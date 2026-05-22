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Il Rapporto Istat 2026 mostra una sitazione preoccupante in Italia: record minimo di nascite, 21mila laureati persi all'estero in un annno e salari fermi.
La sociologa Chara Saraceno analizza i dati e spiega lo spreco di capitale umano del nostro Paese.
"Sempre più giovani scappano dall'Italia: intervista a Chiara Saraceno sul Rapporto Istat 2026" realizzata da Gabriele Rossi .
L'intervista è stata registrata venerdì 22 maggio 2026 alle ore 12:32.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Economia, Giovani, Immigrazione, Istruzione, Lavoro.
La sociologa Chara Saraceno analizza i dati e spiega lo spreco di capitale umano del nostro Paese.
"Sempre più giovani scappano dall'Italia: intervista a Chiara Saraceno sul Rapporto Istat 2026" realizzata da Gabriele Rossi .
L'intervista è stata registrata venerdì 22 maggio 2026 alle ore 12:32.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Economia, Giovani, Immigrazione, Istruzione, Lavoro.
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