Ospiti della puntata: Roberto Danovaro, Professore Ecologia e Sostenibilità Ambientale, Università Politecnica delle Marche, Membro Accademia Europea delle Scienze.
Barbara Gallavotti, Divulgatrice scientifica Enrico Giovannini, Direttore scientifico dell’ASviS Umberto Fratino, Rettore del Politecnico di Bari.
Puntata di "Alta Sostenibilità - Da Bari, Bologna, Genova, Roma, Blue economy, innovazione e politica. Al via la terza settimana del Festival ASviS" di lunedì 18 maggio 2026 , condotta da Valeria Manieri che in … questa puntata ha ospitato Roberto Danovaro (professore ordinario di Ecologia e Sostenibilità Ambientale all'Università Politecnica delle Marche), Barbara Gallavotti (giornalista e divulgatrice scientifica), Enrico Giovannini (direttore scientifico dell’ASviS), Umberto Fratino (Rettore del Politecnico di Bari), Elis Viettone (giornalista e membro dell'ASviS).
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 30 minuti.
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