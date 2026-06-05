Introduce Francesco Clementi.



Modera Anna Chimenti.



Con l'autore ne parlano: Paolo Bonini, Enrico Campelli, Maria Frisina, Davide Ragone.



Conclude Stefano Ceccanti.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Il disagio della rappresentanza: nuove generazioni e politica" di Carlo Invernizzi-Accetti", registrato a Roma venerdì 5 giugno 2026 alle 15:23.



Sono intervenuti: Francesco Clementi (professore ordinario di Diritto pubblico pubblico italiano e comparato all'Universita' la Sapienza), Anna Chimenti (visiting Professo, University of Oxford, ordinario di Diritto …

Costituzionale Università di Foggia), Carlo invernizzi accetti (executive Director of the Moynihan Center at The City College of New York), Paolo Bonini (assegnista di ricerca in Diritto costituzionale all'Università di Napoli “Federico II”), Enrico Campelli (docente di Comparative Constitutional Law presso l'Università LUMSA), Maria Frisina (Centro Studi Americani), Davide Ragone (Consigliere giuridico presso il Comitato per la legislazione del Senato), Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto pubblico comparato alla Sapienza Università di Roma).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 47 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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