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L'impennata di Futuro Nazionale in poche settimane.
La pubblicità comparativa tra la tempistica di AFD e il partito di Vannacci.
Le ultime elezioni amministrative italiane.
Il 'campo largo' e l'oscuro oggetto del desiderio: il bacino elettorale del NO al referendum.
La posizione del tema migratorio nelle classifiche dei sondaggi.
CATI, CAPI e CAWI: il punto sui metodi di rilevamento.
Fonti media come formazione di opinione e voto: chi prevale tra televione 'analogica' e social.
"'Curva' Vannacci e il resto della politica. Focus Scandura con Paolo Natale di IPSOS." realizzata da Sergio Scandura con … Paolo Natale (professore di sociologia politica all'Università Statale di Milano e consulente scientifico IPSOS).
L'intervista è stata registrata venerdì 5 giugno 2026 alle ore 18:32.
La registrazione audio ha una durata di 26 minuti.
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