2° Roma Regeneration Forum

Saluti istituzionali: Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma Capitale), Francesco Rocca (Governatore Regione Lazio).
Intervengono: Maria Elisabetta Alberti Casellati (Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa), Giovanni Malagò (Presidente Fondazione Milano Cortina 2026).
Concorso Internazionale di Idee «A Vision for Rome».
Intervento del Presidente della Commissione del Concorso, Paola Delmonte.
Presentazione dei lavori finalisti del Concorso.Team finalisti Considerazioni sul Concorso: Maurizio … Veloccia (Assessore all’urbanistica di Roma Capitale).
"Roma la città futura".
Intervengono: Antonella Baldino (AD Istituto per il Credito Sportivo e Culturale), Claudio Cerasa (Direttore Il Foglio), Walter Mariotti (Direttore Domus), Roberto Napoletano (Direttore Il Messaggero), Maarten van Aalderen (Corrispondente De Telegraf), Renato Loiero (Consigliere del Presidente del Consiglio per le politiche di bilancio).
L'evento è organizzato da Fondazione Roma REgeneration.
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