Saluti: Luisa Avitabile (Preside della Facoltà di Giurisprudenza), Mirzia Bianca (Direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche).



Presiede e coordina Enrico del Prato.



RelaCarolina Ferro Giuseppe Trapani Antonio Genovese zione introduttiva Salvatore Patti.



Ne discutono: Francesco Rossi, Valeria Caredda, Raffaele Caterina.



Concludono: Gerardo Villanacci, Claudio Cecchella.



Convegno "Riflessioni sul diritto effettivo delle convivenze e delle unioni civili a dieci anni dalla approvazione della legge", registrato a Roma giovedì 28 maggio 2026 alle ore 14:52.



L'evento è stato organizzato da …

Sapienza Università di Roma.



Sono intervenuti: Enrico Del Prato (ordinario di Diritto civile presso l'Università La Sapienza di Roma), Luisa Avitabile (preside della Facoltà di Giurispudenza della Sapienza Università di Roma), Mirzia Bianca (direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università La Sapienza di Roma), Salvatore Patti (professore emerito di Diritto privato nella Sapienza – Università di Roma), Francesco Rossi (ordinario di Diritto Privato e Diritto Civile presso Università degli Studi di Napoli Federico II), Carolina Ferro (avvocato, Presidente nazionale di CAMMINO), Valeria Caredda (ordinario di diritto privato, Università di Cagliari), Giuseppe Trapani (consigliere del Consiglio Nazionale del Notariato), Raffaele Caterina (ordinario di Diritto privato nell'Università di Torino), Antonio Genovese (giurista, già Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione), Gerardo Villanacci (ordinario di Diritto Privato presso l’Università Politecnica delle Marche), Claudio Cecchella (ordinario di Diritto Processuale Università di Pisa).



Tra gli argomenti discussi: Diritti Civili, Diritto.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 48 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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