Visto dall'America con Anna Guaita

Radio Carcere: “Ero un Ragazzo” – La storia di Alaa Faraj, accusato di essere uno “scafista”, che è entrato in carcere quando aveva 20 anni, è stato liberato dopo 10 anni e che ora, dopo Grazia del Presidente della Repubblica, attende Giudizio di Revisione. “Suicidati” – I due suicidi avvenuti nelle carceri di Poggioreale e di Perugia