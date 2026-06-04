Saluti: Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani.



Intervengono: Giuliano Amato (Presidente Emerito Corte Costituzionale), Giancarlo Aragona (Ambasciatore), Giovanni Castellaneta (Ambasciatore), Michele Valensis (Ambasciatore), Maurizio Caprara (Corriere della Sera).



Modera Francesca Sforza, Capordattrice press0 “La Stampa”.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: “Berlusconi il mondo secondo lui” dell’Ambasciatore Giovanni Castellaneta” di Giovanni Castellaneta e arco Carnelos", registrato a Roma giovedì 4 giugno 2026 alle ore 18:09.



Sono …

intervenuti: Roberto Sgalla (direttore del Centro Studi Americani), Francesca Sforza (capo redattrice presso "La Stampa"), Giovanni Castellaneta (ambasciatore), Giuliano Amato (presidente emerito della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana), Michele Valensise (ambasciatore), Giancarlo Aragona (ambasciatore), Maurizio Caprara (editorialista di politica internazionale del “Corriere della Sera”).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 21 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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