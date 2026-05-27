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L’intervista di Ruben Della Rocca a Nazzarena Condemi, presidente della associazione Bnei Efraim che in Sicilia si occupa di diffusione della cultura ebraica, di lotta all’Antisemitismo e all’Antisionismo ,di contrasto al Bds e di dialogo interreligioso.
"Intervista di Ruben Della Rocca a Nazzarena Condemi" con Nazzarena Condemi (presidente dell'Associazione Bnei Efraim), Ruben Della Rocca (giornalista).
L'intervista è stata registrata mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 12:30.
La registrazione video ha una durata di 15 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione … audio.
"Intervista di Ruben Della Rocca a Nazzarena Condemi" con Nazzarena Condemi (presidente dell'Associazione Bnei Efraim), Ruben Della Rocca (giornalista).
L'intervista è stata registrata mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 12:30.
La registrazione video ha una durata di 15 minuti.
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