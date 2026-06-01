01 GIU 2026
intervista

Intervista a Giulio Manfredi sul grattacielo della regione Piemonte

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 21:30 Durata: 0 sec
Player
Giulio Manfredi, membro di Europa Radicale.

"Intervista a Giulio Manfredi sul grattacielo della regione Piemonte" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata lunedì 1 giugno 2026 alle 21:30.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Diritto, Esteri, Informazione, Pannella, Politica, Regioni, Russia.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate