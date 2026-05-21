Intervengono: Marco De Nicolò, Eugenio Di Rienzo, Renato Moro, Francesco Perfetti, Poalo Simoncelli, Andrea Ungari.



Ore 15.00: Giovanni Mario Ceci, Paolo Nello, Gianni Scipione Rossi, Alessandra Tarquini, Mario Toscano.



Convegno "Facciamo storia non moralismo. Renzo De Felice Maestro di storiografia", registrato a Roma giovedì 21 maggio 2026 alle ore 09:49.



L'evento è stato organizzato da Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice.



Sono intervenuti: Andrea Ungari (storico, direttore della Fondazione "Ugo Spirito - Renzo De Felice"), Marco De Nicolò (presidente della Società Italiana per lo …

Studio della Storia Contemporanea), Renato Moro (condirettore Rivista Mondo contemporaneo), Eugenio Di Rienzo (professore emerito Storia Moderna Sapienza Roma), Giovanni Mario Ceci (professore associato Storia Contemporanea Università Roma Tre), Gianni Scipione Rossi (giornalista e storico, vicepresidente della Fondazione Spirito - De Felice), Paolo Nello (professore Ordinario di Storia Contemporanea Dipartimento di Scienze Politiche Università di Pisa), Mario Toscano (ordinario di Storia Contemporanea, Università di Roma La Sapienza), Alessandra Tarquini (professoressa associata di Storia Contemporanea alla Sapienza Università di Roma), Alessandra Tarquini (docente di Storia contemporanea presso l'Università La Sapienza di Roma).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura, Storia.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 4 ore e 48 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci