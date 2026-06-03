03 GIU 2026
dibattiti

Anticorpi democratici – Il DDL contro l'antisemitismo: quando una società riconosce e respinge l'odio

CONVEGNO | - Roma - 17:13 Durata: 2 ore 26 min
A cura di Pantheon
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Primo panel, dedicato ai rappresentanti delle istituzioni e della politica.

Interventi di Maurizio Gasparri, Nazario Pagano, Ester Mieli, Mauro Malaguti, Maria Rosaria Carfagna, Mariastella Gelmini, Graziano Delrio, Lia Quartapelle, Maria Elena Boschi, Ivan Scalfarotto, Marco Lombardo, Ettore Rosato, Luigi Marattin, Massimiliano Romeo, Riccardo Molinari, Alessandro Giglio Vigna, Riccardo Magi.

Secondo panel, dedicato agli esperti.

Interventi del Generale Pasquale Angelosanto (Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo), Cesare Pinelli (costituzionalista della Sapienza), Stefano Parisi (Presidente di Setteottobre), Celeste Vichi (Presidente dell'Unione Associazioni Italia-Israele), Aurelio Mancuso (Sinistra per Israele).

Apre e modera i lavori Giovanna Reanda, direttrice di Radio Radicale.

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