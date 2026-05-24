Puntini sull'AI - IA e Digicrazia. Conversazione con Mauro Calise e Fortunato Musella

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In questa puntata di parliamo di IA e Digicrazia con Mauro Calise, Professore Emerito di Scienza politica all'Università di Napoli Federico II ed editorialista de Il Mattino, e Fortunato Musella, Professore di Scienza politica all'Università di Napoli Federico II e Direttore del Centro di Ateneo Federica Web Learning, autori del libro "Digicrazia" pubblicato da Laterza.
Il digitale non è più soltanto uno strumento di innovazione.
Entra nella formazione dell'opinione pubblica, nella macchina dello Stato, nella gestione dei dati, nella sovranità tecnologica e negli equilibri … geopolitici.
Dalle opinioni elettroniche ai codici privati, dalla Cina all'Europa, la puntata affronta una domanda centrale: chi governa davvero quando algoritmi, piattaforme e infrastrutture digitali diventano parte essenziale del potere pubblico? Una conversazione per capire come l'intelligenza artificiale stia cambiando non solo la tecnologia, ma le forme della democrazia, della cittadinanza e del governo.
Hai domande o suggerimenti per i prossimi episodi? Scrivici a puntinisullai@gmail.com.
Il digitale non è più soltanto uno strumento di innovazione.
Entra nella formazione dell'opinione pubblica, nella macchina dello Stato, nella gestione dei dati, nella sovranità tecnologica e negli equilibri … geopolitici.
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