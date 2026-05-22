22 MAG 2026
intervista

Sempre più giovani scappano dall'Italia: intervista a Chiara Saraceno sul Rapporto Istat 2026

INTERVISTA | di Gabriele Rossi - RADIO - 12:32 Durata: 0 sec
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Il Rapporto Istat 2026 mostra una sitazione preoccupante in Italia: record minimo di nascite, 21mila laureati persi all'estero in un annno e salari fermi.

La sociologa Chara Saraceno analizza i dati e spiega lo spreco di capitale umano del nostro Paese.

"Sempre più giovani scappano dall'Italia: intervista a Chiara Saraceno sul Rapporto Istat 2026" realizzata da Gabriele Rossi .

L'intervista è stata registrata venerdì 22 maggio 2026 alle ore 12:32.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Economia, Giovani, Immigrazione, Istruzione, Lavoro.
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