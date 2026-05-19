Zeffiro Ciuffoletti, storico e fondatore dell'Isfe, Istitutizione di studi Firenze per l'Europa, ricorda Marco Pannella in occasione dei 10 anni dalla sua scomparsa.



"Il ricordo di Marco Pannella a 10 anni dalla scomparsa: intervista a Zeffiro Ciuffoletti" realizzata da Gabriele Rossi con Zeffiro Ciuffoletti (storico).



L'intervista è stata registrata martedì 19 maggio 2026 alle ore 19:02.



Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Italia, Pannella, Partito Radicale Nonviolento, Politica, Scomparsa Marco Pannella, Storia.



La registrazione audio ha una durata di 7 …

minuti.

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