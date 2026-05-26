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"I risultati del voto amministrativo: intervista al senatore Tino Magni" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Tino Magni (senatore, Alleanza Verdi e Sinistra).
L'intervista è stata registrata martedì 26 maggio 2026 alle 14:15.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Amministrative, Centro, Comuni, Destra, Elezioni, Fratelli D'italia, Lecco, Lega Per Salvini Premier, Lombardia, Movimento 5 Stelle, Sindaci, Sinistra, Vannacci, Voto.
La registrazione video ha una durata di 6 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
L'intervista è stata registrata martedì 26 maggio 2026 alle 14:15.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Amministrative, Centro, Comuni, Destra, Elezioni, Fratelli D'italia, Lecco, Lega Per Salvini Premier, Lombardia, Movimento 5 Stelle, Sindaci, Sinistra, Vannacci, Voto.
La registrazione video ha una durata di 6 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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