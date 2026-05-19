19 MAG 2026
intervista

Sterminio per fame - Intervento di Marco Pannella alla vigilia di Pasqua a piazza di Spagna il 14 aprile 1979

SERVIZIO | - Radio - 22:40 Durata: 30 min 18 sec
A cura di Guido Mesiti
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Servizio realizzato con materiale d'archivio nel decennale della scomparsa.

Registrazione audio di "Sterminio per fame - Intervento di Marco Pannella alla vigilia di Pasqua a piazza di Spagna il 14 aprile 1979", registrato martedì 19 maggio 2026 alle 22:40.

Sono intervenuti: Marco Pannella (presidente del Partito Radicale).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Diritti Umani, Economia, Esteri, Fame Nel Mondo, Italia, Pannella, Partito Radicale, Politica, Scomparsa Marco Pannella, Storia.

La registrazione audio ha una durata di 30 minuti.
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