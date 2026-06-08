08 GIU 2026
dibattiti

Presentazione del libro: "La città e il carcere"

DIBATTITO | - Roma - 18:12 Durata: 1 ora 17 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Città Metropolitana di Roma Capitale
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Intervengono: Natalia Agati, Stefano Anastasia, Fabio Benincasa, Cristina Michetelli, Serena Olcuire, Francesca Stanizzi.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "La città e il carcere"", registrato a Roma lunedì 8 giugno 2026 alle ore 18:12.

Dibattito organizzato da Città Metropolitana di Roma Capitale.

Sono intervenuti: Fabio Benincasa (professore,Aggregato di Cinema alla Duquesne University di Roma), Cristina Michetelli (consigliere dell’Assemblea di Roma Capitale), Natalia Natalia (architetta, artista e attivista), Serena Olcuire (architetta urbanista), Francesca Stanizzi (avvocato), Stefano Anastasia (garante dei Diritti delle persone private della libertà personale della Regione Lazio).

Tra gli argomenti discussi: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 17 minuti.

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Non so se dà fastidio.
Rota 1 2 3 prova come fischia fischia.
Riscrivere.
La delega al Bilancio, Bilancio cioè dei titoli troppo lunghi.
E me lo sono scritto però
Ok, va bene, cominciamo grazie.
Allora?
Io sono Fabio Benincasa, buona sera a tutti benvenuti a questa presentazione del volume
è la città e il carcere per i tipi di bordò, edizioni che ringraziamo nella collana, riflessioni del Museo delle Periferie, a cui anche vanno i nostri ringraziamenti, e ringraziamo per l'ospitalità anche la Città Metropolitana di Roma che.
Ci dà questo spazio di dibattito, di presentazione di questo volume sono con noi diverse.
Persone
Le autrici del libro Natalie Agati e sereno acuire, che sono ricercatrici, architetto, urbanista.
Rispettivamente Sapienza e Roma, Tre e Francesca, sta Nizzi che con noi che la coordinatrice di sportelli Antigone, per Rebibbia, e Casal del Marmo, e con noi anche.
Cristina Michitelli là alla mia sinistra consigliera dell'Assemblea capitolina è delegata al patrimonio e bilancio della Città metropolitana di Roma, è con noi anche Stefano Anastasia, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, quindi
Come si può capire dal
Dal titolo del libro la città, il carcere, questo libro è stato elaborato.
Per sottolineare i rapporti profondi che ci sono fra l'istituzione carceraria e la città, la società, questo libro ha cambiato forma varie volte.
Mentre veniva elaborato, è nato, diciamo, è stato pensato molto più con un'idea urbanistico, sociale e urbanistico filosofica, poi piano piano ha toccato sempre più punti, dimostrandoci fra l'altro
La centralità dell'argomento carcere all'interno del?
Di un dibattito politico contemporaneo, cioè, ed è una cosa paradossale, perché si parla poco di carcere e di solito se ne parla solo come quando avviene all'interno del carcere, qualcosa di suicidi che purtroppo sono molto frequenti o altri tipi di di di scandali o rivolte o comunque cose negative in realtà il carcere, appunto, è,
è connesso a tutta una serie di immagini di come noi speriamo di cambiare e riformare la società, quindi a degli addentellati profondamente politici, sociologici, antropologici, filosofici e poi ovviamente i giuridico politici, insomma di cui oggi parleremo, quindi è un libro in cui ci sono una serie di saggi,
Molto agili, un libro che ha una prefazione di Marika Fantauzzi e Luigi Manconi, che ringraziamo.
E tocca diversi aspetti che hanno a che fare con il carcere e il suo rapporto con la città, il primo, un primo saggio, scritto da una teiera e serena e sul la relazione carcere, città dal punto di vista architettonico urbanistico, poi abbiamo un saggio di Giulia De, Rocco Università di Bologna, ma anche lei, attivista che diciamo no esperta della situazione carceraria che si intitola il tempo stringe un saggio filosofico di taglio fu Voltiano, poi abbiamo un intervento di Francesca, sta Nizzi sul carcere vicino, territorialità e prossimità affettiva nella scelta del luogo esecutivo della pena che ne parlerà oggi e poi abbiamo un intervento di Francesca Vianello, che è ordinario di sociologia all'Università di Padova e
Lei si occupa di università in carcere, in realtà i progetti fra università e carcere sono diffusi, sono una punta avanzata, diciamo, del del discorso che cerca di costruire ponti fra l'istituzione carceraria, è quello che succede, quello che succede al di fuori.
Comincerei a dare la parola, visto che molto cortesemente ci ospita in questo luogo, a la consigliera Michitelli, ho delegato Michitelli,
E che diciamo una grandissima
Esperta del del tema come avvocato cassazionista, ma comunque, insomma, in generale ha firmato numerosi interventi che fra cui
Molto interessante, no, l'esperienza penso di cui parleremo anche oggi del di un Consiglio comunale che l'anno scorso si è tenuto all'interno del carcere di Rebibbia, quindi chi meglio di lei diciamo può parlarci della relazione politico sociologica tra e giuridica tra il carcere e la città quindi io lascio volentieri la parola.
A Cristina Miatello.
Allora, grazie, Fabio, è innanzitutto grazie a tutte e tutti per essere qui.
Grazie per aver organizzato qui
A Città metropolitana.
Per organizzato a Ponte a Città metropolitana questo dibattito perché noi siamo sempre appunto molto orgogliosi di aprire i nostri palazzi al confronto democratico, soprattutto quando, come in questo caso, si parla di diritti civili e diritti sociali delle persone private, della libertà personale diciamo che sostanzialmente io ho voglio innanzitutto ringraziare le autrici fatemi ringraziare perché ho letto veramente con grandissimo interesse questo questo questo volume,
Noi, come soprattutto come il Comune di Roma, abbiamo sicuramente rimesso il carcere, come ricordava Fabio, al centro di quello che è stato il nostro dibattito.
Noi non abbiamo ovviamente competenze dirette sulle sulle nostre carceri.
Siamo un ente locale territoriale, anche se sul nostro territorio abbiamo io dico sempre sette istituti, i quattro di Rebibbia, Regina Coeli e Casal del Marmo, ma poi quello che tecnicamente non è un carcere, ma forse anche l'istituto di reclusione, il peggiore di tutti perché chi è recluso nel Cpr non sta lì a seguito di un processo non sta scontando una pena per un reato commesso ma sta là dentro Biuso senza così senza nessuna prospettiva, senza nessun percorso tra trattamentale, ad aspettare, chissà cosa
Ecco, io ringrazio per l'invito perché, come diceva Fabio Da tempo seguo chiaramente questi temi e in Comune li seguo, insieme alla nostra garante Valentina Calderone partendo da questo volume. Il primo, il primo passaggio è sicuramente quello della prefazione Manconi.
E Fantauzzi sicuramente parte da un punto che è quello della del carcere minorile. Sostanzialmente ci parla di una storia ambientata negli Stati Uniti, questi due ragazzini che Karl ci parla di periferie, di emarginazione culturale, sociale, economica e ma ci parla appunto di un carcere dove ci si salva da soli, sostanzialmente, e dove non c'è un supporto, che è quello poi oggi che succede multi nei nostri studi minorili lo dicono le cronache Casal del Marmo, il Beccaria, parliamo di una giustizia minorile in Italia, che negli ultimi anni ha portato a raddoppiare la popolazione minorile, è in carcere a seguito di quello che doveva essere uno dei vari provvedimenti di sicurezza di questo governo. Il decreto Caivano e parliamo lì di una storia, quella che ci viene introdotta sin da subito di questo ragazzo Nick dove, sullo sfondo, c'è una storia di razzismo, probabilmente di apartheid, ma c'è una storia di rabbia non elaborata una rabbia, appunto che il nostro carcere, anche qui in Italia non non cura e
Ed è quello che avviene da noi, quindi è una storia di periferie, questo ve lo dice anche bene in casa più avanti, una storia di periferia, il carcere si insinua nelle periferie e diciamo perché colpisce soprattutto le persone emarginate nelle periferie, a cui viene demandato di risolversi un po'da soli quelli che sono i conflitti appunto sociali,
Si dice, c'è una frase che mi ha colpito, la crescita dello Stato penale corrisponde alla penalizzazione della povertà, su questo sono completamente d'accordo, perché nei nostri, nelle nostre carceri, c'è la povertà, non è vero che la povertà è stata sconfitta e nelle nostre carceri il 90% della popolazione carceraria è una popolazione che ha un Isee al di sotto della soglia di povertà criminalizziamo appunto la povertà perché in uno Stato come quello di che abbiamo adesso un governo perbenista che ha dato un'impostazione di uno Stato del merito quello delle destre, se non corrisponde ai canoni della normalità,
E se fuori sia colpevole, è il fenomeno che che estremizza il pensiero del contrasto, delle differenze, cioè tutto ciò che non è normale se non sei bianco, se non sei cattolico, se non sei italiano, se non hai un lavoro stabile, se non hai una casa, tu sei fuori, se hai uno stadio di disagio, è colpa tua e come tale viene criminalizzato e vieni colpito, e quindi oggi il diritto penale appunto non è più uno strumento giuridico, ma uno strumento per rispondere appunto al disagio sociale e quindi, per calmare quello che è il panico morale, si dice a un certo punto no, e davvero perché noi oggi, nonostante abbiamo un numero di reati che è in calo, i reati più gravi dice appunto l'odore, lo ricorda, ma questi sondaggi che trattiamo tutti i giorni dal 90 all'80% di omicidi, meno tutti i reati più gravi, rimangono forti solamente i reati di microcriminalità che disturbano disturbano i due vivere quotidiano, ma insomma rispetto a 30 anni fa, a 40 anni fa, sicuramente c'erano fenomeni gravissimi. Pensiamo al terrorismo, pensiamo a uno scontro, stato, mafia
Senza precedenti. Eppure oggi la carcerizzazione è sicuramente aumentata. Ci stiamo avvicinando ai livelli della sentenza Torreggiani che condannò l'Italia, che non era neanche il massimo storico, perché il massimo storico lo abbiamo toccato nel 2010, con quasi 68.000 presenze. E allora è chiaro che noi dobbiamo ripensare oggi a un tema Carcere, città a un tema dentro fuori, che poi al centro di questo di questo volume e che però ci introduce anche un altro concetto, cioè ripensare il tema del carcere in generale, cioè quanto serva oggi il carcere, se siamo nel terzo millennio e noi continuiamo a chiudere le persone in una cella come quando eravamo nel Medioevo, nel senso il carcere migliora o peggiora le persone come escono, le persone dal carcere escono recuperate no, nel senso che, per come è oggi, non tanto la legge, quanto l'applicazione della legge. Non è così. Il butta buttiamo, la chiave lasciamoli marcire nelle patrie galere e poi appunto questo oggi c'è sicuramente una sproporzione tra condotta e sanzione, non solo in termini quantitativi, perché stiamo raggiungendo dei livelli veramente mai sentiti. Insomma, l'occupazione di una casa abusiva, la pena massima a 7 anni che come quella dell'associazione a delinquere, cioè voglio dire sì, no, non si fa una condotta sicuramente riprovevole, ma, insomma, equipararla al promotore della nostra, a partecipante all'associazione a delinquere mi sembra praticamente assolutamente sproporzionata. Ecco quindi a Suez, ma anche da un punto di vista appunto qualitativo, cioè si applica il carcere, che dovrebbe essere l'extrema ratio a delle condotte appunto inimmaginabili, cioè a pensiamo oggi l'ultimo decreto sicurezza, il parcheggiatore abusivo solo perché chiede i soldi commette reato non che ti blocca la macchina, perché ti graffia, quindi sono reali. Vi sono altri ricomporre, ma per il fatto stesso di chiedere i soldi al reato, cioè cose veramente, quindi non è più appunto l'estrema ratio e appunto, come diceva appunto Fabio nella sua parte, di
Cosa ci dice ci dice qui, bisogna riavvicinare città e carcere, è vero che abbiamo una digitalizzazione oggi, ma servono avvicinamento, appunto, concreto, perché si passa dalla periferia sociale alla periferia urbana e appunto si arriva poi a quello che è un tema che a me appassiona tantissimo delle due autrici Agati o il cui dire e che è quello di architettura urbanistica della della delle strutture, carcere, questo è un tema che mi affascina tantissimo, sono pochi, come dicevano loro le 2 autrici e gli urbanisti e gli architetti, che si sono interessati delle strutture carcerarie, perché sembra che parlare di carcere sembra collocarsi fuori in qualche modo no,
Invece c'è un ampissimo dibattito su questo che viene, diciamo, dal dal secolo scorso. È nel senso che oggi è chiaro che una detenzione moderna ha bisogno di spazi. Versiamo agli spazi per ricevere i familiari, gli spazi verdi, per vedere i figli, gli spazi per il diritto all'affettività che la Corte costituzionale ha riconosciuto ma che da noi non viene applicata perché qui poi si difende la Costituzione e poi ci sono i diritti costituzionali di serie A e serie B. Ecco che prima o poi bisognerà applicare, ma poi gli spazi per studiare, per la formazione, per il lavoro, pensiamo quelle carceri dove nascono attività produttive, una e Rebibbia, no, la pizzeria, l'officina, eccetera gli spazi per i presidi medici. Tutto questo manca, ad esempio, nelle carceri, che si trovano al centro delle città, e noi sappiamo che le carceri replica Arcieri dal momento dell'Unità d'Italia questo lo ricordano le 2 autrici sono state carcere, ricavate, come è stato, ad esempio, Regina Coeli, conventi fortezze castelli tutto riadattato. Poi quando negli anni 70 c'è stata negli anni di piombo si è arrivati alle carcere bunker, quelle invece che sono andate fuori.
Città
E allora sono meglio le carceri fuori città o le carceri al centro, perché il dibattito è sempre stato, cioè ultimamente c'è stata al momento del della della quando è stato licenziato il nuovo ordinamento penitenziario nel 75, ma c'è anche oggi le forze di sinistra sostenevano sono meglio le carceri in centro perché si sa quello che avviene perché c'è più partecipazione dentro la città perché c'è più vicinanza ai familiari e alle associazioni e agli operatori.
Gli stessi detenuti che debbono uscire per andare a lavorare Articolo 21 semilibertà non hanno la macchina, quindi debbono usare i servizi e però sono insalubri, sono vetuste, c'è un senso di asfissia quando si entra, quindi c'è anche chi invece le vuole fuori non perché gli spazi sono migliori ma perché i detenuti nelle vuole neanche vedere queste questo governo li ha portati addirittura fuori dall'Italia quindi, insomma, non si vogliono proprio vedere i detenuti,
Per cui è chiaro che diciamo noi, ad esempio dall'assemblea capitolina abbiamo chiesto la chiusura di Regina Coeli con una mozione a prima firma all'unanimità. Passa all'unanimità, mi fermano per strada quando la fa delle associazioni, ma non dipende noi da dipende dal DAP, è chiaro che ci sono i pro e i contro, però il tema centrale è cosa la città può fare per chi si trova in carcere, come il carcere si può mettere in connessione con la città. È questo oltre a distanza fisica e la distanza effettiva, perché poi oggi siamo in periodo di intelligenza artificiale e smart working, telemedicina e c'è la videochiamata, quindi ha però ci vuole una, una connessione effettiva e noi questo, come ricordava, Fabio lo abbiamo voluto ricordare proprio con il consiglio, con l'assemblea capitolina che abbiamo svolto a Rebibbia, nel settembre scorso, la prima esperienza era stata nel 2002, con la giunta Veltroni, quindi ci siamo tornati dopo 23 anni e cosa abbiamo detto? Abbiamo affermato un principio politico, cioè vogliamo che le carceri di Roma siano il sedicesimo Municipio. Che cosa vuol dire è la partecipazione delle persone private, della libertà personale a potere esercitare nelle istituzioni gol. Da lontano, però, avvicinandosi, diciamo, con i loro diritti civili e sociali appunto a quelli che sono i servizi, cioè quando noi andiamo a promuovere decisioni di Giunta o di asset o di Assemblea capitolina,
Che incidono sui servizi della città, per i cittadini dobbiamo ricordarci che ci sono dei cittadini che per poter usufruire di quello che noi andiamo a deliberare hanno delle difficoltà, quindi bisogna promuovere le pari opportunità, cioè consentire loro di poter potersi come dire, poterli usufruire questa è la vera vicinanza, vuoi perché poi il dibattito può andare avanti. Quello sul carcere al centro carcere fuori può andare avanti all'infinito.
No e devo dire che
C'è il tema appunto delle pari opportunità viene ripreso appunto da Giulia De Rocco, che non è qui per Hamas colpito due cose mi hanno colpito della sua analisi, perché che cosa dice due due concetti? Il primo è che questo Illy illegali ismi non hanno, non sono sempre stabili a livello storico a livello politico, quello che è illegale non è stabile, nel senso che può variare a seconda dei governi, come avviene adesso. Noi abbiamo dei comportamenti, come dicevo prima, che non ci si rendeva conto che potessero diventare illegali. Pensiamo al rave party, cioè è la festa in sé che viene consigliera del legale, non se si invadono dei terreni, non si è single
Chi commette un danneggiamento, ma oggi, alla Festa in sé oppure appunto, dicevo, il parcheggiatore oppure l'esempio della GPA aree ad universale, anche se ha commesso in altri stadi, dove invece è lecito oppure dei Gom, possono variare a seconda del momento storico quelli che erano i reati prima non lo sono. Oggi pensiamo all'aborto, pensiamo al delitto d'onore, all'adulterio, eccetera. È chiaro che in questo modo il diritto penale diventa uno strumento per orientare le paure.
Se io ho un governo come questo, che tutto ciò che immigrazione diventa illegale, peraltro con una legge Bossi, Fini che non che ogni entrata di ogni immigrato è illegale, perché non c'è neanche un un canale per poter entrare legalmente, scatta la paura verso l'immigrato, se io ho un governo che mi combatte le tossicodipendenze in maniera criminogena e mi incide sulla modica quantità incide sul suo personale, eccetera è chiaro che,
Sarà l'attacco al tossicodipendente, la paura del tossicodipendente, è questa la criminalizzazione sull'utilizzo, l'utilizzo del diritto penale, diciamo orientando le paure e orientando, diciamo, la discriminazione,
L'altro punto che m'ha colpito e che poi viene ripreso anche dalle altre autrici. Successivamente è che si parla di fuoco e di quello che era la sua, il suo concetto della forma di esecuzione della pena in maniera alternativa al carcere come una forma di portare il carcere sul territorio e affidare a chi deve essere appunto il recuperato, la propria auto, diciamo auto salvezza, chiamiamola così, perché che cosa dice suo codice? Ma in fondo su tre sono gli elementi famiglia, lavoro e autopunizione, la famiglia ci sono, c'è la famiglia, il lavoro scontento debiti, la società autopunizione partecipa alla tua salvezza. Io su questo non sono molto d'accordo, perché invece, secondo me, tutta quella che è la riforma dell'ordinamento penitenziario del 75 è una riforma fondamentale che passa per l'individualizzazione del trattamento e la personalizzazione. Poi quello che non funziona, la sua attuazione, che sono due cose molto diverse che noi affermiamo un concetto civile e di quello che invece è la premialità del percorso che ha due funzioni, innanzitutto quella di
Controllare anche la popolazione carceraria a dargli un obiettivo no, perché è chiaro che se tu tieni le persone in cattività senza nessuna prospettiva, c'è anche un motivo d'ordine interno, c'è anche quello alla fine, però, quello che prevale è anche dare una prospettiva, perché bisogna migliorarsi e bisogna su questo aspirare a un obiettivo è quello che non funziona, appunto è come tutto questo non è stato attuato perché mancano risorse, non sono state messe risorse finanziarie, ma non ci sono neanche risorse umane e tecniche. Pensiamo alla al l'organico del ballo magistratura, di sorveglianza, che è insufficiente e che tiene le persone appese fino alla fine che non scontano a volte neanche un giorno di esecuzione di piena fuori dal carcere e quindi non è il fallimento della norma ma il fallimento di come viene attuata e questo viene
Quindi, in attuazione dell'articolo 7 della Costituzione, e questo appunto lo ritrovo anche nella nella analisi di Francesca Vianello e francese che non è qui a, non è qui che di Padova, all'Università e carcere, sì, no, infatti perché anche quello mi è piaciuto molto e che cosa ci dice lei l'ordinamento penitenziario del 75,
Appunto, individualizzazione del percorso, scolarizzazione, istruzione, formazione. Poi in realtà, in concreto non c'è perché perché quando si entra in carcere e abbiamo una popolazione solo del 2% dei laureati del 21% dei diplomati, il 4% si dichiara analfabeta quelli che sono c'è grande richiesta di istruzione, ma solamente l'8% della popolazione carceraria può accedere a istruzione, formazione e lavoro e di queste tre non si sommano, ma sono sempre le stesse persone che hanno le caratteristiche e chi ha un lavoro dentro al carcere in genere ha un lavoro per l'85% che lavora per l'amministrazione carceraria, quindi non sviluppa una formazione che poi può spendere sul mercato e sono poco più di 3.000 persone che hanno questi. Diciamo che l'accesso a questi percorsi rispetto a una popolazione carceraria che oggi è di più di 64.000 persone e noi abbiamo il 50% delle persone detenute che sta scontando pene o residui bene sotto i tre anni che potrebbero invece, con questi percorsi trattamentali, ovviamente, invece scontare queste bene fuori eh, ma non c'è tutto questo perché non vengano messe le risorse e quindi tutto questo non fosse, ma non è che non funziona alla norma, anche qui riprende lo stesso concetto. Non funziona come tutto ciò viene trattato perché dovrebbe essere appunto un un investimento. È invece allora all'esito di tutto questo. Qual è, poi ci sono delle riflessioni? Noi possiamo fare noi oggi dobbiamo rimettere sicuramente il carcere al centro del dibattito davanti a un governo e una politica che ha messo sul piatto 5 decreti
Per la sicurezza, se ci mettiamo dentro Guthrie e Caivano, che però evidentemente non sono serviti a niente, se ne hai dovuti fare cinque, e quindi decreti che in realtà non hanno messo nessuna risorsa in più, poi ai fini della sicurezza cioè noi abbiamo avuto un diritto penale emotivo più reati, più pene, più carceri senza nessuna risorsa invece per la sicurezza intesa e come protezione delle persone, quindi come welfare ed né,
E anche su quelle che sono le prevenzioni dei reati. Ne parlavamo l'altra volta un ultimo dibattito, abbiamo fatto Stefano più organici alle forze dell'ordine, più formazione, più strumenti, quindi su questo in realtà più sicurezza non c'è stata e sia usato solamente il diritto penale per aumentare la popolazione carceraria. Quindi io credo che noi possiamo fare su questo, invece un'inversione a U, rimettere al centro il carcere del nel nostro dibattito, recuperare una cultura garantista dove il carcere torni ad essere un'extrema ratio sia come carcere preventivo sia come carcere. Esecuzione di pena
E mettere invece al centro il superamento delle diseguaglianze sociali, perché questo il tema e non si tratta di essere buonisti, ma si tratta di una visione di società, laddove il conflitto, invece sociale, viene risolto in maniera più solida, cioè non viene risolto con atteggiamenti securitari le zone rosse, le zone rosse che vengono messe nel centro della città e si spingono centrifuga mente le persone, diciamo meno abbienti, quelli che hanno meno strumento nelle periferie, aggravando le periferie con la militarizzazione dei territori, noi invece chiediamo un'alleanza,
La forze dell'ordine e welfare per andare appunto a dare una protezione a 360 gradi. Io devo dire una cosa ora, mi sono convinta che da oggi in poi, ogni intervento che farò ogni diciamo dibattito affronterò lo voglio terminare con delle proposte, perché siamo anche in un momento in cui dobbiamo costruire qualcosa di alternativo e quindi voglio dire questo noi altrimenti sennò ce la cantiamo sempre tra esperti tecnici, autori, noi sappiamo tutti quelli che le persone che sono qui sappiamo come stanno le cose e quindi invece io penso che dobbiamo cominciare a costruire perché forse presto verremo anche chiamati su questo
E allora il governo ha avanzato un piano carceri dove ministro Nordio ha detto che vuole mettere 900 milioni per costruire 10.000 posti in più. Ora, secondo me, sono 10.000 posti, letto però facendo un rapido conto, se noi oggi siamo a più di 64.000 detenuti, 10.000 posti letto in più perché gli diamo posti letto, perché allora costruire un carcere ci vogliono dai 7 ai 10 anni? Quindi non parliamo di 10 di carcere. Nei nuovi spazi come i giovani, parliamo di ristrutturazioni di cose già esistenti, dove diciamo anche gli spazi, andiamo a Rebibbia. Ormai anche gli spazi ricreativi, che sono nei bracci, sono occupati da Aletti, quindi, in realtà che abbiamo altri letti da 64.000, arriveremmo a 74.000 il massimo storico, diciamo delle detenzioni che avremmo avuto in Italia, quindi il fine è, non so quanta gente in Italia vogliamo mettere in carcere, e questo è il primo punto e secondo punto noi abbiamo un un ministro che in tutto questo, appunto pensando solo ai posti letto, non pensa a quello che è invece la problematica del carcere al momento dell'entrata, al momento dell'uscita, i suicidi e appunto il, il sovraffollamento.
Un ovvio che continua a dire che liberazione anticipata è una forma di blasfemia e che la la la, l'amnistia e l'indulto sono una forma di debolezza dello Stato. Anche qui mettiamoci d'accordo. Se difendiamo la Costituzione, la difendiamo sempre. Questi sono gli studi costituzione, diciamo previsti dalla Costituzione. La liberazione anticipata ha funzionato, come dicevamo prima, e allora io penso che sono tre, diciamo invece le proposte che a mio avviso bisogna perseguire. Il primo, applicare subito un indulto,
A tutte e i reati diciamo con pena, fino a due anni o residuo di pena fino a due anni, che appunto per coloro che sono in carcere e hanno un residuo di pena o appena di questo tipo sarebbero coloro che dovrebbero già stare a casa, che non dovrebbero stare in carcere, però abbiamo i magistrati di sorveglianza sostanzialmente bloccati, non riescono a esaminare tutte le istanze e allora far passare le istanze per i direttori delle carceri,
Che dovrebbero esaminare semplicemente l'esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi. Quindi l'esistenza, diciamo, la non esistenza di reati ostativi e quindi procedere alla liberazione. Quella a breve periodo. Questa breve periodo nel medio periodo, applicare la proposta Giachetti, la liberazione anticipata speciale, tra l'altro con indulto, uscirebbero circa 16.000 unità, 16.000 persone, quindi già scenderemo in maniera, diciamo sensibile, mantenere questo livello con la liberazione anticipata di Giachetti, che prevede degli sconti di pena più rilevanti rispetto a quelli attuali. E poi il terzo, che è quello che dovrebbe aiutarci a risolvere un po'il problema anche a superare una visione del carcere, come ce l'abbiamo noi oggi tornare a quella proposta di legge la 1.064 del luglio 2023 e delle case territoriali e di reinserimento sociale, firmata anche dal Partito democratico, di cui io sono consiliare e quindi la sostengo che è stata voluta anche dal Garante nazionale precedente a quello attuale da Mauro, Palma e cosa diceva sono delle forme di sui diversi da quelli del carcere che ospitano persone dalle 5 alle 15 persone, anche affidate appunto al terzo settore e quindi a
Sostegni appunto diverso. Io aggiungo un'altra cosa, e concludo Nordio ha parlato di caserme, ma credo, sempre per fare pace, che ormai l'unica parola d'ordine è quella e invece noi abbiamo 1.500 caserme in Italia che appartengono al demanio sarebbe molto comodo. È molto utile trasferirle al ministero della Giustizia e fare una ricognizione, e invece quelle potrebbero essere sì utilizzate, Ircano, ampli, spazia utilizzate come case territoriali, aggiungendo magari altre forme di servizi, ad esempio, chi non può andare, invece, non ha residenza o domicilio, ma potrebbe accedere
A queste misure di esecuzione della pena alternativa al carcere e creare delle forme di residenza o domicilio. Fare i bandi per le cooperative centrali di tipo B, che forse vanno anche rivalutate dopo un periodo di criminalizzazione indiscriminata, cominciare quindi a valutare il terzo settore e quindi andare in una direzione che appunto capovolga insomma proprio l'ottica
Diciamo che fino a oggi è stata seguita e che è stata appunto fallimentare, quindi io scusate l'ho fatta un po'lunga, però era un libro che sembra un libro piccolino, libro, diciamo come dire ma veramente denso, veramente denso di spunti e insomma per chi si Inter,
S di queste cose si accendono tante lampadine, quindi veramente lo lo consiglio perché si legge molto bene, molto facilmente, ma da tante riflessioni mi ha aperto veramente tante finestre e appunto credo che ci siano tutti gli elementi, leggendolo per poter costruire un concetto di esecuzione pena completamente diverso, completamente alternativo a quello oggi proposto grazie.
Grazie a questo intervento sempre molto possono essere produttivo il tuo stile, continuerei dando la parola a le autrici e poi invitando, Stefano Anastasia, a concludere riusciamo a tirare le somme, visto che abbiamo la fortuna di avere anche lui il presente, quindi mi rivolgo Serena è una materia che sono con noi.
Diciamo ed è stato Cristina è stata molto brava a toccare vari vari argomenti che sono anche nel gusto saggio a parlare di appunto.
La cosa interessante nel titolo del vostro saggio si parla di una relazione alla politica con con la città, molti mi hanno rimproverato, ma che significa area, perché avete usato questa parola.
E invece ecco
Partiamo da questa da questa idea della relazione, la politica poi non so se voi volete aggiungere qualcosa, anche penso che non puoi, non vi occupate esclusivamente solo di urbanistica, edilizia carceraria, ma il vostro discorso spazio molto di più all'interno, all'interno del sociale e dell'urbanistico se ci vuole aggiungere qualche cosa.
Questo qui.
Buon pomeriggio a tutti, a tutti e grazie per questo invito un po'in generale a contribuire a questo volume e a dibattere qui oggi in fiamme.
E grazie anche per l'introduzione di Cristina e che infatti è stata molto esaustiva e a, come dire, raccolto anche forse un po'quindi dell'approccio, comunque i punti principali con cui io e Serena siamo entrate, diciamo dentro la questione carceraria.
Giusto due parole sul nostro posizionamento, chi siamo appunto siamo due ricercatrici nei diciamo architetti, urbanisti e in realtà, ad oggi, non ci occupiamo, diciamo come ricercatrice, più di carcere, ma ce ne siamo occupate tanto diversi anni fa, più di 10 anni fa oramai in occasione di una tesi di laurea in architettura,
È è un po', come dicevamo prima con Fabio il carcere, ma di quelle cose che, insomma, quando inizia a entrare dentro le note rimane attaccato, ecco un po', diciamo così, per cui possiamo dire che ci fa sempre molto piacere ogni invito diciamo di continuare, insomma va a parlare e a scrivere, ragionare anche tra di noi sul carcere, sempre ben accetto. Dico questo perché appunto, ovviamente, la nostra è una prospettiva profondamente spaziale e d'altronde il volume già diciamo di per sé desidera indaga la relazione tra carcere e città
Ma nel nostro caso proprio chiaramente. Insomma, quando poi il punto di 10 anni fa, 12 anni fa, abbiamo iniziato a occuparci di carcere, ci siamo rese conto prima di tutto, come appunto diceva Cristina, di quanto la questione fosse marginale all'interno del mondo architettonico urbanistico. Effettivamente noi non avevamo mai, di fatto, ho sentito parlare di carcere dal punto di vista né architettonico, né tantomeno del suo rapporto col territorio, quindi per noi è stato fin dall'inizio anche abbastanza una lotta, quella di all'interno del mondo della cultura architettonica, a parlare di carcere ed è stato anche molto interessante entrare fatto che riportiamo all'interno del contributo in cosa è stata, cioè in che modo l'archivio, l'architetto, la cultura architettonica sia occupata o non si è occupata del carcere e perché
Appunto, un po'come, insomma, probabilmente qui sapremo appunto noi proviamo a ricostruire le origini, anche appunto spaziali del pensiero spaziale, se di pensiero spazzare, si può parlare del carcere un po'a partire proprio dal, diciamo dell'origine delle World causis, quindi da questa matrice anche insomma,
Di fatto, diciamo inglese, quasi per poi cercare di raccontare come in Italia, dall'Unità d'Italia in poi, appunto, si è più o meno mossa o non mosso il pensiero su sul carcere, in particolare, poi entriamo in questa piccolissima parentesi degli anni, appunto 70 in occasione della riforma in cui effettivamente è sembrato che la cultura architettonica iniziasse ad occuparsi di spazi carcerari, appunto un po'come ci teniamo a sottolineare da una prospettiva, poi profondamente, appunto, di come dire di come possono o non possono funzionare gli spazi meglio peggio che tra l'altro punto è un momento fondamentale della cultura architettonica carceraria. Raccontiamo il giardino e gli Incontri di Michelucci che, diciamo lo raccontiamo perché in qualche modo
Ci introduce al perché di questa diciamo questione della relazione a cuore etica, anche no e del perché parlare di aporie nel senso che evidentemente, appunto quella del Giardino degli Incontri di Michelucci, la potremmo annoverare come forse una delle, diciamo delle best practice diciamo se dovessimo definirla all'interno del pensiero sul carcere in Italia un esperimento sicuramente, appunto, come dicevamo di ripensamento del luogo e dell'incontro tra la città tra il fuori e il dentro, tra l'altro punto partecipato con i detenuti diciamo che in quegli anni appunto
Erano in carcere, appunto, anche molti detenuti politici e quindi, insomma anche con una storia, diciamo politicamente molto molto segnata, di cultura critica.
Eppure è un po'quello che appunto introdusse la questione del in fondo alla strada senza uscita del del del progetto sul carcere. Eppure persino quel luogo che nasce con le migliori intenzioni di fatto è un luogo che, per via degli ordinamenti e dell'uso della gestione che di questo spazio se ne fa, di fatto è un luogo che quasi non viene goduto da dai detenuti e qua non funziona, cioè potremmo proprio dire non in nessun modo rappresenta un caso che per noi era, sarebbe auspicabile anche come quella soglia, quel quello, quelli ispessimento della soglia tra il dentro e fuori il carcere, e qui veniamo un po'al punto sul perché poi per noi la questione è che di fatto questa rimane un'area una una, diciamo un po'una relazione senza via d'uscita, cioè appunto dopo essersi occupate di spazi carcerari, quello che poi è un po'torto, punto a cui siamo addivenuti, è un po'questa, probabilmente anche un po'provocatoria posizione di dire quella del diciamo della della relazione del PE, del tentativo di ripensare di migliorare il carcere è un po'un tentativo senza via d'uscita, perché
Appunto, dovendo disegnare il quadro e dei pro e i contro, comunque, se ne esce con un grandissimo senso di frustrazione, fatto che tra l'altro, poi, negli anni dopo la laurea ci siamo anche trovati a insomma, ci siamo confrontati anche proprio più quel mondo architettonico il effettivamente, insomma è connotato da una grande frustrazione soprattutto se il tentativo è quello anche un po'di smantellare il modello.
Escludente del carcere. Il punto forse è proprio questo, qui poi forse Ars l'osso, anche la parola Serena che di fatto il carceriere nasce come sappiamo, ministro Dakar, tra carcere moderno, secondo, appunto improntato sul modello profondamente inclusivo, eppure continua a perpetuare una profonda macchina escludente, quindi, in qualche modo racconta esattamente questo paradigma dell'inclusione escludente che poi è un paradigma di tantissime altre istituzioni,
E però il carcere diciamo in qualche modo anche nella sua interezza, no dell'essere un po', forse è rimasto com'è tra le poche istituzioni totali che ancora diciamo funziona.
Un po'come com'era nato, racconta perfettamente questa questa dimensione, che è una profonda contraddizione, appunto senza via d'uscita, che però appunto secondo noi apre ad a delle questioni fondamentali che hanno a che fare proprio con non solo, appunto, sono alcune domande che lanciamo.
Nel nostro contributo, che sono appunto proprio quelle, se se è possibile, appunto c'è cosa può fare il carcere alla città e viceversa, cosa può fare la città al carcere che un po'insomma?
È per noi abbastanza cruciale, appunto, anche volendo andare al di là della questione carceraria, ci occuparsi di carcere, cosa ci cosa ci dice, al di là di questo e appunto?
Dietro diciamo poi, ovviamente questo approccio problematico è sottesa una una tesi poi punto abolizionista.
Che però con responsabilità ci chiediamo appunto se si possa appunto ragionevolmente pensare di abolire la struttura carceraria che ha una lunga tradizione, ci ha consegnato senza prima mutare il paradigma urbano in cui abitiamo e qui ovviamente per noi si apre cioè appunto una questione molto più ampia che ha proprio a che fare con probabilmente la rimessa in discussione di paradigmi che hanno a loro volta ideato il carcere.
Non so se acceso, va be'.
Perfetto.
Un grandissimo grazie anche per questa occasione, il dibattito sul carcere, ogni tanto anche bisogno, forse di di di momenti di essere ravvivato, di di essere un po'rilanciato e riuscire a fare non non è scontato.
Io ho potuto aggiungere giusto un paio di di di di questioni, sempre in risposta anche alla questione etica, spesso la nostra prospettiva, quella dell'architettura, è quella dell'urbanistica, su questa tematica schiacciata, sul tema appunto del posizionamento.
Carcere dentro il carcere fuori, come ho già detto, Cristina Michitelli, no.
E a questo proposito, poiché diligentemente cercavamo di di discernere no, anche in maniera un po'doping, se ci fosse una risposta a questa domanda, avevamo deciso di ne abbiamo deciso di inviare un questionario a decine di associazioni che lavorano sul territorio italiano nella relazione quel carcere fin da associazioni di volontariato e così via e,
Insomma, una ventina trentina forse ci ci avevano inaspettatamente risposta, avevamo collezionato queste voci che, devo dire, in alcuni casi erano veramente significative e volevo citare quando chiedevamo una delle domande, era come si raggiunge il carcere in quei lavori, no, c'è quanto ci vuole, quali sono i mezzi come riesce ad arrivarci,
C'è una persona che parla del del carcere dell'Elba e risponde con il traghetto, si arriva con il traghetto da Piombino a Rio, Marina o Portoferraio, poi a mezzo busto fino al centro di Porto Azzurro, poi a piedi, la salita che conduce al Forte San Giacomo sede del carcere io personalmente che risiede a Follonica debbo aggiungere, il tragitto in auto è andata e ritorno per Piombino, che dista circa 26 chilometri e complessivamente impiego circa tre ore, 3 ore per arrivare a destinazione è il carcere in cui lavora questa persona, poi,
è un carcere in cui ci sono persone i cui parametri devono arrivare da centinaia di chilometri di distanza o no, c'è immaginatevi che cosa comporta questa cosa ora, al di là della questione prettamente pratica?
Questo ci suggerisce ovviamente una relazione, è evidente che viene in qualche maniera recisa no tra il carcere e la città tra il carcere.
Entra tra il mondo dei reclusi al mondo dei liberi no, e forse nonostante questo dibattito, poi, in fondo per noi sia anche rimasto, ripeto, siamo replica perché appunto il carcere.
Fuori dalla città, tutta una serie di problematiche, fra quel punto recidere questa ecologia relazionale, no che che si anima intorno alle strutture della detenzione.
Mai carceri dentro la città, lo abbiamo detto anche prima a tutta un'altra serie di problematiche legate alla vetustità degli spazi, alla mancanza di possibilità per un trattamento.
Che sia effettivamente una possibilità, poi, di ricostruzione di un percorso di autodeterminazione per chi per chi è recluso, reclusa.
Ora è una delle tante domande che ci siamo posti, a cui non c'è, non c'è una risposta, non c'è una risposta perché appunto siamo quando si ha a che fare con il carcere, ci si trova sempre di fronte a degli aporia delle strade senza uscita.
E quindi appunto Pocapaglia esercizio che noi abbiamo.
è richiesto di fare, gli chiediamo di fare, cerchiamo di fare, è quello di creare un laboratorio del pensiero critico, forse era arrivato il momento di risederci tutte e tutti intorno a un tavolo e ripensare al senso stesso della pena detentiva nel 2026 e poi anche al quali sono le modalità per espletarla quali sono i suoi spazi e così via ora,
Mi faceva piacere restituire questa piccola voce del.
Di di Porto Azzurro del carcere di Porto Azzurro, perché c'è una cosa che dice Giulia, ed eravamo indiane viene ripresa anche nell'introduzione di Fantauzzi e Manconi che è importante recuperare le voci del carcere, è importante recuperare le storie individuali, no, perché in fondo queste storie individuali poi ci aiutano a costruire una narrazione, una narrazione collettiva,
Questa cosa, insomma, noi la condividiamo radicalmente.
Quindi mi faceva venire in mente che forse una nuova direzione d'indagine per un prossimo libro prossimo pezzo di ricerca.
Poteva essere andare a cercare di geolocalizzare.
Le le, l'origine e il domicilio delle persone recluse, cioè andare a vedere da dove vengono le persone recluse, e questo ha senso non solo in termini di, diciamo appartenenza, cioè se sono straniere o se sono italiani, se vengono dal Centro-Sud Italia dal nord e così via, ma anche all'interno della città stessa di Roma e lo dico con cognizione di causa perché nella mia vita fuori dal carcere e il lavoro per il lavoro con il laboratorio di studi urbani della Sapienza, abbiamo laboratori di quartiere al Quarticciolo Quarticciolo borgata ufficiale della periferia est romana diventata molto famosa, purtroppo negli ultimi anni, anche perché è stata oggetto del già citato cosiddetto decreto che vanno bis
Che nella sua forma iniziale aveva una serie di problematicità, legate anche a un approccio estremamente punitivo, quindi, cioè c'era un'idea di gestione delle periferie urbane radicata nella nella punizione, fondamentalmente nella sua versione bis.
AMPA di di di variazioni, ma comunque ci ripropone uno strumento, una una politica pubblica fu poi fondamentalmente di stampo emergenziale, completamente etero diretta quindi che da dall'alto delle delle delle sale del potere sceglie che cosa portare avanti, che tipo di interventi portare avanti nelle periferie romane che invece noi sappiamo esprimono una una grandissima ricchezza anche in termini di,
Autorganizzazione
Con con pratiche estremamente estremamente generative, ora che cosa mi dice la mia esperienza Quarticciolo mi dice che c'è una relazione strettissima fra questo quartiere, chi lo abita e le strutture detentive romani e non solo, quindi è abbastanza comune avere qualcuno o qualcuna in famiglia o tra i conoscenti che entra ed esce dal carcere e questo chiaramente per un verso ci racconta diciamo di che cosa, cioè quali possono essere la gamma di motivazioni che poi ci inducono,
Diciamo inducono delle persone, poi a popolare le nostre strutture detentive e ci ripropone la lettura critica per cui poi le carceri italiane in questo momento siano dei contenitori, di quello che poi è disagio sociale, socioeconomico di dispersione scolastica, ci sono e sono esito di tutta una serie di processi di marginalizzazione che sono anche quelli che producono le nostre periferie urbane.
Ed è per un altro verso, però, appunto ci dice di nuovo qualcosa su l'ecologia, relazionali su tutta quella fitta rete di rapporti e relazioni che legano la città deliberi alla città di reclusi che sono delle relazioni di forte interdipendenza e noi non possiamo esimerci dall'osservare questo questa questa dinamica.
Tra il dentro e il fuori, altrimenti la nostra analisi sul nostro, la la la la, la nostra osservazione rimarrà necessariamente monca in qualche cosa in qualche modo e chiudo dicendo che appunto andare ad osservare.
Le periferie urbane, qual è la relazione che lega le strutture detentive alle nostre periferie urbane, in fondo poi ci riporta a quella che era la grande domanda che anche come possiamo ripensare il carcere
E senza ripensare le città in cui viviamo.
Grazie.
Grazie.
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Ovviamente
Come?
Disagi automaticamente.
Riporta ogni tipo di lato di riflessione quello giuridico, quello architettonico urbanistico, quello più genericamente antropologico e lo riporta sempre e comunque diciamo a una forte dimensione politica, filosofica e di divisione del mondo e che quindi poi, diciamo, deve essere trasformato in in termini di divisione politica come dico anche nell'introduzione non è che ci sfugge che invece in questo momento andiamo in direzione francamente all'opposto ma proprio per questo riteniamo che sia molto importante invece mantenere vivo il dibattito.
E mantenere e mantenere il dibattito sufficientemente politico, non di non in dibattito per gli esperti, a questo punto diciamo, passiamo ah, ah, ah, ah, ah, ah ah, alla mia sinistra al al lato giuridico della della questione ma appunto un lato strettamente legato a come avete visto a tutte le altre questioni che sono sul tappeto darei la parola a Francesca stravizi perché,
E ci parli no, il una parte, diciamo il suo titolo, il titolo del suo intervento è comincia con il carcere vicino, appunto, quindi, come giuridicamente il carcere è territorializzato e dal punto do sia dal punto dal punto di vista fisico come previsto, ma anche dal punto di vista giuridico è quello che è possibile fare all'interno di questa territorializzazione e ho portato i miei i miei studenti, fra l'altro, a incontrare Francesca De Pol Pot, che abbiamo parlato di meglio, carcere visibile, carcere, invisibile, carcere lontano da noi, il carcere vicino a noi. Quindi occorre riprendere questo
Questa.
Stanza che mi sembra molto importante,
Grazie buonasera a tutte e tutti grazie per l'introduzione e anche per l'occasione del dibattito di questo dibattito, anche perché effettivamente, come si è detto, come hai detto prima di me, il le occasioni per parlare di carcere non sono poi così tanti e per il lavoro che faccio io con con Antigone in realtà fa parte della nostra quotidianità. In qualche modo, quindi, riteniamo importante quando e si dà l'opportunità di uscire, diciamo dal nostro, dallo spazio più stretto in cui ci troviamo noi a proposito di di spazi e riparto anche da quello che diceva l'intervento subito prima di me si parlava di osservazione anche noi questa osservazione. Ne facciamo uno strumento fondamentale per riuscire poi a raccontare e portare fuori quello che c'è dentro, perché comunque un po'questo concetto di vicinanza e di spazio mi richiama anche l'importanza di riportare fuori storie e realtà di vita quotidiana che non sempre sono, sono così conosciuti, approfondite e anche il concetto di spazio. Mi interessa molto perché l'idea di ciò lo spazio comunque va vissuto in qualche modo per vivere uno spazio. Questo spazio va riempito e non sempre all'interno del carcere. Ciò avviene nonostante, appunto, normativamente si richiedano a determinati requisiti per consentire la diciamo il percorso detentivo che abbiano determinato andamento, che ricomprenda vari aspetti della vita della persona che spaziano da cose che sono state dette più volte, quindi studio formazione.
Lavoro, eccetera e il diritto agli affetti. Ma la realtà che vediamo e che comunque è stata approfondita anche all'interno di questo libro, che non è così, cioè queste prescrizioni normative, quanto è previsto all'interno dell'ordinamento penitenziario e di fatto si configurano ad oggi come un fallimento di quella legge e di quello che si era proposta, di portare avanti anche l'idea di di vicinanza di prossimità, che si lega anche al concetto di trattamento che era un po'il punto da cui sono partita all'interno del pezzo della, diciamo della parte che ho scritto all'interno del libro, era proprio sottolineare come l'ordinamento penitenziario parta dall'idea che ciò che è dentro debba rispettare i bisogni, le attitudini e favorire, diciamo, gli aspetti di vita quotidiana e soggettiva della persona e partendo da qui, tra le altre cose, c'è tutta l'idea legata a
Come far sì che la persona dentro non perda collegamenti completamente il gancio con l'esterno e ciò passa attraverso appunto il rispetto delle soggettività individuali, i legami familiari e consentire contestualmente accesso a diverse opportunità trattamentali, il diciamo l'aspetto che si pone in opposto rispetto a questo riguarda però le esigenze organizzative securitarie che vengono riconosciute all'amministrazione penitenziaria e quindi magari diciamo collocamenti della persona diversi allocazioni diverse che rispecchiano magari fattispecie di reato o diciamo un questioni organizzative e di sicurezza interna.
Che in realtà alla fine vanno a prevalere sulla totalità delle altre esigenze, prevista anche perché non tutti gli istituti hanno le stesse opportunità, tanto dipende dai collegamenti col territorio, quindi il sold out, e qui ci ricolleghiamo alla necessità di collegare l'interno con l'esterno quindi garantire dall'esterno opportunità maggiori anche per venire incontro alle difficoltà di chi poi vive la quotidianità detentiva non solo come persona detenuta di per sé ma anche tutto ciò che sta intorno familiari personale che lavora eccetera.
E invece, appunto ciò che abbiamo visto e che vediamo è che prevalgono nettamente le esigenze securitarie organizzative, anche l'idea di di vicinanza di cui si parlava prima, il moltissimi istituti penitenziari, quasi la metà hanno un collocamento extraurbano, quindi la possibilità per il familiare di fatto di stare vicino alla persona che si trova all'interno è estremamente difficile laddove il collocamento rispecchia effettivamente anche un concetto di di domicilio, di residenza e di vicinanza e ciò non sempre avviene.
E quindi mi interessava, diciamo approfondire questo, diciamo questo aspetto qui, proprio perché il?
Molte delle richieste che arrivano a noi e che ci chiedono supporto partono dall'idea di solitudine in qualche modo legata a questa quotidianità detentiva che non rispecchia quello che è, che la la persona si aspettava o comunque che, a prescindere da ciò che è stato fatto doveva essere rispettato proprio per un precetto normativo che è stato completamente disatteso e ciò che notiamo è che anche l'amministrazione stessa fatica poi a star dietro a quelle che sono diciamo quello che dovrebbe rispettare.
In
In teoria, e quindi di fatto, ciò che avviene e che i riscontri rispetto alla possibilità di spostarsi sul territorio, perché poi un altro tema che si lega anche qui è il trasferimento, quindi la persona che richiede di magari di riavvicinarsi ai familiari si sono anche altre ragioni che diciamo possono giustificare una richiesta di trasferimento però principalmente anche qui,
Ma era interessante ciò di cui abbiamo parlato principalmente sono legate proprio all'affettività, quindi alla possibilità di di riavvicinamento, di magari anche di vedere.
I propri familiari a livello di colloquio, a ciò che viene privo garantito e che non non sempre avviene e che spesso l'amministrazione e la giustificazione legata e qui il problema fondamentale ha il grave sovraffollamento degli istituti penitenziari, come si accennava prima, sono oltre 64.000 attualmente le persone recluse con un tasso di affollamento reale che intorno al 138%, perché comunque anche quella che viene descritta come capienza regolamentare non è quella reale, perché ci sono dei posti che rientrano nella capienza, regolamentare, ma che sono attualmente indisponibili. È l'unica risposta che si è ottenuta finora, esplicitava anche prima e questo concetto di edilizia penitenziaria che
Parte dal presupposto che l'unico problema sia il corpo che deve trovare un posto, ma non è sufficiente ragionare sulla base di corpo che trova un posto perché, appunto, anzitutto anche i numeri che sono stati portati sono completamente insufficienti rispetto alle esigenze reali. Se uno volesse fare un discorso meramente numerico, ma un diciamo un aspetto che viene poco considerato e che quel corpo che viene collocata ecc lo spazio che viene creato ex difensore d'inizio va riempito di senso e di contenuto. Ci sono tante altre figure che ruotano intorno alla vita detentiva per cui non si pensa al personale Ecce attualmente qualsiasi figura
Di tipo professionale che lavora all'interno degli istituti penitenziari è in grave sofferenza perché manca il personale per cui, se non si fa il passaggio successivo, dà corpo a dare un senso a quella vita detentiva, diciamo che poi anche queste iniziative lasciano un po'.
Non so come dire, si configurano come quel poco efficaci in qualche modo, ecco, quindi era interessante, anche in questo senso parlare di di spazio in in questi termini qui.
Grazie, grazie, Francesca, diciamo, speriamo appunto che.
Si riesca a lavorare appunto, siamo comunque in un'Aula politica che la politica continui a lavorare in questo senso, almeno la parte buona della politica arrivavamo continuino a lavorare in in questo.
In questo senso e adesso diciamo estenderei, estenderei il discorso da dal nostro specifico del libro e, più in generale al ah ah ah, la situazione carceraria, invitando, Stefano Anastasia e a dire qualche parola in chiusura, a questo dibattito diciamo e anche soprattutto a ricordarci qual è lo stato dell'arte e quali sono i problemi che vengono affrontati dalle persone in stato di detenzione sia nel Lazio diciamo di sua competenza sia in generale,
Nel Paese e che che cosa è possibile per ogni persona, diciamo fare da questo punto di vista, diciamo non so over per chi è esperto, perché o per chi milita o per chi fa il volontario o per chi gira all'interno di questi campi ma più in generale che cosa che tipo di legame è possibile costruire con questo?
Con questo problema.
Innanzitutto ringraziarvi di questa di questa occasione a leggere e a discutere di questo libro, che diciamo così, un libro piccolo ma prezioso, perché dentro ci sono tutti gli argomenti che fanno del carcere, è una grande questione politica, io non saprei come altro diciamo sì,
Come altro definirla.
E quindi ringrazio Fabio Benincasa per aver curato il libro le autrici, per avervi contribuito consigliere alla mia amica Cristina Michitelli, per avermi, diciamo sollecitato, la partecipazione a questo a questo incontro.
La situazione delle carceri italiane è, ahimè, diciamo sì tragicamente nota, forse diciamo sì, non è nota allo stato del del precipizio Cea, il livello del Pil a livello a quale livello del precipizio attualmente ci troviamo, ecco,
E l'ultimo arrivato il precipizio ci dice che nelle carceri italiane abbiamo, mi pare, 64.700 detenuti che sono ormai un migliaio più di quando siamo stati condannati per la Torregiani, quand erano 63.000 e qualcuno no, no, ti assicuro.
Con una differenza ulteriore che rende la situazione oggi più grave rispetto ad allora, è la cosa che rende la situazione più grave oggi rispetto ad allora è che allora la popolazione ottenuta stava diminuendo perché aveva raggiunto il massimo, come giustamente tu ricordavi qualche anno prima nel 2010 quando appunto essendo già stato una volta l'Italia condannata dalla Corte europea dei diritti umani nel caso Sulejmanovic il governo Berlusconi bisognerà rendere merito evidentemente Berlusconi al contrario del governo Meloni con altra sensibilità.
E dichiarò lo stato di emergenza nelle carceri adottò un piano straordinario per le carceri inutilmente edilizio, come quello attuale, ma su questo diciamo è.
E adottò con decreto Alfano una misura deflattiva che incentivava il ricorso alla detenzione domiciliare anche per chi non aveva i titoli per la detenzione domiciliare ordinaria, e quindi fece qualcosa, diciamo, ecco, e quindi la popolazione detenuta quando noi siamo stati condannati per il caso Torreggiani stava diminuendo.
E comunque, diciamo, si era meno di quella di oggi, quando invece la popolazione detenuta sta crescendo e non vediamo qual è la fine di questa crescita, perché appunto si è fatta una una scelta di come dire, ignorare la incapacità del sistema penitenziario in questo caso inteso non solo come spazi, ambienti istituti ma anche come personale risorse,
Risorse umane e risorse finanziarie che in qualche modo possano essere orientate a quelli che sono gli scopi fissati dalla Costituzione.
Qualsiasi governo, qualunque sia il suo orientamento politico e le sue idee e dovrebbe corrispondere a quelle due cose che sono scritte nella Costituzione alle 20, all'articolo 27, comma 3, e cioè che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità non possono e quindi qualsiasi violazione nel senso meta è una violazione della Costituzione prima che nella coppe europee della Convenzione europea, eccetera, è una violazione della Costituzione e poi devono tendere alla rieducazione del condannato. Questo è l'imperativo che hanno
E delle che ha, diciamo così, il Governo, come ovviamente amministrazione servente della Costituzione, qualunque sia il suo programma e servente della Costituzione, perché giurano sulla Costituzione e se non servono alla Costituzione, ovviamente devono lasciare il posto ad altri che siano disponibili a servire la Costituzione.
E invece noi siamo, diciamo sì.
Ormai al termine, diciamo al declivio, stiamo lanciandosi verso la fine di una legislatura in cui questi problemi sono stati sistematicamente, ciò si rimossi e l'orientamento politico maggioritario è stato quello di dire che il carcere serve a quello, cioè a custodire gli autori di reato o di qualsiasi reato anche gli autori dei reati minori perché noi purtroppo vediamo entrare e uscire dalle carceri persone che devono scontare,
Tre mesi sei mesi di pena diciamo e queste sono le
E le diciamo sì, le gravi infrazioni che vengono punite nel nel nostro, nel nostro Paese.
Ma tutto questo è considerato come se, appunto diciamo sì in qualche modo il penitenziario fosse una variabile dipendente e qualsiasi cosa ci si vuole mettere dentro e ci sta, ecco, questa è l'idea, diciamo che c'è stata, c'è stata, è stata sostenuti in questi anni fino a inventare soluzioni, ovviamente diciamo sì che era possibile ridicolizzare quando sono state proposte ora tragicamente, non abbiamo solo che da riderci sopra tipo il famoso diciamo sì,
Piano piano carceri che prometteva la realizzazione di 10.000 posti detentivi, come ricordava giustamente Cristina Michitelli prima, entro il 2027. L'altro giorno il sottosegretario Balboni, rispondendo a un'interrogazione alla Camera dei deputati, ha detto che nel primo trimestre trimestre di quest'anno ne sono stati realizzati 750 750,
Poi vai a vedere le tabelline del ministero della Giustizia e c'è, diciamo così, ci sono 250 posti in più perché gli altri, ovviamente, sono stati assorbiti dal fatto che nel carcere continuamente ci sono edifici e da.
Diciamo così, mantenere, ristrutturare, chiudere, per fare un esempio, diciamo tra quelli di mia competenza forse non tutti sanno, devo dire, lo quasi scoperto io l'ultima volta sono andata a fare la visita è stata una sorpresa anche per me la metà, la metà di della cassa di reclusione di Rebibbia, la cosiddetta Rebibbia penale la metà è chiusa e inagibile metà dell'istituto. E allora di che cosa stiamo discutendo? Diciamo no, e ora le prime cose che verranno consegnate quando saranno consegnate di questo Piano carceri saranno
I padiglioni progettati e dal governo Berlusconi nel 2010 è scelleratamente rifinanziati con il PNRR invece di usare il PNRR per fare, per esempio, una grande operazione di autonomia energetica degli istituti penitenziari noi abbiamo i su dei penitenziari dove è inutile regalare i ventilatori d'estate perché si attaccano tutti i ventilatori salta la luce no, ecco no, no no, perché in alcune
Allora voglio dire quando dovevi fare queste cose, invece quei soldi del PNRR son stati destinati a finanziare dei padiglioni che erano già finanziati dal bilancio dello Stato, ma sono stati sgravati dal bilancio dello Stato per caricarli sul PNRR, e quali saranno le prime cose che verranno realizzate quindi siamo in una situazione appunto che che è questa diciamo,
Ma voglio fermarmi sul sul tema, diciamo che ci interessa
E cioè il carcere della città, allora per dire?
In estrema sintesi, che il carcere nasce il carcere moderno, il carcere moderno poi giustamente, credo Fabio nel nella sua introduzione fa riferimento al carcere antico, qui molto vicino, ne abbiamo, abbiamo forse il più antico e il Carcere Mamertino.
Io il carcere moderno nasce e muore in città, nasce in città e io spero che muoia anche in città, diciamo ecco perché dico questo dico perché.
Dico questo perché appunto il nasce in carcere, voterò nasce con l'urbanizzazione e sarebbe inimmaginabile fuori dall'urbanizzazione delle iniziata moderna, perché lì diciamo sì che si genera, diciamo sì la domanda di in qualche modo controllo, educazione, disciplinamento.
E delle masse contadine, che non vivevano più nelle campagne che dovevano arrivare in città, e il carcere nasce con quella funzione, poi io non starei tanto a specificare e a discettare, è un'antica questione, quella se se le carceri debba stare nel centro della città o fuori in fondo alle carceri, quelle,
Che sono state veramente sin dall'inizio nel centro città erano le carceri serventi degli uffici giudiziari, che tendenzialmente non erano nelle carceri della reclusione.
Erano le carceri degli uffici giudiziari, appunto quelli dovevi fare gli arresti, dove tiene le persone da portare davanti al giudice, appunto come il carcere Mamertino e carcinoma Martina, quello serviva sotto i Fori, perché poi doveva andare a giudizio per le persone, non perché dovessero stare scontare la loro pena nella nel carcere Martini, inevitabilmente diciamo sì il carcere della reclusione in un carcere che è collocato, diciamo quantomeno in una prima periferia che poi dopo progressivamente venga inglobato nel tessuto urbano.
Pensate a Poggioreale a Napoli che era chiaramente un carcere che quando è stato fatto era fuori, era dietro la città che oggi sia pienamente nel tessuto urbano, è normale perché la città ha assunto un'altra conformazione, ma non è questo il punto il punto è che comunque il carcere vive di una relazione con la città perché la la domanda di carcere viene dalla città.
E diciamo sì, la possibilità che del carcere se ne faccia a meno, è strettamente legata al modo con cui la città riesce a pensare se stessa riesce a pensare una modalità di convivenza che possa rinunciare a quella.
Inclusione escludente, diciamo che è fatta delle prendersi dai, diciamoci la marginalità e per ottenerla chiusa da qualche parte diciamo, perché altrimenti perché altrimenti fa fa paura.
Però appunto su questo ora, al di là delle, diciamo sì di prospettive che che possiamo ovviamente perseguire. Io lo sostengo insieme con anche Luigi Manconi Marika Fantauzzi e tante le persone che hanno scritto appunto di poter fare a meno del carcere, poter fare a meno del carcere non passa attraverso, diciamo sì una decisione, una deliberazione sovrana di qualcuno che un giorno scrive in una legge il carcere non esiste più, perché lo abbiamo imparato da tutte le forme di abolizione istituzionale che pure ci sono state. Faccio l'esempio più noto, diciamo che è quello dei dei manicomi civili dentro l'esperienza italiana. L'abolizione dei manicomi civili è iniziata prima ed è proseguita dopo la legge Basaglia la legge Basaglia. È stato un momento in cui diciamo così sì, ci sono state le condizioni istituzionali per affermare un fatto, diciamo legislativamente significativo, ma lo svuotamento dei manicomi, dove quelle pratiche erano in corso, quelle fatte da Basaglia, ma non solo da Basaglia anche in altre parti d'Italia, a Reggio Emilia, Perugia, eccetera, erano iniziate 10 anni prima, 15 anni prima della legge Basaglia, e poi sappiamo che per chiudere veramente i manicomi c'è voluta la legge Bindi nel 1999, cioè 21 anni dopo la legge Basaglia e
E ancora sono 1.000 e le forme di riproduzione della realtà manicomiale anche, per esempio, sul versante del del del manicomio criminale, chiuso sotto forma di ospedale psichiatrico giudiziario chiuso, ma diciamo, facendo il garante dei detenuti per la Regione che gestisce le Residenze per le misure di sicurezza so quanto sono forti le tentazioni di avere un posto dove chiudere i malati di mente autori di reato questo è, diciamo così, questo è l'anno e quindi il problema è che per far fronte a queste cose, per lavorare in una prospettiva di questo genere, bisogna farsi carico,
Della domanda che c'è di carcere di manicomio e di quant'altro farsi carico, e questo lo può fare solo la città non può fare l'istituzione delegata all'istituzione delegata fa quello che può gestisce quello che può con le risorse che ha poche, perché tanto si presume che all'opinione pubblica niente gliene freghi di quelli che stanno in galera e quindi le risorse sono sono poche per questo non per accidente, per scelta politica, ovviamente perché dare soldi, diciamo così?
A quelli che stanno in galera, che sono quelli che stanno in galera, e allora tutto questo può cambiare solo se c'è una riappropriazione del carcere da parte della città, non del carcere semplicemente come istituzione, ma una riappropriazione di quella popolazione che è destinata al carcere.
E allora su questo io penso, appunto, che è il ruolo del degli enti territoriali.
Sia nel dell'ente regionale, ma degli enti locali, è un ruolo enorme e il ruolo di chi, appunto, amministra.
Tra una città, diciamo sì e nella capacità di dare risposte, diciamo a quelle che diventano poi domande di eh, no di reclusione di marginalizzazione, di istituzionalizzazione delle persone, quello è un ruolo fondamentale, senza il quale non c'è nessuna prospettiva di superamento del disastro in cui siamo in cui siamo precipitati quindi sì, certo bisogna fare proposte, diciamo,
E politiche legislative in termini di politica della giustizia e io sono molto d'accordo con quello che dice, Cristina amiche, te bisognerebbe intanto per far respirare il sistema e fare un indulto di 2 anni quello che sia, per far uscire le persone che il carcere non può gestire e lasciare. Diciamo sì al carcere. Le persone che il carcere è allo stato attuale deve gestire no, quello è fondamentale, però poi se si vuol mettere in moto un processo che invece vada verso la stabilizzazione e il superamento, diciamo così, di questa domanda di reclusione della marginalità sociale, bisogna essere capaci di produrre politiche sul territorio di inclusione, integrazione, partecipazione,
Per cui, appunto, effettivamente, la marginalità sociale, a quella che viene, diciamo così, costruita attraverso quei discorsi che abbiamo sentito anche prima riguarda Caivano uno, due, tre, quattro, diciamo, ecco, è un po', se invece diciamo sì è essere restituita alla città e dice,
è la grande sfida che credo diciamo così,
Avremo avrete, diciamo anche il prossimo anno, quando si tornerà, diciamo sì a votare e io spero che l'Amministrazione comunale di Roma, avendo fatto tanto, possa fare di questo anche un tema politico, diciamo con coraggio e forza, un tema politico di campagna elettorale.
Grazie, grazie per questi interventi, sono stati veramente interessanti, insomma io spero.
Ah, appunto che continuando in questi dibattiti e continuando a tenere desta l'attenzione, appunto poi all'interno della città, ci siano le forze per reagire e io sono sicuro che dal punto di vista politico ci sono perché insomma, diciamo un coma e è una città che,
E approvato spesso di essere all'avanguardia rispetto a certe, a certe sensibilità, io penso che in futuro ce lo proverà, che lo proverà ancora al di là di tutte le narrazioni.
Catastrofiche spesso che ci che ci colpiscono e ringrazio tutti i partecipanti e ringrazio anche Radio Radicale vi do la buona sera.

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