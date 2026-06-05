05 GIU 2026
rubriche

Visto dall'America con Anna Guaita

RUBRICA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 16:00 Durata: 29 min 36 sec
A cura di Carmine Corvino
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Anna Guaita, giornalista de "Il Messaggero" e Vicedirettrice de "La Voce di New York", analizza la politica della Casa Bianca .

Per scrivere ad Anna Guaita: vistodallamerica@protonmail.com.

Puntata di "Visto dall'America con Anna Guaita" di venerdì 5 giugno 2026 , condotta da Antonello De Fortuna con gli interventi di Anna Guaita (giornalista del Messaggero e vicedirettrice de La Voce di New York).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 29 minuti.
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