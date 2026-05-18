Delta, la piattaforma di controllo e comando "made in Ukraine", sta ridisegnando il campo di battaglia insieme a droni e intelligenza artificiale.



Enrico Della Gatta, vicepresidente di Fincantieri per Defence market business intelligence e autore del libro "Difendere il futuro" racconta come hanno fatto gli ucraini a sviluppare uno dei sistemi di targeting più imporanti al mondo e di come questi stiano cambiando la guerra.



"La nuova frontiera della guerra in Ucraina: Sistema Delta, droni e Ai nell'intervista ad Enrico Della Gatta" realizzata da Gabriele Rossi con Enrico Della Gatta …

(vicepresidente per il Defence Market Business Intelligence di Fincantieri).



L'intervista è stata registrata lunedì 18 maggio 2026 alle ore 17:59.



Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Armi, Controlli, Difesa, Digitale, Finanziamenti, Fincantieri, Forze Armate, Guerra, Informazione, Ingegneria, Intelligenza Artificiale, Internet, Russia, Sicurezza, Tecnologia, Ucraina, Usa.



La registrazione audio ha una durata di 11 minuti.

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