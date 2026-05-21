21 MAG 2026
intervista

Comunali Reggio Calabria: Azione si schiera con il centrodestra, intervista al senatore Marco Lombardo

INTERVISTA | di Gabriele Rossi - RADIO - 16:30 Durata: 0 sec
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Domenica 24 e lunedì 25 si terranno le elezioni amministrative in Italia.

Tra i comuni interessati anche Reggio Calabria, dove Azione ha deciso di schierarsi con il centrodestra.

Il senatore Marco Lombardo, esponente di Azione, spiega i motivi di questa scelta.

"Comunali Reggio Calabria: Azione si schiera con il centrodestra, intervista al senatore Marco Lombardo" realizzata da Gabriele Rossi .

L'intervista è stata registrata giovedì 21 maggio 2026 alle ore 16:30.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Comuni, Elezioni, Politica.
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