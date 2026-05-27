27 MAG 2026
intervista

Amministrative, Lorenzo Pregliasco analizza i risultati: i voti del Movimento 5 Stelle e l'effetto referendum

INTERVISTA | di Gabriele Rossi - RADIO - 17:49 Durata: 0 sec
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Lorenzo Pregliasco, cofondatore di Youtrend, torna sul voto del 24 e 25 maggio e analizza i risultati: dai voti del Movimento 5 Stelle a Venezia, passati alla coalizione di destra, all'effetto mancato del referendum sulla giustizia.

"Amministrative, Lorenzo Pregliasco analizza i risultati: i voti del Movimento 5 Stelle e l'effetto referendum" realizzata da Gabriele Rossi .

L'intervista è stata registrata mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 17:49.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Comuni, Elezioni, Partiti, Politica, Referendum.
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