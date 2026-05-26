Commissioni riunite Affari costituzionali di Camera e Senato

Audizione di Marco Bucci, Presidente della Giunta regionale della Liguria, e di Attilio Fontana, Presidente della Giunta regionale della Lombardia, nell’ambito dell’esame degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, nonché degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto nelle materie “tutela della salute” e "coordinamento della finanza pubblica”.