02 GIU 2026
intervista

Intervista a Nicola Rossi sulla proposta della segretaria del Pd di una patrimoniale per i "super ricchi"

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 16:14 Durata: 0 sec
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Nicola Rossi , Economista, Accademico e più volte parlamentare.

"Intervista a Nicola Rossi sulla proposta della segretaria del Pd di una patrimoniale per i "super ricchi"" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata martedì 2 giugno 2026 alle ore 16:14.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Economia, Fisco, Politica.
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