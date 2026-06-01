Intervista a Giulio Manfredi sul grattacielo della regione Piemonte

Perché la Repubblica islamica non farà mai un accordo con gli Usa? Per la Repubblica islamica combattere contro gli Usa e l’Occidente è la sua identità costitutiva, è una ideologia fondante. Ancora altri due giovani manifestanti impiccati in Iran. L’opposizione in Turchia continua a manifestare contro il tentativo di Erdogan di eliminarla. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara