22 MAG 2026
dibattiti

Festival dell'Economia di Trento-Potere dell’informazione, social network e AI

DIBATTITO | - Trento - 15:45 Durata: 50 min 34 sec
A cura di Stefano Chiarelli
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Intervengono: Alberto Barachini (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria), Paolo Bricco (Il Sole 24 Ore), Michele Corradino (Presidente di sezione, Consiglio di Stato), Pier Domenico Garrone (Comunicatore) Federico Silvestri Amministratore Delegato, Gruppo Il Sole 24 ORE.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Festival dell'Economia di Trento-Potere dell’informazione, social network e AI", registrato a Trento venerdì 22 maggio 2026 alle 15:45.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Comunicazione, Economia, Editoria, Informazione, Infrastrutture, Politica.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 50 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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