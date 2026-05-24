24 MAG 2026
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Puntini sull'AI - IA e Digicrazia. Conversazione con Mauro Calise e Fortunato Musella

RUBRICA | - RADIO - 18:00 Durata: 29 min 23 sec
A cura di Stefano Chiarelli e Alessio Grazioli
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In questa puntata di parliamo di IA e Digicrazia con Mauro Calise, Professore Emerito di Scienza politica all'Università di Napoli Federico II ed editorialista de Il Mattino, e Fortunato Musella, Professore di Scienza politica all'Università di Napoli Federico II e Direttore del Centro di Ateneo Federica Web Learning, autori del libro "Digicrazia" pubblicato da Laterza.

Il digitale non è più soltanto uno strumento di innovazione.

Entra nella formazione dell'opinione pubblica, nella macchina dello Stato, nella gestione dei dati, nella sovranità tecnologica e negli equilibri geopolitici.

Dalle opinioni elettroniche ai codici privati, dalla Cina all'Europa, la puntata affronta una domanda centrale: chi governa davvero quando algoritmi, piattaforme e infrastrutture digitali diventano parte essenziale del potere pubblico? Una conversazione per capire come l'intelligenza artificiale stia cambiando non solo la tecnologia, ma le forme della democrazia, della cittadinanza e del governo.

Hai domande o suggerimenti per i prossimi episodi? Scrivici a puntinisullai@gmail.com.

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  • Marco Cerrone

    consulente digitale, EdTech Management al centro Federica Web Learning dell'UNINA

    Mauro Calise

    professore emerito di Scienza Politica all'Università degli Studi Federico II di Napoli

    Fortunato Musella

    professore ordinario di Scienza Politica all'Università degli Studi Federico II di Napoli

    18:00 Durata: 29 min 23 sec
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