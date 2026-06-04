Liquidità e capitali per la crescita delle PMI e delle infrastrutture: l'impatto degli investimenti alternativi sull'economia reale

Saluti istituzionali: Antonio Salvatore Trevisi (Membro VI Comm.



Finanze e Tesoro), Stefania Craxi (Capogruppo FI Senato), Maurizio Leo (Viceministro Ministero Economia e Bilancio), Valentino Valentini (Viceministro MIMIT), Federico Freni (Sottosegretario di Stato MEF), Claudio Lotito (Vicepresidente V Comm.



Bilancio), Massimo Garavaglia (Pres.



VI Comm.



Finanza e Tesoro), Dario Damiani (Membro V Comm.



Bilancio), Andrea De Bertoldi (Membro VI Comm.



Finanze e Tesoro Camera).



Intervengono: Anna Gervasoni (Direttore Generale AIFI), Paolo Perrone (Presidente CDP Equity), Cinzia Tagliabue (AD Amundi SGR), …

Evarist Granata (ACP SGR Managing Director), Alberto Oliveti (Presidente ADEPP), Gabriele Fava (Presidente INPS), Giovanni Maggi (Presidente Assofondipensione), Sergio Corbello (Presidente Assoprevidenza), Dario Focarelli (Direttore Generale ANIA), Pierfrancesco Gaggi (Segretario Generale FeBAF), Giorgio Righetti (Direttore Generale ACRI), Antonella Massari (Segretario Generale AIPB), Ferruccio Ferranti (Presidente Mediocredito Centrale), Leonardo Patroni Griffi (Presidente Banca Popolare Puglia e Basilicata), Fabio Galli (Direttore Generale Assogestioni), Patrizia Misciattelli Delle Ripe (Presidente AIFO), Antonio De Vito (Direttore Generale Puglia Sviluppo), Stefano Gaspari (AD Mondo Investor), Enrico Falck (Founder e CEO Larry S.p.A.).



Modera Angelo Albanese.

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