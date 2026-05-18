18 MAG 2026
intervista

La nuova frontiera della guerra in Ucraina: Sistema Delta, droni e Ai nell'intervista a Enrico Della Gatta

INTERVISTA | di Gabriele Rossi - RADIO - 17:59 Durata: 0 sec
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Delta, la piattaforma di controllo e comando "made in Ukraine", sta ridisegnando il campo di battaglia insieme a droni e intelligenza artificiale.

Enrico Della Gatta, vicepresidente di Fincantieri per Defence market business intelligence e autore del libro "Difendere il futuro" racconta come hanno fatto gli ucraini a sviluppare uno dei sistemi di targeting più imporanti al mondo e di come questi stiano cambiando la guerra.

"La nuova frontiera della guerra in Ucraina: Sistema Delta, droni e Ai nell'intervista a Enrico Della Gatta" realizzata da Gabriele Rossi .

L'intervista è stata registrata lunedì 18 maggio 2026 alle ore 17:59.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Difesa, Guerra, Tecnologia, Ucraina.

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