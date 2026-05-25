25 MAG 2026
intervista

I nuraghi come bene Unesco dell'Umanità: intervista a Pierpaolo Vargiu (Associazione la Sardegna verso l'Unesco)

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 16:11 Durata: 29 min 34 sec
A cura di Stefano Chiarelli
Player
"I nuraghi come bene Unesco dell'Umanità: intervista a Pierpaolo Vargiu (Associazione la Sardegna verso l'Unesco)" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Pierpaolo Vargiu (Associazione la Sardegna verso l'Unesco).

L'intervista è stata registrata lunedì 25 maggio 2026 alle ore 16:11.

La registrazione video ha una durata di 29 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti