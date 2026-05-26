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Ne discutono gli autori con il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, il presidente e fondatore della onlus "A buon diritto", Luigi Manconi, e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Stefano Anastasia.
Saluti istituzionali Cristina Michetelli (Consigliera delegata per bilancio e patrimonio della città di metropolitana di Roma).
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: “Il Potere coercitivo/Polizia, diritti e democrazia in Italia” di Giuseppe Campesi e Carlo Caprioglio", registrato a Roma martedì 26 maggio 2026 alle … 17:43.
Dibattito organizzato da Garante dei Diritti dei Detenuti del Comune di Roma.
Sono intervenuti: Cristina Michetelli (consigliera delegata per bilancio e patrimonio di Roma Capitale), Stefano Anastasia (garante dei Diritti delle persone private della libertà personale della Regione Lazio), Giuseppe Campesi (ordinario di Filoso a e sociologia del diritto all Università degli Studi di Bari Aldo Moro), Luigi Manconi (presidente di A Buon Diritto. Associazione per le libertà), Lamberto Giannini (prefetto di Roma), Carlo Caprioli (assegnista di ricerca presso l'Università di Bari).
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 50 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Saluti istituzionali Cristina Michetelli (Consigliera delegata per bilancio e patrimonio della città di metropolitana di Roma).
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: “Il Potere coercitivo/Polizia, diritti e democrazia in Italia” di Giuseppe Campesi e Carlo Caprioglio", registrato a Roma martedì 26 maggio 2026 alle … 17:43.
Dibattito organizzato da Garante dei Diritti dei Detenuti del Comune di Roma.
Sono intervenuti: Cristina Michetelli (consigliera delegata per bilancio e patrimonio di Roma Capitale), Stefano Anastasia (garante dei Diritti delle persone private della libertà personale della Regione Lazio), Giuseppe Campesi (ordinario di Filoso a e sociologia del diritto all Università degli Studi di Bari Aldo Moro), Luigi Manconi (presidente di A Buon Diritto. Associazione per le libertà), Lamberto Giannini (prefetto di Roma), Carlo Caprioli (assegnista di ricerca presso l'Università di Bari).
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 50 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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