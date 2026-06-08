Intervengono: Natalia Agati, Stefano Anastasia, Fabio Benincasa, Cristina Michetelli, Serena Olcuire, Francesca Stanizzi.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "La città e il carcere"", registrato a Roma lunedì 8 giugno 2026 alle ore 18:12.



Dibattito organizzato da Città Metropolitana di Roma Capitale.



Sono intervenuti: Fabio Benincasa (professore,Aggregato di Cinema alla Duquesne University di Roma), Cristina Michetelli (consigliere dell’Assemblea di Roma Capitale), Natalia Natalia (architetta, artista e attivista), Serena Olcuire (architetta urbanista), …

Francesca Stanizzi (avvocato), Stefano Anastasia (garante dei Diritti delle persone private della libertà personale della Regione Lazio).



Tra gli argomenti discussi: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 17 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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