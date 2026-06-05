L'impennata di Futuro Nazionale in poche settimane.



La pubblicità comparativa tra la tempistica di AFD e il partito di Vannacci.



Le ultime elezioni amministrative italiane.



Il 'campo largo' e l'oscuro oggetto del desiderio: il bacino elettorale del NO al referendum.



La posizione del tema migratorio nelle classifiche dei sondaggi.



CATI, CAPI e CAWI: il punto sui metodi di rilevamento.



Fonti media come formazione di opinione e voto: chi prevale tra televione 'analogica' e social.



"'Curva' Vannacci e il resto della politica. Focus Scandura con Paolo Natale di IPSOS." realizzata da Sergio Scandura con …

Paolo Natale (professore di sociologia politica all'Università Statale di Milano e consulente scientifico IPSOS).



L'intervista è stata registrata venerdì 5 giugno 2026 alle ore 18:32.



La registrazione audio ha una durata di 26 minuti.

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