasce parlava di
Farmacia e vedo il è già qui. È già forza la farmaceutica, anche Dario spaziava. Però, se pensiamo alle imprese grandi di Roma, pensiamo soprattutto quelli che sono i ragazzi allo Stato, come Leonardo e Eni e neo, è molto meno ad imprese private che sono più a Milano. Però ci sono elementi anche positivi, anche che danno speranza per quanto riguarda la collocazione geografica. È vero che ci sono aeroporti importanti di Milano, ma ci sono anche a Roma Fiumicino si sul passo e Moro molto positivo. Negli ultimi anni è spesso stato indicato dai passeggeri come quella migliore dell'Europa, una delle migliori del mondo. Questo dà speranza, anche se è soprattutto per i turisti. È comunque un falso positivo che la tangibilità un aeroporto che funziona così bene, che piace da incoraggiamento, poi Roma anche vicino, Civitavecchia e polso, che è importantissimo per le merci per l'Enpals, per l'export. Anche questo è un punto. Forse è molto importante per il traffico per fine intercontinentale. A parte questi elementi, ci sono progetti di migliorate Roma anche da parte, devo dire, da parte del sindaco Gualtieri Cappellazzo Acam a marzo. Quest'anno di gin
Rigenerazione. Allora questo tema di accelerazione e importantissimo per Roma, perché la città si presta molto bene per la decelerazione, allora abbiamo con Roma la città. Se pensiamo solo alle citano, nei dice Brok, apriamo Como Roma, la terza città di abitanti dall'Unione europea. Dopo Bellino, Emma Trezzo, abbiamo quei 2750000 abitanti, è grande, abbiamo una superficie che è più grande della città rispetto a Milano e Napoli altri messi insieme, bene, non c'è solo gli edifici, non ci sono solo gli edifici storici che sono tutelati dai beni culturali che difficilmente possono cambiare perché ci sono tantissime regole, ma ci sono anche tantissimi altri. In Costa Gravas, superficie vecchi palazzi, non più idilliaci applique posto è al servizio dei dati che possono essere utilizzati per nuove funzioni. A proposito voglio nominare, ad esempio, di un mio connazionale
Franco Cfa.
Di social lui ha creato nello scalo di San Lorenzo dei social un tipo di Student corteo studenti, ma anche per altri che vogliono stare lì e c'è anche un elemento molto di creativo, l'intorno quindi non si tratta di un semplice Teo, è un'enorme, è molto grande e l'edificio nel complesso molto grande e atlante nascono indotto questo è un esempio positivo di un investimento straniero è stato fatto a Roma,
Perché incoraggiare il capitale per incoraggiare gli stranieri a venire più qui, io penso che la cosa più importante, ossia e considerazione PPP public private partnership questo è fondamentale, cioè una intesa fra il Comune e la Regione, soprattutto il Comune come imprese straniere perché Roma viene spesso considerata a Nicita lenta o ne cita l'Enza di che dove c'è ancora la per questo problema per tutta l'Italia la lentezza della giustizia, se ti arriva un avviso di garanzia, chissà quanto dura.
Questo è un giallo problema, introdusse l'Italia e la lentezza della giustizia, questo può spaventare un, naturalmente un imprenditore straniero, ma nella giungla di tutte le leggi è importanza, cioè Up aprire una attività per ottenere un permesso, inoltre, di situazione ci vuole molto tempo e quindi Roma spesso viene considerata allenta allora per incoraggiare più capitanata straniero io penso innanzitutto che il cosiddetto Z e
Cioè la zona economica speciale che è stato fatto per incoraggiare gli investimenti in tutt'Italia, che è stato esteso anche in Umbria, e le Marche e in Abruzzo e clinici va più verso il Nord, non so se crescita zone economiche speciali per avere agevolazioni fiscali per attrarre capitali anche straniero non so se questo può anch'esso stesso a Roma potrebbe forse su un'idea. A parte questo, credo che sia molto importante che un imprenditore straniero conviene accompagnato e invoca miniera da qualcuno dal Comune
Per facilitare l'impresa, è di trovarono e vie di uscita nella giungla delle leggi e permessi, eccetera la norma che che allora quindi un Caronte che velocizzi, che semplifichi e che possa condurre chiarissimo.
E direttore che riunioni a brevissimo tu, racconti tutti i giorni, la città, ti chiedo uno sforzo di immaginazione come vedi Roma tra 10 anni.
Ma io, francamente, fra 10 anni tutte le guerre che sono in corso non sappiamo bene come evolve, però di sicuro.
Diciamo se dove.
Vorrei sottolineare un grande futuro da di grande hub, dell'innovazione di perché questo è un punto anche dal punto di vista industriale sottovuoto aveva detto prima, Claudio Cerasa, cioè.
Non so quanti hanno la piena consapevolezza che ne edili industriali del futuro questo territorio, come altri territori a cui non si attribuiva traduzione, cioè, per esempio, nessuno sapeva che Napoli ha più piccole e medie imprese manifatturiere, di Bergamo e Brescia, no, quindi c'è dubbio dovuto guardare l'animalista per conoscerlo ma il farmaceutico la cyber sicurezza, la tecnologia,
Il digitale si parte da Roma.
E si va verso la Campania, verso la Puglia, quindi proprio dal punto di vista industriale, tecnologico, innovativo e il numero di startup di giovani e la qualificazione della ricerca, l'acqua di intelligenza artificiale hanno fatto una commissione, ha detto, scegliete i migliori ministeriali, sono arrivati nove calabrese e un napoletano perché il primato e all'Università della Calabria,
Le Scienze informatiche gestionali nella chiave della sfida globale competitiva evidentemente è evidente che Roma, che la capitale è il punto di attrazione dei territori più vasti, ovviamente tutto questo richiede uno sforzo organizzativo manageriale.
Come dire, di di concordia politica che metta questo tema fuori e sopra la contesa politica, nel senso che anche di poco la dimensione della Capitale non è percepita, secondo me.
Per quello che è realmente che 12 volte Parigi che mi Nicolò fatto anni e anni a Milano, 15 anni forse di più che le fa tutta Milano, ovviamente a me mi sembrava Salario Parioli, cioè voglio dire uno dei tanti quartieri di Roma. Allora, da questo punto di vista, Roma ha bisogno di dialogare con Milano, ha bisogno che il Paese sia unito, non c'è una competizione, c'è la volontà di valorizzare questo elemento di attrattività che è emerso per fortuna dopo anni di dispersione e che può essere canalizzato dal punto di vista degli eventi culturali dal punto di vista degli eventi sportivi, ma soprattutto dal punto di vista delle tecnologie e dell'innovazione. Pezzate l'altra attività, cosa vuol dire la Roma? C'è Bulgari, prima non c'era, a Roma c'è Minerva, prima non c'era
No.
Forse ISO non c'erano, arriveranno due, quindi, quando io dicevo che essere arrivati al 30% il più significa proprio del fatto niente, niente, niente, niente è un risultato, ma le potenzialità di questo territorio Roma, c'ha, una storia che non c'è nessuno, pensate semplicemente che diciamo è la capitale d'Italia e la sede del Vaticano,
Sei grandi città italiane hanno un console, qui ci sono decine e decine di ambasciatori degli Stati sovrani dello Stato vaticano, lo Stato sovrano dell'Ordine di Malta, dei Paesi in via di sviluppo, quindi, quando questo Paese potrà mettere a frutto, come sta cominciando a fare questo capitale che è un capitale umano,
Industriale
Farmaceutico, la strada per sicurezza, le tecnologie fanno parte di questa competizione e il turismo e la cultura messi insieme già ai tempi di permanenza a Roma, sono passate da un giorno e mezzo a 4 e qualcosa quindi vuol dire che si viene per un evento e si sta per il turismo e la cultura bisogna fare ancora tantissimo, bisogna lavorare insieme, però bisogna avere almeno la consapevolezza che questa è la partita del futuro e che il contesto geopolitico ci colloca al centro della partita del futuro e ce la giocheremo grazie al direttore Napoletano, allora che sta scappando. In realtà, infatti, sarei rimasta grazie, direttore perdonami
Sarei rimasta, diciamo, un po'oltre i confini, col direttore Mariotti, che dirige una rivista molto prestigiosa di respiro internazionale e si dice spesso, direi anche qualcosa più di spesso Roma, città unica al mondo, ovviamente al di là parliamo un po'oltre al suo valore dal punto di vista chiaramente di patrimonio artistico culturale perché,
Provava a dirlo prima no, mi è capitato di andare in diversi paesi del mondo, anche in luoghi poco ospitali e poco conosciuti.
Conoscevano Roma e non conoscevano l'italiano.
Di recente, e no, io credo che ci siano diversi aspetti di cui intorno a quello che dicevo, l'aspetto delle due capitali che si fondono.
In un unico luogo, quella spirituale celeste e quella terrena politica ricordo anche che si parlava di economia, si parlava di politica economia vuol dire buona gestione della casa, che in qualche maniera è il fulcro e il centro delle città.
Politica vuol dire buona gestione della città.
O comunque la migliore gestione della città sono i due concetti e due categorie della nostra narrazione giornalistica e quotidiana che toccano la città, la città, però, sono almeno tre cose, no, sono l'insieme degli edifici, sono l'insieme delle consuetudini, la Latini la chiamavano Urbs, l'insieme degli edifici, poi c'è un secondo livello, le consuetudini, le regole e quella era la civitas. Questi due livelli non funzionano se non c'è un terzo livello, la capacità di costruire visione per la comunità, per la comunità. Ecco sicuramente, in alcune epoche della sua storia, della sua lunghissima storia mitica, ma in realtà non così non così mitica. Roma ha messo insieme questi livelli in altri momenti della sua storia, gli ha invece terzi. Ecco, probabilmente nell'ultima fase è un momento di disallineamento. Io però ho dato che sono di Siena e vivo a Milano
Mi sento un po'a disagio, cioè in questo Roma Milano, no, volevo, volevo fare un ragionamento diverso, portandovi delle tendenze che dal nostro punto di vista Domus, la rivista internazionale, la più antica e la più forse prestigiosa.
Che è diffusa in 90 Paesi il Pil, visto che si parlava di economia con gli illustri colleghi e di politica, il Pil mondiale nel 2024 si aggira intorno, secondo alcuni calcoli, ai 110 milioni di dollari in termini nominali.
Ecco, su questi le 1.000 città più grandi del mondo ospitano un terzo della popolazione globale su una superficie che, a seconda di come si misura tra il 2 e il 3% della superficie terrestre.
Ecco.
In queste 1.000 città si produce il 60% del Pil mondiale,
Sì, il 70% dell'inquinamento mondiale, quando si parla di nuovi drive di sviluppo delle città e dei territori.
Ho sentito parlare del farmaceutico e anche dell'innovazione e del lusso faccio solo due IRI fa farmaceutico viene da farmacia, che è una parola nel quinto secolo avanti Cristo, che vuol dire rimedio, ma anche veleno.
Il lusso è una parola invece del secondo secolo Latina, che vuol dire fondamentalmente un significato che la parola ha perso, che rimane solo in un termine medico, cioè la lussazione, il lusso è qualcosa che ti porta fuori strada rispetto alle tue consuetudini e che ti fa vivere un'esperienza diversa ecco, io credo che questo sia il momento di info,
Riformulare le domande su quelli che possono essere i drive dell'innovazione, perché quello che sta succedendo nelle grandi città ci sta dando di.
Come posso dire dei dati incontestabili che ci chiamano a rivedere le parole, una di queste è la parola rigenerazione, la parola rigenerazione che va molto di moda e che io, per esempio, ho chiesto ai miei colleghi del mio giornale di non usare ammesso che nulla spieghino è una è una parola che che come posso dire che sembra diventato un passepartout concettuale che ci pone delle domande per esempio,
I rischi della rigenerazione sono tantissimi.
Il primo è che non per questo la parola rigenerazione è uno dei termini tecnici, i concetti più discussi nel urbani.
Critica globale.
Il primo è certamente la gentrificazione, no, è più documentato quando un quartiere degradato viene riqualificato nuovi edifici, spazi pubblici, servizi connessioni, i valori immobiliari salgono tantissimo e questo significa che gli affitti aumentano.
Che i residenti storici a basso reddito non possono più permettersi di vivere lì e vengono a spostarsi altrove, quindi a un miglioramento rimedio. E c'è un veleno, c'è una un'espulsione e questo cambia anche il genius loci, che è un punto fondamentale delle città, in particolare fondamentale di una città come Roma provavo a di prima. C'è poi il tema della memoria dell'identità, c'è poi il tema del turismo. Il direttore Cerasa ha detto una cosa importantissima, secondo me il turismo non è l'Ouverture, insomma, va rivisto, ma come si rivede turismo
Questa è un'altra grande domanda, come si rivede il turismo nelle città d'arte, di cui Roma rappresenta la quintessenza del nostro Paese,
Eh eh,
Questa domanda non ha ancora avuto, a livello scientifico globale, una risposta.
E poi c'è un tema di riorganizzazione che eviti il rischio di trasformare le nostre città che hanno un patrimonio di sperimentazione, un asset intangibile nel linguaggio di oggi, di questo contesto e in una in una non vetrina per turisti.
Questo è un altro grande tema, poi ci sarebbe il tema della segregazione urbana, che mandiamo però non tutto questo tempo, no, ti faccio finire direttore prodotto senza elencarli tutti, purtroppo Visco dicendo che.
Il tema della degenerazione, che è l'argomento di questo di questa mattina, che nasce con intenzioni alte e genuine migliorare polarità della vita, recuperare degli spazi, rendere la città più disponibile, introdurre concetti tecnologici.
Deve essere prima visto in una dimensione che è una dimensione in cui il pensare si citava Heidegger, il pensare che la città e la realizzazione dello spazio tra le persone, la città senza l'architettura non esiste la città e quindi prima bisogna pensare all'abitare e dopo bisogna pensare al costruire,
Chiarissimo grazie quando bisogna pensare.
L'intelligenza artificiale nella nostra città, direttore Cerasa, e chiudiamo con te.
Ma Roma ha una grande opportunità, che è esattamente quella di cui non si parla quasi mai Roma potrebbe diventare la capitale europea dell'intelligenza artificiale applicata alla complessità del presente, perché Roma, che cosa Roma a tutto quello che serve per pensare all'intelligenza artificiale del futuro, A la farmaceutica l'abbiamo detto ma ha soprattutto le università perché anche qui, se chiudiamo gli occhi e pensiamo alle ai punti di forza di Roma, ai primi del centro i primi che ci vengono in mente non c'è l'università, Roma è la città che genera ogni anno più laureati in Italia,
All'Università più antica d'Europa e una città all'interno della quale ci sono più atenei di tutta quanta l'Italia, ma a Roma non viene associata a capitale umano. Roma viene associata a una fabbrica di laureati e il problema che ha questa città e che non ha la possibilità al momento di riuscire a tenere insieme il settore produttivo, mondo industriale e capitale umano perché Roma riesce a formare un grande capitale umano? Questo capitale umano diventa grande, poi, giustamente gira per il mondo, ma la città non riesce ad avere delle strutture tali da attrarre altro capitale umano. Quindi, per diventare la capitale europea dell'intelligenza artificiale deve puntare sull'elemento di cui abbiamo parlato poco fa, ovvero i data center, ma anche sulla capacità di creare delle occasioni per far tornare persone a Roma che possono avere opportunità di lavorare in imprese ancora più grandi, in grado di dare salari più importanti, più prestigiosi e più degni di questo nome e mettere insieme tutto quello che Milano non ha diplomazia, difesa, cyber sicurezza politica, capacità di Met di capacità di unire mondi universitari con realtà che ha soltanto questa città. Quindi questi sono imprevisti o gli elementi che servirebbero per dare altri intelligenza a una città che ha storia, ma non ha grande capacità di mettere a terra l'intelligenza industriale. Grazie mille ai nostri relatori
Scusate, ci siamo andati un po'lunghi con i tempi e quelli un po'di corsa in quest'ultimo panel, grazie davvero e c'è un momento, quello che poi vi divide con una cosina da mangiare delle conclusioni che sono affidate e chiedo di raggiungermi a Renato Loiero consigliere del presidente del Consiglio per le politiche di bilancio certo da podio,
Lei conosce bene il presidente Licignano che mette sempre, diciamo, 83 amplifica i tempi, io so che seguono, lei è griffato e quindi ascoltare quello che si sente, ma so che lei sa che separa questa sala da mangiare e da bere.
Baristi italiani della Roma imperiale di memoria, sapete che si raccontava pure che gli antichi romani introduceva l'argomento, fossero solide anche vomitare dopo il pasto per poter rimangiare dopo il ko no, vi ringrazio chiaramente.
Gianluca, ci dobbiamo oggi, poi erano obiettivo chiederci quanto di quello che abbiamo detto oggi ieri ho seguito, Gianluca lo sa, ma anche altri quei pochi che sono rimasti sopravvissuti appunto ai bagordi, che sicuramente ha atteso la la capienza della sala e se esistono sicuramente particolarmente attrattivi cosa oggi può rimanere rispetto a tutto tutto quello che si è detto è un percorso che abbiamo iniziato qualche anno fa. È un percorso che prima osservazione che
Una cosa che non compare né nel logo Fondazione ETS no compare appunto Ets, non ci dimentichiamo che appunto è o è una fondazione del terzo settore, quando eu è un qualcosa che appunto noi gratuitamente diamo e mettiamo a disposizione della collettività la prima cosa che è noto che un concorso che non ha parlato appunto solo a noi romani ma a un concorso che ha parlato a Mont al mondo,
Appunto alla della è già ricordato 35 gruppi disciplinari e oltre 1.000 professionisti peronisti forniti da tanti tanti paesi non è un dato statistico da punto da da economista no, gli economisti sono fissati, fissati con i numeri, è un segnale politico, un segnale politico e culturale, e Roma anche con questo lavoro torna al centro delle questioni aperte del pensiero urbanistico e architettonico contemporaneo. Io sono nato a Napoli, ho vissuto a Milano, ovviamente Ocean, ho scelto Roma Federico Fellini, diceva, Roman aceti e una città che ti ti entra dentro e non te ne non te ne vai più sui sei finalisti, in estrema sintesi, cercando di rispettare appunto, al termine degli otto minuti compendia in una pluralità di visioni per una città complessa
Ciascuno a suo modo, secondo me, rappresenta un approccio originale e articolato alle sfide della capitale, però le sfide.
Che sono rappresentate nei nei dai sei team fila misti incrociano tutti i grandi temi della modernità urbana di Roma e quindi, in particolare, quello che ha vinto mo mobilità sostenibile e infrastrutture del ferro, ma anche il sistema sanitario territorializzato forse questo è un tema che non è stato accennato. Sufficientemente politiche climatiche, gestione dell'acqua, inclusione sociale, nuove forme dell'abitare, riqualificazione delle periferie e valorizzazione del Tevere come asse identità e strategico, il dialogo tra centro e periferia tra centro storico e aree dismesse che periferie
Non sono temi astratti, ma sono sono domande concrete che i romani noi, se ci poniamo tutti i giorni, no, ogni ogni giorno, come muoverci, come abitare, come vivere una città che deve essere all'un tempo, un museo a cielo aperto o no?
È una civiltà, è la culla della civiltà mondiale, anche un laboratorio di futuro, Alberto Sordi, una volta disse Roma è l'unica città al mondo dove puoi sentirti straniero a casa tua, debbo dire che non solo io in tanti abbiamo spesso sperimentarono questa difficile questa difficile situazione, altro punto fondamentale collaborazione pubblico privato, non approfitto della sede per farmi pubblicità, ma approfitto per regalare a Gianluca una mia recente pubblicazione sul tema, dove troverà alcune alcuni spunti sulle problematicità del Ppp, che peraltro a destra insomma non è un convegno di giuristi vive una una problemi particolari connessa alla sentenza della Commissione europea della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 febbraio scorso sul diritto di prelazione, da riconoscere al proponente del Ppp
Però è emerso, è molto buono sia i giornalisti che il Sindaco, appunto ha citato.
Il termovalorizzatore, quello è un esempio di partenariato pubblico privato applicativo, Abbot, per certi versi, anche sui generis anche questa iniziativa alla collaborazione, appunto tra tre operatori di primissimo piano del mercato immobiliare della finanza e le istituzione pubblica, una sorta per così dire probabilmente di partenariato pubblico private con un forte radicamento istituzionale è un chiaro orientamento verso il bene comune.
Tra l'altro, vi ricordo che proprio il Sindaco nel primo Forum aveva indicato questa direzione. Il tema non è solo quante risorse si investano. È stato accennato anche no dall'assessore Veloccia, ma come si costituisce? Questi costruisce una visione condivisa a lungo termine, una visione al 2050 con obiettivi intermedi al 2030 e al 2040 Roma, ricordo, è salito al secondo posto tra le città europee più competitive rispetto al quarto del 2021. La direzione è quella giusta, ma, come spesso dicono gli economisti, insomma, il tema è proprio quello di non guardare sempre solo alla quantità delle risorse, ma le qualità dei risultati che riusciamo ad ottenere con le risorse che sono scarse per definizione in economia, altrimenti potremmo domani mattina abolire tutte le facoltà di Economia. Non avrebbero senso. Grandi questioni emerse sono l'agenda del futuro. Come orientare questa azione nei mesi e negli anni, avvenire appunto, rispetto appunto come conservare qualcosa di quello che ci siamo detti oggi io direi tre punti. In primo luogo, la necessità di un piano strutturale di lungo periodo per la trasformazione urbana.
La questione della semplificazione amministrativa, che appunto avrebbe dovuto trattare in particolare della ministra Casellati, in terzo luogo, il tema della mixité sociale, funzionare perché rigenerazione urbana non è solo fisico, edilizia, neanche la degenerazione sociale, in quarto luogo, è stato citato in più lui più interventi il Tevere ricordo il tema del valore del metodo non metodo Giubileo ma è andato a Roma in questo.
È un gesto di civiltà intellettuale, secondo me, rispetto agli oltre 1.000 professionisti che hanno dedicato tempo, energia, creatività, a pensare il futuro di Roma, quello di conservare il valore di tutti questi due, tutti questi progetti, perché sulla rigenerazione di Roma abbiamo già ampia esperienza, ci sono esperienze dove ha dato risultati molto diversi ci sono quelli i progetti che hanno funzionato meglio Pietralata dell'asse, Tiburtino il porto fluviale di Ostiense, l'ex fabbrica Campari, il Mattatoio di Testaccio, Tor Bella Monica e i piani urbani integrati si può fare meglio nei progetti in cantiere, come le grandi incompiute della Vela di Calatrava.
E l'ex residenza Roma Bravetta, l'ex sede Alitalia, alla Muratella all'ex Fiera di Roma, è stata Città del programma 15 minuti qui 15 progetti Ostia, litorale cosa manca, in estrema sintesi, almeno dalla analisi che ho condivisa con con gli urbanisti,
La velocità di esecuzione, la manutenzione e gestione post intervento, cioè quel rischio è sempre quello dichiarare delle cattedrali del deserto, il coinvolgimento dal basso dei laboratori di questione di laboratori di quartiere Bastogi, Centocelle, cordiale Quarticciolo e periferie, con meno fare servizi come le aree di come collidono Labaro quello che è davvero in altura in estrema sintesi emerge dalle esperienze di rigenerazione urbana di Roma che ha funzionato meglio dove c'è stato il mix funzionale no, quello tra demolizione di degrado, partecipazione, investimento PPP
E le punte della collaborazione fattiva tra le istituzioni.
Per cui dobbiamo continuare a ragionare e al futuro perché, come diceva il video iniziale, Roma diceva, inaudito iniziale del mio futuro, appartiene a chi vi abita, il nostro futuro appartiene a noi e a chi potrà portare avanti questa iniziativa, ho sforato di due secondi, grazie.
Siamo rimasti in pochi, ma non avrei potuto chiedere niente di meglio, grazie infinite anche per noi residenti è arrivato il momento di continuare le nostre chiacchiere tra al piano di sotto il piano di sopra e mangiare bere una cosa insieme, grazie Costanza ho preso un attimo ringraziando Fiart e io stavo ringraziando Roma degeneri, ci pestiamo indietro, noi ci siamo, siamo in pochi, insomma, in questo momento ci tenevo a ringraziarti a nome di tutta la Fondazione per l'ottimo lavoro. Era un'ottima conduzione e attendevo fiorita
Ho grasse, questi fanno sempre molto piacere, grazie infinite al presidente Rosignano, grande lavoro fatto insieme per questa mattinata ci ritroviamo molto presto per altre grandi proiezioni e sviluppi per Roma, grazie infinite a tutti quanti e grazie davvero grazie a Roma Ri generation.

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