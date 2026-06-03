Anticorpi democratici – Il DDL contro l'antisemitismo: quando una società riconosce e respinge l'odio

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Primo panel, dedicato ai rappresentanti delle istituzioni e della politica.
Interventi di Maurizio Gasparri, Nazario Pagano, Ester Mieli, Mauro Malaguti, Maria Rosaria Carfagna, Mariastella Gelmini, Graziano Delrio, Lia Quartapelle, Maria Elena Boschi, Ivan Scalfarotto, Marco Lombardo, Ettore Rosato, Luigi Marattin, Massimiliano Romeo, Riccardo Molinari, Alessandro Giglio Vigna, Riccardo Magi.
Secondo panel, dedicato agli esperti.
Interventi del Generale Pasquale Angelosanto (Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo), Cesare Pinelli (costituzionalista della Sapienza), Stefano … Parisi (Presidente di Setteottobre), Celeste Vichi (Presidente dell'Unione Associazioni Italia-Israele), Aurelio Mancuso (Sinistra per Israele).
Apre e modera i lavori Giovanna Reanda, direttrice di Radio Radicale.
Interventi di Maurizio Gasparri, Nazario Pagano, Ester Mieli, Mauro Malaguti, Maria Rosaria Carfagna, Mariastella Gelmini, Graziano Delrio, Lia Quartapelle, Maria Elena Boschi, Ivan Scalfarotto, Marco Lombardo, Ettore Rosato, Luigi Marattin, Massimiliano Romeo, Riccardo Molinari, Alessandro Giglio Vigna, Riccardo Magi.
Secondo panel, dedicato agli esperti.
Interventi del Generale Pasquale Angelosanto (Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo), Cesare Pinelli (costituzionalista della Sapienza), Stefano … Parisi (Presidente di Setteottobre), Celeste Vichi (Presidente dell'Unione Associazioni Italia-Israele), Aurelio Mancuso (Sinistra per Israele).
Apre e modera i lavori Giovanna Reanda, direttrice di Radio Radicale.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci