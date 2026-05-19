CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Servizio realizzato con materiale d'archivio nel decennale della scomparsa.
Registrazione audio di "Sterminio per fame - Intervento di Marco Pannella alla vigilia di Pasqua a piazza di Spagna il 14 aprile 1979", registrato martedì 19 maggio 2026 alle 22:40.
Sono intervenuti: Marco Pannella (presidente del Partito Radicale).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Diritti Umani, Economia, Esteri, Fame Nel Mondo, Italia, Pannella, Partito Radicale, Politica, Scomparsa Marco Pannella, Storia.
La registrazione audio ha una durata di 30 minuti.
Registrazione audio di "Sterminio per fame - Intervento di Marco Pannella alla vigilia di Pasqua a piazza di Spagna il 14 aprile 1979", registrato martedì 19 maggio 2026 alle 22:40.
Sono intervenuti: Marco Pannella (presidente del Partito Radicale).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Diritti Umani, Economia, Esteri, Fame Nel Mondo, Italia, Pannella, Partito Radicale, Politica, Scomparsa Marco Pannella, Storia.
La registrazione audio ha una durata di 30 minuti.
leggi tutto riduci