26 MAG 2026
intervista

I risultati del voto amministrativo: intervista al senatore Tino Magni

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 14:15 Durata: 6 min 4 sec
A cura di Silvio Farina e Valentina Pietrosanti
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"I risultati del voto amministrativo: intervista al senatore Tino Magni" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Tino Magni (senatore, Alleanza Verdi e Sinistra).

L'intervista è stata registrata martedì 26 maggio 2026 alle 14:15.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Amministrative, Centro, Comuni, Destra, Elezioni, Fratelli D'italia, Lecco, Lega Per Salvini Premier, Lombardia, Movimento 5 Stelle, Sindaci, Sinistra, Vannacci, Voto.

La registrazione video ha una durata di 6 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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