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Delta, la piattaforma di controllo e comando "made in Ukraine", sta ridisegnando il campo di battaglia insieme a droni e intelligenza artificiale.
Enrico Della Gatta, vicepresidente di Fincantieri per Defence market business intelligence e autore del libro "Difendere il futuro" racconta come hanno fatto gli ucraini a sviluppare uno dei sistemi di targeting più imporanti al mondo e di come questi stiano cambiando la guerra.
"La nuova frontiera della guerra in Ucraina: Sistema Delta, droni e Ai nell'intervista a Enrico Della Gatta" realizzata da Gabriele Rossi .
L'intervista è stata registrata … lunedì 18 maggio 2026 alle ore 17:59.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Difesa, Guerra, Tecnologia, Ucraina.
Enrico Della Gatta, vicepresidente di Fincantieri per Defence market business intelligence e autore del libro "Difendere il futuro" racconta come hanno fatto gli ucraini a sviluppare uno dei sistemi di targeting più imporanti al mondo e di come questi stiano cambiando la guerra.
"La nuova frontiera della guerra in Ucraina: Sistema Delta, droni e Ai nell'intervista a Enrico Della Gatta" realizzata da Gabriele Rossi .
L'intervista è stata registrata … lunedì 18 maggio 2026 alle ore 17:59.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Difesa, Guerra, Tecnologia, Ucraina.
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