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Domenica 24 e lunedì 25 si terranno le elezioni amministrative in Italia.
Tra i comuni interessati anche Reggio Calabria, dove Azione ha deciso di schierarsi con il centrodestra.
Il senatore Marco Lombardo, esponente di Azione, spiega i motivi di questa scelta.
"Comunali Reggio Calabria: Azione si schiera con il centrodestra, intervista al senatore Marco Lombardo" realizzata da Gabriele Rossi .
L'intervista è stata registrata giovedì 21 maggio 2026 alle ore 16:30.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Comuni, Elezioni, Politica.
Tra i comuni interessati anche Reggio Calabria, dove Azione ha deciso di schierarsi con il centrodestra.
Il senatore Marco Lombardo, esponente di Azione, spiega i motivi di questa scelta.
"Comunali Reggio Calabria: Azione si schiera con il centrodestra, intervista al senatore Marco Lombardo" realizzata da Gabriele Rossi .
L'intervista è stata registrata giovedì 21 maggio 2026 alle ore 16:30.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Comuni, Elezioni, Politica.
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