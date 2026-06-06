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"Transitioning away from fossil fuels: A roadmap based on renewables, electrification and grid enhancement " - IRENA - maggio 2026 --- " Electrification to Lead the Next Phase of Energy Transition" - IRENA - 20 mag 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica - Presentazione dell'ultimo rapporto della IRENA sull'Elettrificazione Globale" di sabato 6 giugno 2026 condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Ambiente, Carbone, Clima, Commercio, Economia, Elettricita', Energia, Esteri, Fonti Rinnovabili, Geopolitica, Infrastrutture, Inquinamento, Irena, Mercato, Rassegna … Stampa, Sviluppo, Tecnologia.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 12 minuti.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica - Presentazione dell'ultimo rapporto della IRENA sull'Elettrificazione Globale" di sabato 6 giugno 2026 condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Ambiente, Carbone, Clima, Commercio, Economia, Elettricita', Energia, Esteri, Fonti Rinnovabili, Geopolitica, Infrastrutture, Inquinamento, Irena, Mercato, Rassegna … Stampa, Sviluppo, Tecnologia.
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