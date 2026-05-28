Voci del territorio. Investire nel valore dell’informazione locale. Pluralismo, democrazia e futuro delle testate locali, regionali e nazionali

Apertura dei lavori: Roberto Paolo (Presidente FILE).



Intervengono: Alberto Barachini (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Informazione e all’Editoria), Federico Mollicone (Presidente della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, Camera dei Deputati), Chiara Genisio (Vicepresidente Vicario e Delegato Regionale Piemonte Fisc, Federazione Italiana Settimanali Cattolici), Claudio Silvestri (Segretario Generale aggiunto Federazione Nazionale della Stampa), Bruno Visioni (Presidente Culturalia Agci Alleanza Generale delle Cooperative …

Italiane), Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori (Presidente della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, Camera dei Deputati), Nicola Calandrini (Presidente della 5a Commissione Permanente Programmazione Economica, Bilancio, Senato della Repubblica), Massimiliano Capitanio (Commissario Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), Claudio Verretto (Presidente della FIPEG Federazione Italiana Piccoli Editori di Giornali).



Tavola rotonda parlamentare: un impegno trasversale per l’informazione territoriale.



Intervengono: Galeazzo Bignami (Componente Camera dei Deputati), Enrico Costa (Componente Camera dei Deputati), Riccardo Molinari (Componente Camera dei Deputati), Riccardo Ricciardi (Componente Camera dei Deputati), Gianfranco Rotondi (Componente Camera dei Deputati), Paolo Emilio Russo (Componente Camera dei Deputati), Massimo Ruspandini (Componente Camera dei Deputati), Luana Zanella (Componente Camera dei Deputati), Francesco Boccia (Componente Senato della Repubblica), Michaela Biancofiore (Componente Senato della Repubblica), Carlo Calenda (Componente Senato della Repubblica), Andrea Costa (già Sottosegretario alla Salute), Stefano Patuanelli (Componente Senato della Repubblica), Raffaella Paita (Componente Senato della Repubblica), Massimiliano Romeo (Componente Senato della Repubblica) Sostenere l’informazione territoriale significa sostenere la democrazia.



Il sostegno all’informazione territoriale non è un privilegio per gli editori, ma una garanzia per i cittadini e per la qualità democratica del Paese.



Conclusioni Linee guida per un tavolo di confronto permanente tra istituzioni e filiera editoriale: Roberto Paolo (Presidente FILE).

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