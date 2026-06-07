Agenda settimanale della politica e delle istituzioni. Legge elettorale, rialzo dei tassi e Papa al Parlamento spagnolo

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La rubrica settimanale di Radio Radicale sugli appuntamenti della politica e delle istituzioni per la settimana 8-14 giugno 2026.
In Parlamento: alla Camera, voto di fiducia sul decreto Lavoro - "salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto del caporalato digitale" - (mercoledì 10, aula) e comunicazioni di Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno (giovedì 11, Camera ore 9; Senato ore 15.15); in commissione, audizioni sull'autonomia differenziata con Ugo De Siervo e Alessandro Pajno (venerdì 12) e sulla legge elettorale.
Al Senato, ddl sulla morte … medicalmente assistita in commissione congiunta (mercoledì 10) e audizioni sulle missioni internazionali (martedì 9).
Al Quirinale: Giornata della Marina Militare (lunedì 8, ore 11); convegno sul Rule of Law al CSM (martedì 9, ore 11); inaugurazione della nuova sede della Corte d'Appello di Roma con intitolazione dell'Aula Magna ai magistrati Mario Amato e Vittorio Occorsio (mercoledì 10, ore 11); visita di Stato del presidente sudcoreano Lee Jae Myung (giovedì 11 - venerdì 12); colazione con il governo in vista del Consiglio europeo (giovedì 11, ore 13.30); adunanza solenne dell'Accademia Nazionale dei Lincei (venerdì 12, ore 11, Palazzo Corsini).
Alla Corte Costituzionale: udienze su adozioni nelle unioni civili, trattenimento nei CPR e modello Albania, conflitto di attribuzioni sul caso Sgarbi (lunedì 8, camera di consiglio); cittadinanza iure sanguinis e autonomia regionale della Sardegna sulle rinnovabili (martedì 9, udienza pubblica ore 15); professione forense in forma societaria, diffamazione militare e merito del caso Sgarbi (mercoledì 10, udienza pubblica ore 15).
Al CNEL: presentazione del Rapporto sul lavoro 2026 di Utilitalia (giovedì 11, ore 16, Plenaria Marco Biagi); firma del protocollo con ANDISU (venerdì 12, ore 16.30).
Altri eventi: Meloni interviene all'assemblea annuale di Confcommercio (mercoledì 10, ore 10.30, Auditorium della Conciliazione, Roma); prima assemblea nazionale di Progetto Civico Italia con Schlein, Conte, Fratoianni e altri leader del campo largo (venerdì 12, ore 17, Palazzo dei Congressi, Roma).
Agenda della giustizia: archiviazione a Firenze delle accuse a Marcello Dell'Utri per le stragi del 1993 - sesta in trent'anni - con le reazioni di Marina Berlusconi e del Partito Radicale; vertice di centrodestra sulla responsabilità civile dei magistrati (nel corso della settimana); conclusioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia UE sull'accordo Italia-Albania (giovedì 11, Lussemburgo).
Agenda europea: Consiglio Trasporti (lunedì 8, Lussemburgo) e riunione informale dei ministri della Difesa (lunedì 8, Nicosia); vertice UE-Corea del Sud (mercoledì 10); riunione del Consiglio dei governatori della BCE con decisione sui tassi (mercoledì 10, Francoforte); Eurogruppo e riunione annuale del Meccanismo Europeo di Stabilità (giovedì 11, Lussemburgo); conferenza stampa di Lagarde (giovedì 11); Ecofin (venerdì 12, Lussemburgo); Metsola a Bratislava (venerdì 12).
Agenda dei mercati: riunione OPEC+; dati sull'inflazione americana (mercoledì 10); decisione BCE sui tassi (mercoledì 10); carburanti e accise; debutto al Nasdaq di SpaceX (venerdì 12).
Agenda internazionale: visita di Xi Jinping a Pyongyang (lunedì 8); papa Leone XIV al Parlamento spagnolo (lunedì 8, Madrid) e a Barcellona (martedì 9); annuncio equipaggio Artemis III (martedì 9, Houston); Bill Gates alla commissione Epstein (mercoledì 10, Washington); Jordan Bardella al Parlamento fiammingo (giovedì 11, Bruxelles); scadenza Section 702 FISA (venerdì 12); conferenza di Parigi sulla soluzione dei due Stati (venerdì 12); Trooping the Colour a Londra (sabato 13); congresso del Fidesz dopo la sconfitta di Orbán (sabato 13, Budapest); risultati delle elezioni in Kosovo e in Armenia (domenica 8).
In Parlamento: alla Camera, voto di fiducia sul decreto Lavoro - "salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto del caporalato digitale" - (mercoledì 10, aula) e comunicazioni di Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno (giovedì 11, Camera ore 9; Senato ore 15.15); in commissione, audizioni sull'autonomia differenziata con Ugo De Siervo e Alessandro Pajno (venerdì 12) e sulla legge elettorale.
Al Senato, ddl sulla morte … medicalmente assistita in commissione congiunta (mercoledì 10) e audizioni sulle missioni internazionali (martedì 9).
Al Quirinale: Giornata della Marina Militare (lunedì 8, ore 11); convegno sul Rule of Law al CSM (martedì 9, ore 11); inaugurazione della nuova sede della Corte d'Appello di Roma con intitolazione dell'Aula Magna ai magistrati Mario Amato e Vittorio Occorsio (mercoledì 10, ore 11); visita di Stato del presidente sudcoreano Lee Jae Myung (giovedì 11 - venerdì 12); colazione con il governo in vista del Consiglio europeo (giovedì 11, ore 13.30); adunanza solenne dell'Accademia Nazionale dei Lincei (venerdì 12, ore 11, Palazzo Corsini).
Alla Corte Costituzionale: udienze su adozioni nelle unioni civili, trattenimento nei CPR e modello Albania, conflitto di attribuzioni sul caso Sgarbi (lunedì 8, camera di consiglio); cittadinanza iure sanguinis e autonomia regionale della Sardegna sulle rinnovabili (martedì 9, udienza pubblica ore 15); professione forense in forma societaria, diffamazione militare e merito del caso Sgarbi (mercoledì 10, udienza pubblica ore 15).
Al CNEL: presentazione del Rapporto sul lavoro 2026 di Utilitalia (giovedì 11, ore 16, Plenaria Marco Biagi); firma del protocollo con ANDISU (venerdì 12, ore 16.30).
Altri eventi: Meloni interviene all'assemblea annuale di Confcommercio (mercoledì 10, ore 10.30, Auditorium della Conciliazione, Roma); prima assemblea nazionale di Progetto Civico Italia con Schlein, Conte, Fratoianni e altri leader del campo largo (venerdì 12, ore 17, Palazzo dei Congressi, Roma).
Agenda della giustizia: archiviazione a Firenze delle accuse a Marcello Dell'Utri per le stragi del 1993 - sesta in trent'anni - con le reazioni di Marina Berlusconi e del Partito Radicale; vertice di centrodestra sulla responsabilità civile dei magistrati (nel corso della settimana); conclusioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia UE sull'accordo Italia-Albania (giovedì 11, Lussemburgo).
Agenda europea: Consiglio Trasporti (lunedì 8, Lussemburgo) e riunione informale dei ministri della Difesa (lunedì 8, Nicosia); vertice UE-Corea del Sud (mercoledì 10); riunione del Consiglio dei governatori della BCE con decisione sui tassi (mercoledì 10, Francoforte); Eurogruppo e riunione annuale del Meccanismo Europeo di Stabilità (giovedì 11, Lussemburgo); conferenza stampa di Lagarde (giovedì 11); Ecofin (venerdì 12, Lussemburgo); Metsola a Bratislava (venerdì 12).
Agenda dei mercati: riunione OPEC+; dati sull'inflazione americana (mercoledì 10); decisione BCE sui tassi (mercoledì 10); carburanti e accise; debutto al Nasdaq di SpaceX (venerdì 12).
Agenda internazionale: visita di Xi Jinping a Pyongyang (lunedì 8); papa Leone XIV al Parlamento spagnolo (lunedì 8, Madrid) e a Barcellona (martedì 9); annuncio equipaggio Artemis III (martedì 9, Houston); Bill Gates alla commissione Epstein (mercoledì 10, Washington); Jordan Bardella al Parlamento fiammingo (giovedì 11, Bruxelles); scadenza Section 702 FISA (venerdì 12); conferenza di Parigi sulla soluzione dei due Stati (venerdì 12); Trooping the Colour a Londra (sabato 13); congresso del Fidesz dopo la sconfitta di Orbán (sabato 13, Budapest); risultati delle elezioni in Kosovo e in Armenia (domenica 8).
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