05 GIU 2026
intervista

'Curva' Vannacci e il resto della politica. Focus Scandura con Paolo Natale di IPSOS.

INTERVISTA | di Sergio Scandura - CATANIA - 18:32 Durata: 26 min 13 sec
A cura di Stefano Chiarelli
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"'Curva' Vannacci e il resto della politica. Focus Scandura con Paolo Natale di IPSOS." realizzata da Sergio Scandura con Paolo Natale (professore di sociologia politica all'Università Statale di Milano e consulente scientifico IPSOS).

L'intervista è stata registrata venerdì 5 giugno 2026 alle ore 18:32.

La registrazione audio ha una durata di 26 minuti.

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