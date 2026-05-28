28 MAG 2026
dibattiti

Celebrazione del 50° anniversario di Sogei, la Società Generale d’Informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze

CONVEGNO | - Roma - 10:33 Durata: 2 ore 16 min
A cura di Pantheon
Player
Intervengono: Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze, e il Generale C.A.

Andrea De Gennaro, Comandante Generale della Guardia di Finanza.

Convegno "Celebrazione del 50° anniversario di Sogei, la Società Generale d’Informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze", registrato a Roma giovedì 28 maggio 2026 alle ore 10:33.

Sono intervenuti: Gianni Trovati (giornalista del Sole 24 Ore), Marco Osnato (presidente della Commissione Finanze della Camera dei deputati), Maurizio Casasco (presidente della Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria), Maurizio Leo (viceministro dell'Economia e delle Finanze), Paolo Savini (presidente Sogei), Andrea De Gennaro (comandante generale della Guardia di Finanza), Vincenzo Carbone (direttore Agenzia delle Entrate), Cristiano Cannarsa (amministratore delegato e della SOGEI SpA - Società generale d’informatica), Fabrizio Curcio (capo Dipartimento Amministrazione Generale (MEF)), Marco Tolla (capo del VII Reparto Guardia di Finanza).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Economia, Finanza Pubblica.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 16 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti