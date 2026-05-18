18 MAG 2026
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Alta Sostenibilità - Da Bari, Bologna, Genova, Roma, Blue economy, innovazione e politica. Al via la terza settimana del Festival ASviS

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 12:34 Durata: 30 min 52 sec
A cura di Stefano Chiarelli
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Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) ed Elis Viettone (ASviS).

Ospiti della puntata: Roberto Danovaro, Professore Ecologia e Sostenibilità Ambientale, Università Politecnica delle Marche, Membro Accademia Europea delle Scienze.

Barbara Gallavotti, Divulgatrice scientifica Enrico Giovannini, Direttore scientifico dell’ASviS Umberto Fratino, Rettore del Politecnico di Bari.

Puntata di "Alta Sostenibilità - Da Bari, Bologna, Genova, Roma, Blue economy, innovazione e politica. Al via la terza settimana del Festival ASviS" di lunedì 18 maggio 2026 , condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Roberto Danovaro (professore ordinario di Ecologia e Sostenibilità Ambientale all'Università Politecnica delle Marche), Barbara Gallavotti (giornalista e divulgatrice scientifica), Enrico Giovannini (direttore scientifico dell’ASviS), Umberto Fratino (Rettore del Politecnico di Bari), Elis Viettone (giornalista e membro dell'ASviS).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 30 minuti.

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  • Roberto Danovaro

    professore ordinario di Ecologia e Sostenibilità Ambientale all'Università Politecnica delle Marche

    Barbara Gallavotti

    giornalista e divulgatrice scientifica

    Enrico Giovannini

    direttore scientifico dellASviS

    Umberto Fratino

    Rettore del Politecnico di Bari

    Elis Viettone

    giornalista e membro dell'ASviS

    12:34 Durata: 30 min 52 sec
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Buongiorno, buongiorno, grazie benvenuti. Allora la nuova puntata del nostro appuntamento settimanale. Alta sostenibilità, trasmissione in cura della svista Alleanza italiana per lo sviluppo Sostenibile in collaborazione con Radio Radicale e io sono i riflettori, come sempre, la formidabile Valeria Manieri, buongiorno Valeria, buongiorno, Ellis buongiorno a chi ci ascolta e siamo nel vivo della decima edizione del Festival dello sviluppo sostenibile. È ormai lo la conoscete la più grande manifestazione italiana per la promozione dell'Agenda 2030 in Italia sono oltre 1.200 gli eventi organizzati dalla società civile e imprese, mo mondo accademico, cittadini e cittadine in tutto il territorio e in questa terza settimana come Auschwitz, la nostra mobilitazione itinerante ci porterà a Bari, a Genova e a Roma. Partiremo oggi dal Politecnico di Bari e io sono già qui, sono a Bari perché tra poche ore discuteremo di come l'innovazione tecnologica e sociale debbano viaggiare insieme per ridurre i divari territoriali. Poi ci sposteremo a Genova all'Acquario il 20 maggio per parlare di clima, protezione e ripristino di biodiversità marina ed ecosistemi e delle enormi opportunità della blue economy nel Mediterraneo. Infine, arriveremo a Roma, il 22 maggio, alla Camera dei deputati per il grande evento di restituzione istituzionale perché, cara Valeria, a soli quattro anni dalla scadenza dell'agenda 2030 chiederemo alla politica e al governo decisioni e risorse concrete, perché il tempo stringe e appunto
Il 2030, praticamente dopodomani, e intanto per entrare nel vivo di queste sfide, intanto grazie, LIS abbiamo oggi con noi diversi ospiti, quattro ospiti importanti a cui rivolgeremo subito insomma le nostre domande, intanto ben trovato a Roberto Danovaro, professore di ecologia e sostenibilità ambientale, Università Politecnica delle Marche, membro dell'Accademia europea delle scienze ben trovato a lei.
Barbara Gallavotti e divulgatrice scientifica, che è già collegato, ci raggiungeranno buongiorno, ci raggiungeranno anche Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'ASIS, che appunto sarà con noi a breve, così come si collegherà nel corso della trasmissione anche il rettore del Politecnico di Bari, Umberto Fratino, io inizio subito dal professor Roberto Danovaro, appunto
Che è docente di ecologia e sostenibilità ambientale e il relatore è uno degli eventi di cui parleremo, appunto, un evento di Genova,
E ci concentriamo sul tema che accennava, Ellis della blue economy, no di tutta quell'economia e anche le questioni legate alla sostenibilità, che hanno a che fare con il male e il nostro futuro è sempre più legato da sempre e sempre più al Mar Mediterraneo, un mare che è un ecosistema estremamente fragile anche diciamo al centro di tante discussioni politiche su vari e vari punti qual è professore il confine tra lo sfruttamento delle risorse?
Legate appunto al mare, e non solo, è la reale tutela del nostro capitale naturale marino e qual è il valore economico vero e proprio di una giusta protezione di questi delicati ecosistemi
Beh, diciamo che un po'questa la sfida che ci attende, la sfida che ci attende è quella di capire che il mare è una grandissima risorsa, che può e deve essere utilizzato, ma è necessario farlo in modo sostenibile e qui casca l'asino potremmo dire nel senso che,
Sostenibilità vuol dire utilizzo che non pregiudichi il capitale naturale che si rigenera ogni anno avrà qui c'è una forte componente di due tipi, sostanzialmente la prima è quella che riguarda la ricerca scientifica che si sta adoperando per trovare delle soluzioni.
E la seconda è anche quella della conoscenza, cioè le persone, e soprattutto per il mare, tendono ad avere una visione molto ristretta, molto estiva, molto limitata, molto di superficie, proprio perché è difficile anche immergersi.
Ma dobbiamo ampliare insomma la conoscenza per quello che tu dicevi assolutamente. Dobbiamo ricordare però che l'Europa sta vivendo una legge fondamentale, che è la legge sul restauro della natura, che parte proprio quest'anno entro la fine di quest'anno e che l'articolo 5 parla proprio di restauro degli habitat marini da intendersi come probabilmente la sfida ma anche l'opportunità economica di questo secolo, perché non è una cosa che si vede finirà nel 2030 inizierà forse nei prossimi anni, ma durerà un secolo. C'è rigenerare gli ambienti che sono andati persi proprio per recuperare i servizi ecosistemici che producono. Pensa che già un solo
Il dato economico, un euro investito in restauro ripristino degli ecosistemi, restituisce 20 euro di quello raggiunto come servizi ecosistemici, intendiamoci maggiore produzione di pescato migliore quando parliamo di mare parliamo di un'infinità di cose, cioè dal punto ellittico ha persino al tema dell'energia anonime piattaforme sul mar,
Va be'non, tocco neanche il tema delle migrazioni e di che cosa è diventato, purtroppo mamme Mar Mediterraneo negli ultimi anni parliamo di aree portuali di trasporti, i trasporti marittimi importantissimi, quindi veramente tocchiamo non solo un ecosistema ma veramente un punto, uno snodo importante per l'economia italiana ed europea.
In forte crescita, tra l'altro tu ed ho citato giustamente questo teniamo conto che è tutto collegato.
Da un lato, il sistema industriale del futuro si lega più al marca, la terra è citato bene, le energie rinnovabili, parliamo di eolico offshore, parliamo di solare, parliamo di sviluppo portuale, ma parliamo anche dell'industria pesante per produrre, ad esempio, l'acciaio che dovrà essere utilizzato per gli aerogeneratori dall'altro pensiamo che i grandi campioni che possono diventare le nuove aree marine protette del futuro quindi conciliare,
E produzione industriale diffusa, sicura, rinnovabile, sostenibile con la protezione della natura.
Allora ci devi salutare, professori, devono arrivare con un altro po', devo purtroppo scappare.
Però grazie intanto
Ci vediamo a Genova, ascoltatore, ascoltatrice, ci potete seguire sui nostri canali on line e in streaming ciao, Roberto presto e allora professoressa, anzi, dottoressa Gallavotti, allora divulgatrice scientifica, lei sarà con noi e all'evento a Roma e nel suo intervento parlerà di transizione ecologica in un mondo ad alto rischio allora, senza voler spaventare nessuno, però ce lo descriva questo alto rischio e poi questa,
Diciamo, la chance, avverte da tempo e lei come divulgatrice e parte un po'di di qua e di questo lavoro di comunicare e divulgare e cercare di far comprendere anche questi messaggi più complessi e la scienza, ciò Beppe, su i cosiddetti limiti planetari, però la politica,
E un po'chi i decisori locali nazionali, se adesso Danovaro citava la Nature Restoration blu però, insomma, questi limiti planetaria non sembrano essere proprio in cima alle agende, ecco dei nostri decisori, dottoressa Cassetti.
Avvenendo all'incontro di chiusura del del 22
Avevamo intenzione di parlare del di sostenibilità, ma vorrei ricordare che lo farà soprattutto il premio Nobel Giorgio Parisi e a lui soprattutto che chiederò perché siamo ad alto rischio, se devo dare una risposta, il nostro rischio dipende rispetto al passato, questa volta molto dalla velocità perché ci troviamo in una fase in cui i cambiamenti avvengono molto velocemente sia i cambiamenti climatici lo sappiamo per causa nostra per causa delle nostre emissioni di gas serra ma anche i cambiamenti tecnologici ci pensiamo solo all'impatto che ha una nuova tecnologia, come l'intelligenza artificiale,
In tutto l'intelligenza artificiale è uno strumento che non abbiamo ancora capito bene fino a che punto una soluzione e fino a che punto è un problema sicuramente è un problema dal punto di vista dell'energia che richiede banalmente, ma anche perché può contribuire a esacerbare le diseguaglianze proprio quelle diseguaglianze che invece l'agenda per il 2030 vorrebbe che diminuissero o idealmente venissero annullate e quindi appunto il rischio deriva proprio da questo che dobbiamo essere particolarmente vigili e,
Affrontare i cambiamenti, i britannici chiamano ci la capacità delle persone di pronunciarsi in maniera consapevole su temi che riguardano la scienza e tecnologia, cittadinanza scientifica, ecco, noi abbiamo bisogno di avere una cittadinanza scientifica condivisa, garantita quasi come un diritto per avere cittadinanza scientifica, quindi però, per quindi per poterci esprimere in maniera consapevole su temi che riguardano scienza e tecnologia, però dobbiamo avere delle informazioni e qui,
C'è il nodo della comunicazione perché oggettivamente abbiamo grandissime difficoltà a far diventare, diciamo opinione condivisa, il fatto che i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 e tutti gli obiettivi legati alla sostenibilità sono per il nostro bene personale, il bene di tutti noi. Il bene per la nostra società è il bene degli esseri umani, che però non può fare a meno, diciamo, della salute del pianeta. Questo si vede
Notando, come diceva prima il professor Danovaro, che investire in sostenibilità conviene conviene in mare, evidentemente conviene anche in terra un dato che forse non tutti sanno, ma che è emblematico a causa dei cambiamenti climatici noi potremmo perdere il 50 c'è il 50% delle terre adatta alla coltivazione del caffè entro il 2050,
E, come per il caffè, per moltissime altre colture, quindi è evidente che non è per un astratto bene del di di altre specie che dobbiamo agire, ma per il nostro bene, di essere un po'.
Grazie grazie davvero a dottoressa e arrivo e saluto Enrico Giovannini, che è qui con noi, in collegamento al quale chiedo subito a di continuare, insomma, un po'tirare il filo degli appuntamenti di Asus e arrivare a quello di Roma, che sarà appunto venerdì 22 maggio la Camera dei deputati un evento dal titolo Costruire il futuro strategie per un'Italia sostenibile. In questo evento diciamo una delle, diciamo de de dei temi che tirerete con ASIS è quello di una regia per il nostro Paese post PNRR, no, un piano A quello di ripresa in residenza, che ha qualche modo dato una mano al Paese per rimettersi in sesto dopo la pandemia, ma non solo, guardando al futuro, che cosa possiamo fare, con quali risorse e con quali metodi e, soprattutto, che cosa ci ha insegnato il PNRR in realtà segnato quattro cose, tutte importanti. La prima è che, se non abbiamo dei piani
Quando magari arrivano delle risorse, dobbiamo tirar fuori dal cassetto dei progetti che magari sono vecchi perché erano stati pensati nel passato, questo è un errore grave che in parte ha influenzato anche il PNRR, che non dobbiamo più commettere il secondo errore che è stato o meglio la seconda lezione che abbiamo imparato dal PNRR e che gli obiettivi della transizione ecologica e della transizione digitale restano assolutamente validi anche per il futuro non solo perché a livello europeo sono questi gli obiettivi su cui arriveranno anche altri fondi, ma perché sono i due fattori attraverso i quali possiamo cambiare il nostro mondo attuale.
Con tanti rischi. Ne parlerò tra un secondo. Il terzo punto è che abbiamo bisogno della coerenza delle politiche, perché perché, se con la mano sinistra facciamo alcune cose con la mano destra, facciamo delle cose opposte? Il risultato magari non c'è. Dunque abbiamo bisogno di coerenza e ultimo elemento, abbiamo bisogno di una visione per il futuro. Nel caso del PNRR ci arrivò da Next Generation You e la Commissione europea continua a insistere in quella direzione. Ma anche i leader che dei capi di Stato e di governo continuano a dire che l'Agenda 2030,
è la direzione verso cui andare, magari poi prendendo decisioni opposte, e quindi il 22 e venerdì 22. Cosa diremo, diremo in primo luogo che proprio dal rapporto di primavera pubblicato in apertura del Festival grazie a tutta una serie di scenari elaborati con il Centro euromediterraneo per i cambiamenti climatici,
Abbiamo mostrato come la coerenza delle politiche può fare la differenza e quindi torniamo su una serie di proposte, tra cui quella di rivedere la strategia nazionale di sviluppo sostenibile, che il governo deve rivedere, appunto entro quest'anno, dando
Finalmente seguito a quello che la strategia del 2022 prevedeva proprio la coerenza delle politiche che invece non è stata minimamente seguita, ma se dobbiamo rivedere la strategia, abbiamo bisogno di rivedere in particolare la strategia energetica, questo è il secondo punto e quindi una revisione del Piano nazionale integrato, energia clima è assolutamente necessario per farci accelerare verso il la transizione alle rinnovabili, cosa che purtroppo, negli ultimi anni,
Non sta accadendo, anzi noi stiamo rallentando con i danni che si vedono anche sulle tasche, come si suol dire, degli italiani uplink, a causa di questa crisi, il terzo passaggio a che fare con la ingiustificabile e inaccettabile disuguaglianza di genere nel rapporto mostriamo come nonostante i passi avanti degli indicatori che riguardano il gol 5 cioè quello sulle disuguaglianze di genere,
Queste disuguaglianze continuano a essere fortissima e quindi diciamo al governo, accanto alla parte energetica, accanto a una parte del della coerenza delle politiche, bisogna dare molta più importanza alla lotta alle disuguaglianze di genere e, quarto elemento, la giustizia tra generazioni. La legge 167 del 2025, approvata proprio su spinta di Auschwitz, prevede che da adesso in poi i decreti attuativi stiamo attendendo da un giorno all'altro. Tutte le nuove leggi vengano valutate per l'impatto sociale e ambientale sui giovani, ma anche sulle future generazioni. Dunque, la strategia nazionale non può prescindere da questo e ultimo elemento, ma tutt'altro che trascurabile e
Il fatto che il patto di stabilità, nuovo rivisto a livello europeo, prevede che dopo le elezioni ci sia la possibilità per un nuovo governo di rivedere il piano strutturale di bilancio, cioè quella pianificazione finanziaria a cinque anni, che l'Italia ha fatto nel 2024 e che potrebbe rivedere nel 2027. Dunque noi diciamo dopo avere fatto la strategia rivediamo il Piano strutturale di bilancio anche per cogliere quelle opportunità che per esempio Barbara,
Dalla lotta e ha ricordato prima, ma anche Roberto Danovaro e cioè i nuovi regolamenti europei, il restauro della natura, le case green e molti altri elementi che sono comunque in vigore e che dovrebbero essere presi come riferimento per gli investimenti del futuro anche beneficiando dei nuovi fondi europei. 2028 2034, la cui destinazione verrà decisa alla fine di quest'anno all'inizio della prossima. Quindi abbiamo teoricamente un, come si dice, una finestra di opportunità nei prossimi 18 mesi per fare pianificazioni fatte bene, definire anche le risorse e, così facendo, dare un'accelerata verso uno sviluppo più equo e sostenibile.
Dal quadro finanziario europeo ed accelerated.
Il professor Giovannini, che aspettative ha concretamente, ma concretamente ci sono ancora fondi disponibili, ricordo che l'Italia ha ancora da spendere i fondi residui sono molti del pianificazione 2022 mila 27 perché abbiamo dato priorità al PNRR. Questo era comprensibile e quindi ci sono diverse decine di miliardi ancora da spendere, ma il punto cruciale è proprio quello che dicevo, cioè dove l'Europa investirà nel ciclo 2028 34, in cui ci sono scuole di pensiero diverse. La Commissione chiede molta più flessibilità, mano libera
Per decidere magari in funzione anche di possibili crisi future, l'allocazione invece ai Paesi che hanno paura di perdere una serie di i fondi che chiede, irrigidita, salvo poi lamentarsi del fatto che l'Unione europea è troppo rigido, quindi questo è un punto cruciale ma visto che nel 2027 ci saranno le elezioni in Francia, in Spagna, in Italia, in Finlandia, probabilmente la decisione sul nuovo bilancio verrà anticipata ai primi mesi del 2027, appunto prima delle elezioni, così da avere,
Indicazioni chiare da parte di governi europeisti come quelle che ci sono, al di là delle differenti orientamenti politici.
è così, allora Elisa, non so se vogliamo proprio Serena, ci aveva detto che ci che ci doveva salutare e salutiamo il professor Giovannini deve andare Enrico sì, proprio per discutere di One Earth, esattamente uno dei concetti che sono stati richiamati ieri al World Health Organization, Organizzazione mondiale della sanità, abbiamo presentato, come commissione indipendente sui temi del clima e della Salute, un rapporto molto interessante, con 17 raccomandazioni agli Stati membri, e quindi oggi parliamo proprio di questi temi e poi a Bologna si parlerà di intelligenza artificiale. Insomma, il festival continua si parlerà a Bari di innovazione e saluto il rettore del Politecnico di Bari e il professor fratino che, appunto, a co-organizzatore questo evento, insomma, il festival continua
Dai delle 17 raccomandazioni e dei lavori della commissione è sicuramente dedicheremo una puntata a parte, allora buon lavoro, buon festival, benvenuto invece.
Professor fratino buongiorno buongiorno a tutti scusate il ritardo, qualche secondo
Ma sono riuscito, ma era in grado di mio papà, faceva molto piacere essere con voi, grazie, è bella, insomma, oggi lei è padrone di casa di questo evento non poteva mancare no, certo e allora.
E interpretativo, sono molto felice di ospitarlo a Bari, come ha detto prima il professor Giovannini, e comunque ci siamo sentiti più volte durante queste settimane di preparazione, davvero qualcosa che ci inorgoglisce come ateneo dicono, riunisce tutta la Puglia, poter ospitare un evento di questo di questa kermesse qui al Politecnico di Bari, in Puglia in un momento importante per la nostra regione non solo per una manifestazione che ha veramente un impatto enorme su tutto il sistema nazionale e internazionale,
Ricordiamo appunto le le l'evento di oggi dal titolo innovazione, che include tecnologie, trasformazione sociale per uno sviluppo sostenibile, questo il focus esatto oggi è una giornata particolare perché noi cercheremo di rappresentare all'interno di questa kermesse.
Quelle che sono le capacità di proattive che il mondo universitario è in grado di mettere in campo per migliorare la qualità della vita, per migliorare i concetti centrali del prossimo futuro, che sono allo sviluppo sostenibile One Health, con un focus particolare oggi che avrà anche come,
L'attenzione è quello delle energie rinnovabili, della quale la Puglia è stata protagonista in positivo negli anni scorsi e che rappresentano uno degli asset sui quali maggiormente si potrà investire in futuro per rendere una maggiore capacità di indipendenza da dare una maggiore capacità di indipendenza del nostro Paese e soprattutto per l'energia pulita in assenza di combustibili fossili comunque riducendo largamente i combustibili fossili nei limiti di quello che ci sarà consentito.
è un tema centrale sulla quale credo tutti A abbiamo una responsabilità di azione e in particolare i centri di ricerca, gli atenei debbono sviluppare con particolare cura.
Per rendere più vivibile, più sostenibile il nostro pianeta, la nostra terra, soprattutto senza che questo crei impatti né visivi né paesaggistici, in una terra come quella pugliese, per esempio, che per prima è riuscito a coniugare Paesaggio e energie rinnovabili, ecco, ma nello specifico il Politecnico come coniuga innovazione e accessibilità, no, perché se
L'innovazione non è per tutti, diventa privilegio, diciamo esatto, beh, io credo innanzitutto lo coniuga, formando giovani professionisti, partendo da una un ateneo che crede moltissimo nell'eccellenza, in internazionalizzazione, ma che è collocato in un territorio come la Puglia che comunque è ancora una regione dell'obiettivo uno nella regione del Sud Italia nel Mezzogiorno ma che esprime attraverso le sue forze più vive delle capacità enorme far accedere all'istruzione, come raramente succede al Politecnico, quasi il 50% degli studenti senza pagamento di tasse e quindi con la capacità di potersi formare all'interno dell'ateneo.
Che comunque prestigioso, senza pagamento di tasse e una è un benefit che ancora oggi esiste, almeno in questi territori, è un benefit che comunque deve cercare di valorizzare ulteriormente tutte le capacità e le professionalità che sono presenti all'interno di questi territori perché c'è un sacco di gioventù di giovani generazioni che hanno grandissime capacità e anche delle grandissime,
Ha una grandissima voglia di dimostrarlo
Malgrado quello che si dica è secondo me, di investimento sul capitale umano e in particolare sulle generazioni più giovani, è l'unico veramente vero investimento che ha un valore se proiettato sul medio termine,
E quindi è quello che va più degli altri, dopodiché noi, come Ateneo,
Ci siamo spinti a favorire il più possibile l'innovazione che nasca dalle 20 più giovane attraverso la costruzione di incubatori di impresa, abbiamo incubatori d'impresa che si chiama B ipotesi, chiama che sta per bustine Innovation in Poliba, quindi lo accelerazioni di innovazione Empoli Iva che mette a disposizione competenze, know how dei giovani, startupper e giovani imprenditori che vogliono mettere le loro idee a terra e che vogliono essere accompagnata in questo percorso e questo incubatore abbiamo anche banche e Confindustria è attualmente abbiamo aperto un bando importante di con la possibilità di finanziare a fondo perduto giovani startup perché si facciano accompagnare in questo percorso.
Da questo nostro incubatore, per costruire dei piani industriali e trovare quindi dei partner degli alleati che gli consenta di uscire, diciamo dalla micro impresa, ma di Koch a costruire, diciamo, una proiezione più grande in cui l'innovazione penetra la società.
E cambia le sorti del territorio
Noi dobbiamo andare in chiusura, intanto grazie davvero rettore fratino rettore dell'Università, di Bari, per essere stato con noi grazie per etnico, grazie free tecnico di Bali, grazie per essere stato con noi e grazie per l'iniziativa che avete portato avanti state portando avanti in questo Festival della Sostenibilità insieme al all'Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile e disse in chiusura,
Come come appunto andiamo a tirare un po'le somme. Beh, allora e intanto grazie e vorrei però porre un'ultima domanda alla dottoressa ca Gallavotti perché, insomma, ah ah ah ah, ah, ah, ci ha spiegato, ecco in continuità con quanto si diceva fratino questo concetto di cittadinanza scientifica che
Molto interessante e quindi questa cittadinanza da costruire e un po'a tutti i livelli, da tutte le età, quindi le vorrei chiedere una battuta conclusiva su questo e un po', anche se vuole un commento su quanto sentito ascoltato finora e abbiamo due minuti poi andiamo in chiusura ricordiamo gli appuntamenti, però ecco, ci tenevo a fare un'ultima domanda, prego come si costruisce la cittadinanza scientifica,
Eh eh beh, insomma, io io lo vedo, come diciamo il risultato di un ecosistema, tanto per restare nel tema Ambiente, no, io penso alla cultura, come appunto un ambiente tropicale, dove ci sono i grandi alberi che sono la scuola, se togliamo la scuola crolla tutto e l'ecosistema si si si inaridisce in breve tempo. Poi però ci sono tanti altri
Nicchie ecologiche abitate da altre specie. Ci sono i libri che la televisione c'è, la radio, ecco, per costruire la cittadinanza scientifica, i musei della scienza, per costruire cittadinanza scientifica. Noi dobbiamo far sì che le persone possano vivere in un ecosistema culturale, che fornisce loro le informazioni necessarie a farsi un'opinione che non deve essere necessariamente quello che penserebbe uno scienziato, se fosse o al loro posto, perché qui non si tratta di convincere le persone, si tratta di dare loro le informazioni corrette. Ognuno di noi, quindi, può decidere in relazione a quanto dicevo prima B dicevate prima scusate, io credo che sia bello sottolineare quanto siano rilevanti eventi come questo, organizzato dall'Asd vis, perché poi un elemento fondamentale della cittadinanza scientifica deriva dalla possibilità di incontrarci, di scambiarci idee e anche di farci domande, perché ricordiamoci che noi siamo animali sociali, ci siamo evoluti in un pianeta dove i contatti fra le persone erano contatti diretti. Ecco iniziative come quelle della Swiss servono a farci recuperare questo aspetto
E quindi farci ragionare ancora meglio.
Ma ce lo dà anche un altro appuntamento, un festival che so al quale partecipa, organizza, coordina, equilibrio, due parole per gli ascoltatori che magari vogliono venire riescono a venire a, ma questo non è immediato, questo è il festival collegamenti che quest'anno a tema equilibrio ho voluto dall'Università di Udine lo avremo quest'anno dal 2 al 4 ottobre ci saranno tantissime iniziative e quindi si
Spero che raramente se ne riparleremo, allora ne riparleremo grazie grazie di andare in clausura, davvero prego in chiusura gli appuntamenti di questa settimana allora Bari oggi a Genova, il 20 maggio a Roma, il 22 maggio, grazie seguiteci su tutti i nostri canali festival sviluppo sostenibile Auschwitz, punto it ciao Valeria grazie a voi grazie agli ispettori, ai linea allo studio,

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